Kết quả V-League hôm nay 17/10: Nam Định thắng thuyết phục Thanh Hóa

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Dù gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề lực lượng, Thanh Hoá gây bất ngờ khi có khởi đầu tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp, với 2 chiến thắng sau 3 vòng đấu. Đội đả bại Đà Nẵng 3-2 và gần nhất thắng Hải Phòng FC 2-1 ngay trên sân khách. Trận còn lại, đội bóng xứ Thanh thua Ninh Bình 1-2.

Hai chiến thắng sau ba vòng là một kết quả nằm ngoài mong đợi với Thanh Hoá, khi mục tiêu của họ ở mùa giải năm nay chỉ là trụ hạng thành công.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao, Thanh Hóa đang sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng với Nam Định cũng đang có nhiều vấn đề.

Vệc thiếu Xuân Son khiến Nam Định gặp khó với các phương án tấn công và ghi bàn. Không những thế, đội khách cũng vắng Trần Văn Kiên và Ezequiel Santos da Silva vì án treo giò, nên HLV Vũ Hồng Việt phải thận trọng hơn nhiều khi đối đầu với Thanh Hoá.

Đội bóng cựu vô địch V-League sẽ thêm một trận đấu nữa cần sự tỏa sáng của các nội binh để có thể đạt thành tích như ý ở V-League năm nay.

Những Tuấn Hải, Ti Phông, Mạnh Quỳnh, Văn Đạt, Ngọc Sơn sẽ phải gánh trọng trách ghi bàn cho Nam Định khi các nhân tố gốc nước ngoài trên hàng công đều vắng mặt hôm nay.