22:57

Ngay từ phút đầu tiên, U17 Brazil đã có tình huống dứt điểm đáng chú ý với pha tung người móc bóng của Rodrigo Jr. Trong hiệp một, U17 Costa Rica chơi tốt và tạo ra hàng loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.

U17 Brazil cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý nhưng cũng chưa có duyên ghi bàn mở tỉ số. Sang hiệp hai, U17 Brazil có bàn mở tỉ số khi Lucca Caramico có pha xử lý ngẫu hứng trong vòng cấm để vượt qua hai cầu thủ rồi dứt điểm. Cú sút đập trúng chân cầu thủ U17 Costa Rica bật ra, Rodrigo Jr băng vào đá bồi quyết đoán mang về bàn thắng ở phút 53.

Chỉ 7 phút sau, U17 Brazil có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Furquim trên chấm phạt đền. U17 Brazil hoàn toàn làm chủ thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội và có thêm bàn thắng thứ ba nhờ công của Lucas Emanuel ở phút 71.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, U17 Brazil có thêm hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không ghi thêm bàn thắng. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là U17 Costa Rica 0-3 U17 Brazil.