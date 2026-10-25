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Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi

Chủ Nhật, 20:49, 25/10/2026
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VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi - U15 Mauritius với tỷ số 4-1.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 25/10: U15 Việt Nam thắng đậm đội bóng châu Phi - U15 Mauritius với tỷ số 4-1. 

Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã chơi tốt và là đội bóng nhỉnh hơn từ đầu đến cuối. U15 Mauritius cũng có một vài thời điểm thể hiện được năng lực với điển hình là pha gỡ hòa của Ethan Hitie nhưng U15 Việt Nam biết cụ thể hóa ưu thế trên sân thành 4 bàn thắng của Vận Tài (cú đúp), Phước An và Xuân Vinh để kết thúc trận đấu với thắng lợi đậm 4-1. 

Ngày mai 26/10, U15 Việt Nam sẽ có những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U15 World Cup 2026. Vào lúc 12h, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán đối thủ U15 Iran, một trong những ứng viên cho ngôi nhất bảng. Trong khi đó, vào lúc 18h45, U15 Việt Nam sẽ chạm trán U15 Guyana, đối thủ đến từ châu Mỹ. 

16:01
16:04
 

 

16:08

Vào 20h tối 25/10, U15 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo tại U15 World Cup 2026 gặp đối thủ U15 Mauritius. Ở 2 trận đã qua, U15 Việt Nam có 1 trận thắng 6-0 trước U15 Brunei và thua U15 Bosnia với tỷ số 3-6. 

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Ảnh: VFF. 

Trong khi đó, U15 Mauritius thắng 1, hòa 1. Đội bóng châu Phi thắng Brunei 5-0 và hòa Guyana 1-1. U15 Mauritius đến từ nền bóng đá dạng trung bình yếu ở châu Phi nhưng với nền tảng thể hình, thể lực, đội bóng này hứa hẹn sẽ gây ra không ít khó khăn cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

Các trận đấu tại U15 World Cup 2026 diễn ra theo thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Đây là những quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, nhằm giúp các cầu thủ có sự phát triển tốt nhất.

16:17
ket qua u15 world cup hom nay 25 10 u15 viet nam thang dam doi bong chau phi hinh anh 2
Bảng xếp hạng bảng đấu của U15 Việt Nam sau 2 lượt trận. 
18:55

 

18:58

Quý vị và các bạn có thể xem trực tiếp trận đấu tại đây

19:52

Cầu thủ 2 đội đã bước ra sân khởi động. 

20:02

1' Trận đấu bắt đầu. Mauritius giao bóng trước. 

20:06

4' Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng. U15 Việt Nam cầm nhiều bóng hơn nhưng chưa thể tiếp cận sát vòng cấm đại diện châu Phi. 

20:09

6' Khắc Hiếu có đường chuyền "xé toang" hàng thủ Mauritius nhưng thủ môn của đội bóng châu Phi đã băng ra kịp thời để ngăn cản Quang Hưng tiếp cận trái bóng. 

20:14

10' Trận đấu vẫn đang hết sức cân bằng. Mauritius với nền tảng thể hình, thể lực luôn có quân số ở những vị trí quan trọng nhất để ngăn cản U15 Việt Nam. 

20:16

11' VÀOOOO!!!! U15 Việt Nam được hưởng quả đá phạt từ cự ly khá xa nhưng Khắc Hiếu vẫn tung ra cú sút thẳng, bóng đập xà ngang Mauritius bật ra, Phước An có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. 

20:20

17' Mauritius tấn công nhanh, số 2 của đội bạn là Toulouse tận dụng tốc độ bứt đi bên cánh phải trước khi tung ra cú đá nhưng bóng đến thẳng vị trí của thủ môn Nhật Minh. 

20:23

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U15 Việt Nam. 

20:26
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Ảnh minh họa: AFFA. 
20:27

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

20:32

23' VÀO !! Mauritius gỡ hòa sau pha dàn xếp tấn công chất lượng. Ethan Hitie khống chế, xử lý bóng loại bỏ hậu vệ U15 Việt Nam trước khi dứt điểm chính xác, ghi bàn cho đại diện châu Phi. 

20:36

27' VÀO OOO!!! Hậu vệ U15 Việt Nam phá bóng dài giải tỏa áp lực nhưng tạo nên cơ hội để Vận Tài băng lên tung ra cú đá chéo góc quyết đoán, tung lưới của Mauritius. 

20:40

32' U15 Việt Nam đang duy trì cự ly đội hình khá tốt trước những sức ép của Mauritius. Lợi thế vẫn đang nghiêng về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 

20:44

36' Cavalot có bóng trước vòng cấm U15 Việt Nam và tung ra cú sút khá căng nhưng bóng đi không chính xác. 

20:47

38' VÀO OOO!!!! U15 Việt Nam triển khai bóng từ phần sân nhà. Khi bóng ở cánh trái, một cầu thủ Việt Nam thực hiện pha căng ngang thuận lợi để Vận Tài băng lên dứt điểm tung nóc lưới khung thành Mauritius. 

20:50

40+1' VÀO OOOO!!! Khi Mauritius phải dâng cao đội hình tìm bàn thắng, U15 Việt Nam đã có tình huống phản công chớp nhoáng, Xuân Vinh tận dụng thời cơ đối mặt để ghi bàn. 

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Nhân Nam/VOV.VN
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