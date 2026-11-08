Kết quả V-League: Thể Công Viettel thoát thua trước 10 người của Thanh Hóa

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Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa với quyết tâm chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm nhận gáo nước lạnh khi nhận bàn thua ngay phút thứ 8.

Guindo chạy chỗ đón đường chọc khe của Abdurakhmanov rồi hạ gục thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt. Bàn thua đến với Thể Công Viettel đúng thời điểm Hữu Nam vừa dính chấn thương và ban huấn luyện chưa kịp thực hiện sự thay đổi người.

Bị dẫn trước, Thể Công Viettel quyết tâm vùng lên tỏ ra thiếu ý tưởng tấn công trước hệ thống phòng ngự của Thanh Hóa. Tuy nhiên, đội chủ nhà được chơi hơn người từ phút 33 khi Bá Tiến phạm lỗi với thủ môn Văn Việt và lĩnh thẻ đỏ sau sự can thiệp của VAR.

Thể Công Viettel chia điểm với Thanh Hóa dù được chơi hơn người từ hiệp 1. (Ảnh: Hoài Thương)

Dù được chơi hơn người, Thể Công Viettel vẫn tấn công thiếu hiệu quả. Đội chủ nhà chỉ tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 80 nhờ sự tỏa sáng của Doãn Ngọc Tân. Đây cũng là pha ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của tiền vệ này.

Hòa 1-1 trước 10 người của Thanh Hóa, Thể Công Viettel có trận thứ 10 liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

21:17 HẾT GIỜ!!! Thể Công Viettel hòa Thanh Hóa 1-1 dù được thi đấu hơn người từ hiệp 1. 21:16 90'+5: Đáng tiếc!!! Triệu Việt Hưng lắc đầu tiếc nuối khi dứt điểm hụt trong tình huống xâm nhập vòng cấm Thanh Hóa. 21:11 90': Thể Công Viettel quyết tâm tìm chiến thắng!!! Đội chủ nhà dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối nhằm giành trọn 3 điểm. 21:06 85': CỨU THUA TRÊN VẠCH VÔI!!! Hậu vệ Ngọc Hà cứu Thanh Hóa thoát bàn thua trông thấy sau khi thủ môn Thanh Diệp không thể cản phá cú đánh đầu của Văn Nam trong tình huống phạt góc. 21:00 80': VÀO!!! Thể Công Viettel 1-1 Thanh Hóa Doãn Ngọc Tân vào sân từ ghế dự bị và lập tức ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, gỡ hòa cho Thể Công Viettel. Tiền vệ này có pha đánh đầu thành bàn trong tình huống phạt góc. Doãn Ngọc Tân không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. (Ảnh: Hoài Thương) 20:55 75': THỂ CÔNG VIETTEL SUÝT GỠ HÒA!!! Quả tạt của Lê Quốc Nhật Nam bất ngờ đưa bóng hướng vào khung thành nhưng thủ môn Thanh Diệp kịp bay người hết cỡ để cứu thua. 20:54 73': Căng thẳng!!! Các thành viên Thanh Hóa phản ứng dữ dội khi trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Đào Văn Nam sau pha va chạm với Guindo. Tình huống quay chậm cho thấy gầm giày của Văn Nam đã sượt qua đùi của Guindo sau pha phá bóng cao chân. Trọng tài rút thẻ vàng với Văn Nam. (Ảnh: Hoài Thương) 20:52 72': Thể Công Viettel thót tim!!! Martins vượt qua Khuất Văn Khang để mở ra đợt phản công cho Thanh Hóa rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Văn Hoàng. Tuy nhiên, Phan Tuấn Tài đã lùi về phá bóng giải nguy. 20:49 68': THANH HÓA SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Guindo thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt. Tuy nhiên, người gác đền của Thể Công Viettel có phản xạ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm của tiền đạo Thanh Hóa. 20:48 67': KHÔNG VÀO!!! Đợt tấn công của Thể Công Viettel gây ra lộn xộn trong vòng cấm Thanh Hóa trước khi Luiz dứt điểm vọt xà ngang. 20:44 62': Không được!!! Xuân Tiến kiếm về quả phạt trước vòng cấm Thanh Hóa nhưng cú sút phạt của tiền đạo này không qua hàng rào. 20:40 57': Thể Công Viettel dồn ép!!! Đội chủ nhà liên tục vây hãm vòng cấm Thanh Hóa và thực hiện những pha treo bóng. Tuy nhiên, mũi nhọn Brandao lại tỏ ra thiếu sắc sảo. Ảnh: Hoài Thương 20:31 52': BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Guindo dứt điểm tung lưới Thể Công Viettel nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. 20:28 48': BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Brandao dứt điểm vọt xà ngang trước khung thành rộng mở sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Thanh Hóa. 20:25 46': Thể Công Viettel điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Triệu Việt Hưng và Đinh Xuân Tiến vào sân thay Hữu Thắng và Trung Hiếu. 20:25 Hiệp 2 bắt đầu!!! Thanh Hóa giao bóng 20:08 Hiệp 1 kết thúc!!! Thanh Hóa nắm lợi thế dẫn trước Thể Công Viettel 1-0 khi bước vào giờ nghỉ. Tuy nhiên, đội khách chỉ còn thi đấu với 10 người khi Bá Tiến lĩnh thẻ đỏ. Thể Công Viettel và Thanh Hóa tạo ra những diễn biến kịch tính trong hiệp 1. (Ảnh: Hoài Thương) 20:07 45'+5: KHÔNG VÀO!!! Cú dứt điểm của Khuất Văn Khang đưa bóng đi chệch mục tiêu trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và CĐV Thể Công Viettel. 20:01 45': CỘT DỌC TỪ CHỐI BÀN GỠ HÒA!!! Khung thành Thanh Hóa rung chuyển sau pha đánh đầu của Văn Nam trong tình huống phạt góc. 19:59 43': Thể Công Viettel bỏ lỡ cơ hội!!! Đội chủ nhà được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút phạt của Khuất Văn Khang đưa bóng đập hàng rào rồi đi chệch mục tiêu. 19:55 38': Đáng tiếc!!! Thể Công Viettel tấn công dồn dập sau khi được chơi hơn người. Hoàng Khanh thực hiện quả tạt vào vòng cấm Thanh Hóa nhưng Brandao lại đánh đầu hụt. 19:49 33': VAR TẠO KỊCH TÍNH!!! Trọng tài tham khảo tình huống quay chậm và quyết định xóa thẻ vàng, rút thẻ đỏ với Bá Tiến. Thanh Hóa chỉ còn 10 người trên sân. Trọng tài rút thẻ đỏ với Bá Tiến sau khi VAR can thiệp. (Ảnh: Hoài Thương) 19:46 30': Thẻ vàng!!! Bá Tiến nhận án phạt sau tình huống phạm lỗi khiến thủ môn Văn Việt phải nằm sân đau đớn. Pha va chạm giữa Bá Tiến và Văn Việt. (Ảnh: Hoài Thương) Trọng tài rút thẻ vàng với Bá Tiến. (Ảnh: Hoài Thương) 19:41 25': KHÔNG VÀO!!! Thể Công Viettel suýt gỡ hòa sau đợt phản công sắc bén. Hữu Thắng đoạt bóng, Khuất Văn Khang tung đường chuyền vượt tuyến, Hoàng Khanh khống chế gọn gàng và tỉa bóng hợp lý, Brandao xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc. Tuy nhiên, thủ môn Thanh Diệp đã trổ tài cứu thua cho Thanh Hóa. 19:37 21': Tuyển thủ Lào thoát án phạt!!! Damoth cố tình kéo áo Khuất Văn Khang để ngăn đợt phản công của Thể Công Viettel và khiến tuyển thủ Việt Nam nổi cáu. Tuy nhiên, trọng tài chỉ nhắc nhở 2 cầu thủ sau va chạm này. 19:33 16': Thể Công Viettel gặp khó!!! Đội chủ nhà chiếm quyền kiểm soát bóng trội hơn nhưng chưa thể đẩy cao tốc độ tấn công trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Thanh Hóa. 19:27 11': Thể Công Viettel thay người bất đắc dĩ!!! Hữu Nam không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương và phải nhường chỗ cho Hoàng Khanh. 19:25 8': VÀO!!! Thể Công Viettel 0-1 Thanh Hóa Abdurakhmanov chọc khe xé toang hàng thủ Thể Công Viettel, Guindo thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Việt và lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa. Pha dứt điểm thành bàn của Guindo. (Ảnh: Hoài Thương) Thanh Hóa sớm mở tỷ số trước Thể Công Viettel. (Ảnh: Hoài Thương) 19:23 7': Thể Công Viettel tổn thất lực lượng!!! Đội chủ nhà tạm thời phải thi đấu với 10 người trên sân khi Hữu Nam dính chấn thương. 19:18 2': Cơ hội đầu tiên thuộc về Thanh Hóa!!! Martins đi bóng lắt léo ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút chệch cột dọc. Pha dứt điểm của Martins. (Ảnh: Hoài Thương) 19:16 Trận đấu bắt đầu!!! Thể Công Viettel giao bóng Thể Công Viettel ra sân trong trang phục màu đỏ. (Ảnh: Hoài Thương) Thanh Hóa sử dụng áo đấu màu vàng. (Ảnh: Đức Minh) HLV Kim Young Chul có màn ra mắt trên băng ghế chỉ đạo Thanh Hóa. (Ảnh: Đức Minh) 18:17 Ảnh: VPF Đáng chú ý, cả 4 cầu thủ vừa được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026 đều đá chính trong đội hình Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hóa gồm: thủ môn Nguyễn Văn Việt, trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài và tiền vệ Khuất Văn Khang. 11:48 Thông tin lực lượng: Thể Công Viettel sẽ không có sự phục vụ của ngoại binh Paulo Tapeu vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Nam Định 1-3 ở vòng đấu trước, còn Nguyễn Đức Hoàng Minh bị treo giò do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Ngược lại, Thanh Hoá có lực lượng ổn định trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy. Phong độ gần đây: Thể Công Viettel đang có chuỗi 9 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (2 hòa, 7 thua). Tính riêng tại V-League mùa này, Thể Công Viettel mới có 1 chiến thắng và đã thua 4, hòa 1. Trong khi đó, Thanh Hóa đang thể hiện lối chơi khó chịu và đã thắng 2, hòa 2, thua 2 ở V-League mùa này. Thành tích đối đầu gần đây: Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Thể Công Viettel có 3 chiến thắng còn Thanh Hóa có 2 chiến thắng. Đáng chú ý, Thể Công Viettel đã thắng Thanh Hóa cả 2 lần gặp nhau ở V-League mùa trước đều với tỷ số 1-0.

Cục diện BXH V-League trước trận Thể Công Viettel vs Thanh Hóa

Hôm nay 8/11, đấu cuối cùng của vòng 7 V-League 2026/2027 giữa Thể Công Viettel vs Thanh Hóa sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15. Hiện tại, Thể Công Viettel đang xếp áp chót khi có cùng 4 điểm như đội cuối bảng Đồng Nai nhưng hơn chỉ số phụ, còn Thanh Hóa đang đứng thứ 10 với 8 điểm.

Đáng chú ý, cả 2 đội vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Thể Công Viettel đã chia tay HLV Velizar Popov sau chuỗi thành tích bết bát và bổ nhiệm HLV Almeida De Azevedo Silva. Trong khi đó, Thanh Hóa đã đăng ký HLV Kim Young Chul giữ chức danh HLV trưởng, thay thế ông Mai Xuân Hợp - người chưa đáp ứng điều kiện sở hữu chứng chỉ AFC Pro theo quy định với các HLV trưởng các CLB tại V-League.

Thể Công Viettel bước vào trận đấu này với mục tiêu phải thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng. Nếu không thắng, Thể Công Viettel sẽ chính thức phải gia nhập cuộc đua trụ hạng, nhất là sau khi Đồng Nai cũng đã thắng trận đầu tiên trong mùa.

Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn đang chơi tương đối ổn định thời gian qua và việc Thể Công Viettel giành chiến thắng tối nay sẽ không đơn giản.

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