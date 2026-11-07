Kết quả V-League hôm nay 7/11: SLNA duy trì thành tích bất bại

Bên cạnh các trận đấu CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM và HAGL vs Hà Nội FC, vòng 7 V-League 2026/2027 hôm nay còn có 2 trận đấu khác.

Ảnh: Hải Phòng FC.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng FC khởi đầu trận đấu gặp SLNA tương đối hưng phấn và sớm có bàn thắng. Phút 14, Minh Dĩ tạt bóng xuất sắc để Makaric băng vào đánh đầu tung lưới đội khách.

Dù bị dẫn trước nhưng SLNA vẫn bình tĩnh triển khai thế trận và họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Phút 43, SLNA có tình huống phối hợp mượt mà, thủ môn Nguyễn Văn Toản đẩy bóng ra và Luizão có mặt kịp thời đá bồi cận thành gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Sang hiệp 2, Luizão tiếp tục tỏa sáng với cú volley đẹp mắt sau pha đột phá của Abdel-Amine Trần Đức Vinh, giúp SLNA vươn lên dẫn lại 2-1.

Tuy vậy, Hải Phòng FC sau đó vùng lên và có bàn gỡ 2-2 từ cú sút quyết đoán của Hữu Sơn. Đội chủ nhà chỉ còn 10 người trong những phút cuối sau thẻ đỏ của Mạnh Dũng nhưng vẫn bảo toàn được tỷ số.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2, kết quả vừa đủ để SLNA tiếp tục là đội bóng duy nhất còn giữ thành tích bất bại ở mùa giải năm nay sau vòng 7.

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Trong khi đó, Ninh Bình tìm lại niềm vui chiến thắng sau khi đánh bại Bắc Ninh 2-1 trên sân nhà. Lucas Turci với siêu phẩm đá phạt và tình huống đánh đầu của Lê Phát đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.