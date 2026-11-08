Kết quả Ngoại hạng Anh: Liverpool hạ đẹp Crystal Palace, Chelsea thua Sunderland

Liverpool thắng Crystal Palace 3-1. (Ảnh: Reuters)

Liverpool nhập cuộc lấn lướt trong chuyến làm khách của Crystal Palace. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside cũng có phen thót tim khi bị Larsen chọc thủng lưới ở phút 32 nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút 40 nhờ pha đánh đầu chuẩn xác của Mac Allister sau tình huống đá phạt của Szoboszlai. Đội khách nhân đôi cách biệt ở phút 53 khi Barcola căng ngang dọn cỗ cho Wirtz dứt điểm thành bàn.

Crystal Palace dốc toàn lực để vùng lên tấn công và đã tạo ra những cơ hội rõ ràng, nhưng thủ môn Alisson liên tiếp có những pha cứu thua xuất sắc. Khi đối phương xuống sức, Liverpool đẩy cao tốc độ tấn công và nâng tỷ số lên 3-0 nhờ công của Isak ở phút 89.

Những nỗ lực của Crystal Palace được đền đáp với bàn thắng danh dự từ chấm phạt đền của Nketiah ở phút 90+4. Chung cuộc, Liverpool thắng Crystal Palace 3-1 để vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 18 điểm.

Chelsea thua Sunderland 0-1. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu cùng giờ, Sunderland gây bất ngờ khi quật ngã Chelsea 1-0. Đội chủ nhà giành trọn 3 điểm nhờ cú đá phạt đền chuẩn xác của Le Fee ở phút 36 sau khi Brobbey bị phạm lỗi trong vòng cấm The Blues.

Với chiến thắng này, Sunderland thoát khỏi vị trí đáy bảng và đẩy Crystal Palace xuống “đội sổ” ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea rơi xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có 16 điểm, kém 2 điểm so với Liverpool.

Brighton thắng Brentford 2-0. (Ảnh: Reuters)

Brighton giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trong cuộc tiếp đón Brentford nhờ pha làm bàn của Gomez ở phút 15 và tình huống đá phạt đền thành công của Gross ở phút 42. Qua đó, Brighton vươn lên đứng nhì bảng với 22 điểm, kém 5 điểm so với ngôi đầu của Arsenal và hơn 1 điểm so với Man City ở vị trí thứ 3.

Ở trận đấu còn lại trong buổi tối 8/11, Bournemouth giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách của Ipswich.

23:01 HẾT GIỜ!!! Liverpool giành chiến thắng 3-1 trong chuyến làm khách của Crystal Palace. 22:56 90'+4: VÀO!!! Crystal Palace 1-3 Liverpool Nketiah đánh bại thủ môn Alisson trên chấm phạt đền, rút ngắn cách biệt cho Crystal Place. Ảnh: Reuters 22:54 90'+2: PHẠT ĐỀN CHO CRYSTAL PALACE!!! Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Kerkez va chạm với Osorio trong vòng cấm Liverpool. 22:51 89': VÀO!!! Crystal Palace 0-3 Liverpool Liverpool thoải mái phản công và ghi bàn khi các cầu thủ Crystal Palace tỏ ra xuống sức. Isak bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ đối phương khi nhận đường chuyền từ Wirtz rồi lạnh lùng dứt điểm thành bàn. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 22:49 87': KHÔNG VÀO!!! Liverpool có cơ hội sau tình huống phá bóng lỗi của hậu vệ Crystal Palace. Munoz chuyền bóng vừa tầm cho Isak thoát xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, Henderson đã phản xạ xuất sắc trước cú sút của Isak. 22:46 84': Liverpool phản đòn!!! Đội khách xuyên thủng cánh phải của Crystal Place trước khi trả ngược bóng về tuyến hai cho Wirtz dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của Wirtz không thắng được thủ môn Henderson. 22:41 81': Liverpool thót tim!!! Trung vệ Jacquet suýt phá bóng phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang của Mitchell. 22:39 78': Crystal Palace tiếp tục bỏ lỡ cơ hội!!! Nketiah dứt điểm chệch cột dọc sau tình huống phá bẫy việt vị. Ảnh: Reuters 22:38 77': CRYSTAL PALACE BỎ LỠ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!! Pino có thời cơ đối mặt thủ môn sau sai lầm của trung vệ Jacquet nhưng Alisson đã băng ra cứu thua xuất sắc. Bóng nảy ra nhưng Lerma lại dứt điểm bồi thiếu chính xác. Ảnh: Reuters 22:34 73': Nỗ lực bất thành!!! Pino thử vận may với cú sút xa từ cự ly hơn 20m nhưng Araujo kịp xuất hiện để chắn bóng. 22:30 68': Liverpool thay người!!! Szoboszlai và Barcola rời sân nhường chỗ cho Munoz, Nyoni. 22:24 62': Crystal Palace dốc sức tấn công!!! Đội chủ nhà tràn lên mạnh mẽ hòng tìm bàn gỡ nhưng chưa thể làm khó hàng phòng ngự Liverpool. 22:20 57': Thẻ vàng!!! Barcola đốn ngã Pino để ngăn Crystal Palace phản công. Ảnh: Reuters 22:15 53': VÀO!!! Crystal Palace 0-2 Liverpool Barcola căng ngang dọn cỗ, Wirtz dứt điểm hiểm hóc để nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 22:10 49': Xử lý vô duyên!!! Wharton thoát xuống đối mặt thủ môn Alisson nhưng lại căng ngang quá mạnh khiến đồng đội không thể dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài cũng căng cờ báo việt vị trong tình huống này. 22:06 Hiệp 2 bắt đầu!!! Crystal Palace giao bóng 21:51 Hiệp 1 kết thúc!!! Liverpool bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Crystal Palace 1-0. 21:50 45'+2: Đáng tiếc!!! Araujo dứt điểm hụt ngay trước khung thành trong tình huống phạt góc của Liverpool. 21:45 43': CỨU THUA XUẤT THẦN!!! Thủ môn Alisson bay người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu về góc xa của Wharton. 21:43 41': Mac Allister tiếp tục ghi dấu ấn!!! Tác giả bàn mở tỷ số của Liverpool lùi về chắn bóng cứu nguy trước pha dứt điểm của Timber. 21:41 40': VÀO!!! Crystal Palace 0-1 Liverpool Mac Allister ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool với pha đánh đầu chuẩn xác sau tình huống đá phạt từ cánh phải của Szoboszlai. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 21:40 38': KHÔNG VÀO!!! Mitchell thực hiện quả tạt thuận lợi từ cánh trái, Kamada băng vào dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Alisson phản xạ xuất thần để cứu thua cho Liverpool. 21:39 CẬP NHẬT!!! Sunderland mở tỷ số trước Chelsea ở trận đấu cùng giờ khi Le Fee thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 35. 21:38 37': QUÁ VÔ DUYÊN!!! Hàng phòng ngự Crystal Palace "bỏ quên" Barcola nhưng tiền đạo đắt giá này lại volley vọt xà ngang trong tình thế cực kỳ thuận lợi. 21:35 32': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Larsen sút tung lưới Liverpool trong tình huống lộn xộn trước khung thành nhưng trọng tài xác định có lỗi việt vị. Ảnh: Reuters 21:34 31': Liverpool thót tim!!! Crystal Palace phản công nhanh, Larsen có pha dứt điểm từ sát vòng cấm nhưng Van Dijk chắn bóng cứu nguy. 21:30 27': Xử lý ấn tượng!!! Isak bỏ bóng tinh quái để Gakpo băng lên thực hiện đường căng ngang. Tuy nhiên, trung vệ Disasi đọc tình huống xuất sắc và cắt bóng đúng lúc để giải nguy cho Crystal Palace. 21:25 22': Thẻ vàng!!! Araujo đỡ bóng lỗi rồi đốn ngã Mitchell để ngăn Crystal Palace phản công. Ảnh: Reuters 21:19 17': CRYSTAL PALACE SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Pha dứt điểm của Pino đưa bóng dội xà ngang. Sau khi bóng nảy ra, Crystal Palace tiếp tục tấn công và Pino lại có cơ hội nhưng pha dứt điểm không thắng được thủ môn Alisson. 21:12 11': Dứt điểm!!! Mac Allister đánh đầu chệch cột dọc sau pha đá phạt của Szoboszlai. Ảnh: Reuters 21:11 9': Không được!!! Barcola bật cao đánh đầu hụt sau khi Liverpool phối hợp treo bóng vào vòng cấm Crystal Palace. 21:05 4': Cơ hội đầu tiên!!! Isak xâm nhập vòng cấm Crystal Palace và tung cú sút quyết đoán nhưng trung vệ Disasi kịp lùi về chắn bóng cứu nguy. Ảnh: Reuters 21:01 Trận đấu bắt đầu!!! 20:20 Danh sách đăng ký thi đấu của Crystal Palace. (Ảnh: CLB) Danh sách đăng ký thi đấu của Liverpool. (Ảnh: CLB) 14:51 Crystal Palace đang có phong độ báo động tại Ngoại hạng Anh khi đã liên tiếp thất bại trong 3 vòng đấu gần nhất. Trước cuộc tiếp đón Liverpool, thầy trò HLV Pierre Sage đã tạm thời rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khi mới có 7 điểm trong tay. Tình thế của Crystal Palace càng thêm khó khăn khi tiền đạo chủ lực Jean-Philippe Mateta bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận thua Tottenham 0-2 ở vòng trước. Trong khi đó, HLV Pierre Sage đang đối mặt với nguy cơ "bay ghế" vì thành tích bết bát. Ở chiều ngược lại, Liverpool đang cạnh tranh quyết liệt trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Đội bóng vùng Merseyside cũng đang khát thắng sau khi vừa thua Arsenal 0-1 ở Ngoại hạng Anh và thua Fenerbahce 2-3 ở Cúp C1 châu Âu. Xét về phong độ và chất lượng đội hình, Liverpool xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park khi Crystal Palace đang khủng hoảng và không còn giữ được hình ảnh "ngựa ô" tại Ngoại hạng Anh như những mùa giải trước.

Cục diện bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước loạt trận tối 8/11

Hôm nay 8/11, trận đấu Crystal Palace vs Liverpool tại vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 21h00 theo giờ Việt Nam. Đội chủ nhà đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, trong khi đội khách đang cạnh tranh trên đường đua top 4.

Cùng thời điểm 21h00 tối nay 8/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra 3 cặp đấu khác gồm: Sunderland vs Chelsea, Brighton vs Brentford, Ipswich vs Bournemouth.

Đáng chú ý, Chelsea, Brighton, Brentford và Bournemouth chính là những đối thủ đang so kè với Liverpool trên đường đua top 4 Ngoại hạng Anh. Sunderland và Ipswich là những đối thủ của Crystal Palace ở cuộc chiến trụ hạng.

Vì thế, loạt trận 21h00 tối 8/11 hứa hẹn sẽ tạo ra những biến động mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận FIFA Days.

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Trực tiếp MU 1-2 Aston Villa: Diễn biến điên rồ, bàn thắng liên tiếp VOV.VN - Trực tiếp MU vs Aston Villa trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Old Trafford.