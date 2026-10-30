Kết quả V-League hôm nay 30/10: Hà Nội FC ngược dòng kịch tính trước Ninh Bình

21:15

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều sẵn sàng tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Đến phút 16, Ninh Bình có bàn thắng mở tỉ số với pha dứt điểm chìm hiểm hóc của Lê Phát.

Hà Nội FC sau đó đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Tình huống đáng chú ý nhất là Xuân Mạnh đánh đầu khiến Hoàng Thái Bình phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho Ninh Bình.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn rất hấp dẫn khi cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đến phút 64, Hai Long đi bóng trong vòng cấm trước hàng loạt cầu thủ Ninh Bình rồi chuyền cho Sade Iuval dứt điểm cận thành mang về bàn gỡ hoà cho Hà Nội FC.

Phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, Aymeric Faurand Tournaire tung ra cú sút xa trái phá khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể cản phá mang về bàn thắng đầy cảm xúc mang về bàn thắng cho Hà Nội FC. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Hà Nội FC 2-1 Ninh Bình.