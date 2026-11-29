Kết quả V-League hôm nay 29/11: Thanh Hóa thắng sát nút Đồng Nai
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 29/11: Thanh Hóa thắng sát nút Đồng Nai với tỷ số 1-0 trong trận đấu tại vòng 9.
Kết quả V-League hôm nay 29/11: Thanh Hóa thắng sát nút Đồng Nai với tỷ số 1-0 trong trận đấu tại vòng 9 diễn ra trên sân Thanh Hóa.
Bàn thắng duy nhất đến ở phút 57. Văn Tùng đi bóng lắt léo trong vòng cấm Đồng Nai, đưa bóng đến Abdurakhmanov. Cầu thủ này sút bóng hụt nhưng trái bóng tìm đến Guindo để cầu thủ này chạm bóng nhẹ nhàng tung lưới Đồng Nai.
Với trận thắng này, Thanh Hóa đã vươn lên thứ 5 trong khi Đồng Nai vẫn xếp cuối bảng.
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Sau 8 vòng đấu, Thanh Hóa có 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Young Chul, Thanh Hóa có xu hướng tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công. Đội chủ sân Thanh Hóa sẵn sàng nhường quyền chủ động trong một số thời điểm, sau đó tăng tốc khi phát hiện khoảng trống.
Đây có thể tiếp tục là phương án được lựa chọn khi tiếp đón Đồng Nai. Đối thủ đang gặp nhiều khó khăn trong khâu phòng ngự, đặc biệt khi phải chống đỡ những đợt tấn công liên tục. Nếu khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đội khách, Thanh Hóa có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.
Đồng Nai đang trải qua giai đoạn đầy thử thách trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi V-League. Sau 8 vòng đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng mới giành được 4 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Khoảng cách với các đối thủ phía trên chưa phải không thể san lấp, nhưng nếu tiếp tục đánh mất điểm, áp lực trụ hạng sẽ ngày càng đè nặng.
Trước Thanh Hóa, đội khách nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Việc chủ động chơi thấp, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi cơ hội phản công có thể là giải pháp hợp lý trong bối cảnh tương quan lực lượng không thực sự cân bằng.
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1' Trận đấu bắt đầu !!! Đồng Nai giao bóng trước.
5' Thanh Hóa đang là đội chủ động hơn trong những phút đầu. Đồng Nai ngoài tình huống sút phạt ở những giây đầu tiên đang phải lùi sâu phòng ngự.
13' Đồng Nai được hưởng phạt góc nhưng pha phối hợp sau đó quá tệ. Hải Quân đã phải phạm lỗi với cầu thủ Thanh Hóa để chống phản công nhanh và chấp nhận một thẻ vàng.
20' Hiệp 1 đã trôi qua gần một nửa thời gian, đôi bên chưa có được những cơ hội ghi bàn thật sự rõ ràng.
26' Thanh Hóa lên bóng nhanh nhưng ở khoảnh khắc quyết định, Văn Tùng đã chuyền bóng hơi vội và để cầu thủ của Đồng Nai kịp thời hóa giải.
34' Đồng Nai sau khi thay người bất đắc dĩ khi Ngọc Lâm vào thay Tự Nhân đã bất ngờ thi đấu tốt lên. Hải Quân tung ra cú sút xa đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đội chủ nhà.
41' Saliou Guindo có pha băng xuống và nỗ lực dứt điểm bằng mũi chân nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Đồng Nai.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
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Hiệp 2 bắt đầu !!!!
51' Đôi bên đang khởi đầu hiệp 2 với tốc độ khá cao. Đôi bên đều đã có những pha lên bóng, dồn ép đối thủ nhưng bàn thắng thì chưa tới.
53' Từ quả phạt góc của Đồng Nai, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội khách hưởng 11m khi Jovic ngã sau pha va chạm với cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có phạt đền cho Đồng Nai sau khi quả phạt góc của đội khách đã đưa bóng vòng ra hết đường biên ngang trước đó.
57' VÀO OO!!! Văn Tùng đi bóng lắt léo trong vòng cấm Đồng Nai, đưa bóng đến Abdurakhmanov. Cầu thủ này sút bóng hụt nhưng trái bóng tìm đến Guindo để cầu thủ này chạm bóng nhẹ nhàng tung lưới Đồng Nai.
66' Sau bàn thắng, Thanh Hóa đang chơi hoàn toàn chủ động, Đồng Nai gần như không có cơ hội lên bóng.
73' Thanh Hóa lên bóng nhanh, Matheus Martins tung ra cú sút ngay, bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn Văn Phong bên phía Đồng Nai.
78' Thanh Hóa phản công nhanh, Lovric có cú dứt điểm mạnh nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành Đồng Nai.
85' Thanh Hóa đưa được bóng vào lưới Đồng Nai nhưng trọng tài xác định không có bàn thắng do đã có lỗi việt vị.
Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! Thanh Hóa thắng Đồng Nai 1-0.
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