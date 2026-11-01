Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton
VOV.VN - Ayari ghi bàn giúp Brighton giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Man City tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.
Brighton khiến sân Etihad chết lặng khi có bàn mở tỷ số ngay phút 11 sau tình huống lộn xộn trước khung thành Man City. Đường căng ngang khó chịu của Gomez khiến cầu thủ cả 2 đội lúng túng, trước khi bóng đập chân De Cuyper và nảy ra vị trí thuận lợi để Ayari dứt điểm thành bàn.
Nắm lợi thế dẫn trước, Brighton thi đấu đầy quyết tâm và giữ vững tỷ số 1-0 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, Man City có lý do để tiếc nuối khi đã tạo ra những cơ hội rõ ràng mà không thể tận dụng thành công.
Tiền đạo Ndiaye có ngày thi đấu kém duyên khi 2 lần dứt điểm dội cột dọc Brighton. Trong khi đó, thủ môn Verbruggen có những pha cứu thua xuất thần để giúp đội khách giữ sạch lưới, đặc biệt là tình huống cản phá cú dứt điểm của Doku ở phút 90+4.
Chiến thắng này giúp Brighton củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có 19 điểm sau 9 trận. Trong khi Man City có trận thua thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và đối mặt nguy cơ bị Arsenal chiếm vị trí đầu bảng.
Hiện tại, Man City đang có 21 điểm và chỉ hơn Arsenal chỉ số phụ, nhưng đội nhì bảng sẽ ra sân gặp Liverpool lúc 23h30 ngày 1/11.