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U17 Tây Ban Nha đã tạo ra chiến thắng không tưởng 15-0 trước U17 Fiji ở lượt trận thứ 2 bảng H. Kết quả này giúp U17 Tây Ban Nha sớm đoạt vé vào vòng knock-out U17 World Cup 2026 khi đang có 6 điểm.

Tiền đạo Rafa Cruz ghi tới 5 bàn vào lưới U17 Fiji ở trận này. Trong khi đó, Roberto Tomas và Guillermo Trujillano lập hat-trick, còn Jorge Lituba có cú đúp. Những bàn thắng còn lại của U17 Tây Ban Nha được ghi do công của Marco Company và Yeremaiah Ramos.

Dù tạo ra tỷ số khó tin trước U17 Fiji, U17 Tây Ban Nha vẫn chưa thể làm nên chiến thắng đậm nhất trong lịch sử U17 World Cup. Kỷ lục này đang thuộc về U17 Morocco với trận thắng U17 New Caledonia 16-0 tại giải đấu năm 2025.

Ở cặp đấu còn lại của bảng H, U17 Trung Quốc đã nắm lợi thế dẫn trước U17 Morocco 2-0 nhưng đã phải chia điểm với tỷ số hòa 2-2 khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đáng chú ý, U17 Morocco đã gỡ hòa ở phút 90+9 nhờ sự tỏa sáng của Rami Lougmani.

U17 Tây Ban Nha tạo ra chiến thắng 15-0 trước U17 Fiji. (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh chiến thắng 15-0 của U17 Tây Ban Nha trước U17 Fiji, loạt trận U17 World Cup 2026 đêm 23/11 theo giờ Việt Nam còn chứng kiến U17 Senegal đè bẹp U17 Cuba 9-0. Kết quả này giúp U17 Senegal vươn lên dẫn đầu bảng F. Trong khi đó, U17 Cuba đã chính thức hết cơ hội đi tiếp.

Ở cặp đấu còn lại của bảng F, U17 Croatia đã đè bẹp U17 Tajikistan 4-0. Hiện tại, U17 Croatia có cùng 4 điểm như U17 Senegal nhưng kém chỉ số phụ. U17 Tajikistan vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp khi đang đứng thứ ba với 3 điểm.

Loạt trận đêm 23/11 tại U17 World Cup 2026 thực sự là bữa tiệc bàn thắng khi trận đấu nào cũng có ít nhất 3 pha lập công trở lên. Tổng cộng, 8 cặp đấu trong loạt trận này đã chứng kiến tới 52 bàn thắng. Trong đó, U17 Việt Nam cũng góp phần tạo ra kịch tính với trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand.

Kết quả loạt trận U17 World Cup 2026 đêm 23/11. (Ảnh: FIFA)

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