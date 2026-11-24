Kết quả U17 World Cup 2026: U17 Nhật Bản gây thất vọng lớn
VOV.VN - Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 24/11, U17 Nhật Bản gây thất vọng lớn khi thua trận thứ 2 liên tiếp, đứng trước nguy cơ bị loại.
U17 Nhật Bản nhận thất bại 0-1 trước U17 Serbia ở lượt trận thứ hai vòng bảng U17 World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất của Dragan Anokic trên chấm phạt đền giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, U17 Nhật Bản tiếp tục trắng tay sau hai lượt trận.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, U17 Serbia cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn, đồng thời tận dụng tốt những tình huống phản công để gây sức ép lên khung thành đối phương.
Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút thứ 10. Hậu vệ U17 Nhật Bản phạm lỗi với Tadija Cojic trong vòng cấm địa, khiến đội bóng châu Á phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Dragan Anokic đánh lừa thủ môn Kosei Oshita, ghi bàn mở tỷ số cho U17 Serbia ở phút 11.
Sau bàn thua, U17 Nhật Bản nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tafuku Satomi có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm ở phút 37, nhưng hàng phòng ngự Serbia kịp thời áp sát. Những tình huống đá phạt của đại diện châu Á cũng không mang lại hiệu quả. Kết thúc hiệp một, U17 Serbia duy trì lợi thế dẫn trước 1-0.
Sang hiệp hai, U17 Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép. Ito Takaki có cơ hội đánh đầu ở phút 47, nhưng không thể đánh bại thủ môn Savo Radanovic. Maki Kitahara cũng thử vận may bằng cú sút trước vòng cấm ở phút 66, song thủ thành Serbia vẫn làm chủ tình hình.
Trong khoảng thời gian còn lại, U17 Nhật Bản chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài và các pha tạt bóng bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Serbia với lợi thế thể hình và khả năng tranh chấp tốt đã hóa giải thành công các đợt tấn công.
Dù rất nỗ lực, U17 Nhật Bản không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1. Kết quả này giúp U17 Serbia giành 6 điểm sau hai lượt trận, chính thức đoạt vé vào vòng knock-out. Ngược lại, U17 Nhật Bản chưa có điểm nào và đối mặt nguy cơ bị loại sớm tại U17 World Cup 2026.
U17 Nhật Bản sẽ bước vào cuộc đối đầu với U17 Serbia tại lượt trận tiếp theo vòng bảng U17 World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đại diện Đông Á đang chịu áp lực sau thất bại trước U17 Colombia ở trận ra quân.
Dù để thua Colombia, U17 Nhật Bản vẫn cho thấy chất lượng chuyên môn đáng chú ý. Đội bóng chỉ nhận bàn thua ở phút 90+3, trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người vào cuối trận. Với tư cách đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm tại giải đấu.
Thống kê cũng cho thấy sự ổn định của bóng đá trẻ Nhật Bản. Trong 4 kỳ U17 World Cup được tổ chức từ năm 2017, đội bóng này đều vượt qua vòng bảng. Đáng chú ý, năm ngoái, U17 Nhật Bản từng đánh bại U17 Bồ Đào Nha, qua đó khẳng định khả năng cạnh tranh với những đại diện hàng đầu châu Âu.
Ở chiều ngược lại, U17 Serbia có lần đầu tiên góp mặt tại VCK U17 World Cup. Đội bóng châu Âu khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước U17 Honduras, nhưng chưa thể hiện sự vượt trội về thế trận.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn, U17 Serbia được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, U17 Nhật Bản buộc phải giành điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Một chiến thắng dành cho đại diện châu Á là kịch bản được đánh giá cao hơn.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
3': U17 Nhật Bản đang chủ động đẩy cao đội hình, dồn ép U17 Serbia để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Đại diện châu Á buộc phải có điểm ở trận đấu này để mơ về tấm vé đi tiếp.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản tấn công bên cánh phải, Ryo Igarashi đi bóng tốc độ, nhưng không vượt qua được hậu vệ của U17 Serbia. Đại diện châu Âu đang thi đấu khá chặt chẽ.
5': PHẠM LỖI !!! U17 Serbia lên bóng nhanh, nhưng Tadija Samardzic lại phạm lỗi với Kazato Kimura trong lúc tranh chấp tay đôi, U17 Nhật Bản được hưởng quả phạt ở bên phần sân nhà.
9': KHÔNG VÀO !!! Matej Strika đi bóng tốc độ bên cánh trái sau đó căng ngang cho David Vajagic, nhưng cầu thủ số 9 lại dứt điểm không thành công.
10': PHẠT ĐỀN !!! Tadija Cojic bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, trọng tài cho U17 Serbia được hưởng phạt 11m. Hậu vệ của U17 Nhật Bản đã mắc sai lầm nghiêm trọng ở pha bóng này.
11': VÀO VÀO VÀO !!! Dragan Anokic đánh lừa được thủ môn Kosei Oshita trên chấm 11m, ghi bàn mở tỉ số cho U17 Serbia.
15': Sau khi nhận bàn thua trước, U17 Nhật Bản nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đại diện châu Á chưa làm khó được hàng phòng ngự của U17 Serbia.
19': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Serbia tấn công bên cánh trái, nhưng hậu vệ của U17 Nhật Bản đã cắt bóng thành công. Trận đấu đang diễn ra khá chặt chẽ, không có nhiều pha bóng hãm thành nguy hiểm.
24': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản tổ chức tấn công nhanh bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ U17 Serbia đã đoán được ý đồ và dễ dàng hóa giải thành công.
28': ĐÁ PHẠT !!! U17 Nhật Bản được hưởng quả đá phạt trực tiếp trực diện khung thành, Tafuku Satomi sút bóng rất căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U17 Serbia.
31': PHẠM LỖI !!! Ryo Igarashi bị phạm lỗi trước vòng cấm địa, trọng tài cho U17 Nhật Bản đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 28m. Tuy nhiên, đại diện châu Á phối hợp đá phạt không tốt.
36': U17 Nhật Bản thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của U17 Serbia. Những đợt lên bóng của đại diện châu Á dễ dàng bị đối thủ bẻ gãy.
37': KHÔNG ĐƯỢC !!! Tafuku Satomi có cú dứt điểm trước vòng cấm địa, nhưng hậu vệ U17 Serbia đã ập vào kịp thời khiến cú sút của cầu thủ U17 Nhật Bản đi không trúng đích.
41': THẺ VÀNG !!! Andrej Sibinovic bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Ryo Igarashi trong đợt phản công nhanh của U17 Nhật Bản.
43': THẺ VÀNG !!! Danilo Zarkovic bị phạt thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Riku Hashimoto bên phía U17 Nhật Bản.
44': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản treo bóng vào vòng cấm địa từ tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng bóng đi hơi mạnh nên không gây được khó khăn cho hàng thủ U17 Serbia.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Serbia tạm dẫn 1-0 U17 Nhật Bản.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG VÀO !!! Eito Takaki đánh đầu từ phạt tạt bóng của đồng đội, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Savo Radanovic. U17 Nhật Bản vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của U17 Serbia.
53': Trận đấu vừa gián đoạn khi cầu thủ U17 Nhật Bản dính chấn thương phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế.
56': U17 Nhật Bản đang chơi rất quyết tâm để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng chưa thành công. Tafuku Satomi có cơ hội trong vòng cấm của U17 Serbia, nhưng anh đỡ bước một lỗi nên đã bị hậu vệ đối phương ập vào phá bóng thành công.
58': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Serbia phản công nhanh, Veljko Pejovic đi bóng tốc độ bên cánh phải, nhưng không vượt qua được hậu vệ u17 Nhật Bản.
59': DỨT ĐIỂM !!! David Dokic xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng đập chân hậu vệ U17 Nhật Bản bật ngược trở lại.
62': U17 Nhật Bản kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Savo Radanovic. Nếu thất bại ở trận đấu này, đại diện châu Á đứng trước nguy cơ bị loại sớm.
66': KHÔNG VÀO !!! Maki Kitahara có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại không thắng được thủ môn đối phương.
69': PHẢN CÔNG !!! U17 Serbia phản công nhanh, bóng được chuyền cho Veljko Pejovic, nhưng hơi mạnh nên đã bị hậu vệ U17 Nhật Bản phá bóng đi hết đường biên dọc.
71': KHÔNG ĐƯỢC !!! Kakeru Saito nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, nhưng pha khống chế bóng của cầu thủ này không tốt nên đã bị hậu vệ U17 Serbia ập vào phá bóng thành công.
76': U17 Nhật Bản đang sử dụng khá nhiều những tình huống tạt bóng bổng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 Serbia với chiều cao tốt đã dễ dàng hóa giải thành công.
80': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản phối hợp đá phạt rất tốt, bóng được chuyền cho Kakeru Saito trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại không thể dứt điểm.
85': U17 Serbia vẫn chơi phòng ngự rất kín kẽ khiến U17 Nhật Bản bế tắc. Đại diện châu Á chưa thể tạo ra những pha tấn công đủ nhanh và sắc bén để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.
89': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Nhật Bản tấn công bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm cho Kazato Kimura, nhưng cầu thủ này không thể đánh đầu khi bị hậu vệ đối phương theo kèm sát.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+3': PHẠT GÓC !!! U17 Nhật Bản đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Savo Radanovic đã đoán được hướng bóng và bắt gọn.
HẾT GIỜ !!! U17 Nhật Bản thua 0-1 trước U17 Serbia. Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U17 Serbia đã giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, U17 Nhật Bản vẫn chưa có điểm nào sau 2 lượt trận.
Trực tiếp U17 Nhật Bản vs U17 Serbia trong khuôn khổ vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h hôm nay 24/11.
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