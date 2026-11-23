U17 Pháp thua sốc Saudi Arabia

Lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi U17 Saudi Arabia đánh bại U17 Pháp với tỷ số 1-0. Trước trận đấu, đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn sau chiến thắng 3-1 trước Haiti ở ngày ra quân.

Tuy nhiên, U17 Saudi Arabia đã thi đấu kiên cường, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế tối đa những cơ hội nguy hiểm của đối thủ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 73. Shaman Al-Kahtani ghi bàn thắng duy nhất, giúp đại diện châu Á giành trọn 3 điểm trước U17 Pháp.

Chiến thắng này giúp U17 Saudi Arabia có 3 điểm sau hai lượt trận, bằng điểm với Pháp và tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội.

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U17 Argentina đánh bại Mozambique

Ở bảng C, U17 Argentina giành chiến thắng 2-1 trước U17 Mozambique trong trận đấu diễn ra hấp dẫn.

Đội bóng Nam Mỹ nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Benitez tung cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng đi sệt vào lưới đối phương.

Đến phút 32, Escobar nhân đôi cách biệt cho Argentina sau một pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, Mozambique không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 45+1, Cuna đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Trong hiệp hai, Mozambique đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Hai đội tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng.

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Chiến thắng giúp Argentina có thêm 3 điểm và vươn lên vị trí thứ ba bảng C. Đội bóng Nam Mỹ có cùng điểm số với Mozambique nhưng xếp sau đối thủ do kém hiệu số bàn thắng bại (-1 so với +3).

U17 Hàn Quốc thắng đậm New Caledonia 6-0

U17 Hàn Quốc tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại U17 New Caledonia với tỷ số 6-0. Đại diện châu Á thể hiện sức mạnh vượt trội và ghi tới 5 bàn thắng ngay trong hiệp một.

Phút thứ 5, Park Jooho mở tỷ số sau đường kiến tạo của Lim Jiseong. Tiếp đó, Kim Jiwoo liên tiếp lập công ở phút 15 và 21, giúp Hàn Quốc dẫn trước 3-0.

Đến phút 25, Ahn Sunhyun nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ hai phút sau, Han Seungmin tiếp tục ghi bàn, đưa đội bóng xứ kim chi dẫn trước 5-0 khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, U17 Hàn Quốc vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 53, Kim Jiwoo hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-0 cho đại diện châu Á.

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Đội bóng xứ kim chi thậm chí có cơ hội gia tăng cách biệt ở phút 63, nhưng Ahn Sunhyun không thể đánh bại thủ môn đối phương trên chấm phạt đền.

Chiến thắng cách biệt giúp U17 Hàn Quốc tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out U17 World Cup 2026.