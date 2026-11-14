Kết quả UEFA Nations League hôm nay 14/11: Hà Lan thắng Hy Lạp 7 bàn không gỡ

Loạt trận lượt 5 vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 diễn ra rạng sáng 14/11 chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của Hà Lan trước Hy Lạp. Trong khi đó, ĐT Đức cũng giành chiến thắng 3-1 trước Serbia, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí trong top 2.

Hà Lan thắng “hủy diệt” Hy Lạp 7-0

Trên sân nhà, Hà Lan nhanh chóng áp đặt thế trận và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ pha dứt điểm cận thành của Summerville. Tiếp đó, Reijnders trở thành tâm điểm với màn trình diễn xuất sắc trong hiệp một, ghi liên tiếp 3 bàn ở các phút 12, 18 và 33 để hoàn tất cú hat-trick.

Hà Lan thắng Hy Lạp 7-0 trong ngày Reijnders tỏa sáng với cú hat-trick (Ảnh: Reuters)

Sức ép của đội chủ nhà chưa dừng lại khi Timber nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 40, khép lại hiệp đấu đầu tiên đầy áp đảo. Với cách biệt lớn, đoàn quân của HLV Koeman chủ động giảm nhịp độ sau giờ nghỉ nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng.

Phút 59, Timber hoàn tất cú đúp trước khi Malen ấn định chiến thắng 7-0 chỉ 2 phút sau đó. Kết quả này giúp Hà Lan củng cố ngôi đầu bảng B với 11 điểm, hơn Hy Lạp 3 điểm.

Đức thắng Serbia, cuộc đua top 2 vẫn căng thẳng

Ở trận đấu giữa Serbia và Đức, thầy trò HLV Jurgen Klopp sớm tạo lợi thế nhờ tình huống đánh đầu của Havertz sau quả phạt góc do Mittelstadt thực hiện ở phút thứ 3. Bóng chạm người Babic đổi hướng đi vào lưới, giúp đội khách có bàn mở tỷ số trong bối cảnh trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết bất lợi.

Đến phút 14, Wirtz nhân đôi cách biệt sau khi cú sút của Havertz bị thủ môn Serbia cản phá. Đức tiếp tục duy trì sức ép và có bàn thắng thứ ba ở phút 50, khi Gruda có pha đột phá từ giữa sân rồi dứt điểm thành công trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia.

Đức thắng dễ Serbia với tỉ số 3-1 (Ảnh: Reuters)

Serbia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và được đền đáp ở phút 56 nhờ pha đá bồi của Babic sau tình huống Ter Stegen cản phá cú đánh đầu của Gudelj. Đội chủ nhà sau đó có cơ hội rút ngắn cách biệt nhưng Cvetkovic không thể tận dụng, trước khi Dragojevic và Zivkovic lần lượt nhận thẻ đỏ vào cuối trận.

Chiến thắng 3-1 giúp Đức có trận thắng thứ hai tại UEFA Nations League mùa này. Tuy nhiên, Những cỗ xe tăng vẫn chưa thể chen chân vào top 2 khi có cùng 8 điểm với Hy Lạp nhưng xếp sau do kém thành tích đối đầu.