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Arsenal và Man City bước vào trận cầu tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/2027 trên sân Emirates, Đội bóng của Mikel Arteta dẫn đầu với 28 điểm sau 11 vòng, hơn Man City tới sáu điểm. Một chiến thắng sẽ giúp Pháo thủ nới rộng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh trực tiếp lên chín điểm, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua bảo vệ chức vô địch.

Arsenal đã thắng chín trong 11 vòng đầu tiên, chỉ hòa Newcastle và thua Brighton. Họ sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải với sáu bàn thua, trung bình 0,55 bàn/trận. Tại Emirates, đoàn quân của Arteta còn duy trì thành tích toàn thắng cả năm trận, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới hai lần.

Tuy nhiên, hai trận hòa liên tiếp trước Newcastle và Dortmund vừa qua đặt ra những câu hỏi về khả năng kết liễu đối thủ của Arsenal.

Vấn đề ấy có thể trở nên nghiêm trọng trước Man City. Pháo thủ tiếp tục không có Bukayo Saka, trong khi Viktor Gyokeres và Kai Havertz vẫn chưa đạt hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng. Noni Madueke, Martin Odegaard và Declan Rice đang phải gánh thêm trách nhiệm trong việc tạo cơ hội.

Về phần Man City, đội bóng này đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Enzo Maresca tiếp quản chiếc ghế của Pep Guardiola.

Đội bóng thành Manchester khởi đầu Ngoại hạng Anh bằng bảy chiến thắng liên tiếp, nhưng đã không thắng bốn vòng gần nhất. Họ lần lượt thua Aston Villa 1-2, Brighton 0-1, Nottingham Forest 1-3 và hòa Fulham 1-1.

Sự thiếu đồng bộ trong khâu pressing của Man City là điểm yếu Arsenal có thể khai thác. Khi Haaland gây sức ép lên trung vệ đối phương nhưng tuyến tiền vệ không di chuyển theo, Man City thường để lộ khoảng trống phía sau.

Đội chủ nhà đang có lợi thế rõ ràng về phong độ, tính tổ chức và sự tự tin. Với những gì Man City thể hiện trong một tháng qua, Arsenal có nhiều cơ hội tận dụng tình trạng bất ổn của đối thủ để giành chiến thắng tại Emirates.