Kết quả V-League 2023/2024: Hải Phòng thắng đậm Hà Nội FC

Vòng 2 V-League 2023/2024 có một số cặp đấu đáng chú ý. Đặc biệt là màn so tài của Hà Nội FC vs Hải Phòng FC trên sân Hàng Đẫy. Trước trận đấu, VPF đã gửi thông báo tới các CLB.

Theo đó, căn cứ Quyết định kỷ luật số 395/QĐ-LĐBĐVN của Ban Kỷ luật LĐBĐVN ban hành ngày 04/8/2023, Cổ động viên Hải Phòng FC sẽ bị cấm vào sân 01 trận kế tiếp tại trận đấu trên sân vận động trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC thuộc các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc Gia.

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng ở trận đấu với Hà Nội FC ngày 2/8/2023 (Ảnh: Dương Thuật).

Bởi vì, các cổ động viên của Hải Phòng FC đã gây mất an ninh, an toàn; đốt nhiều pháo sáng trên sân vận động trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC ngày 02/8/2023 tại V-League 2023.

Với quyết định trên, cổ động viên Hải Phòng FC sẽ không được vào sân, cổ vũ tại trận đấu vòng 2 V-League 2023/2024 giữa Hà Nội FC vs Hải Phòng FC ngày 29/10/2023 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Do đó, VPF đề nghị BTC trận đấu, Hà Nội FC, Hải Phòng FC phối hợp, đảm bảo tuân thủ thực hiện nội dung Quyết định kỷ luật số 395/QĐ-LĐBĐVN theo đúng quy định để đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn, tổ chức trận đấu.

Mấy năm trở lại đây, mỗi khi Hà Nội FC gặp đội bóng đất Cảng là sân Hàng Đẫy bị các cổ động viên CLB Hải Phòng oanh tạc bởi pháo sáng. Tuy nhiên, với án phạt trên, ở lần đọ sức này của hai đội, mọi chuyện có thể sẽ khác.