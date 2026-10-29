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Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan

Thứ Năm, 23:19, 29/10/2026
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VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan với tỷ số 4-2.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 29/10: U15 Việt Nam thắng chủ nhà Azerbaijan với tỷ số 4-2. Đây là trận đấu U15 Việt Nam đã khởi đầu tốt, tạo ra nhiều cơ hội và dẫn trước 3-0. 

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, Azerbaijan đã kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Kể từ đó, đội chủ nhà tạo ra áp lực rất lớn khiến hàng thủ U15 Việt Nam vất vả chống đỡ. Đội bạn có thêm một bàn thắng nữa ở giữa hiệp 2 sau cú sút của Alizada và điều đó khiến những phút cuối diễn ra rất hấp dẫn.

Sau khi thủ môn Nhật Minh liên tiếp cản phá ba cơ hội của Azerbaijan, U15 Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. 

16:04
 

 

16:05
16:10

Chiều 29/10, U15 Việt Nam có trận đấu với U15 Cuba ở U15 World Cup 2026. U15 Việt Nam là đội chủ động hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng khả năng dứt điểm không tốt khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải đến hiệp 2 mới mở được tỷ số. 

ket qua u15 world cup hom nay 29 10 u15 viet nam thang chu nha azerbaijan hinh anh 1
U15 Việt Nam so tài với U15 Azerbaijan vào lúc 22h30 hôm nay 29/10.

Xuân Vinh tận dụng sai lầm của cầu thủ Cuba rồi tung cú sút chân trái khiến thủ môn đội bạn không có cơ hội cản phá.  Sau đó về cuối trận, mỗi đội ghi thêm 1 bàn và 2-1 nghiêng về U15 Việt Nam là kết quả cuối cùng. 

Chiến thắng này giúp U15 Việt Nam tiến vào vòng tiếp theo để tranh hạng 81-84 tại giải. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận đấu này là chủ nhà U15 Azerbaijan, đội bóng đã thắng U15 Mozambique chiều nay 29/10. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22h30 hôm nay.

16:22

Đây là trận đấu thuộc giai đoạn phân hạng của FIFA U15 World Cup 2026. Người hâm mộ có thể truy cập nền tảng DAZN, tìm mục FIFA+ để kiểm tra khả năng theo dõi trực tiếp trận đấu.

 

22:06
22:09

Quý vị và các bạn có thể theo dõi hình ảnh trận đấu trực tiếp tại đây

22:13

Cầu thủ hai đội đã chuẩn bị vào sân khởi động. 

22:29
ket qua u15 world cup hom nay 29 10 u15 viet nam thang chu nha azerbaijan hinh anh 2
Danh sách đăng ký của U15 Azerbaijan. (Ảnh: FIFA). 
22:32

1' Trận đấu bắt đầu !!! U15 Việt Nam giao bóng trước. 

22:35

1' VÀO OOO!!! Khi trận đấu mới diễn ra được 50 giây, U15 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Xuân Vinh băng lên từ tuyến hai, đón đường làm tường của đồng đội rồi tung cú đá ngay từ chạm đầu tiên, bóng bay vào lưới Azerbaijan. 

22:36

3' VÀO OOO!!! U15 Việt Nam tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Xuân Vinh đá phạt góc tạo nên tình huống lộn xộn. Vận Tài chớp thời cơ ghi bàn sau hai lần dứt điểm. 

22:42

10' Xuân Vinh có thời cơ để tung ra cú đá bằng chân trái nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà. 

22:43
ket qua u15 world cup hom nay 29 10 u15 viet nam thang chu nha azerbaijan hinh anh 3
Cầu thủ Mammadzada của U15 Azerbaijan. (Ảnh: AFFA). 
22:47

15' Số 7 Gabayev của Azerbaijan thực hiện cú đá phạt đưa trái bóng đi theo quỹ đạo khá khó chịu, thủ môn Nhật Minh của U15 Việt Nam phải mất hai nhịp mới có thể kiểm soát tình hình. 

22:49

16' VÀO OOO!!!! U15 Việt Nam triển khai bóng từ sân nhà. Vận Tài chuyền cho Xuân Vinh. Số 10 của U15 Việt Nam xoay người khống chế rồi sút chân trái chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0. 

22:51

18' VÀO ! Azerbaijan tổ chức tấn công và liên tục đưa ra những cú dứt điểm. Các hậu vệ U15 Việt Nam đã chơi lăn xả để cứu thua nhưng đến cú sút chéo góc của Mammadzada thì U15 Việt Nam đành nhìn bóng bay vào lưới. 

22:53

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 3-1 cho U15 Việt Nam. 

22:57

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

23:00

23' Azerbaijan khởi đầu hiệp 2 rất quyết tâm. Đội chủ nhà liên tục dùng những tình huống bóng dài, bóng bổng để gây khó khăn cho U15 Việt Nam. 

23:01
ket qua u15 world cup hom nay 29 10 u15 viet nam thang chu nha azerbaijan hinh anh 4
Cầu thủ số 3 Guliyev của U15 Azerbaijan. (Ảnh: AFFA). 
23:03

25' Hậu vệ Khắc Hiếu dâng cao, phát hiện khoảng trống và tung ra cú sút từ xa, bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn đội chủ nhà. 

23:08

30' VÀO !! Xuất phát từ đường chuyền hỏng của cầu thủ Việt Nam, số 9 Alizada của Azerbaijan xử lý độc lập rất tốt rồi tung ra cú đá chân trái không thể cản phá. 

23:10

31' U15 Việt Nam phối hợp tốt và Vận Tài đưa được bóng vào lưới Azerbaijan nhưng các trọng tài xác định đã có lỗi việt vị trước đó. 

23:13

36' Azerbaijan vẫn đang nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

23:15

37' Số 7 Babayev của Azerbaijan phát hiện khoảng trống rồi tung ra cú sút xa. Thủ môn của U15 Việt Nam phải vất vả mới có thể cản phá. 

23:18

40+1' Thêm một lần nữa thủ môn Nhật Minh bay người cứu thua sau cú sút xa uy lực của cầu thủ chủ nhà. 

23:21

40+2' VÀOOOOO !!!!!! U15 Việt Nam phản công nhanh, bóng được chuyền sang cánh phải cho Vận Tài ở tư thế trống trải và sau hai nhịp dứt điểm, số 14 đã ấn định tỷ số 4-2 cho U15 Việt Nam. 

23:21

Hết giờ !!! U15 Việt Nam giành thắng lợi 4-2 trước U15 Azerbaijan. 

ket qua u15 world cup hom nay 29 10 u15 viet nam thang chu nha azerbaijan hinh anh 5
Trần Tiến/VOV.VN
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