Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 25/11 chứng kiến U17 Nhật Bản nhận thất bại 0-1 trước U17 Serbia. Bàn thắng duy nhất của Dragan Anokic trên chấm phạt đền giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, U17 Nhật Bản tiếp tục trắng tay sau 2 lượt trận.

Ảnh: FIFA.

Trận đấu còn lại tại bảng L giữa U17 Honduras và U17 Colombia kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đại diện Nam Mỹ. Caicedo và Escorcia là những người ghi bàn, giúp đại diện Nam Mỹ giành vé vào vòng knock-out sau 2 trận toàn thắng.

Ở bảng K, Venezuela thắng nhẹ Romania 1-0 nhờ tình huống lập công của Lozada trong khi Mexico hạ Cameroon 4-0 với những pha ghi bàn của Rivera, Sanchez và cú đúp của Gutiérrez. Venezuela cùng Mexico sớm giành vé đi tiếp sau khi có 2 trận đầu tiên vòng bảng toàn thắng.

Tại bảng I, Brazil hạ Tanzania nhẹ nhàng 1-0 khi Richard Wendel ghi bàn ở phút 15, kết quả vừa đủ để đại diện Nam Mỹ đi tiếp. Trong khi đó, CH Ireland thắng Costa Rica 2-0 để tiếp tục nuôi hy vọng.

Bảng L có những kết quả là CH Dominica thắng Chile 2-1 và Algeria thắng Montenegro 2-1, những tỷ số khiến cuộc đua ở bảng đấu này vẫn còn bỏ ngỏ đến lượt cuối cùng.

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