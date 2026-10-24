Kết quả V-League hôm nay 24/10: Nam Định thắng đậm Đồng Nai 4-0 dù phải thi đấu trên sân khách. Đây là trận đấu mà Nam Định hoàn toàn lấn lướt từ đầu. Sau hiệp 1 không thể ghi bàn, bàn thắng đã liên tiếp đến với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong hiệp 2.

Phút 47, Crawford di chuyển vào trung lộ rồi tung ra đường chuyền làm hàng thủ Đồng Nai hoàn toàn bất lực, Mạnh Quỳnh thoát xuống và tung ra cú dứt điểm nhẹ nhàng, mở tỷ số cho đội khách.

Phút 55, Ngọc Sơn đi bóng từ cánh phải cắt vào trong rồi tung ra cú đá chìm đưa trái bóng vào góc khó của khung thành. 2-0 cho Nam Định.

Phút 60, Nam Định có tình huống lên bóng nhanh, Ti Phông đi bóng bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút căng, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Văn Vĩ là người ghi bàn với cú sút quyết đoán trong vòng cấm, ấn định tỷ số 4-0 cho Nam Định.