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Kết quả Ngoại hạng Anh: Thần may mắn mỉm cười, Liverpool hạ đẹp Brighton

Chủ Nhật, 23:12, 25/10/2026
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VOV.VN - Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027, Liverpool giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Brighton và vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

ket qua ngoai hang anh than may man mim cuoi, liverpool ha dep brighton hinh anh 1
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Brighton sớm phải thay người bất đắc dĩ trong chuyến làm khách tại sân Anfield, hậu vệ Ferdi Kadioglu dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Costinha ngay phút thứ 6. Khởi đầu kém may này như báo hiệu trận đấu “đen đủi” với thầy trò HLV Fabian Hurzeler.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 17 khi Liverpool có bàn mở tỷ số ngay sau khi Yasin Ayari bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn cho Brighton. Càng trớ trêu hơn cho đội khách khi Liverpool vượt lên dẫn trước nhờ tình huống đá phản lưới nhà của Pascal Gross.

Trong tình huống này Pascal Gross đã phá bóng không tốt trước đường căng ngang của Ronald Araujo và giúp Florian Wirtz có thời cơ dứt điểm. Sau đó, trái bóng chạm người Pascal Gross đi vào lưới. Bàn thắng được tính là pha “đốt đền” của cầu thủ Brighton.

Brighton còn chưa hết choáng váng thì tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 21. Bradley Barcola bứt tốc mạnh mẽ rồi căng ngang thuận lợi để Alexander Isak dứt điểm thành bàn. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu.

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Isak ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool trước Brighton. (Ảnh: Reuters)

Trong quãng thời gian còn lại, đôi bên đều tạo ra những cơ hội nhưng không đội nào có thể ghi bàn thắng. Thần may mắn cũng từ chối bàn rút ngắn tỷ số cho Brighton khi cú sút của Yasin Ayari đưa bóng dội cột dọc ở phút 36 còn VAR xác định không có phạt đền khi Charalampos Kostoulas ngã trong vòng cấm Liverpool ở phút 83.

Đáng chú ý, Brighton suýt nữa “biếu không” Liverpool bàn thắng thứ 3. Đường chuyền về của Luka Vuskovic thiếu chút nữa đưa bóng đi vào lưới nhưng thủ môn Bart Verbruggen kịp sửa sai cho đồng đội ở phút 78.

Giành chiến thắng 2-0 tại Anfield, Liverpool vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 15 điểm. Trong khi đó, Brighton vẫn giữ được vị trí thứ 3 với 16 điểm.

Hoàng Long/VOV.VN
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