Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton trong trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton trong trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trên sân Hill Dickinson.
Ngay phút thứ 5, Liverpool đã có bàn mở tỷ số. Trong tình huống tấn công đáng kể đầu tiên, Liverpool đã có bàn mở tỷ số. The Kop câu bóng bổng vào vòng cấm Everton, hậu vệ chủ nhà phá bóng không dứt khoát tạo cơ hội cho Wirtz kiến tạo để Szoboszlai dứt điểm quyết đoán.
Đến phút 25, tỷ số được san bằng. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Everton, bóng tìm đến chân hậu vệ Frimpong của Liverpool và cầu thủ này đã lúng túng đá phản lưới nhà.
Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng. 1-1 là kết quả chung cuộc.