Tình huống Haaland không được trọng tài công nhận bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Fulham gây bất ngờ trong chuyến làm khách tại sân Etihad khi sẵn sàng chơi đôi công với chủ nhà Man City. Cách nhập cuộc táo bạo giúp Fulham hưởng thành quả với bàn mở tỷ số ở phút 16 nhờ công của Munez.

Tiền vệ Oscar Bobb ghi dấu ấn trong ngày gặp lại đội bóng cũ khi có pha xử lý rất hay để kiến tạo cho Muniz dứt điểm tung lưới Man City. Tiếc rằng, Oscar Bobb lại bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho Fulham ở cuối hiệp 1.

Rơi vào thế bị dẫn trước, Man City tăng tốc tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở. Phút 24, Erling Haaland đưa bóng lăn qua vạch vôi nhưng trọng tài xác định cầu thủ Man City đã phạm lỗi nên không công nhận bàn thắng.

Fulham mở tỷ số trước Man City ở phút 16. (Ảnh: Reuters)

Muniz dứt điểm tung lưới Man City. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, Man City tiếp tục tấn công dồn dập và gỡ hòa 1-1 nhờ siêu phẩm của Elliot Anderson ở phút 57. Tiền vệ người Anh tung cú volley cháy lưới Fulham khi bóng nảy ra tuyến hai sau tình huống phạt góc.

Dẫu vậy, Man City không duy trì được áp lực sau khi trận đấu trở về vạch xuất phát. Trong bối cảnh tấn công không hiệu quả, đội chủ nhà còn suýt nhận bàn thua nhưng thủ môn Donnarumma cản phá thành công cú sút của Muniz.

Anderson lập siêu phẩm gỡ hòa cho Man City. (Ảnh: Reuters)

Dù Anderson lập siêu phẩm nhưng Man City chỉ có được 1 điểm trước Fulham. (Ảnh: Reuters)

Bị Fulham cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, Man City đối mặt nguy cơ “hít khói” Arsenal và Brighton trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Sau trận đấu này, Man City vẫn đứng thứ 3 với cùng 22 điểm như Brighton nhưng kém chỉ số phụ và chơi nhiều hơn 1 trận, đồng thời kém 5 điểm so với Arsenal và chơi nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Fulham tạm đứng thứ 14 với 11 điểm.