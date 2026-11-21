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Chủ nhà Đồng Nai sớm mở tỷ số ngay phút thứ 4 khi trung vệ Nguyễn Anh Tiệp đá phản lưới nhà trong nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang của đối phương. Bàn thắng đầy bất ngờ giúp Đồng Nai có thế trận thuận lợi, nhưng không thể tận dụng thành công để nhân đôi cách biệt.

Sau khi liên tiếp thoát thua trước những tình huống phản công của đối thủ, Hà Nội FC tìm thấy bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 34. Nguyễn Hai Long đột phá bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt như đặt, Yuval Sade bật cao đánh đầu tung lưới Đồng Nai.

Sau pha kiến tạo, Hai Long tiếp tục tỏa sáng ở phút 51 khi đích thân ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đón đường chuyền từ Nguyễn Văn Quyết sau sai lầm của Bùi Tiến Dụng, Hai Long đi bóng lắt léo rồi tung cú sửa lòng hiểm hóc về góc cao khiến thủ môn Văn Phong chôn chân đứng nhìn.

Ảnh: Hà Nội FC

Hà Nội FC ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+5. Lê Xuân Tú đá bồi thành bàn sau khi thủ môn Văn Phong cản phá cú sút của Hồ Thanh Minh. Trọng tài đã tham khảo VAR trước khi xác định Xuân Tú không việt vị và công nhận bàn thắng.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tạm thời vươn lên đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 với 12 điểm. Trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng với 4 điểm.