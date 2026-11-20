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Bóng đá châu Á đã có khởi đầu ấn tượng tại U17 World Cup 2026 khi 3/4 đại diện góp mặt trong ngày ra quân đã giành chiến thắng. Cụ thể, chủ nhà U17 Qatar đánh bại U17 Panama 2-0, U17 Hàn Quốc đè bẹp U17 Uganda 3-0 và U17 Australia quật ngã U17 Argentina 2-0.

Tuy nhiên, bóng đá châu Á không thể tạo ra thành tích hoàn hảo ở ngày mở màn U17 World Cup khi U17 Saudi Arabia thua U17 Urguay 2-3. Trong trận đấu này, U17 Saudi Arabia đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đối phương gỡ hòa, sau đó gục ngã ở phút 86 khi U17 Uruguay ghi bàn thắng quyết định.

Đáng chú ý, cả 2 bàn thắng của U17 Saudi Arabia đều đến từ những tình huống phạt đền và tiền đạo Faris Bu Shaqraa đã lập cú đúp từ chấm 11m ở phút 38 và 58. Qua đó, Faris Bu Shaqraa tạm chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U17 World Cup 2026 với cùng 2 bàn thắng như Loan Merrifield (U17 Pháp) và Alirio Cuna (U17 Mozambique).

U17 Uruguay thắng U17 Saudi Arabia sau màn rượt đuổi tỷ số. (Ảnh: FIFA)

U17 Urguay lần lượt quân bình tỷ số ở phút 44 và 69 nhờ pha làm bàn của Pablo Barreiro và tình huống đá phản lưới nhà của Jawad Al Hashim. Đội bóng Nam Mỹ ấn định chiến thắng 3-2 trước U17 Saudi Arabia với siêu phẩm sút xa của Facundo Rodriguez ở phút 86.

Với trận thua này, U17 Saudi Arabia tạm thời đứng thứ 3 ở bảng D. Trong khi đó, U17 Uruguay đứng nhì bảng. U17 Pháp đang dẫn đầu bảng đấu với chiến thắng 3-1 trước U17 Haiti.

Theo lịch thi đấu U17 World Cup 2026, trong ngày 20/11 sẽ có 4 đại diện bóng đá châu Á tiếp tục ra sân thi đấu. Cụ thể, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ lúc 20h00, U17 Tajikistan chạm trán U17 Cuba lúc 20h00, U17 Trung Quốc so tài U17 Tây Ban Nha lúc 21h00 và U17 Uzbekistan đối đầu U17 Bờ Biển Ngà lúc 23h00.

Đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á ra quân tại U17 World Cup 2026 sẽ là U17 Nhật Bản khi gặp U17 Colombia lúc 19h30 ngày 21/11.

Kết quả loạt trận ngày mở màn U17 World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)