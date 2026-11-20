U17 Việt Nam có khởi đầu như mơ trong trận đấu ra mắt đấu trường U17 World Cup khi Lê Sỹ Bách lập siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ ngay phút thứ 4. Tiền đạo này có pha đánh gót thành bàn đẹp mắt sau pha đá phạt góc của Nguyễn Minh Thủy.

Sau bàn thua sớm, U17 Bỉ liên tục ép sân và lật ngược tình thế ở cuối hiệp 1. Tinus Moorthamer ghi bàn gỡ hòa từ pha dứt điểm góc hẹp ở phút 37. Kiyan Achahbar đưa đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước ở phút 42 sau tình huống phối hợp đầy tốc độ.

Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam thi đấu khởi sắc và tạo ra những pha trấn công đáng chú ý. Tiếc rằng, các cầu thủ áo trắng lại để thủng lưới đáng tiếc ở phút 60. Sau tình huống để mất bóng của U17 Việt Nam, Anthony Philips có pha độc diễn ghi bàn nới rộng cách biệt cho U17 Bỉ.

Rơi vào hoàn cảnh khó khăn, U17 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen khi kiên trì tấn công và có những pha xử lý tự tin. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực lập siêu phẩm khi đưa bóng đi thẳng vào lưới từ quả đá phạt góc.

Chung cuộc, U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân tại bảng G U17 World Cup 2026. Ở lượt trận kế tiếp vào ngàu 23/11, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand còn U17 Bỉ sẽ gặp U17 Mali.

10:36 U17 Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho trận gặp U17 Bỉ Chiều 19/11 theo giờ Qatar, U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng, khép lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland đang có tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân tại bảng G gặp U17 Bỉ. U17 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp U17 Bỉ. (Ảnh: VFF) Khác với những buổi tập trước đó tập trung vào các nội dung chuyên môn, buổi tập cuối cùng được ban huấn luyện chủ động xây dựng theo hướng tạo tâm lý thoải mái, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực trước thời điểm bước vào giải đấu lớn. HLV Cristiano Roland chủ yếu quan sát, nhường phần điều hành cho các trợ lý. Mở đầu buổi tập, trợ lý Brandi Regato Neto tổ chức một số trò chơi vận động vui nhộn, mang đến bầu không khí sôi nổi và nhiều tiếng cười. Sau đó, các trợ lý chia đội hình thi đấu đối kháng trên nửa sân. Hoạt động này chủ yếu giúp các cầu thủ duy trì vận động, tạo sự hứng khởi và gắn kết thay vì đặt nặng yêu cầu về chiến thuật hay các phương án phối hợp. Trước khi toàn đội rời sân tập, Trưởng đoàn U17 Việt Nam tham dự U17 Wolrd Cup 2026 Đoàn Anh Tuấn đã có những lời chia sẻ, động viên tinh thần các cầu thủ. Đáng chú ý, cựu danh thủ bóng đá Bồ Đào Nha Nuno Gomes đã tới thăm, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội U17 Việt Nam, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trước ngày đội tuyển ra quân. 10:39 U17 Bỉ triệu tập cầu thủ trị giá hơn 140 tỷ đồng đấu U17 Việt Nam ở U17 World Cup HLV Sven Vermant của U17 Bỉ đã triệu tập những cầu thủ gần như tốt nhất để tham dự U17 World Cup 2026. Trong đó, tâm điểm chú ý là tiền vệ được định giá 5 triệu Euro (hơn 140 tỷ đồng) - Xander Dierckx. Ban đầu, Xander Dierckx nằm trong kế hoạch thi đấu của CLB Royal Antwerp FC ở giải VĐQG Bỉ và đội bóng này không đồng ý để tiền vệ sinh năm 2009 thi đấu tại U17 World Cup 2026 do giải đấu này không diễn ra dịp FIFA Days. Xander Dierckx (số 8) trong màu áo U17 Bỉ. (Ảnh: LĐBĐ Bỉ). Tuy nhiên, sau những đàm phán giữa LĐBĐ Bỉ và CLB Royal Antwerp FC, Xander Dierckx đã được phép lên tuyển và sẽ góp mặt ở U17 World Cup 2026 năm nay. Xander Dierckx thi đấu ở vị trí tiền vệ với sở trường là một cầu thủ dạng box-to-box, có thể hỗ trợ tốt cả phòng ngự lẫn tấn công. Cầu thủ sinh năm 2009 cao 1m89 và từng góp công lớn giúp U17 Bỉ đạt thành tích tốt ở VCK U17 châu Âu và giành vé dự U17 World Cup 2026. Ngoài Xander Dierckx, U17 Bỉ còn có hàng loạt cái tên đáng chú ý với gốc gác châu Phi và sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng, trải đều ở cả ba tuyến như Nabyka, Mbavu, Opoku (hậu vệ), Gbemou (tiền vệ) hay tiền đạo Kamara. 10:41 HLV U17 Việt Nam tuyên bố đanh thép trước thời khắc lịch sử ở U17 World Cup Trước trận ra quân của U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland đã chia sẻ với truyền thông về quá trình chuẩn bị cũng như thông điệp dành cho các học trò trước thời khắc lịch sử. Nhà cầm quân người Brazil đánh giá hai tháng vừa qua đều là những giai đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện sự chuẩn bị của đội tuyển. Dù ý thức rõ trình độ của các đối thủ tại sân chơi thế giới, ông cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ phải thể hiện được năng lực và chơi với tinh thần tốt nhất. HLV Cristiano Roland trên sân tập U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF) “Trong trận đấu với U17 Bỉ, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ. Một trong những thông điệp được HLV Cristiano Roland thường xuyên nhắc nhở các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn. “Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy,tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh. Bên cạnh yếu tố tâm lý, HLV Cristiano Roland cũng nhìn nhận sự khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup. U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu mắc sai sót trong trận đấu. U17 Việt Nam hào hứng bước vào U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF) Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, U17 Việt Nam chỉ tập trung cho cuộc đối đầu với U17 Bỉ, chưa nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. “Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, HLV Cristiano Roland cho biết. 10:43 Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 Tại U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chơi 3 trận tại bảng G vào cấc ngày 20/11, 23/11 và 26/11. Đáng chú ý, các trận đấu của U17 Việt Nam đều diễn ra ở khung giờ thuận lợi cho khán giả Việt Nam theo dõi. Cụ thể, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ vào lúc 20h00 ngày 20/11 theo giờ Hà Nội. Ở lượt trận kế tiếp, U17 Việt nam sẽ gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11. Tới lượt trận cuối ở bảng G, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali lúc 20h00 ngày 26/11. U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 tại Qatar. Giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng và tổ chức tổng cộng 104 trận đấu. Đây là kỳ U17 World Cup thứ hai áp dụng thể thức 48 đội, sau khi giải được mở rộng từ năm 2025. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Từ vòng 32 đội trở đi, giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp. 18:51 Kết quả vòng 8 V-League 26/27: Thanh Hóa gieo sầu cho HAGL VOV.VN - Kết quả vòng 8 V-League 2026/2027, Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL để có 12 điểm.



Kết quả V-League hôm nay 20/11: Thể Công Viettel chia điểm SLNA VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 20/11: Thể Công Viettel chia điểm SLNA với tỷ số 0-0 tại vòng 8 diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Trực tiếp U17 Trung Quốc 0-5 U17 Tây Ban Nha: Chênh lệch đẳng cấp VOV.VN - Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Tây Ban Nha bảng H của U17 World Cup 2026, diễn ra lúc 21h ngày 20/11/2026. Tin bóng đá 20-11: U17 Việt Nam và nghịch lý khó hiểu của FIFA ở U17 World Cup 2026 VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 20-11 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam và nghịch lý khó hiểu của FIFA ở VCK U17 World Cup 2026; HLV U17 Việt Nam tuyên bố đanh thép trước trận gặp U17 Bỉ; Lý do đặc biệt khiến CLB CAHN thất bại trước Johor ở Cúp C1 Đông Nam Á…

18:52 Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF) Danh sách đăng ký thi đấu của U17 Việt Nam và U17 Bỉ Các cầu thủ U17 Việt Nam sử dụng trang phục màu trắng ở trận này trong khi các thủ môn sẽ mặc áo vàng. (Ảnh: VFF) Ảnh: VFF 20:00 Trận đấu bắt đầu!!! U17 Việt Nam giao bóng Ảnh: VFF Ảnh: VFF 20:04 4': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-0 U17 Bỉ U17 Việt Nam ghi bàn thắng lịch sử trong lần đầu ra sân tại đấu trường U17 World Cup. Sỹ Bách đánh gót ngẫu hứng tung lưới U17 Bỉ sau khi Minh Thủy thực hiện quả phạt góc. Ảnh: VFF Ảnh: VFF Ảnh: VFF Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 20:08 8': U17 Bỉ đáp trả!!! Đội bóng châu Âu đẩy cao đội hình sau khi để thủng lưới sớm. Driessen đánh đầu vọt xà ngang sau quả tạt từ cánh trái. 20:12 11': MAY MẮN MỈM CƯỜI!!! U17 Việt Nam gặp khó trước pha treo bóng vào vòng cấm của đối phương. Tuy nhiên, Mbavu đệm bóng vọt xà trước khung thành rộng mở. 20:16 15': U17 Việt Nam phối hợp tự tin!!! Nguyễn Lực có pha xử lý khéo léo để chuyền bóng cho Trí Dũng, mở ra giai đoạn chủ động kiểm soát bóng của U17 Việt Nam. Các học trò HLV Cristiano Roland sẵn sàng cầm bóng để giải tỏa áp lực sau quãng thời gian bị đối phương ép sân. Ảnh: VFF 20:20 19': Nguy hiểm!!! Thủ môn Xuân Hòa vất vả đấm bóng ra trong tình huống phạt góc của U17 Bỉ, sau đó Van Gelder tung cú sút vọt xà ngang. 20:25 23': U17 Việt Nam phản công!!! Các cầu thủ áo trắng cắt đường chuyền của đối phương và lập tức tạo ra tình huống chuyển đổi trạng thái. Tiếc rằng, Minh Thủy không thể vượt qua cầu thủ U17 Bỉ trong pha đua tốc độ. 20:30 28': Phòng ngự kiên cường!!! Các hậu vệ U17 Việt Nam có 2 tình huống ngăn chặn những pha ra chân của đối phương trước khi thủ môn Xuân Hòa ôm gọn bóng. 20:32 31': U17 VIỆT NAM SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Nguyễn Lực tung cú sút xa táo bạo khi U17 Việt Nam phản công nhưng thủ môn đối phương đã chơi cảnh giác. Ảnh: VFF 20:39 37': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-1 U17 Bỉ Thủ môn Lý Xuân Hòa đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá cú sút rất mạnh từ góc hẹp của Moorthamer. 20:44 42': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-2 U17 Bỉ U17 Bỉ phối hợp nhanh bên cánh phải để Dierckx thoát xuống đáy biên và thực hiện đường căng ngang, Achahbar ập vào dứt điểm thành bàn. Ban huấn luyện U17 Việt Nam đã thực hiện quyền khiếu nại FVS, nhưng trọng tài xác định cầu thủ U17 Bỉ không việt vị và công nhận bàn thắng. 20:48 45'+2: U17 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội!!! U17 Việt Nam được hưởng quả phạt cách khung thành hơn 20m nhưng cú đá của Nguyễn Lực đưa bóng đi vọt xà ngang. 20:49 Hiệp 1 kết thúc!!! U17 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 4 nhờ công của Sỹ Bách nhưng liên tiếp thủng lưới trước nghỉ và bị U17 Bỉ dẫn trước 1-2. Ảnh: VFF 21:04 Hiệp 2 bắt đầu!!! U17 Bỉ giao bóng 21:07 46': U17 Việt Nam thay người sau giờ nghỉ!!! Trí Dũng rời sân nhường chỗ cho Trọng Phong. Trong khi đó, U17 Bỉ đưa Strouwen vào thay thế Mbavu. 21:12 51': Nguyễn Lực khiến CĐV phấn khích!!! Tiền vệ mang áo số 10 đi bóng khéo léo để vượt qua vòng vây của 3 cầu thủ U17 Bỉ rồi thực hiện đường chuyền cho Quý Vương. Pha xử lý đậm chất nghệ sĩ khiến CĐV trên khán đài hò reo tán thưởng. 21:13 54': KHÔNG VÀO!!! U17 Việt Nam phối hợp sắc sảo để tạo ra cơ hội dứt điểm cho Đại Nhân. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương đi ra ngoài. 21:15 56': U17 Việt Nam dồn ép đối phương!!! Các cầu thủ áo trắng liên tiếp tạo ra 3 tình huống phạt góc và khiến U17 Bỉ vất vả chống đỡ. Ảnh: VFF 21:19 60': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-3 U17 Bỉ U17 Việt Nam để mất bóng ở giữa sân và Philips có pha độc diễn đầy sức mạnh để thoát xuống đối mặt thủ môn rồi dứt điểm thành bàn. 21:21 62': Thẻ vàng!!! Van Gelder lĩnh án phạt sau pha phạm lỗi với Minh Thủy ở giữa sân. 21:24 64': CẦU THỦ U17 BỈ THOÁT THẺ ĐỎ!!! Ban huấn luyện U17 Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại FVS nhưng trọng tại giữ nguyên quyết định rút thẻ vàng với Van Gelder sau khi xem lại băng quay chậm. Ảnh: VFF 21:25 65': Hoan hô Xuân Hòa!!! Thủ môn U17 Việt Nam phán đoán chính xác và băng ra bắt gọn bóng trước tình huống tấn công dũng mãnh của đối phương. 21:27 66': U17 Việt Nam thay người!!! Quý Vương, Đại Nhân rời sân nhường chỗ cho Duy Khang, Mạnh Quân. 21:32 70': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO U17 VIỆT NAM!!! Nguyễn Lực đột phá vào vòng cấm và thực hiện đường chuyền, Nguyên Khang đón bóng rồi tung cú sút nhưng bị đối phương chặn lại. Ban huấn luyện U17 Việt Nam thực hiện quyền khiếu nại FVS khi cho rằng bóng chạm tay cầu thủ U17 Bỉ sau đường chuyền của Nguyễn Lực. Tuy nhiên, trọng tài xác định không có lỗi. 21:33 74': U17 Bỉ khiếu nại!!! Nguyễn Lực không thể giữ bình tĩnh sau khi bị đối phương đốn ngã. Trọng tài rút thẻ vàng cho tiền vệ U17 Việt Nam. Ngay lập tức, ban huấn luyện U17 Bỉ thực hiền quyền khiếu nại FVS nhưng trọng tài giữ nguyên quyết định rút thẻ vàng. 21:40 80': Cơ hội của U17 Việt Nam!!! Các cầu thủ U17 Việt Nam tự tin phối hợp trước khi Nguyễn Lực tung cú sút đưa bóng đập chân đối phương đi ra ngoài. 21:44 84': VÀO!!! U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Nguyễn Lực lập siêu phẩm khi đưa bóng thẳng vào lưới từ quả đá phạt góc. Pha ghi bàn ngoạn mục khiến các cầu thủ U17 Bỉ ngỡ ngàng và khiến các CĐV Việt Nam trên khán đài cực kỳ phấn khích. Ảnh: FIFA Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 21:48 87': Tác giả bàn mở tỷ số của U17 Việt Nam rời sân!!! Sỹ Bách nhường chỗ cho Ngọc Sơn. 21:49 89': Sai lầm!!! Hậu vệ U17 Việt Nam chuyền về bất cẩn nhưng thủ môn Xuân Hòa kịp lao ra phá bóng trong pha đối mặt tiền đạo U17 Bỉ. 21:55 90'+3: Đáng tiếc!!! U17 Việt Nam phối hợp ăn ý để kéo dãn hàng phòng ngự U17 Bỉ. Tuy nhiên, đường chuyền quyết định hướng đến vị trí của Nguyễn Lực trong vòng cấm đã bị đối phương ngăn chặn. 21:56 HẾT GIỜ!!! U17 Việt Nam thất bại chung cuộc 2-3 trước U17 Bỉ nhưng đã có màn trình diễn đáng khích lệ trong trận đấu ra mắt U17 World Cup. Ảnh: VFF

Hôm nay 20/11, U17 Việt Nam sẽ có màn so tài với U17 Bỉ, trận đấu ở lượt trận đầu tiên của bảng G, U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup.

Công tác chuẩn bị của thầy trò HLV Roland đã kéo dài suốt 2 tháng qua với những chuyến tập huấn nước ngoài liên tiếp. Có thể nói, U17 Việt Nam đã sẵn sàng để bước ra sân chơi lớn nhất của bóng đá trẻ thế giới ở lứa tuổi U17.

Chia sẻ trước giải đấu, thủ môn Lý Xuân Hòa của U17 Việt Nam nói: "Tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, tôi đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình.

Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng tôi bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, tôi và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế".

Trong khi đó, U17 Bỉ bước vào giải đấu ở Qatar với tư cách đội đương kim á quân U17 châu Âu. Với việc mang tới giải đấu lực lượng hùng hậu, U17 Bỉ hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong trận mở màn U17 World Cup 2026 vào tối 20/11.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Nhạc trưởng U17 Việt Nam được FIFA và AFC vinh danh VOV.VN - Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực nhận lời khen từ trang chủ FIFA và trang chủ AFC trước trận ra quân của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026.