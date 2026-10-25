Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi - U15 Mauritius với tỷ số 4-1.

Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã chơi tốt và là đội bóng nhỉnh hơn từ đầu đến cuối. U15 Mauritius cũng có một vài thời điểm thể hiện được năng lực với điển hình là pha gỡ hòa của Ethan Hitie nhưng U15 Việt Nam biết cụ thể hóa ưu thế trên sân thành 4 bàn thắng của Vận Tài (cú đúp), Phước An và Xuân Vinh để kết thúc trận đấu với thắng lợi đậm 4-1.

Ngày mai 26/10, U15 Việt Nam sẽ có những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U15 World Cup 2026. Vào lúc 12h, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán đối thủ U15 Iran, một trong những ứng viên cho ngôi nhất bảng. Trong khi đó, vào lúc 18h45, U15 Việt Nam sẽ chạm trán U15 Guyana, đối thủ đến từ châu Mỹ.