English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả Ngoại hạng Anh: MU hòa Aston Villa sau màn rượt đuổi tỷ số "điên rồ"

Thứ Hai, 01:38, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MU hòa Aston Villa 4-4 sau những diễn biến "điên rồ" trong trận đấu muộn nhất vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

01:32

HẾT GIỜ!!! MU hòa Aston Villa 4-4 sau những diễn biến khó tin trên sân Old Trafford.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 1
Ảnh: Reuters
01:28

90'+6: VÀO!!! MU 4-4 Aston Villa

Dorgu đánh đầu gỡ hòa 4-4 cho MU trong tình huống phạt góc. Thủ môn Suzuki cho rằng mình đã bị Lammens và các cầu thủ MU tác động trong tình huống này. Tuy nhiên, trọng tài vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho Quỷ đỏ.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 2
Ảnh: Reuters
01:26

90'+5: Xử lý vô duyên!!! Mount vội vàng bắt volley thiếu chính xác sau khi hậu vệ Aston Villa đánh đầu phá bóng.

01:23

90'+2: VÀO!!! MU 3-4 Aston Villa

Zirkzee dứt điểm tung lưới Aston Villa sau đường căng ngang từ cánh trái của Dorgu. MU thắp lên hy vọng ở thời gian bù giờ.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 3
Ảnh: Reuters
01:22

90': CĐV bỏ về!!! Rất đông khán giả đã bỏ về sớm. Trong khi đó, các khán đài sân Old Trafford liên tục vang lên khẩu hiệu phản đối các ông chủ nhà Glazer.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 4
Ảnh: Reuters
01:21

88': KHUNG THÀNH ASTON VILLA RUNG CHUYỂN!!! Mount chạy chỗ đón đường chuyền vào vòng cấm của Bruno Fernandes rồi tung cú dứt điểm 1 chạm đưa bóng dội xà ngang.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 5
Ảnh: Reuters
01:14

82': MU làm mới hàng tiền đạo!!! Zirkzee vào thay Mbeumo.

01:12

77': MU bế tắc!!! Bruno Fernandes và Mbeumo liên tiếp phải dứt điểm trong tình thế bất lợi để rồi không thể làm nên chuyện trước hệ thống phòng ngự của Aston Villa.

01:06

73': Bruno Fernandes xử lý lỗi!!! Đội trưởng MU liên tiếp khiến các khán đài sân Old Trafford ồ lên ngỡ ngàng vì những tình huống vội vàng chuyền ẩu và đưa bóng tới chân đối phương.

01:02

70': Aston Villa thay người!!! Alysson, McGinn rời sân nhường chỗ cho Hemmings, Barkley.

00:58

66': MU thay liền 3 người!!! Lacey, Mount, Dorgu vào thế chỗ Diallo, Tielemans, Dalot.

00:55

62': Dứt điểm!!! Cunha sút bóng đập chân hậu vệ Aston Villa đi chệch cột dọc sau pha phối hợp đá phạt với Bruno Fernandes.

00:52

60': Không được!!! Tielemans dứt điểm bất thành sau pha phối hợp nhả bóng về tuyến hai của MU.

00:45

53': VÀO!!! MU 2-4 Aston Villa

Yoro suýt đánh đầu phản lưới nhà trong tình huống đá phạt của Aston Villa khiến thủ môn Lammens khổ sở cản phá. Bóng nảy ra và Goretzka dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 6
Ảnh: Reuters
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 7
Ảnh: Reuters
00:39

48': VÀO!!! MU 2-3 Aston Villa

McGinn thực hiện thành công quả phạt đền, tái lập thế dẫn bàn cho Aston Villa.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 8
Ảnh: AP
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 9
Ảnh: Reuters
00:38

47': PHẠT ĐỀN CHO ASTON VILLA!!! Dalot phạm lỗi với Alysson trong vòng cấm MU và trọng tài lập tức thổi phạt đền.

00:37

46': MU thay người sau giờ nghỉ!!! Heaven vào thế chỗ Maguire ở vị trí trung vệ.

00:36

Hiệp 2 bắt đầu!!! MU giao bóng

00:21

Hiệp 1 kết thúc!!! MU và Aston Villa bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 2-2 sau những diễn biến kịch tính khó tin trong hiệp đấu đầu tiên.

00:19

45'+1: MU THÓT TIM!!! Alysson thoát xuống đối mặt thủ môn Lammens rồi dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 10
Ảnh: Reuters
00:17

44': VÀO!!! MU 2-2 Aston Villa

Tielemans ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và không ăn mừng. Tiền vệ người Bỉ tung cú sút quyết đoán sau pha trả ngược của Mazraoui. Các cầu thủ Aston Villa cho rằng Mbeumo ở vị trí việt vị đã tác động tới thủ môn nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 11
Ảnh: Reuters
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 12
Ảnh: Reuters
00:16

43': MU BỎ LỠ CƠ HỘI GỠ HÒA!!! Tielemans tung đường chuyền dọn cỗ cho Diallo đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo người Bờ Biển Ngà dứt điểm quá hiền và không thắng được Suzuki.

00:14

41': Xử lý khó hiểu!!! Bruno Fernandes vội vàng dứt điểm từ vị trí không thuận lợi và đưa bóng đập trúng đầu đồng đội Mazraoui.

00:12

39': Aston Villa đáp trả!!! Torres bật cao đánh đầu vọt xà ngang sau pha đá phạt của McGinn. Trước đó, Manzambi đã bị Mazraoui phạm lỗi bên cánh trái.

00:10

36': Dứt điểm!!! Diallo đột phá vào vòng cấm Aston Villa rồi tung cú sút chệch cột dọc. Trước đó, MU đã có pha phối hợp khá nhịp nhàng để đưa bóng tới chân Diallo.

00:04

31': Nỗ lực bất thành!!! Mbeumo kiếm về quả phạt bên cánh phải, Bruno Fernandes treo bóng khó chịu nhưng Diallo băng vào đón bóng hụt.

23:58

26': KHÔNG VÀO!!! Cú sút của Bruno Fernandes đưa bóng đập chân McGinn đi chệch cột dọc trong gang tấc.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 13
Ảnh: Reuters
23:57

25': Aston Villa thót tim!!! Thủ môn Suzuki xử lý lập bập trong tình huống phạt góc nhưng không cầu thủ MU nào kịp tận dụng thời cơ.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 14
Ảnh: Reuters
23:56

24': CUNHA SUÝT LẬP SIÊU PHẨM!!! Tiền đạo MU tung cú sửa lòng đẹp mắt về góc xa nhưng thủ môn Suzuki bay người cản phá ngoạn mục.

23:54

20': Thế trận giằng co!!! Aston Villa chủ động thi đấu chắc chắn và kìm sự hưng phấn của MU sau những diễn biến "điên rồ" trong quãng đầu trận.

23:48

15': VÀO!!! MU 1-2 Aston Villa

Bruno Fernandes nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Suzuki trên chấm phạt đền, rút ngắn cách biệt và thắp lên hy vọng cho MU.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 15
Ảnh: AP
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 16
Ảnh: Reuters
23:46

12': PHẠT ĐỀN CHO MU!!! Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi Cunha ngã xuống trong vòng cấm Aston Villa sau pha va chạm với Kamara.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 17
Ảnh: AP
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 18
Ảnh: Reuters
23:44

10': MU cố gắng vùng lên!!! Sau khởi đầu thảm họa, MU bắt đầu cố gắng đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, các học trò của HLV Michael Carrick tỏ ra thiếu ý tưởng và chỉ tạo ra những pha phối hợp rời rạc.

23:36

4': VÀO!!! MU 0-2 Aston Villa

Jackson thoải mái đá bồi tung lưới MU sau khi thủ môn Lammens cản phá cú sút của Alysson trong tình huống phối hợp đá phạt của Aston Villa. Sân Old Trafford đang chứng kiến cơn ác mộng khi đội chủ nhà thủng lưới 2 bàn chỉ sau 4 phút bóng lăn.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 19
Ảnh: Reuters
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 20
Ảnh: Reuters
23:33

1': VÀO!!! MU 0-1 Aston Villa

Alysson mở tỷ số cho Aston Villa ngay phút đầu tiên. Tiền vệ này thoải mái dứt điểm tung lưới MU sau pha phối hợp như đá tập của đội khách. Thủ môn Lammens đã khẽ chạm chân vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn thua.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 21
Ảnh: Reuters
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 22
Ảnh: Reuters
23:32

Trận đấu bắt đầu!!! Aston Villa giao bóng

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 23
Phút tưởng niệm những binh sĩ đã hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. (Ảnh: Reuters)
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 24
CĐV MU giăng biểu ngữ phản đối nhà Glazer với nội dung: "Chúng tôi không muốn sân vận động mới. Chúng tôi muốn những ông chủ đội bóng mới". (Ảnh: Reuters)
22:37
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 25
Danh sách đăng ký thi đấu của MU. (Ảnh: CLB)
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 26
Danh sách đăng ký thi đấu của Aston Villa. (Ảnh: CLB)
15:11
ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 28

Thông tin lực lượng: 

MU thiếu vắng Lisandro Martinez vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận thua Chelsea 0-2 ở vòng trước. Ngoài ra, Quỷ đỏ không có sự phục vụ của Carlos Baleba, Benjamin Sesko, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu vì chấn thương. Trong khi đó, Aston Villa mất Matteo Ruggeri và Amadou Onana vì chấn thương.

Thành tích đối đầu:

MU đã có 108 chiến thắng, 42 trận hòa và 52 thất bại trong toàn bộ lịch sử đối đầu với Aston Villa. Quỷ đỏ cũng trội hơn đối thủ trong 10 cuộc đối đầu gần nhất khi thắng 6, hòa 2, thua 2. 

Đáng chú ý, MU đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp khi tiếp đón Aston Villa trên mọi đấu trường. Lần gần nhất MU thua Aston Villa trên sân nhà Old Trafford là thất bại 0-1 ở Ngoại hạng Anh hồi tháng 9/2021.

ket qua ngoai hang anh mu hoa aston villa sau man ruot duoi ty so dien ro hinh anh 29
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh trước loạt trận ngày 8/11

Hôm nay 8/11, trận đấu MU vs Aston Villa sẽ diễn ra lúc 23h30 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford. Đây cũng là cặp đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước loạt trận ngày 8/11, MU đã rơi xuống nhóm rớt hạng khi bị Coventry tạm thời vượt mặt trên bảng xếp hạng. Quỷ đỏ đang tạm đứng thứ 18 với 7 điểm và chỉ hơn 2 điểm so với đội cuối bảng Sunderland. Trong khi đó, Aston Villa đang đứng thứ 12 tại Ngoại hạng Anh với 12 điểm.

Ở loạt trận Cúp C1 châu Âu hồi giữa tuần, Aston Villa vừa thua đậm Barca 0-3 còn MU đã lội ngược dòng thắng AS Roma 3-2 để chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Chiến thắng trước AS Roma cùng thành tích bất bại trên sân Old Trafford trước Aston Villa kể từ năm 2021 sẽ là điểm tựa để MU hướng đến kết quả thuận lợi tại vòng 10 Ngoại hạng Anh.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Aston Villa
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Aston Villa

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Aston Villa trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Aston Villa

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Aston Villa

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Aston Villa trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Chelsea
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Chelsea

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Crystal Palace vs Liverpool
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Crystal Palace vs Liverpool

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Crystal Palace vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Crystal Palace vs Liverpool

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Crystal Palace vs Liverpool

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Crystal Palace vs Liverpool trong khuôn khổ vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 8/11 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/11: MU gặp đối thủ khó, Atletico đại chiến Barca
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/11: MU gặp đối thủ khó, Atletico đại chiến Barca

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11 rạng sáng mai 9/11, MU tiếp đón Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, Atletico Madrid đại chiến Barca ở La Liga.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/11: MU gặp đối thủ khó, Atletico đại chiến Barca

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/11: MU gặp đối thủ khó, Atletico đại chiến Barca

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 8/11 rạng sáng mai 9/11, MU tiếp đón Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, Atletico Madrid đại chiến Barca ở La Liga.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 8/11, Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm sau những diễn biến của vòng 10.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 8/11, Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm sau những diễn biến của vòng 10.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế