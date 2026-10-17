Kết quả V-League hôm nay 17/10: Nam Định thắng thuyết phục Thanh Hóa
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/10: Nam Định thắng thuyết phục Thanh Hóa với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 4.
Kết quả V-League hôm nay 17/10: Nam Định thắng thuyết phục Thanh Hóa với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 4.
Phút 45+2, Ngọc Sơn có quả tạt bóng chính xác để Ti Phông có tình huống chọn chỗ và dứt điểm, bóng chạm đầu một hậu vệ Thanh Hóa lăn vào lưới đội chủ nhà.
Đến phút 86, Crawford băng lên bên cánh trái rồi nỗ lực căng ngang vào trong để Tuấn Hải đệm bóng nhẹ nhàng tung lưới Thanh Hóa, nhân đôi cách biệt cho Nam Định. Chung cuộc, Nam Định thắng Thanh Hóa 2-0 ngay trên sân khách.