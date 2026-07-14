Kết quả U21 Quốc gia hôm nay 14/7: U21 Thể Công Viettel vượt qua U21 HAGL

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/7 nhận được sự chú ý với 4 trận đấu tại VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026. Ở trận đấu tâm điểm của bảng B, HAGL nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Hai cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League là Gia Bảo và Minh Tâm liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương nhưng đều không tận dụng thành công. Riêng Gia Bảo bỏ lỡ hai cơ hội đáng tiếc trong khoảng nửa giờ đầu trận.

U21 Thể Công Viettel vượt qua U21 HAGL (Ảnh: VFF)

Sau quãng thời gian chịu sức ép, Thể Công Viettel bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 27. Từ cự ly khoảng 19 m, Hoàng Khanh tung cú sút đưa bóng vào góc xa, đánh bại thủ môn HAGL. Bàn thắng giúp Thể Công Viettel thi đấu hưng phấn hơn, trong khi HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Phút 42, đội bóng áo lính tổ chức phản công nhanh. Công Phương bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Hữu Tuấn đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, HAGL tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 52, Minh Tâm đánh đầu vọt xà sau đường kiến tạo của Gia Bảo. Năm phút sau, chính Gia Bảo dứt điểm đưa bóng đổi hướng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đến phút 63, Công Phương tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Công Hậu dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho Thể Công Viettel.

U21 Hà Nội giành chiến thắng (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu còn lại của bảng B, SLNA đánh bại Tây Ninh với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Phạm Văn Nam và Nguyễn Tấn Minh, qua đó tạo lợi thế trước cuộc đối đầu với HAGL ở lượt trận cuối.

Tại bảng A, Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước An Giang. Trong khi đó, PVF-CAND sớm vượt lên ở phút thứ 7 nhờ pha lập công của Bá Đạt, nhưng để TP.HCM gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Đến phút 89, Bá Đạt hoàn tất cú đúp, mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

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