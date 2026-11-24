Ảnh: VFF

U17 Việt Nam nhập cuộc không tốt và để thủng lưới ngay khi U17 New Zealand có pha dứt điểm đầu tiên ở phút 19. Jack Clegg dễ dàng dứt điểm cận thành sau đường căng ngang dọn cỗ của Matias Nunez.

Bừng tỉnh sau bàn thua, U17 Việt Nam vùng lên tấn công mạnh mẽ trong khi U17 New Zealand lùi về phòng ngự số đông. Các học trò HLV Cristiano Roland đã tạo ra những cơ hội rõ ràng nhưng tỏ ra kém duyên trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở phút 49 ngay sau khi John Woldegiorgis dứt điểm dội cột dọc. Trang chủ FIFA xác định, Đại Nhân đã chạm bóng và ghi bàn khi Nguyễn Lực tung cú sút phạt từ cánh trái hướng vào khung thành.

Ảnh: VFF

Niềm vui của U17 Việt Nam chỉ kéo dài 4 phút. James Wenceslao thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt, John Woldegiorgis đánh đầu tái lập thế dẫn bàn cho U17 New Zealand ở phút 54.

Kịch bản lặp lại khi Đại Nhân gỡ hòa 2-2 cho U17 Việt Nam ở phút 58 và Ethan Dyer đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho New Zealand ở phút 66. Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã sử dụng quyền khiếu nại thành công trong pha ghi bàn của Đại Nhân khi trọng tài xem lại băng quay chậm và công nhận bàn thắng dù ban đầu trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Trong tình thế khó khăn, U17 Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và được đền đáp với bàn gỡ hòa 3-3 đầy cảm xúc ở phút 90+2. Duy Khang bay người đánh đầu tung lưới U17 New Zealand, qua đó mang về điểm số đầu tiên cho U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.

Ở lượt trận cuối tại bảng G vào ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali còn U17 New Zealand sẽ gặp U17 Bỉ.

11:06 Những điều cần biết về U17 New Zealand Nếu như U17 Việt Nam có lần đầu tham dự U17 World Cup, thì U17 New Zealand từng 11 lần góp mặt tại sân chơi này trong quá khứ. Đáng chú ý, U17 New Zealand từng 4 lần vượt qua vòng bảng vào các năm 2009, 2011, 2015. Đoàn quân của HLV Martin Bullock tiến đến U17 World Cup 2026 với tư cách nhà vô địch U16 châu Đại dương. Trong khi đó, trung vệ Ethan Dyer được trang chủ FIFA đánh giá là gương mặt nổi bật nhất của U17 New Zealand sau khi giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại giải U16 châu Đại dương 2026. “Đội trưởng của U17 New Zealand là mẫu trung vệ điềm tĩnh và tự tin cầm bóng. Ethan Dyer là nhân tố chủ chốt giúp đội nhà vô địch U16 châu Đại dương 2026. Cầu thủ thuộc biên chế Sydney FC cũng đoạt danh hiệu cá nhân sau màn trình diễn chói sáng ở giải đấu này” – Trang chủ FIFA viết. Trung vệ Ethan Dyer là gương mặt đáng chú ý của U17 New Zealand. (Ảnh: FIFA) Dù vậy, Ethan Dyer và hàng phòng ngự U17 New Zealand đã có màn trình diễn đáng quên trong trận ra quân tại U17 World Cup 2026 khi thua U17 Mali 0-3. Đại diện châu Đại dương đã thi đấu bị động và “vỡ trận” trước đối thủ tới từ châu Phi. Theo thống kê, U17 New Zealand đã hứng chịu 29 pha dứt điểm từ U17 Mali và để đối phương tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Các học trò của HLV Martin Bullock chỉ tạo ra 4 pha dứt điểm và không tình huống nào được đánh giá nguy hiểm thực sự. Dù vậy, FIFA nhận định rằng U17 New Zealand sẽ xốc lại tinh thần và có thể trình diễn bộ mặt khác khi gặp U17 Việt Nam. Ngoài ra, đội bóng châu Đại dương sẽ mang tới cho U17 Việt Nam thử thách về thể hình, thể lực và mối đe dọa từ những pha bóng bổng. 11:16 U17 Việt Nam quyết tâm tạo chiến tích đáng nhớ Trả lời phỏng vấn trước trận gặp U17 New Zealand, tiền vệ Đào Quý Vương cho biết: “Ba đối thủ tại bảng G U17 World Cup 2026 đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”. "Từ trận ra quân gặp U17 Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing" - Cầu thủ U17 Việt Nam nói thêm. Đào Quý Vương cũng tiết lộ, ban huấn luyện U17 Việt Nam ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với U17 Bỉ, đồng thời nhắc nhở toàn đội không nên quá lưu luyến kết quả trận đấu đã qua để tập trung tối đa cho trận đấu kế tiếp. Tiền vệ Đào Quý Vương của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF) Trong khi đó, HLV Cristiano Roland khẳng định: “Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”. HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ đôi chân trên mặt đất sau những lời khen dành cho 2 bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Theo ông, sự khiêm tốn và tỉnh táo là những yếu tố cần thiết để U17 Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất. Về sự chuẩn bị cho trận gặp U17 New Zealand, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã tổ chức họp kỹ thuật để phân tích trận đấu với U17 Bỉ, đồng thời rút kinh nghiệm từ những bàn thua. Theo ông, đây là những bài học quan trọng đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ, giúp các cầu thủ U17 Việt Nam hoàn thiện bản thân và vận dụng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF) 11:21 U17 Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận gặp U17 New Zealand Tối 22/11, U17 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand. Không khí toàn đội khá thoải mái, tự tin và hưng phấn. Trong buổi tập, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tập trung rà soát những phương án chiến thuật trong tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện khả năng dứt điểm cầu môn. Trước đó, ở buổi tập ngày 21/11, lực lượng của U17 Việt Nam được chia thành 2 nhóm. Các cầu thủ đá chính trước U17 Bỉ tập luyện phục hồi với chuyên gia thể lực và tham gia một số trò chơi với bóng. Trong khi đó, nhóm cầu thủ còn lại tập trung rèn luyện những bài phối hợp và dứt điểm cầu môn. U17 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U17 New Zealand. (Ảnh: VFF) 21:15 U17 Việt Nam có 2 sự thay đổi đáng trong đội hình xuất phát trước U17 New Zealand so với trận ra quân gặp U17 Bỉ. Trọng Phong thay thế Quý Vương ở vị trí tiền vệ trung tâm còn Văn Dương thay Trí Dũng trên hàng tiền đạo. Đây là những điều chỉnh nhằm tăng cường sức tấn công cho U17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland. Đáng chú ý, bộ tứ tấn công Nguyễn Lực - Văn Dương - Đại Nhân - Sỹ Bách chính là nòng cốt giúp U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026. Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF) Danh sách đăng ký thi đấu của U17 Việt Nam và U17 New Zealand Phòng thay đồ của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF) U17 Việt Nam sử dụng áo đấu màu đỏ ở trận này. (Ảnh: VFF) Các thủ môn của U17 Việt Nam sử dụng trang phục màu xanh lá. (Ảnh: VFF) 22:24 Các cầu thủ U17 Việt Nam khởi động Ảnh: VFF Ảnh: VFF Ảnh: VFF Ảnh: VFF Ảnh: VFF 22:30 Trận đấu bắt đầu!!! U17 New Zealand giao bóng Ảnh: VFF Ảnh: VFF 22:34 3': Ăn miếng trả miếng!!! U17 Việt Nam phản công nhanh sau khi hóa giải tình huống đá phạt của U17 New Zealand nhưng đối phương lùi về rất nhanh và giải nguy thành công. 22:40 8': Thế trận giằng co!!! U17 Việt Nam và U17 New Zealand liên tục presssing tầm cao, bóp nghẹt không gian chơi bóng, kéo theo những pha tranh chấp cực kỳ quyết liệt. Ảnh: VFF 22:43 13': Đáng tiếc!!! Đại Nhân lẻn xuống sau lưng hàng thủ U17 New Zealand nhưng thủ môn đối phương kịp băng ra ngoài vòng cấm để phá bóng. 22:47 16': May mắn mỉm cười!!! Trọng Phong chuyền hỏng bên phần sân nhà nhưng cầu thủ đối phương bất ngờ trượt chân. U17 Việt Nam đoạt lại bóng và thoát được nguy cơ bị uy hiếp khung thành. 22:50 19': VÀO!!! U17 Việt Nam 0-1 U17 New Zealand U17 New Zealand mở tỷ số ngay trong cơ hội đầu tiên ở trận này. Jack Clegg dứt điểm cận thành sau đường căng ngang từ cánh trái của Matias Nunez. Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 22:56 24': U17 New Zealand thay đổi chiến thuật!!! Đội bóng châu Đại dương không còn pressing tầm cao như trước mà lùi về phòng ngự số đông sau khi có bàn thắng dẫn trước. 22:58 27': Thời cơ của U17 Việt Nam!!! Nguyễn Lực đột phá trung lộ rồi thực hiện đường chuyền vào vòng cấm nhưng Sỹ Bách không thể có pha ra chân như ý trước sự truy cản của đối phương. 22:59 28': U17 Việt Nam tiếp tục gây sức ép!!! Nguyễn Lực vượt qua Ethan Dyer rồi căng ngang khó chịu khiến các cầu thủ U17 New Zealand suýt đá phản lưới nhà trong tình huống hỗn loạn trước khung thành. 23:02 32': KHÔNG VÀO!!! Đại Nhân phá bẫy việt vị để đón pha treo bóng vào vòng cấm của Nguyễn Lực. Tuy nhiên, tiền đạo U17 Việt Nam dứt điểm vọt xà ngang trong pha đối mặt thủ môn. Ảnh: VFF 23:05 34': U17 Việt Nam bắn phá khung thành!!! Nguyễn Lực đón đường chuyền của Sỹ Bách rồi tung cú sút chệch cột dọc. 23:10 38': Pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của U17 Việt Nam!!! Văn Dương tung cú sút từ sát mép vòng cấm sau pha phối hợp với Sỹ Bách nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Ảnh: VFF 23:11 40': CỨU THUA ẤN TƯỢNG!!! Thủ môn Lý Xuân Hòa phản xạ xuất thần để cản phá cú dứt điểm cận thành của John Woldegiorgis, sau đó bắt gọn cú sút bồi của James Wenceslao. U17 Việt Nam thoát bàn thua trông thấy sau đợt phản công của U17 New Zealand. 23:16 45': Nguy hiểm!!! U17 Việt Nam phối hợp lỗi ở giữa sân và phải đối mặt với đòn phản công. Rất may, Đăng Khoa đã chặn được pha căng ngang của Nunez. 23:18 Hiệp 1 kết thúc!!! U17 Việt Nam bị U17 New Zealand dẫn trước 0-1 khi bước vào giờ nghỉ. Sau khi bị Jack Clegg chọc thủng lưới ở phút 19, U17 Việt Nam đã tấn công mạnh mẽ và có những cơ hội rõ ràng nhưng chưa thể tận dụng. Ảnh: VFF 23:32 Hiệp 2 bắt đầu!!! U17 Việt Nam giao bóng 23:34 46': CỘT DỌC CỨU THUA!!! Khung thành U17 Việt Nam rung chuyển sau pha dứt điểm của John Woldegiorgis. Trước đó, Matias Nunez đã thoát xuống bên cánh trái và tung đường căng khiến hàng thủ U17 Việt Nam lúng túng. 23:36 49': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-1 U17 New Zealand Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt khó chịu bên cánh trái đưa bóng hướng thẳng vào khung thành, Đại Nhân ập vào tiếp ứng. Tình huống quay chậm cho thấy, cú sút phạt của Nguyễn Lực dường như đã đưa bóng đi thẳng vào khung thành. Tuy nhiên, trang chủ FIFA thiông báo tác giả bàn thắng là Đại Nhân. Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 23:41 53': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-2 U17 New Zealand U17 Việt Nam thủng lưới sau tình huống phòng ngự thiếu tập trung. James Wenceslao thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt, John Woldegiorgis đánh đầu tái lập thế dẫn bàn cho U17 New Zealand. Ảnh: VFF Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 23:43 56': U17 New Zealand tổn thất lực lượng!!! Joe McIntyre lĩnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ U17 Việt Nam và sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp gặp U17 Bỉ, do trước đó đã nhận thẻ vàng ở trận gặp U17 Mali. 23:43 56': U17 Việt Nam thay người!!! Trọng Phong, Văn Dương rời sân nhường chỗ cho Quý Vương, Duy Khang. 23:45 58': VÀO!!! U17 Việt Nam 2-2 U17 New Zealand Đại Nhân thoát xuống sau lưng hàng thủ đối phương để đón đường chuyền của Nguyễn Lực rồi tung cú sút cháy lưới U17 New Zealand. Ban đầu trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng U17 Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại FVS và trọng tài chính đã công nhận bàn thắng sau khi tham khảo tình huống quay chậm. Ảnh: VFF Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 23:50 63': Tình huống thót tim!!! U17 New Zealand khiến hàng phòng ngự U17 Việt Nam rối loạn sau pha phối hợp tạt cánh. Rất may, Anh Hào có mặt đúng lúc để chặn cú sút của Matias Nunez. Ảnh: VFF 23:52 65': U17 Việt Nam điều chỉnh hàng công!!! Ngọc Sơn vào thay Sỹ Bách bên cánh phải. 23:53 66': VÀO!!! U17 Việt Nam 2-3 U17 New Zealand Ethan Dyer đánh đầu thành bàn trong tình huống phạt góc. U17 Việt Nam một lần nữa bị U17 New Zealand dẫn trước. Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 23:58 70': Nguy hiểm!!! Anh Hào cắt bóng hụt, Ben Trenberth áp sát vòng cấm U17 Việt Nam và tung cú sút chệch cột dọc. 00:03 75': Thẻ vàng!!! Trung vệ Keigo Shimokawa để mất bóng và phạm lỗi với Ngọc Sơn để ngăn U17 Việt Nam tấn công. Ảnh: VFF 00:04 76': Phối hợp bất thành!!! Nguyễn Lực treo bóng về phía cột xa ở tình huống đá phạt nhưng không cầu thủ U17 Việt Nam nào kịp dứt điểm. 00:05 77': U17 Việt Nam thay người!!! Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam và Mạnh Quân vào thay Đại Nhân, Minh Thủy. 00:14 83': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO U17 VIỆT NAM!!! Ban huấn luyện U17 Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại FVS khi Keigo Shimokawa để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ U17 New Zealand có động tác chống tay tự nhiên khi ngã xuống và không cố tình dùng tay chơi bóng. 00:16 87': Thẻ vàng!!! Mạnh Cường phạm lỗi để ngăn đợt tấn công của U17 New Zealand. 00:18 90': Không được!!! Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đột phá trong vòng cấm U17 New Zealand rồi thực hiện quả tạt nhưng Nguyễn Lực không thể dứt điểm. 00:19 90'+2: VÀO!!! U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Duy Khang bay người đánh đầu tung lưới U17 New Zealand sau khi thủ môn Joseph Chalabi vất vả cản phá cú ra chân của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. U17 Việt Nam gỡ hòa đầy cảm xúc ở phút bù giờ. Ảnh: VFF 00:20 90'+3: U17 VIỆT NAM THOÁT BÀN THUA!!! Cú sút xa của Joe McIntyre đưa bóng dội cột dọc. 00:23 90'+6: U17 New Zealand khiếu nại không thành công!!! Trọng tài xác định cầu thủ U17 Việt Nam không phạm lỗi sau pha tranh chấp trong vòng cấm. 00:25 HẾT GIỜ!!! U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand 3-3 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và có điểm số đầu tiên tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand bảng G U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam sẽ “lấy công bù thủ” trước U17 New Zealand? VOV.VN - U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026, sau những trải nghiệm từ trận ra quân gặp U17 Bỉ.