English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả V-League hôm nay 30/10: Hà Nội FC ngược dòng kịch tính trước Ninh Bình

Thứ Sáu, 21:19, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 30/10 nhận được sự chú ý với màn lội ngược dòng để giành chiến thắng đầy kịch tính của Hà Nội FC khi tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Kết quả V-League hôm nay 30/10 nhận được sự chú ý với màn lội ngược dòng để giành chiến thắng đầy kịch tính của Hà Nội FC khi tiếp đón Ninh Bình trên sân nhà tại vòng 6 V-League 2026/27.

21:15

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều sẵn sàng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đến phút 16, Ninh Bình có bàn thắng mở tỉ số với pha dứt điểm chìm hiểm hóc của Lê Phát.

Hà Nội FC sau đó đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Tình huống đáng chú ý nhất là Xuân Mạnh đánh đầu khiến Hoàng Thái Bình phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho Ninh Bình.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn rất hấp dẫn khi cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đến phút 64, Hai Long đi bóng trong vòng cấm trước hàng loạt cầu thủ Ninh Bình rồi chuyền cho Sade Iuval dứt điểm cận thành mang về bàn gỡ hoà cho Hà Nội FC.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, Aymeric Faurand Tournaire tung ra cú sút xa trái phá khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cản phá mang về bàn thắng đầy cảm xúc mang về bàn thắng cho Hà Nội FC. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình.

ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 2
10:10

Màn so tài giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình được đánh giá là một trong những trận cầu đáng chú ý bậc nhất tại vòng 6 V-League 2026/27. Đây là hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ cũng như sở hữu lối chơi có bản sắc riêng của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC đang ở thời điểm rất khó khăn khi vừa để thua Đà Nẵng ở vòng đấu trước, qua đó tiếp tục thể hiện phong độ không ổn định ở giai đoạn đầu mùa. Ngoài ra, đội bóng Thủ đô cũng đang khó khăn về lực lượng khi vắng Duy Mạnh và Hoàng Hên dài hạn do chấn thương, còn hậu vệ trẻ Anh Tiệp không thể ra sân trong trận đấu này do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đà Nẵng trước đó.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV trưởng Harry Kewell không thể ra đường biên chỉ đạo trực tiếp do nhận thẻ đỏ cũng trong trận gặp Đà Nẵng. Bên cạnh đó, HLV thể lực Bruno Luis Inarra nhận án phạt vì phản ứng sau trận đấu. Đây cũng là yếu tố khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này.

Ninh Bình rất muốn giành chiến thắng ngay trên sân Hàng Đẫy như cách đã làm ở mùa giải trước (thắng 2-1). Đặc biệt sau trận thua CA TP.HCM, Ninh Bình cần một cú hích về mặt tâm lý để tiếp tục đua vô địch. Đối đầu với Hà Nội FC đang gặp khó khăn về nhiều mặt, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ hướng tới việc giành chiến thắng trong màn so tài này.

Trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình sẽ diễn ra vào 19h15 hôm nay 30/10 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

10:18
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 4
10:18
Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

10:19
18:23
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 5
Danh sách đăng ký thi đấu trận Hà Nội FC vs Ninh Bình.
18:24
18:50

Bầu không khí sôi động trước trận đấu giữa Hà Nội FC vs Ninh Bình (Ảnh: Hoài Thương)

ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 7
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 9
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 11
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 13
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 15
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 17
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 19
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 21
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 23
18:50
19:14

Trận đấu bắt đầu! Ninh Bình là đội giao bóng trước.

19:20

5': Thế trận chặt chẽ! Trong những phút đầu trận, cả hai đội đều thi đấu thăm dò nhằm tìm ra khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương.

19:23

8': Không được! Ninh Bình có tình huống rót bóng ra sau lưng hàng phòng ngự Hà Nội FC cho Lucao băng lên nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã kịp thời băng ra ngoài vòng cấm phá bóng.

19:24

9': Nguy hiểm! Ngọc Mỹ có pha dứt điểm vào cột gần từ sát vòng cấm nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã bắt gọn cứu thua cho Hà Nội FC.

19:27
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 24
Ảnh: Đức Minh
19:27
19:28

13': Không vào! Từ tình huống phá bóng của cầu thủ Ninh Bình, Felida băng vào dứt điểm ngay từ sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

19:29

15': Không vào! Lê Phát đẩy bóng một nhịp trong vòng cấm để qua người rồi bẻ lòng vào góc gần, bóng đi nhẹ nên Quan Văn Chuẩn đã kịp thời khép góc trong pha đối mặt để cứu thua cho Hà Nội FC.

19:32

16': VÀOOOOOOO !!!!! Sau pha bóng đập vào người bật ra của Sade Iuval khi nỗ lực phòng ngự, Lê Phát dứt điểm chìm hiểm hóc khiến Quan Văn Chuẩn không thể cứu thua. Tỉ số của trận đấu là Hà Nội FC 0-1 Ninh Bình.

19:32
19:33
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 25
Lê Phát ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Đức Minh)
19:36

21': Không được! Hai Long nhận bóng trong vòng cấm rồi lắc người xử lý nhằm tìm kiếm góc sút nhưng các cầu thủ Ninh Bình đã kịp thời ngăn chặn.

19:39

25': Kiểm tra phạt đền! Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn tham khảo VAR sau đó xác định không có phạt đền.

19:42

28': Nguy hiểm! Từ quả tạt của Công Nhật, thủ thành Đặng Văn Lâm đấm hụt khiến bóng đi đến vị trí của Hai Long. Tuy nhiên, cầu thủ của Hà Nội FC không kịp dứt điểm cận thành để ghi bàn.

19:43
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 26
Ảnh: Đức Minh
19:46

31': Không được! Dụng Quang Nho nhận bóng ở sát đáy biên rồi trả ngược cho Lucao dứt điểm nhưng cú sút nhẹ nên không gây ra được khó khăn cho thủ thành Quan Văn Chuẩn.

19:48

34': Không được! Lucao có đường chuyền vượt tuyến để Lê Phát sử dụng tốc độ băng lên. Tuy nhiên, thủ thành Quan Văn Chuẩn đã băng ra ngoài vòng cấm để phá bóng tránh cho Hà Nội FC đối mặt với tình huống nguy hiểm.

19:51

36': Không vào! Từ tình huống treo bóng ở vị trí phạt góc, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu nhưng Hoàng Thái Bình cản phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho Ninh Bình.

19:52
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 27
Ảnh: Hoài Thương
19:56

42': Không được! Lucao đi bóng xuống sát đáy biên rồi tạt bóng nhưng Trương Tiến Anh có pha đánh đầu với nên không thể tạo ra nguy hiểm về phía khung thành Hà Nội FC.

20:00

45': Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ.

20:06

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Hà Nội FC 0-1 Ninh Bình.

20:07
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 28
Ảnh: Đức Minh
20:19

Hiệp hai bắt đầu! Ninh Bình có sự thay đổi người khi Quốc Việt và Văn Thuận vào sân, Ngọc Mỹ và Dụng Quang Nho rời sân. 

20:22

48': Không được! Văn Quyết liên tục giả sút để xoay người dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của Văn Quyết bị Lê Phát lăn xả cản phá giải nguy cho Ninh Bình.

20:29

55': Thẻ vàng! Công Nhật buộc phải phạm lỗi với Văn Thuận để tránh tình huống nguy hiểm. Trọng tài rút thẻ vàng với cầu thủ của Hà Nội FC.

20:34

61': Không vào! Văn Quyết ra chân rất nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Văn Lâm đã bay người cứu thua cho Ninh Bình.

20:36
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 29
Ảnh: Đức Minh
20:36

63': Nguy hiểm! Văn Thuận ngoặt bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm nhưng thủ thành Quan Văn Chuẩn đã bắt gọn bóng.

20:38

64': VÀOOOOOO !!!!! Hai Long "nhảy múa" trong vòng cấm trước hàng loạt cầu thủ Ninh Bình rồi chuyền cho Iuval Sade dứt điểm cận thành rất căng khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cản phá. Tỉ số trận đấu là Hà Nội FC 1-1 Ninh Bình.

20:42

68': Không được! Xuân Mạnh chỉnh bóng rồi sút xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

20:43
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 30
Sade Iuval ghi bàn gỡ hoà (Ảnh: Đức Minh)
20:45

72': Sút xa! Hoàng Đức quyết định sút xa nhưng bóng đập vào cầu thủ Hà Nội FC đổi hướng đi hết đường biên ngang.

20:49

76': Không được! Lucao bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không trúng khung thành Hà Nội FC.

20:51

78': Không được! Iuval Sade tung ra cú sút xa về phía khung thành Ninh Bình nhưng bóng đi thiếu chính xác.

20:53
ket qua v-league hom nay 30 10 ha noi fc nguoc dong kich tinh truoc ninh binh hinh anh 31
Ảnh: Hoài Thương
20:55

80': Nguy hiểm! Friday dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Quan Văn Chuẩn buộc phải đẩy bóng cứu thua cho Hà Nội FC, Văn Thuận băng vào đỡ bóng rồi chích mũi giày dứt điểm khiến Sade phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xách định Văn Thuận đã dùng tay chơi bóng.

20:58

82': Thay người! Hà Nội FC có sự thay đổi trên hàng công khi Hồ Thanh Minh và Lê Xuân Tú vào sân, Hai Long và Văn Quyết được thay ra.

21:03

87': Thế trận chặt chẽ! Hai đội đều chơi chặt chẽ trong những phút cuối trận.

21:03

90': Bù giờ! Hiệp hai có 3 phút bù giờ.

21:05

90+2': VÀOOOOOO !!!!! Aymeric Faurand Tournaire tung ra cú sút xa trái phá khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cản phá mang về bàn thắng đầy cảm xúc. Tỉ số của trận đấu là Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình.

21:11

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình.

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn bài tập Drill để cải thiện kỹ năng trên bếp
Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn bài tập Drill để cải thiện kỹ năng trên bếp

VOV.VN - Hướng dẫn 2 bài tập Drill trong Pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng giúp người chơi cải thiện khả năng Dink, phản xạ trong các pha đua tốc độ và từng bước làm chủ khu vực bếp.

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn bài tập Drill để cải thiện kỹ năng trên bếp

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn bài tập Drill để cải thiện kỹ năng trên bếp

VOV.VN - Hướng dẫn 2 bài tập Drill trong Pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng giúp người chơi cải thiện khả năng Dink, phản xạ trong các pha đua tốc độ và từng bước làm chủ khu vực bếp.

Lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027
Lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027

VOV.VN - Thông tin lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027.

Lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027

Lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027

VOV.VN - Thông tin lịch sử đối đầu giữa Thanh Hóa vs Hà Tĩnh trước vòng 6 V-League 2026/2027.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10: PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10: PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10 nhận được sự chú ý của người hâm mộ với những trận đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10: PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10: PSG có cơ hội củng cố ngôi đầu

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/10 nhận được sự chú ý của người hâm mộ với những trận đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10: Tâm điểm Hà Nội FC vs Ninh Bình thuộc vòng 6 V-League 2026/27.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 30/10: Tâm điểm Hà Nội FC vs Ninh Bình thuộc vòng 6 V-League 2026/27.

Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10
Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 14h30 hôm nay 30/10.

Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10

Lịch trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 hôm nay 30/10

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Hungary tại U15 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 14h30 hôm nay 30/10.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế