Arsenal nhập cuộc đầy tự tin trong chuyến làm khách tại sân St James' Park và có bàn mở tỷ số ở phút 33. Eberechi Eze sút tung lưới Newcastle sau khi Kai Havertz tận dụng sai lầm của Lewis Hall để thực hiện pha kiến tạo.

Rơi vào thế bất lợi, Newcastle bất ngờ lột xác trong hiệp 2 khi HLV Matthias Jaissle thực hiện một loạt điều chỉnh nhân sự. Đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp ghi 2 bàn thắng.

Phút 49, Martin Odegaard xử lý lỗi và William Osula tung đường chuyền cho Harvey Barnes ghi bàn gỡ hòa 1-1. Phút 62, Malick Thiaw nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle với pha dứt điểm cận thành trong tình huống phạt góc.

Arsenal còn chịu tổn thất lực lượng khi thủ môn Raya dính chấn thương và phải rời sân bất đắc dĩ ở phút 69. Cùng thời điểm, Bruno Guimaraes cũng bị HLV Mikel Arteta thay ra và có trải nghiệm kém vui trong ngày gặp lại đội bóng cũ.

Giữa tình thế khó khăn, Arsenal thoát thua nhờ sự tỏa sáng của Noni Madueke. Tiền đạo người Anh có pha đi bóng và dứt điểm thành bàn khéo léo sau khi nhận đường chuyền từ Martin Odegaard ở phút 78.

Dù hòa 2-2 với Newcastle, Arsenal vẫn nới rộng cách biệt với Man City lên thành 6 điểm trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng với 28 điểm còn Man City đứng thứ 3 với 22 điểm. Brighton đứng nhì bảng với 22 điểm nhưng chưa ra sân thi đấu ở vòng 8.

Newcastle và Arsenal tạo ra màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. (Ảnh: Reuters)

Newcastle thể hiện tinh thần chiến đấu máu lửa và đã đứng trước cơ hội giành thắng lợi trước Arsenal. (Ảnh: Reuters)

Madueke tỏa sáng cứu Arsenal thoát thua. (Ảnh: Reuters)

Newcastle và Arsenal chia điểm với tỷ số hòa 2-2. (Ảnh: Reuters)

16:11 Arsenal đang nắm lợi thế trong lịch sử đối đầu với Newcastle khi sở hữu 36 chiến thắng, hòa 10 và thua 9. Tuy nhiên, Newcastle đang có biến chuyển tích cực trong những lần tiếp đón Arsenal khi đã thắng 3/4 lần gần nhất tiếp đón đối thủ trên sân St James' Park. Về lực lượng, Newcastle không có sự phục vụ của Joelinton và Ewen Jaouen vì chấn thương. Trong khi đó, Tino Livramento và Matias Fernandez-Pardo và Bazoumana Toure mới bình phục chấn thương còn Jacob Ramsey đã trở lại sau án treo giò. Ở chiều ngược lại, Arsenal sẽ thiếu vắng Max Dowman vì án treo giò và Bukayo Saka vì chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Martin Zubimendi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề thể trạng. 16:19 Kết quả U17 World Cup 2026: U17 Brazil thắng U17 Ireland nhờ siêu phẩm sút xa VOV.VN - Kết quả U17 World Cup 2026, U17 Brazil thắng U17 Ireland 2-1 trong trận ra quân tại bảng I nhờ siêu phẩm sút xa của Conceicao. 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Odegaard tung đường chọc khe sắc sảo nhưng Calafiori di chuyển hơi lệch nhịp và hàng thủ Newcastle kịp hóa giải nguy hiểm. 00:43 12': NEWCASTLE SUÝT CÓ BÀN THẮNG!!! Cú sút của Jacob Murphy đưa bóng trúng Harvey Barnes đổi hướng và đi chệch cột dọc trong gang tấc. 00:47 Trận đấu diễn ra quyết liệt. (Ảnh: Reuters) HLV Mikel Arteta đấu trí cùng HLV Matthias Jaissle. (Ảnh: Reuters) 00:53 21': Nguy hiểm!!! Kai Havertz đón đường chuyền xuyên tuyến của Eberechi Eze rồi tung cú sút quyết đoán, đưa bóng đi chệch cột dọc Newcastle. 00:54 23': Thẻ vàng!!! Amar Dedic lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi với Eberechi Eze. 00:59 28': Bruno Guimaraes suýt xé lưới đội bóng cũ!!! Tiền vệ người Brazil bất ngờ xâm nhập vòng cấm và dứt điểm sượt bóng trong pha phối hợp tấn công của Arsenal. Ảnh: Reuters 01:04 33': VÀO!!! Newcastle 0-1 Arsenal Lewis Hall có tình huống phòng ngự bất cẩn, Kai Havertz đoạt bóng rồi tung đường chọc khe sắc lẹm. Eberechi Eze xâm nhập vòng cấm và lạnh lùng sút tung lưới Newcastle. Ảnh: Reuters 01:09 38': Sai lầm!!! Newcastle để mất bóng trước vòng cấm, Arsenal lập tức chớp thời cơ tấn công và Noni Madueke tung cú sút vọt xà ngang. 01:10 39': Đòn đánh bất ngờ!!! Hậu vệ trái Calafiori đột nhiên xuất hiện bên cánh phải và thực hiện pha sửa lòng đi chệch cột dọc Newcastle. 01:12 42': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Các cầu thủ Newcastle cho rằng Gabriel đã dùng tay cản cú sút của Harvey Barnes nhưng trọng tài lắc đầu. 01:16 45': Cứu thua ngoạn mục!!! Lewis Hall xoạc bóng quyết đoán, ngăn chặn cú sút cận thành của Noni Madueke. Trước đó, Kai Havertz và Martin Odegaard đã có pha phối hợp ăn ý để tạo ra cơ hội dứt điểm cho Arsenal. 01:18 45'+2: KHÔNG VÀO!!! Eberechi thực hiện cú sút phạt tinh quái khiến thủ môn Lukas Hornicek vất vả cản phá. 01:18 Hiệp 1 kết thúc!!! Arsenal nắm lợi thế dẫn trước Newcastle 1-0 khi bước vào giờ nghỉ. Eze là tác giả bàn thắng đưa Arsenal dẫn trước Newcastle. (Ảnh: Reuters) 01:32 Hiệp 2 bắt đầu!!! Newcastle giao bóng 01:34 46': Newcastle thay người sau giờ nghỉ!!! Jacob Ramsey, Anthony Elanga, Tino Livramento vào thế chỗ Jacob Murphy, Amar Dedic, Sean Steur. 01:38 49': VÀO!!! Newcastle 1-1 Arsenal Newcastle trừng phạt sai lầm của hàng thủ Arsenal để gỡ hòa. William Osula có bóng sau khi Martin Odegaard xử lý lỗi và tung đường kiến tạo để Harvey Barnes dứt điểm thành bàn. Ảnh: Reuters 01:44 55': Thẻ vàng!!! Declan Rice buộc phải phạm lỗi để ngăn Lewis Hall đột phá tới sát vòng cấm Arsenal. 01:48 60': Arsenal thoát hiểm!!! Dan Burn tung cú sút xa uy lực nhưng thủ môn Raya bắt gọn bóng. 01:49 61': Cơ hội bất ngờ!!! Eberechi Eze trượt chân trong vòng cấm Arsenal nhưng thủ môn Raya kịp phá bóng trước khi các cầu thủ Newcastle có thể dứt điểm. 01:51 62': VÀO!!! Newcastle 2-1 Arsenal Cú đánh đầu của Dan Burn gây ra hỗn loạn trước khung thành Arsenal. Malick Thiaw ập vào dứt điểm bồi, đưa Newcastle vượt lên dẫn trước. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 01:54 66': Raya nằm sân!!! Thủ môn Arsenal bị đau sau pha va chạm với William Osula và cần đội ngũ y tế chăm sóc. 01:57 69': Arsenal thay người bất đắc dĩ!!! Raya phải rời sân vì chấn thương, Kepa vào sân trấn giữ khung thành. Ngoài ra, HLV Mikel Arteta cũng đưa Christos Tzolis và Lewis-Skelly vào thay Bruno Guimaraes. Ảnh: Reuters 02:01 72': Newcastle suýt nới rộng cách biệt!!! Lewis-Skelly để mất bóng tai hại, Joe Willock đột phá rồi tung cú sút. Bóng đập người hậu vệ Arsenal đi chệch cột dọc. 02:02 73': BÓNG DỘI XÀ NGANG!!! Kai Havertz suýt đánh đầu phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn chặn tình huống đá phạt góc của Newcastle. 02:03 76': KHÔNG VÀO!!! Newcastle phối hợp xé toang hàng thủ Arsenal. Tuy nhiên, thủ môn Kepa kịp băng ra và chiến thắng Lewis Miley trong pha đối mặt. Ảnh: Reuters 02:06 78': VÀO!!! Newcastle 2-2 Arsenal Arsenal gỡ hòa từ tình huống phản công sắc bén. Noni Madueke đón đường chuyền của Martin Odegaard, làm động tác giả loại bỏ hậu vệ rồi sút tung lưới Newcastle. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 02:10 82': Newcastle làm mới hàng tấn công!!! Yoane Wissa vào thay Joe Willock. 02:16 87': Nỗ lực bất thành!!! Martin Odegaard đánh gót tinh tế cho Gabriel xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, đường căng ngang của Gabriel bị Jacob Ramsey ngăn chặn. 02:21 90'+2: Newcastle tổn thất lực lượng!!! Lewis Hall bị đau và phải rời sân nhường chỗ cho Sven Botman. Ảnh: Reuters 02:22 90'+3: Siêu dự bị của Arsenal vào sân!!! "Thần tài" Mikel Merino thế chỗ Martin Odegaard. Bên cạnh đó, Viktor Gyokeres cũng thay Kai Havertz ở vị trí tiền đạo. 02:25 90'+7: Đáng tiếc!!! Newcastle tạo ra tình thế thuận lợi khi phản công nhưng Jacob Ramsey dứt điểm vọt xà ngang. 02:27 HẾT GIỜ!!! Newcastle và Arsenal chia điểm với tỷ số hòa 2-2.

Trực tiếp Newcastle vs Arsenal vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027, trận Newcastle vs Arsenal sẽ diễn ra lúc 00h30 ngày 22/11 theo giờ Việt Nam. Đây là cặp đấu muộn nhất trong loạt trận ngày thứ Bảy cuối tuần này ở Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn dầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 27 điểm còn Newcastle đang đứng thứ 12 với 12 điểm. Một chiến thắng trước Newcastle sẽ giúp Arsenal tiếp tục giữ vững lợi thế trong cuộc đua vô địch, đồng thời là bước chạy đà thuận lợi trước khi tiếp đón Dortmund ở Cúp C1 châu Âu vào giữa tuần tới.

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