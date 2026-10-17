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Kết quả V-League hôm nay 17/10: Nam Định thắng thuyết phục Thanh Hóa

Thứ Bảy, 18:55, 17/10/2026
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VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/10: Nam Định thắng thuyết phục Thanh Hóa với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 4.

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Kết quả V-League hôm nay 17/10: Nam Định thắng thuyết phục Thanh Hóa với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm nhất vòng 4. 

Phút 45+2, Ngọc Sơn có quả tạt bóng chính xác để Ti Phông có tình huống chọn chỗ và dứt điểm, bóng chạm đầu một hậu vệ Thanh Hóa lăn vào lưới đội chủ nhà. 

Đến phút 86, Crawford băng lên bên cánh trái rồi nỗ lực căng ngang vào trong để Tuấn Hải đệm bóng nhẹ nhàng tung lưới Thanh Hóa, nhân đôi cách biệt cho Nam Định. Chung cuộc, Nam Định thắng Thanh Hóa 2-0 ngay trên sân khách. 

09:54
09:55
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09:56
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09:59

Dù gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề lực lượng, Thanh Hoá gây bất ngờ khi có khởi đầu tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp, với 2 chiến thắng sau 3 vòng đấu. Đội đả bại Đà Nẵng 3-2 và gần nhất thắng Hải Phòng FC 2-1 ngay trên sân khách. Trận còn lại, đội bóng xứ Thanh thua Ninh Bình 1-2.

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Hai chiến thắng sau ba vòng là một kết quả nằm ngoài mong đợi với Thanh Hoá, khi mục tiêu của họ ở mùa giải năm nay chỉ là trụ hạng thành công.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao, Thanh Hóa đang sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng với Nam Định cũng đang có nhiều vấn đề. 

Vệc thiếu Xuân Son khiến Nam Định gặp khó với các phương án tấn công và ghi bàn. Không những thế, đội khách cũng vắng Trần Văn Kiên và Ezequiel Santos da Silva vì án treo giò, nên HLV Vũ Hồng Việt phải thận trọng hơn nhiều khi đối đầu với Thanh Hoá.

Đội bóng cựu vô địch V-League sẽ thêm một trận đấu nữa cần sự tỏa sáng của các nội binh để có thể đạt thành tích như ý ở V-League năm nay. 

Những Tuấn Hải, Ti Phông, Mạnh Quỳnh, Văn Đạt, Ngọc Sơn sẽ phải gánh trọng trách ghi bàn cho Nam Định khi các nhân tố gốc nước ngoài trên hàng công đều vắng mặt hôm nay. 

16:25
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
16:30
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Sân Thanh Hóa trước giờ bóng lăn. (Ảnh: CLB Thanh Hóa). 
16:33
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Các cầu thủ Nam Định có mặt ở sân. (Ảnh: CLB Nam Định). 
16:59

1' Trận đấu bắt đầu !!! Nam Định giao bóng trước. 

17:03

4' Tốc độ trong những phút đầu tiên ở mức trung bình. Đội khách Nam Định đang là những người thi đấu chủ động hơn. 

17:11

12' Sau hơn 10 phút bóng lăn, đôi bên vẫn chưa tung ra được cú dứt điểm nào về khung thành của nhau. 

17:16

16' Guindo băng xuống và nỗ lực khống chế trong vòng cấm Nam Định. Trung vệ Eboa của đội khách đã kịp thời lùi về can thiệp, giải nguy cho khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. 

17:17

17' Nam Định đáp trả với cơ hội rõ ràng nhất từ đầu trận, Ngọc Sơn bứt tốc bên cánh phải và căng ngang để Ti Phông dứt điểm nhưng cú đá của cầu thủ này đã đưa trái bóng đi quá thiếu chính xác. 

17:24

24' Trận đấu đang có thế trận giằng co. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn là đội tỏ ra yếu thế hơn đôi chút và chưa thể tổ chức được pha tấn công nào đáng chú ý. 

17:30
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Tính đến phút 30, tỷ số vẫn đang là 0-0. 
17:34

34' Nam Định đang gây sức ép khá lớn lên hàng thủ Thanh Hóa. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng của đội khách vẫn thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết để tạo nên bàn thắng. 

17:40

40' Matheus Martins xử lý tốt rồi chuyền cho Văn Tùng tung ra cú đá quyết đoán. Thủ môn Nguyên Mạnh bắt bóng không dính, tạo cơ hội cho cầu thủ Thanh Hóa băng xuống. May mắn cho đội khách là trung vệ Eboa đã kịp thời can thiệp, giải nguy. 

17:45

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ !!!!

17:47

45+2' VÀO OOOO!!! Ngọc Sơn có quả tạt bóng chính xác để Ti Phông có tình huống chọn chỗ và dứt điểm, bóng chạm đầu một hậu vệ Thanh Hóa lăn vào lưới đội chủ nhà. 

17:48

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nam Định. 

17:49
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Ngọc Sơn tạt bóng tạo nên bàn thắng mở tỷ số cho Nam Định. 
18:03

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

18:09

51' Tốc độ trong những phút đầu hiệp 2 là không cao. Nam Định chủ trương chơi chậm còn Thanh Hóa chưa thể đẩy cao đội hình. 

18:15

57' Thanh Hóa có cơ hội rõ ràng để gỡ hòa nhưng pha xử lý cuối cùng của Văn Tùng không tốt, bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh bên phía Nam Định thay vì Guindo ở tư thế trống trải. 

18:16
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Đội chủ nhà Thanh Hóa vẫn chưa tìm được bàn gỡ. 
18:23

65' Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt với những pha va chạm liên tục của cầu thủ đôi bên. Liên tiếp những thẻ vàng đã được rút ra. 

18:29

71' Thanh Hóa dồn đội hình lên tấn công nhưng trước hàng thủ dày đặc của đội khách, đội chủ nhà vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. 

18:32

74' Bá Tiến tung ra cú sút trong vòng cấm Nam Định nhưng bóng đã chạm người một cầu thủ đội khách đi hết đường biên ngang. 

18:33
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Chủ nhà Thanh Hóa đang rất nỗ lực để tìm bàn gỡ hòa. 
18:40

81' Nam Định phản công nhanh, Tuấn Hải có thời cơ dứt điểm nhưng cú đá của cầu thủ này đã tìm đến xà ngang khung thành Thanh Hóa. 

18:45

86' VÀO OOOO!!!! Crawford băng lên bên cánh trái rồi nỗ lực căng ngang vào trong để Tuấn Hải đệm bóng nhẹ nhàng tung lưới Thanh Hóa, nhân đôi cách biệt cho Nam Định. 

18:48

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

18:52

90+4' Thanh Hóa có pha ban bật đến tận khung thành Nam Định nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, cầu thủ chủ nhà đã không thể dứt điểm. 

18:53

Hết giờ !!! Thanh Hóa thua Nam Định 0-2. 

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Trần Tiến/VOV.VN
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