Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan với tỷ số 4-2. Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã khởi đầu tốt, tạo ra nhiều cơ hội và dẫn trước 3-0.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, Azerbaijan đã kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Kể từ đó, đội chủ nhà tạo ra áp lực rất lớn khiến hàng thủ U15 Việt Nam vất vả chống đỡ. Đội bạn có thêm một bàn thắng nữa ở giữa hiệp 2 sau cú sút của Alizada và điều đó khiến những phút cuối diễn ra rất hấp dẫn.

Sau khi thủ môn Nhật Minh liên tiếp cản phá ba cơ hội của Azerbaijan, U15 Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.