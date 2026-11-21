Ngày thi đấu thứ hai của U17 World Cup 2026 diễn ra hấp dẫn. Ngoài các trận Tây Ban Nha vs Trung Quốc và Việt Nam vs Bỉ, 6 trận đấu khác đã kết thúc với những kết quả đáng chú ý.

Ảnh: FIFA.

Ở cùng bảng G với U17 Việt Nam, U17 New Zealand đã phải nhận trận thua đậm 0-3 trước Mali. Trước giờ bóng lăn, U17 Mali đã được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, cách biệt 3 bàn trước U17 New Zealand vẫn là lời khẳng định đáng chú ý về tham vọng của đội bóng châu Phi. Maïga là người lập công lớn với cú đúp trong khi Sacko cũng để lại dấu ấn với pha lập công còn lại.

Trong khi đó, U17 Morocco tạm vượt qua Tây Ban Nha ở bảng H khi có thắng lợi ấn tượng 6-0 trước U17 Fiji, một trong những đội được đánh giá yếu nhất giải.

Ở bảng F, Croatia và Senegal hòa nhau 1-1 trong khi Tajikistan tạo nên trận cầu có đến 8 bàn thắng và đội được hưởng niềm vui thắng lợi 5-3 là đại diện châu Á.

Bảng E chứng kiến sức mạnh vượt trội của Italia với chiến thắng 6-0 trước Jamaica còn Bờ Biển Ngà vượt qua Uzbekistan với tỷ số 2-1.

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