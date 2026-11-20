Kết quả U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam thua sát nút U17 Bỉ dù ghi 2 siêu phẩm
VOV.VN - Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực lập siêu phẩm nhưng U17 Việt Nam thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ trong trận ra quân tại bảng G U17 World Cup 2026.
U17 Việt Nam có khởi đầu như mơ trong trận đấu ra mắt đấu trường U17 World Cup khi Lê Sỹ Bách lập siêu phẩm vào lưới U17 Bỉ ngay phút thứ 4. Tiền đạo này có pha đánh gót thành bàn đẹp mắt sau pha đá phạt góc của Nguyễn Minh Thủy.
Sau bàn thua sớm, U17 Bỉ liên tục ép sân và lật ngược tình thế ở cuối hiệp 1. Tinus Moorthamer ghi bàn gỡ hòa từ pha dứt điểm góc hẹp ở phút 37. Kiyan Achahbar đưa đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước ở phút 42 sau tình huống phối hợp đầy tốc độ.
Sang hiệp 2, U17 Việt Nam thi đấu khởi sắc và tạo ra những pha trấn công đáng chú ý. Tiếc rằng, các cầu thủ áo trắng lại để thủng lưới đáng tiếc ở phút 60. Sau tình huống để mất bóng của U17 Việt Nam, Anthony Philips có pha độc diễn ghi bàn nới rộng cách biệt cho U17 Bỉ.
Rơi vào hoàn cảnh khó khăn, U17 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen khi kiên trì tấn công và có những pha xử lý tự tin. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực lập siêu phẩm khi đưa bóng đi thẳng vào lưới từ quả đá phạt góc.
Chung cuộc, U17 Việt Nam thua U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân tại bảng G U17 World Cup 2026. Ở lượt trận kế tiếp vào ngàu 23/11, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand còn U17 Bỉ sẽ gặp U17 Mali.
Hôm nay 20/11, U17 Việt Nam sẽ có màn so tài với U17 Bỉ, trận đấu ở lượt trận đầu tiên của bảng G, U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup.
Công tác chuẩn bị của thầy trò HLV Roland đã kéo dài suốt 2 tháng qua với những chuyến tập huấn nước ngoài liên tiếp. Có thể nói, U17 Việt Nam đã sẵn sàng để bước ra sân chơi lớn nhất của bóng đá trẻ thế giới ở lứa tuổi U17.
Chia sẻ trước giải đấu, thủ môn Lý Xuân Hòa của U17 Việt Nam nói: "Tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, tôi đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình.
Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng tôi bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, tôi và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế".
Trong khi đó, U17 Bỉ bước vào giải đấu ở Qatar với tư cách đội đương kim á quân U17 châu Âu. Với việc mang tới giải đấu lực lượng hùng hậu, U17 Bỉ hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong trận mở màn U17 World Cup 2026 vào tối 20/11.