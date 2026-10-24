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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 24/10: Man City thua Villa, bị ngắt mạch toàn thắng

Thứ Bảy, 20:30, 24/10/2026
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VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 24/10: Man City thua Aston Villa và bị ngắt mạch toàn thắng trong mùa giải 2026/2027 ở con số 7.

Man City bước vào trận gặp Aston Villa ở vòng 8 Ngoại hạng Anh với quyết tâm có được trọn vẹn 3 điểm để nối dài mạch trận toàn thắng lên con số 8. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 24 10 man city thua villa, bi ngat mach toan thang hinh anh 1
Haaland ghi bàn nhưng Man City thua trận. (Ảnh: Reuters). 

Tuy nhiên, Aston Villa cho thấy họ là đối thủ khó chịu trên sân nhà và chính đội bóng thành Birmingham mới là những người ghi bàn mở tỷ số. 

Phút thứ 6, John McGinn chọc khe tinh tế để Nicolas Jackson bên phía Aston Villa băng vào vòng cấm. Cầu thủ người Senegal tung cú sút tuyệt đẹp vào góc cao bên trái khung thành, làm bó tay thủ môn Donnarumma. 

Sau bàn thua, Man City tấn công dồn dập và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn Suzuki đã bảo toàn mành lưới cho Aston Villa. Đến khi thủ môn người Nhật Bản bất lực thì cú cứa lòng của Ndiaye lại đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành ở phút 28. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 24 10 man city thua villa, bi ngat mach toan thang hinh anh 2
Jackson có trận đấu xuất sắc với cú đúp cho Aston Villa. (Ảnh: Reuters). 

Không thể ghi bàn trong hiệp 1 nhưng Man City đã làm được điều đó đầu hiệp 2. Phút 53, Iliman Ndiaye thực hiện đường tạt bóng bổng chuẩn xác vào vòng cấm, tạo điều kiện để Erling Haaland bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc thấp bên trái khung thành từ cự ly gần. 

Tưởng như bàn gỡ sẽ giúp Man City có được sự hưng phấn thì họ lại phải nhận thêm bàn thua. Phút 60,  Nicolas Jackson bên phía Aston Villa tung cú sút quyết đoán từ tuyến hai, đưa bóng vào góc thấp bên phải khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Aston Villa. 

Những phút còn lại, Man City dồn hết đội hình lên tấn công nhưng không thể có được bàn gỡ và đành chấp nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải ở Ngoại hạng Anh năm nay. 

Trần Tiến/VOV.VN
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