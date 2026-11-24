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U17 Nhật Bản nhận thất bại 0-1 trước U17 Serbia ở lượt trận thứ hai vòng bảng U17 World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất của Dragan Anokic trên chấm phạt đền giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, U17 Nhật Bản tiếp tục trắng tay sau hai lượt trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, U17 Serbia cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn, đồng thời tận dụng tốt những tình huống phản công để gây sức ép lên khung thành đối phương.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 10. Hậu vệ U17 Nhật Bản phạm lỗi với Tadija Cojic trong vòng cấm địa, khiến đội bóng châu Á phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Dragan Anokic đánh lừa thủ môn Kosei Oshita, ghi bàn mở tỷ số cho U17 Serbia ở phút 11.

Sau bàn thua, U17 Nhật Bản nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tafuku Satomi có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm ở phút 37, nhưng hàng phòng ngự Serbia kịp thời áp sát. Những tình huống đá phạt của đại diện châu Á cũng không mang lại hiệu quả. Kết thúc hiệp một, U17 Serbia duy trì lợi thế dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, U17 Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép. Ito Takaki có cơ hội đánh đầu ở phút 47, nhưng không thể đánh bại thủ môn Savo Radanovic. Maki Kitahara cũng thử vận may bằng cú sút trước vòng cấm ở phút 66, song thủ thành Serbia vẫn làm chủ tình hình.

Trong khoảng thời gian còn lại, U17 Nhật Bản chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài và các pha tạt bóng bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Serbia với lợi thế thể hình và khả năng tranh chấp tốt đã hóa giải thành công các đợt tấn công.

Dù rất nỗ lực, U17 Nhật Bản không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1. Kết quả này giúp U17 Serbia giành 6 điểm sau hai lượt trận, chính thức đoạt vé vào vòng knock-out. Ngược lại, U17 Nhật Bản chưa có điểm nào và đối mặt nguy cơ bị loại sớm tại U17 World Cup 2026.