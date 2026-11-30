Kết quả Ngoại hạng Anh rạng sáng 30/11: Arsenal chia điểm Man City
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh rạng sáng 30/11: Arsenal chia điểm Man City với tỷ số 2-2 trong trận cầu có chất lượng chuyên môn cao.
Kết quả Ngoại hạng Anh rạng sáng 30/11: Arsenal chia điểm Man City với tỷ số 2-2 trong trận cầu có chất lượng chuyên môn cao.
Arsenal và Man City đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn. Man City liên tiếp dẫn trước do công của Haaland rồi Enzo nhưng Arsenal với những nỗ lực trên sân nhà cũng có được 2 pha lập công của Havertz và Timber để kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton
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Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Man City vòng 12 Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Man City thuộc khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 23h30 ngày 29/11.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Liverpool Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Everton vs Liverpool thuộc khuôn khổ vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 19h00 ngày 29/11.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất: MU nguy cơ xuống hạng
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Kết quả bóng đá vòng 12 Ngoại hạng Anh đêm 28-11: MU thảm bại 0-4 trước Brentford
VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 12 Ngoại hạng Anh đêm 28-11: MU thảm bại 0-4 trước Brentford trên sân vận động Old Trafford, Anh.
Arsenal và Man City bước vào trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/2027 trên sân Emirates, Đội bóng của Mikel Arteta dẫn đầu với 28 điểm sau 11 vòng, hơn Man City tới sáu điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Pháo thủ nới rộng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh trực tiếp lên chín điểm, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch.
Arsenal đã thắng chín trong 11 vòng đầu tiên, chỉ hòa Newcastle và thua Brighton. Họ sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải với sáu bàn thua, trung bình 0,55 bàn/trận. Tại Emirates, đoàn quân của Arteta còn duy trì thành tích toàn thắng cả năm trận, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới hai lần.
Tuy nhiên, hai trận hòa liên tiếp trước Newcastle và Dortmund vừa qua đặt ra những câu hỏi về khả năng kết liễu đối thủ của Arsenal.
Vấn đề ấy có thể trở nên nghiêm trọng trước Man City. Pháo thủ tiếp tục không có Bukayo Saka, trong khi Viktor Gyokeres và Kai Havertz vẫn chưa đạt hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng. Noni Madueke, Martin Odegaard và Declan Rice đang phải gánh thêm trách nhiệm trong việc tạo cơ hội.
Về phần Man City, đội bóng này đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Enzo Maresca tiếp quản chiếc ghế của Pep Guardiola.
Đội bóng thành Manchester khởi đầu Ngoại hạng Anh bằng bảy chiến thắng liên tiếp, nhưng đã không thắng bốn vòng gần nhất. Họ lần lượt thua Aston Villa 1-2, Brighton 0-1, Nottingham Forest 1-3 và hòa Fulham 1-1.
Sự thiếu đồng bộ trong khâu pressing của Man City là điểm yếu Arsenal có thể khai thác. Khi Haaland gây sức ép lên trung vệ đối phương nhưng tuyến tiền vệ không di chuyển theo, Man City thường để lộ khoảng trống phía sau.
Đội chủ nhà đang có lợi thế rõ ràng về phong độ, tính tổ chức và sự tự tin. Với những gì Man City thể hiện trong một tháng qua, Arsenal có nhiều cơ hội tận dụng tình trạng bất ổn của đối thủ để giành chiến thắng tại Emirates.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton trong trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Man City giao bóng trước.
3' Trận đấu đang khởi đầu với tốc độ chóng mặt. Đội bóng nào cũng có lý do để hướng tới chiến thắng đêm nay.
9' Enzo thoát xuống rất nhanh và ngã sau va chạm với cầu thủ Arsenal ngay trước vòng cấm đội chủ nhà. Tuy nhiên các trọng tài đã không thổi phạt.
10' Arsenal đưa bóng vào lưới Man City sau pha phối hợp rất đẹp mắt nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.
13' Arsenal phải nhận liên tiếp 2 thẻ vàng của Calafiori và Merino. Đội chủ nhà đang nỗ lực tranh chấp quyết liệt ở giữa sân trong ngày không có Declan Rice.
15' Madueke xử lý kỹ thuật ở cánh phải khiến hàng thủ Man City chóng mặt nhưng ở cú sút cuối cùng của cầu thủ này, bóng đã đi ra ngoài.
20' Madueke tung ra cú sút chìm vào góc gần nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Donnarumma bên phía Man City.
29' Trận đấu đang diễn ra rất nặng về thể chất, liên tiếp những pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ đôi bên đã xuất hiện.
32' Timber để mất bóng, Enzo rất nhanh băng lên chớp thời cơ và tung ra cú đá ngay, trung vệ Gabriel đã kịp thời lăn xả cứu nguy cho Arsenal.
35' VÀO OOO!!!! Gvardiol đi bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm Arsenal trước khi nhả ngược cho Haaland dứt điểm hiểm hóc, thủ môn Raya nỗ lực chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. 1-0 nghiêng về đội khách.
41' VÀO OOO!!! Arsenal có pha phối hợp tấn công ấn tượng để tạo nên bàn thắng. Tzolis tạt bóng vào trong để Merino đánh đầu nối cho Havertz băng vào đánh đầu tung lưới Man City.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
48' VÀO OOO!!! Bouaddi xử lý rồi thoát đi ở phía chếch bên cánh trái, cầu thủ người Morocco tung ra đường chuyền ấn tượng, tạo cơ hội cho Enzo băng xuống chích mũi giày đưa trái bóng đi thẳng vào lưới Arsenal.
51' Man City đang dồn ép Arsenal. Đội chủ nhà dường như mất phương hướng sau bàn thua thứ hai.
55' Arsenal thực hiện quả phạt góc, bóng đi qua hàng loạt cầu thủ tạo nên pha bóng lộn xộn khiến thủ môn Donnnarumma vất vả dùng chân cứu thua.
63' Madueke tung ra quả tạt chuẩn mực để Gyokeres băng xuống đánh đầu, thủ môn Donnnarumma đã bất lực nhưng trái bóng lại tìm đến cột dộc khung thành Man City.
70' Arsenal đang là đội chủ động tấn công hơn nhưng Man City cũng sẵn sàng thực hiện những phản tấn công tốc độ về phía khung thành đội chủ nhà.
75' Man City đang chủ động cầm bóng, kiểm soát từng đường chuyền để hạn chế những pha lên bóng của Arsenal.
84' VÀO OOO!!!! Eze thực hiện quả đá phạt góc cho Arsenal, Donnarumma không bắt dính bóng, tạo cơ hội cho Timber băng vào đệm bóng tung lưới Man City.
Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 29/11: Liverpool chia điểm với Everton trong trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.