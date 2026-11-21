Ảnh: FIFA

U17 Brazil nhập cuộc lấn lướt trong ít phút đầu nhưng sau đó rơi vào bế tắc trước U17 Ireland. Đội bóng áo vàng gặp khó trước hệ thống phòng ngự kỷ luật và những pha tranh chấp quyết liệt từ đại diện bóng đá châu Âu.

Thế quân bình được phá vỡ khi Wendel có pha tạt bóng như đặt giúp Rodrigo đánh đầu tung lưới U17 Ireland ở phút 30. Dẫu vậy, U17 Brazil chỉ giữ được lợi thế dẫn bàn trong 13 phút.

Phút 43, U17 Ireland chuyển trạng thái mau lẹ sau pha đoạt bóng ở giữa sân và Sheridan tung cú dứt điểm thành bàn. Dù ban huấn luyện U17 Brazil cho rằng cầu thủ đối phương đã phạm lỗi khi cướp bóng nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng sau khi xem lại tình huống quay chậm.

Sang hiệp 2, U17 Brazil quyết tâm tấn công và liên tục có những pha sút xa táo bạo. Chiến thuật "nã đại bác" của U17 Brazil phát huy hiệu quả khi Conceicao lập siêu phẩm ở phút 71, nâng tỷ số lên 2-1.

Trước khi được ăn mừng 3 điểm trọn vẹn trong trận ra quân tại bảng I U17 World Cup 2026, U17 Brazil đã trải qua phen thót tim khi Murphy dứt điểm sạt cột dọc ở những phút cuối.

14:52 Tiền vệ Ryan Sheridan của U17 Ireland. (Ảnh: FIFA) U17 Ireland đến với U17 World Cup 2026 với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại khu vực châu Âu. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, U17 Ireland tham dự đấu trường U17 World Cup. Ở lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup vào năm 2025, U17 Ireland đã vượt qua vòng bảng và đi tới vòng 16 đội. Đây sẽ là điểm tựa của thầy trò HLV John Cotter ở giải đấu năm nay. Dù vậy, U17 Ireland đã thể hiện phong độ đáng lo khi vừa thua U17 Xứ Wales và U17 Đàn Mạch trước thềm U17 World Cup 2026. Theo trang chủ FIFA, tiền vệ Ryan Sheridan là gương mặt đáng chú ý nhất của U17 Ireland. Tiền vệ tấn công này sở hữu khả năng hoạt động rộng và đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng lên phía trước của U17 Ireland. 15:03 Tiền đạo Eduardo Conceicao của U17 Brazil. (Ảnh: FIFA) Bóng đá Brazil luôn là ứng viên vô địch tại các phiên bản World Cup, đặc biệt là tại các giải đấu trẻ. Trong 19 lần tham dự U17 World Cup trong quá khứ, U17 Brazil từng 4 lần vô địch vào các năm 1997, 1999, 2003, 2019. Hiện tại, U17 Brazil được dẫn dắt bởi HLV Dudu Patetuci và sở hữu ngôi sao đáng chú ý Eduardo Conceicao - tài năng trẻ thuộc biên chế Palmeiras đang được một loạt CLB hàng đầu thế giới để mắt. Eduardo Conceicao cũng được FIFA đánh giá là 1 trong 10 gương mặt đáng kỳ vọng nhất tại U17 World Cup 2026. Tiền đạo này sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng đầy ma thuật và mũi tấn công chủ lực trong đội hình U17 Brazil. 15:12 15:12 Chờ đợi phiên bản U17 Việt Nam “tham vọng hơn” tại U17 World Cup 2026 VOV.VN - Sau trận ra quân tại U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định niềm tự hào với các học trò nhưng cũng kêu gọi U17 Việt Nam hãy tham vọng hơn nữa trên hành trình phía trước. Kết quả U17 World Cup 2026: Chơi thiếu người, U17 Nhật Bản thua đau U17 Colombia VOV.VN - Kết quả U17 World Cup 2026, U17 Nhật Bản thua đau U17 Colombia 1-2 khi phải thi đấu thiếu người và chịu quả phạt đền ở phút cuối. 21:32 Danh sách đăng ký thi đấu của U17 Brazil và U17 Ireland. (Ảnh: FIFA) 22:01 Trận đấu bắt đầu!!! U17 Ireland giao bóng 22:06 5': U17 Brazil nhập cuộc lấn lướt!!! Đại diện Nam Mỹ nhanh chóng đẩy cao đội hình và tìm cách dồn ép đối phương sau tiếng còi khai cuộc. 22:12 10': Cơ hội đầu tiên thuộc về U17 Ireland!!! Ryan Sheridan tung cú sút xa táo bạo khiến thủ môn U17 Brazil vất vả cản phá. 22:18 15': Thế trận giằng co!!! Sau những phút đầu chơi lép vế, U17 Ireland dần tạo ra thế cân bằng trước U17 Brazil. Hai đội liên tiếp tạo ra những pha tranh chấp quyết liệt ở 2 biên. 22:22 20': Va chạm nảy lửa!!! Nhạc trưởng Leonardo của U17 Brazil có pha xử lý đậm chất kỹ thuật ở giữa sân khiến đối phương buộc phải phạm lỗi để ngăn đợt tấn công. 22:27 24': KHÔNG VÀO!!! U17 Brazil thoát pressing mượt mà trước khi Conceicao có bóng bên cánh trái. Tiền đạo này loại bỏ 2 cầu thủ đối phương rồi trả ngược cho Wendel dứt điểm chệch mục tiêu. 22:27 25': U17 BRAZIL TIẾP TỤC UY HIẾP KHUNG THÀNH!!! Conceicao tung cú volley vọt xà ngang sau đợt tấn công khiến hàng thủ U17 Ireland rối loạn. 22:31 30': VÀO!!! U17 Brazil 1-0 U17 Ireland Rodrigo đánh đầu tung lưới U17 Ireland sau quả tạt từ cánh trái của Wendel, mở tỷ số cho U17 Brazil. 22:36 34': Thẻ vàng!!! Goad lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi thô bạo với Rodrigo. 22:44 40': U17 Brazil giảm tốc!!! Đội bóng Nam Mỹ luân chuyển bóng qua lại, buộc các cầu thủ U17 Ireland phải di chuyển và không tăng tốc mạnh mẽ như giai đoạn có bàn thắng. 22:47 43': VÀO!!! U17 Brazil 1-1 U17 Ireland U17 Brazil thủng lưới sau khi chơi chùng xuống. Amrtrong đoạt bóng sau pha tranh chấp quyết liệt với Leonardo, mở ra tình huống tấn công của U17 Ireland. Khi bóng được đưa vào vòng cấm, Sheridan tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn. Dù ban huấn luyện U17 Brazil sử dụng quyền khiếu nại FVS nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng sau khi xem lại băng quay chậm. 22:49 45'+1: U17 Brazil tấn công bất thành!!! Rodrigo bị trọng tài thổi việt vị. 22:50 Hiệp 1 kết thúc!!! U17 Brazil và U17 Ireland bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1. 23:03 Hiệp 2 bắt đầu!!! U17 Brazil giao bóng 23:06 48': Xử lý táo bạo!!! Wendel tung cú sút uy lực từ cự ly hơn 30m đưa bóng đi sạt xà ngang U17 Ireland. 23:13 53': Cầu thủ U17 Brazil thoát thẻ!!! Trọng tài quyết định chỉ nhắc nhở với Silva sau pha va chạm khiến Burke nằm sân đau đớn. 23:16 55': Phòng ngự ấn tượng!!! Pape áp sát khung thành và tung đường chuyền loại bỏ thủ môn Brunton nhưng trung vệ Quigley có mặt kịp thời để phá bóng giải nguy cho U17 Ireland. 23:19 58': KHÔNG VÀO!!! Conceicao đột phá vào vòng cấm U17 Ireland rồi tung cú sút chéo góc nhưng không thắng được thủ môn Brunton. 23:22 63': U17 Ireland thay cặp cầu thủ chạy cánh!!! Burke, Byrne rời sân nhường chỗ cho Wuna, Afonin. 23:25 67': U17 Brazil thót tim!!! Murphy càn lướt mạnh mẽ trong đợt phản công của U17 Ireland. Wendel buộc phải phạm lỗi để ngăn đối phương áp sát vòng cấm và lĩnh thẻ vàng. 23:30 71': VÀO!!! U17 Brazil 2-1 U17 Ireland Conceicao lập siêu phẩm với cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào lưới theo quỹ đạo đẹp mắt. U17 Brazil tái lập thế dẫn bàn trước U17 Ireland. 23:31 72': Tác giả bàn mở tỷ số của U17 Brazil rời sân!!! Rodrigo ra nghỉ, nhường chỗ cho Emanuel. 23:37 77': Trận đấu bị gián đoạn!!! Tiền vệ Goad bên phía U17 Ireland dính chấn thương và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. 23:40 82': KHÔNG VÀO!!! Conceicao tung cú sút từ cự ly khoảng 40m đưa bóng đi chệch cột dọc U17 Ireland trong gang tấc. 23:42 84': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! U17 Brazil đưa Franca, Afonso, Machado vào thay Furquim, Sales, Caramico. U17 Ireland rút Goad, Amrtrong rời sân nhường chỗ cho Martin, Keating. 23:48 88': U17 IRELAND SUÝT GỠ HÒA!!! Murphy dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc sau tình huống phạt góc. 23:50 90'+2: Giải nguy kịp thời!!! Wuna lùi về phá bóng ngay trước khi Franca kịp dứt điểm trong vòng cấm. Tình huống khiến tất cả các thành viên U17 Brazil ôm đầu tiếc nuối. 23:54 HẾT GIỜ!!! U17 Brazil giành chiến thắng 2-1 trước U17 Ireland trong trận ra quân tại bảng I U17 World Cup 2026.

Trực tiếp U17 Brazil vs U17 Ireland bảng I U17 World Cup 2026

Hôm nay 21/11, lượt trận đầu tiên của vòng bảng U17 World Cup 2026 sẽ kết thúc với 8 trận đấu ở các bảng I, J, K và L với các màn so tài trải đều từ 19h30 đến 22h30 theo giờ Việt Nam.

Vào lúc 19h30 sẽ diễn ra 2 cặp đấu U17 Nhật Bản vs U17 Colombia và U17 Serbia vs U17 Honduras. Khung 20h có trận U17 Costa Rica vs U17 Tanzania. Muộn hơn 30 phút là trận đấu U17 Cameroon gặp U17 Venezuela. Lúc 21h30 có trận U17 Cộng hòa Dominica chạm trán U17 Montenegro

U17 Brazil sẽ ra quân tại bảng I gặp U17 Ireland lúc 22h. Đây là cặp đấu đáng chú ý trong loạt trận U17 World Cup 2026 khi U17 Brazil là một ứng viên cho chức vô địch giải đấu.

Các trận đấu ở khung giờ muộn nhất trong ngày là U17 Mexico chạm trán U17 Romania và U17 Chile đọ sức U17 Algeria lúc 22h30.