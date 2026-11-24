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Với tư cách đương kim á quân châu Âu, U17 Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn so với U17 Mali khi bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng G. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã gây bất ngờ với màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 và sớm giành vé đi tiếp vào vòng knock-out U17 World Cup 2026.

U17 Bỉ mở tỷ số ở phút 13 sau pha phối hợp trung lộ ăn ý. Al-Hassan Kamara đánh gót tinh tế để Niels Filippo tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ môn U17 Mali.

Dù vậy, U17 Mali chỉ mất 5 phút để có bàn gỡ hòa 1-1. Djigui Koita lập siêu phẩm với pha bắt volley từ cự ly khoảng 20m và góc sút không thuận lợi. Trái bóng đi theo quỹ đạo đẹp mắt trước khi đập cột dọc và làm tung màn lưới U17 Bỉ.

U17 Mali thắng ngược U17 Bỉ. (Ảnh: FIFA)

Đại diện châu Phi hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 67. Issiaka Kone đột phá vào vòng cấm rồi kiến tạo cho Yaya Niang dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 2-1 trước U17 Bỉ.

Kết quả này giúp U17 Mali dẫn đầu bảng G với 6 điểm sau 2 lượt trận và sớm giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, U17 Bỉ đang đứng nhì bảng với 3 điểm.

Ở lượt trận cuối của bảng G, U17 Mali sẽ là đối thủ của U17 Việt Nam. Trong khi đó, U17 Bỉ sẽ chạm trán U17 New Zealand. Hai cặp đấu này sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11 theo giờ Hà Nội.