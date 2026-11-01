Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton

Brighton khiến sân Etihad chết lặng khi có bàn mở tỷ số ngay phút 11 sau tình huống lộn xộn trước khung thành Man City. Đường căng ngang khó chịu của Gomez khiến cầu thủ cả 2 đội lúng túng, trước khi bóng đập chân De Cuyper và nảy ra vị trí thuận lợi để Ayari dứt điểm thành bàn.

Nắm lợi thế dẫn trước, Brighton thi đấu đầy quyết tâm và giữ vững tỷ số 1-0 tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, Man City có lý do để tiếc nuối khi đã tạo ra những cơ hội rõ ràng mà không thể tận dụng thành công.

Ayari ghi bàn thắng duy nhất ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Brighton giành chiến thắng 1-0 trước Man City. (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo Ndiaye có ngày thi đấu kém duyên khi 2 lần dứt điểm dội cột dọc Brighton. Trong khi đó, thủ môn Verbruggen có những pha cứu thua xuất thần để giúp đội khách giữ sạch lưới, đặc biệt là tình huống cản phá cú dứt điểm của Doku ở phút 90+4.

Chiến thắng này giúp Brighton củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có 19 điểm sau 9 trận. Trong khi Man City có trận thua thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và đối mặt nguy cơ bị Arsenal chiếm vị trí đầu bảng.

Hiện tại, Man City đang có 21 điểm và chỉ hơn Arsenal chỉ số phụ, nhưng đội nhì bảng sẽ ra sân gặp Liverpool lúc 23h30 ngày 1/11.

15:49 Man City vs Brighton sẽ có lần chạm trán thứ 2 trong tuần này. Trước trận đấu ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, đôi bên vừa gặp nhau ở Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần và Man City đã vượt qua Brighton bằng loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Chiến thắng tại Cúp Liên đoàn Anh vừa qua cũng chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của Man City trước Brighton (2 hòa, 2 thua) trên mọi đấu trường. Đây sẽ là điểm tựa để Erling Haaland và các đồng đội hướng tới việc giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Về lực lượng, Man City thiếu vắng Antoine Semenyo vì chấn thương còn Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Mateo Kovacic bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu. Trong khi đó, Brighton không có sự phục vụ của Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh và Zadok Yohanna vì chấn thương. Theo tính toán của Opta, khả năng Man City giành chiến thắng ở trận này là 56,3%, khả năng Brighton giành chiến thắng là 21,1% và khả năng đôi bên chia điểm là 22,6%. 21:17 Đội hình ra sân: Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland. Dự bị: Rulli, Guéhi, Kovačić, Cherki, Reis, O’Reilly, Allan, Foden, Lewis. Brighton: Verbruggen; Costinha, Dunk, Vuskovic, Boscagli, Gross, Chema Andrés; Diego Gómez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas. Dự bị: Steele, Hadjam, Hinshelwood, Rutter, Minteh, Wieffer, Svoboda, O’Riley, Yalcouyé. Danh sách đăng ký thi đấu của Man City. (Ảnh: CLB) Các cầu thủ Man City tới sân. (Ảnh: CLB) Các cầu thủ Brighton tới sân. (Ảnh: CLB) 21:39 Cầu thủ Brighton khởi động. (Ảnh: AP) Cầu thủ Man City khởi động. (Ảnh: Reuters) (Ảnh: Reuters) (Ảnh: Reuters) 22:01 Trận đấu bắt đầu!!! Brighton giao bóng 22:06 4': Nguy hiểm!!! Man City từ tốn dâng cao đội hình, dồn ép đối phương trước khi thực hiện quả tạt khó chịu vào vòng cấm. Thủ môn Verbruggen lao ra bắt bóng trong thế chới với nhưng cuối cùng đã làm chủ được tình hình. Ảnh: Reuters 22:11 9': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Doku khuấy đảo trong vòng cấm rồi tung cú sút nhưng bóng đập chân hậu vệ Brighton rồi bật vào tay Ayari và trọng tài không thổi phạt. 22:13 11': VÀO!!! Man City 0-1 Brighton Brighton ghi bàn mở tỷ số sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Nunes phá bóng hụt sau đường căng ngang của Gomez, bóng đập chân De Cuyper rồi nảy tới vị trí thuận lợi để Ayari sút tung lưới Man City. Tình huống ghi bàn của Brighton. (Ảnh: Reuters) Ayari mở tỷ số cho Brighton. (Ảnh: Reuters) 22:17 16': Dứt điểm!!! Gvardiol đánh đầu vọt xà ngang trong tình huống phạt góc của Man City. 22:22 19': Thẻ vàng!!! Andres lĩnh án phạt sau pha đốn ngã Bouaddi ở giữa sân để ngăn đợt tấn công của Man City. 22:24 21': KHÔNG VÀO!!! Ndiaye bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc sau quả tạt thuận lợi của Anderson. Ảnh: Reuters 22:30 27': Man City gặp khó!!! Đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trước khả năng pressing mạnh mẽ và giữ cự ly đội hình kín kẽ của Brighton. 22:35 32': Nguy hiểm!!! Pha dứt điểm từ góc hẹp của Gomez không thắng được thủ môn Donnarumma. 22:41 38': Đáng tiếc!!! Brighton chuyển đổi trạng thái mượt mà và tạo ra tình huống lên bóng sáng nước nhưng thủ môn Donnarumma đã bắt gọn quả tạt hướng tới Gomez. 22:43 41': Phòng ngự xuất sắc!!! Trung vệ Dunk bay người ngăn cản cú sút trong vòng cấm của Haaland. Ảnh: AP 22:47 44': MAN CITY ĐÒI PHẠT ĐỀN BẤT THÀNH!!! Các cầu thủ chủ nhà phản ứng dữ dội nhưng trọng tài không cắt còi. Tình huống quay chậm cho thấy, bóng đã chạm tay Vuskovic sau pha khi Gomez ngăn chặn cú sút của Anderson. 22:49 45'+1: VẪN KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Các khán đài sân Etihad la ó dữ dội còn các cầu thủ Man City phản ứng quyết liệt khi trọng tài không thổi phạt sau tình huống bóng chạm tay Dunk trong vòng cấm Brighton. Tuy nhiên, tình huống quay chậm cho thấy, trái bóng đã đập vào người Dunk trước khi nảy vào tay của trung vệ này. Ảnh: Reuters 22:49 Hiệp 1 kết thúc!!! Brighton bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Man City 1-0. 23:04 Hiệp 2 bắt đầu!!! Man City giao bóng 23:07 48': BRIGHTON SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Ayari thoát xuống sau lưng hàng thủ Man City rồi tung đường căng ngang thuận lợi nhưng De Cuyper lại dứt điểm quá vội và đưa bóng đi vọt xà ngang. 23:09 49': De Cuyper tiếp tục gây thất vọng!!! Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội mười mươi, cầu thủ của Brighton lại phải lĩnh thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Ndiaye. 23:12 52': MAN CITY BỎ LỠ CƠ HỘI GỠ HÒA!!! Man City đoạt bóng ở giữa sân rồi tổ chức tấn công nhanh. Ndiaye băng xuống tung cú sút trái phá. Tuy nhiên, phản xạ của thủ môn Verbruggen cùng sự hỗ trợ từ cột dọc đã cứu Brighton thoát bàn thua trông thấy. 23:13 53': Brighton đáp trả!!! Gross thực hiện quả tạt từ cánh phải, De Cuyper bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Donnarumma bay người cản phá xuất sắc. Ảnh: Reuters 23:14 55': Man City tăng cường sức tấn công!!! Nhạc trưởng Cherki vào thế chỗ tiền vệ trung tâm Bouaddi. 23:17 57': Brighton thót tim!!! Enzo Fernandez bất ngờ tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc sau một thoáng mất tập trung của đội khách. 23:22 62': KHÔNG VÀO!!! Cherki tung đường chọc khe xé toang hàng thủ Brighton, Nunes xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Verbruggen. Bóng nảy ra, Haaland tung cú sút bồi chệch cột dọc. 23:23 64': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Brighton đưa Wieffer, Hadjam vào thay Boscagli, Andres. Man City rút Enzo Fernandez rời sân nhường chỗ cho O'Reilly. Ảnh: Reuters 23:29 69': Dứt điểm!!! O'Reilly đánh đầu sạt xà ngang sau nỗ lực đi bóng và thực hiện quả tạt của Doku. 23:33 72': Brighton thay người!!! Hinshelwood thế chỗ Kostoulas trên hàng tấn công. 23:36 76': QUÁ ĐÁNG TIẾC!!! O'Reilly tung đường căng ngang loại bỏ hàng thủ Brighton, Ndiaye băng vào dứt điểm cận thành nhưng đưa bóng dội cột dọc đi ra ngoài. 23:38 79': Man City làm mới hàng tấn công!!! Foden, Allan vào thay Ndiaye, Gvardiol. 23:42 83': Nỗ lực bất thành!!! Doku khiến các khán giả phấn khích khi đi bóng vượt qua 3 cầu thủ Brighton nhưng lại bị đối phương cắt đường chuyền hướng tới Haaland. Ảnh: Reuters 23:42 84': Brighton thay người!!! Gomez rời sân nhường chỗ cho Rutter. 23:48 88': MAN CITY THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Rutter càn lướt dũng mãnh giữa vòng vây hậu vệ Man City rồi tung đường chuyền cho Hinshelwood đối mặt thủ môn Donnarumma. Tuy nhiên, cú bấm bóng của Hinshelwood đi ra ngoài trong gang tấc. Ảnh: Reuters 23:49 89': VẪN CHƯA CÓ BÀN GỠ HÒA!!! O'Reilly đánh đầu sạt cột dọc sau khi thủ môn Verbruggen cản phá cú dứt điểm cận thành của Khusanov. 23:53 90'+4: KHÔNG VÀO!!! Doku vượt qua 2 cầu thủ Brighton rồi tung cú sút táo bạo từ góc hẹp nhưng thủ môn Verbruggen kịp phản xạ cứu thua. 23:54 HẾT GIỜ!!! Brighton thắng Man City 1-0 ngay trên sân Etihad nhờ pha làm bàn duy nhất của Ayari. Ảnh: Reuters

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