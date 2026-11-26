Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 26/11: U17 Việt Nam dừng bước từ vòng bảng
VOV.VN - Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 26/11: U17 Việt Nam thua Mali 0-2 và dừng bước sớm từ vòng đấu bảng.
Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 26/11: U17 Việt Nam thua Mali 0-2 và dừng bước sớm từ vòng đấu bảng dù có được vị trí thứ ba của bảng G.
Đây là trận đấu U17 Việt Nam rất nỗ lực nhưng sự chênh lệch trình độ khiến thầy trò HLV Roland không thể tạo nên sự khác biệt. Ở cơ hội rõ ràng nhất khi đối mặt thủ môn, Đại Nhân đã không thể tận dụng thành công.
Sự khác biệt về trình độ giúp Mali có được 2 bàn thắng trong hiệp 2 và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 cho đại diện châu Phi.
U17 Việt Nam xếp thứ ba bảng G nhưng chỉ có 1 điểm và không thể lọt vào tốp các đội xếp thứ ba xuất sắc, qua đó bị loại từ vòng bảng.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/11: U17 Việt Nam ra sân
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U17 World Cup 2026.
Xác định 18 đội vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam quyết đấu Mali
VOV.VN - FIFA U17 World Cup 2026 đã xác định được 18/32 đội giành quyền vào vòng 1/16 sau loạt trận diễn ra đêm 25/11 và rạng sáng 26/11. Đáng chú ý, U17 Hàn Quốc, U17 Pháp, U17 Ai Cập và U17 Argentina đều chính thức góp mặt ở vòng knock-out.
Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Mali bảng H U17 World Cup 2026: Lịch sử vẫy gọi
VOV.VN - Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Mali trong khuôn khổ bảng H của U17 World Cup 2026, diễn ra lúc 20h ngày 26/11/2026.
Hé lộ “vũ khí” quan trọng nhất của U17 Việt Nam ở trận gặp Mali
VOV.VN - HLV Cristiano Roland tiết lộ vũ khí quan trọng nhất của U17 Việt Nam trước trận gặp Mali tại lượt trận cuối bảng G giải U17 World Cup 2026.
Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất: U17 Việt Nam nín thở chờ đợi
VOV.VN - Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất cập nhật thứ hạng 48 đội tuyển sau các lượt trận vòng bảng. Tâm điểm chú ý là U17 Việt Nam khi thầy trò HLV Cristiano Roland đang cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16.
Hôm nay 26/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Roland sẽ là U17 Mali. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20h.
Trước trận đấu này, U17 Việt Nam có 1 điểm, tạm xếp thứ 3 trong bảng đấu của mình. Nếu có thể đánh bại U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội. Nếu đạt được điều đó, U17 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành vé vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup.
Chia sẻ sau hành trình đã qua của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay, HLV Roland của U17 Việt Nam nói: “Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”.
Ở những trận đấu đã qua, U17 Việt Nam đã thể hiện được khả năng tấn công đa dạng với những tình huống dứt điểm ấn tượng. HLV Roland đã tạo nên rất nhiều phương án để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp cận khung thành đối phương. 5 bàn thắng sau 2 trận chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Tuy nhiên, hàng thủ của U17 Việt Nam lại để thủng lưới tương đối dễ dàng. Khi các đối thủ thực hiện những bài tấn công cơ bản và không có sai sót ở những khâu quyết định, hàng thủ U17 Việt Nam ngay lập tức yếu thế và không thể chống đỡ. Đó sẽ là điều các cầu thủ trẻ Việt Nam cần cải thiện nếu muốn biến những màn trình diễn hay về mặt cảm xúc thành điểm số, thành kết quả chiến thắng cụ thể.
Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận đấu tối nay là U17 Mali. Đại diện châu Phi đã toàn thắng 2 trận đã qua, ghi 5 bàn và mới chỉ 1 lần thủng lưới. Với những cầu thủ có thể lực sung mãn, U17 Mali sẵn sàng chơi cường độ cao trong cả trận, khiến đối thủ luôn gặp khó khăn trong từng đường bóng.
Nhìn cách Mali vượt qua Bỉ sau khi đã bị dẫn bàn ở lượt trận thứ 2, đội bóng này cũng có nền tảng kỹ thuật ở mức ấn tượng cùng tâm lý thi đấu không hề tệ. Do đó, U17 Mali được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U17 Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng U17 Mali có thể sẽ giữ quân cho các trụ cột sau khi đã chính thức có vé vào vòng trong. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể không xảy ra khi đại diện châu Phi vẫn cần thắng lợi để đạt điểm số cao, qua đó tìm được đối thủ dễ dàng hơn ở vòng sau. Điều này đến từ quy định của FIFA về việc không sắp xếp sẵn nhánh đấu mà chỉ quyết định các cặp đấu sau khi đã xác định đủ 32 đội ở vòng loại trực tiếp.
Liệu U17 Việt Nam có đủ sức giành chiến thắng lịch sử trước U17 Mali để tiến vào vòng trong? Hãy theo dõi buổi tường thuật trực tuyến lúc 20h tối nay trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam để tìm ra câu trả lời.
Tin bóng đá 26-11: Lý do Mali quyết giữ ngôi đầu, U17 Việt Nam gặp thử thách lớn
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 26-11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Lý do U17 Mali quyết giữ ngôi đầu, U17 Việt Nam gặp thử thách lớn ở U17 World Cup 2026; Hé lộ “vũ khí” quan trọng nhất của U17 Việt Nam ở trận gặp Mali; HLV Pochettino chỉ trích trọng tài sau trận hòa của MU ở Champions League.
18 cầu thủ của CLB TP.HCM sang Tây Ban Nha đào tạo dài hạn
VOV.VN - 18 cầu thủ của CLB TP.HCM trong độ tuổi 17-18 sẽ sang tập luyện và học tập dài hạn tại Tây Ban Nha trong thời gian 3 năm.
Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Super Sunday giữa Arsenal vs Man City
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27: Tâm điểm đại chiến giữa Arsenal vs Man City diễn ra trên sân vận động Emirates lúc 23h30 ngày 29/11 (giờ Việt Nam).
Quả bóng vàng Việt Nam 2026 bổ sung giải Fair Play, tăng tiền thưởng
VOV.VN - Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 sẽ bổ sung giải Fair Play và tăng tiền thưởng cho các danh hiệu vàng, bạc, đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào tháng 2/2027.
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 9 V-League 2026/2027: Tâm điểm ở Thiên Trường
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 9 V-League 2026/2027, trận đấu tâm điểm sẽ diễn ra giữa Nam Định và CLB CAHN trên sân Thiên Trường.
Thực hư chuyện Quang Hải chính thức chia tay ĐT Việt Nam
VOV.VN - Tính đến ngày 26/11, những thông tin chính thức khẳng định Quang Hải chưa giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở ĐT Việt Nam.
Link xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Mali bảng G U17 World Cup 2026
VOV.VN - Cách xem trực tiếp trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali ở bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 23/11/2026.
PPA Tour ghi nhận kỷ lục khán giả tại giải Vô địch Pickleball thế giới
VOV.VN - PPA Tour ghi nhận giải Pickleball World Championship 2026 đã lập kỷ lục về tổng số khán giả với 70.000 người.
1' Trận đấu bắt đầu !!! U17 Việt Nam giao bóng trước.
4' U17 Mali dù ra sân với đội hình có một số cầu thủ dự bị nhưng vẫn nhập cuộc với cường độ cao và sẵn sàng va đập khi cần thiết.
8' Các cầu thủ Mali có pha tấn công rất tốt bên cánh trái khiến hàng thủ U17 Việt Nam phải vất vả để cản phá.
16' Tốc độ trận đấu không quá cao. Mali không tạo áp lực tấn công quá lớn còn U17 Việt Nam vẫn chờ thời cơ để tung ra các pha phản công.
23' U17 Mali được hưởng cú sút phạt từ cự ly hơn 20m, Sacko và Coulibaly tung ra những tình huống dứt điểm liên tiếp nhưng không gây ra được khó khăn cho hàng thủ U17 Việt Nam.
27' Hậu vệ U17 Mali mắc lỗi, tạo cơ hội cho Đại Nhân của U17 Việt Nam thoát xuống đối mặt thủ môn Mali nhưng tiền đạo của U17 Việt Nam đã xử lý quá rườm ra và để cơ hội trôi qua.
36' Trận đấu đang diễn ra với thế trận giằng co. U17 Việt Nam đã cầm bóng nhiều hơn so với khoảng thời gian trước đó nhưng chưa có được cơ hội rõ ràng từ những pha phối hợp.
40' U17 Mali phối hợp rất hay, tạo thời cơ cho Diawara tung ra cú sút xa rất căng, bóng đi vọt xà ngang khung thành U17 Việt Nam.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu !!! U17 Việt Nam có 2 sự thay đổi người khi Hoàng Việt và Văn Dương được tung vào sân.
47' U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 28m, Nguyễn Lực thực hiện cú sút ngay nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành U17 Mali.
49' U17 Mali tấn công biên tốc độ và có được cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, dù vậy bóng đã đập người Đăng Khoa đi ra ngoài.
51' Keita thoát xuống đối mặt với thủ môn Xuân Hòa và tung ra cú sút góc hẹp, thủ thành của U17 Việt Nam kịp thời khép góc cứu nguy.
53' Mali đang tạo nên sức ép nghẹt thở, Diawara tung ra cú sút xa khiến thủ môn Xuân Hòa vất vả cản phá.
57' VÀO!!! Sacko có tình huống xử lý rồi chọc khe ấn tượng để Keita dứt điểm căng, tung lưới U17 Việt Nam, mở tỷ số cho U17 Mali.
66' U17 Việt Nam có thêm 2 sự thay đổi người với những hy vọng có thể quân bình tỷ số.
72' Maiga có bóng ngoài vòng cấm U17 Việt Nam và tung ra cú sút ngay, bóng đi chệch khung thành U17 Việt Nam trong gang tấc.
77' U17 Việt Nam có sự thay đổi người tiếp theo. Mạnh Quân vào thay Đại Nhân.
82' VÀO !!! U17 Mali tăng tốc bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong để Koita đệm bóng cận thành tung lưới U17 Việt Nam. 2-0 cho U17 Mali.
87' Mali có thời cơ với tình huống dứt điểm bên cánh trái của Keita, bóng đi vào cột dọc khung thành U17 Việt Nam.
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ !!!
Hết giờ !!! U17 Mali giành chiến thắng 2-0 trước U17 Việt Nam.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/11: U17 Việt Nam ra sân
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U17 World Cup 2026.