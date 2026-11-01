Kết quả V-League: Williams Minh Hoàng bỏ lỡ khó tin, CLB CA TP.HCM thua Đà Nẵng

Ảnh: VPF

CLB CA TP.HCM bước vào cuộc tiếp đón Đà Nẵng với kỳ vọng chiến thắng và vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Nam Định. Tuy nhiên, trận đấu muộn nhất vòng 6 V-League đã chứng kiến bất ngờ khi đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 17.

Trung vệ Matias bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Patrik Lê Giang chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Tác giả đường kiến tạo là cầu thủ Việt kiều Bryan Ly với pha đá phạt góc cho đồng đội lập công.

Rơi vào thế bị dẫn trước, CLB CA TP.HCM dốc toàn lực tấn công. Trong khi đó, Đà Nẵng trình diễn lối chơi phòng ngự kỷ luật và sở hữu thủ môn Sỹ Huy với những phản xạ cứu thua ấn tượng.

Trận này, CLB CA TP.HCM đã có những cơ hội rõ ràng trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, các chân sút như Olaha Mạnh Đức, Aldair, Tiến Linh, Cummings và Williams Minh Hoàng lại có ngày thi đấu kém duyên.

Đặc biệt, tiền đạo Williams Minh Hoàng đã có pha bỏ lỡ khó tin trước khung thành rộng mở ở phút 60 và đánh đầu dội xà ngang ở phút 74.

CLB CA TP.HCM cũng thiếu may mắn khi ngoài pha đánh đầu dội xà ngang của Williams Minh Hoàng còn có 2 lần bị khung thành từ chối bàn thắng sau các pha dứt điểm của Aldair và Cummings.

Kết quả này khiến CLB CA TP.HCM đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau vòng 6 V-League 2026/2027. Trong khi đó, Đà Nẵng vươn lên đứng thứ 8 với 9 điểm.

19:55 HẾT GIỜ!!! Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của CLB CA TP.HCM ở trận đấu muộn nhất vòng 6 V-League 2026/2027. 19:54 90'+4: Trung vệ CLB CA TP.HCM thoát thẻ đỏ!!! Đinh Quang Kiệt phạm lỗi với Saponjic ngay trước vòng cấm nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng với cầu thủ chủ nhà. Sau khi VAR can thiệp, quyết định cuối cùng vẫn là tấm thẻ vàng cho Đinh Quang Kiệt. 19:50 90'+2: KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Đỗ Sỹ Huy chôn chân đứng nhìn nhưng xà ngang đã cứu Đà Nẵng thoát bàn thua trước pha đánh đầu của Cummings. 19:46 88': Đà Nẵng thót tim!!! Thủ môn Đỗ Sỹ Huy và các hậu vệ đội khách chơi lăn xả để ngăn đối phương dứt điểm cận thành sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. 19:43 84': Căng thẳng!!! HLV Lê Đức Tuấn nhận thẻ vàng vì phản ứng thái quá sau tình huống cầu thủ CLB CA TP.HCM phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng. 19:38 79': Không được!!! Olaha Mạnh Đức nỗ lực đột phá rồi thực hiện đường căng ngang nhưng Tiến Linh dứt điểm hụt trước khi Quế Ngọc Hải phá bóng giải nguy cho Đà Nẵng. 19:32 74': XÀ NGANG TỪ CHỐI BÀN GỠ HÒA!!! Khung thành Đà Nẵng rung chuyển sau pha đánh đầu của Williams Minh Hoàng trong tình huống phạt góc. 19:29 70': Phòng ngự xuất sắc!!! Trung vệ Đinh Quang Kiệt chiến thắng Saponjic trong pha đối đầu trực diện và cứu nguy cho CLB CA TP.HCM trước đợt phản công của Đà Nẵng. 19:25 66': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!! Trung vệ Quế Ngọc Hải vào thế chỗ Văn Sơn ở hàng thủ Đà Nẵng. Ngoài ra, đội khách cũng đưa Lopez vào thay Võ Nguyên Hoàng. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM tăng cường sức tấn công bằng việc tung tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vào sân. 19:18 60': BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Aldair đánh đầu dội xà ngang sau đường chuyền của Cummings. Bóng nảy ra trước khung thành rộng mở nhưng Williams Minh Hoàng dứt điểm quá nhẹ trước khung thành rộng mở và không thắng được phản xạ của thủ môn Sỹ Huy. CLB CA TP.HCM lỡ cơ hội mười mươi để gỡ hòa trước Đà Nẵng. 19:14 55': KHÔNG VÀO!!! Olaha Mạnh Đức càn lướt dũng mãnh trong vòng cấm rồi tung cú sút nhưng bóng đập chân hậu vệ Đà Nẵng đi chệch cột dọc. 19:13 53': Đáng tiếc!!! Quốc Cường tung đường chuyền xé toang hàng thủ Đà Nẵng nhưng Williams Minh Hoàng đón bóng hụt khi xâm nhập vòng cấm. 19:09 51': Ăn miếng trả miếng!!! Những phút đầu hiệp 2 diễn ra sôi động với thế trận đôi công. Đà Nẵng gây bất ngờ khi không còn chơi phòng ngự số đông như trong hiệp 1 mà sẵn sàng đáp trả đối phương dựa vào mũi nhọn Saponjic. 19:04 46': CLB CA TP.HCM điều chỉnh hàng tấn công sau giờ nghỉ!!! Williams Minh Hoàng, Narvaez vào thay Đào Quốc Gia, Khoa Ngô. 19:03 Hiệp 2 bắt đầu!!! CLB Đà Nẵng giao bóng 18:47 Hiệp 1 kết thúc!!! Đà Nẵng bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước CLB CA TP.HCM 1-0. Ảnh: VPF 18:47 45'+1: Tranh chấp nảy lửa!!! Trận đấu bị xé vụn trong những phút cuối hiệp 1 với nhưng pha tranh chấp không khoan nhượng, kéo theo những pha phạm lỗi giữa cầu thủ đôi bên. 18:40 41': Đà Nẵng thay người bất đắc dĩ!!! Cầu thủ Việt kiều Bryan Ly dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Minh Quang. 18:37 37': Nguy hiểm!!! Tình huống đá phạt góc của CLB CA TP.HCM gây ra pha bóng lộn xộn trước khung thành khiến thủ môn Sỹ Huy phải làm việc vất vả để giải nguy cho Đà Nẵng. 18:32 32': Thẻ vàng!!! Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của Đà Nẵng lĩnh án phạt sau tình huống phạm lỗi với Đào Quốc Gia. 18:31 31': Đà Nẵng phản công!!! Tiền đạo Saponjic thử vận may với cú sút từ cự ly khoảng 35m nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu. 18:27 27': Dứt điểm!!! Olaha Mạnh Đức tung cú sút quyết đoán nhưng không thể đưa bóng xuyên qua một rừng chân. 18:22 22': Đội chủ nhà quyết tâm tìm bàn gỡ!!! CLB CA TP.HCM nhanh chóng đẩy cao đội hình và tốc độ tấn công sau khi thủng lưới. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Đà Nẵng liên tục đánh bật những tình huống đưa bóng vào vòng cấm của đối phương. 18:15 17': VÀO!!! CLB CA TP.HCM 0-1 Đà Nẵng Matias bật cao đánh đầu dũng mãnh sau pha đá phạt góc của Bryan Ly. Thủ môn Patrik Lê Giang chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Đà Nẵng vượt lên dẫn trước CLB CA TP.HCM dù nhập cuộc lép vế. Đà Nẵng vượt lên dẫn trước CLB CA TP.HCM. (Ảnh: SHB Da Nang Football Club) 18:13 15': Thẻ vàng!!! Đào Quốc Gia phạm lỗi để ngăn đợt phản công của Đà Nẵng. 18:11 13': KHÔNG VÀO!!! Olaha Mạnh Đức tung cú sút uy lực từ cự ly khoảng 20m khiến thủ môn Sỹ Huy vất vả cản phá. 18:10 11': Cơ hội đầu tiên thuộc về CLB CA TP.HCM!!! Olaha Mạnh Đức tung cú volley táo bạo từ rìa vòng cấm, đưa bóng đi chệch mục tiêu. 18:09 9': Nỗ lực bất thành!!! CLB CA TP.HCM kiên nhẫn kéo dãn đội hình đối phương trước khi thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm. Tiếc rằng, đợt tấn công của đội chủ nhà lại kết thúc với pha phạm lỗi của tiền đao Cummings. 18:03 4': Nhập cuộc thận trọng!!! CLB CA TP.HCM đẩy cao đội hình và chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội chủ nhà chưa đẩy cao tốc độ tấn công mà thể hiện ý đồ thăm dò đối phương. 17:59 Trận đấu bắt đầu!!! CLB CA TP.HCM giao bóng 17:12 Ảnh: VPF 06:48 Mùa trước, CLB CA TP.HCM đã thắng 1-0 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về khi chạm trán Đà Nẵng. Đây là điểm tựa để CLB CA TP.HCM hướng tới kết quả có lợi trên sân nhà khi tiếp đón Đà Nẵng ở trận đấu muộn nhất vòng 6 V-League 2026/2027. Bên cạnh lợi thế sân nhà, CLB CA TP.HCM xứng đáng được đánh giá nhỉnh hơn Đà Nẵng về sức mạnh đội hình. Trong tay HLV Arthur Diles là nhiều tuyển thủ ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam như Patrik Lê Giang, Nguyễn Thái Quốc Cường, Đinh Quang Kiệt hay Williams Minh Hoàng bên cạnh tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cùng dàn ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM nổi bật ở khả năng phòng ngự kín kẽ và phản công sắc sảo, cùng khả năng gây bất ngờ trước những đối thủ mạnh. Trong khi đó, cuộc tiếp đón Đà Nẵng sẽ là lần đầu tiên CLB CA TP.HCM được chơi ở vị thế "cửa trên" tại sân nhà ở V-League 2026/2027. Đây sẽ là bài kiểm tra về sự đa dạng trong lối chơi, đặc biệt là sức mạnh tấn công của CLB CA TP.HCM. Nhất là khi, CLB CA TP.HCM đang có cơ hội vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua vô địch V-League nếu thắng Đà Nẵng.

Bảng xếp hạng V-League trước trận CLB CA TP.HCM gặp Đà Nẵng

Hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương giữa CLB CA TP.HCM và Đà Nẵng lúc 18h00.

Đội chủ nhà đang tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng V-League với 10 điểm sau khi thắng Hà Nội FC 3-1, thua Bắc Ninh FC 0-1, hòa SLNA 1-1, thắng Thể Công Viettel 1-0 và thắng Ninh Bình 1-0.

Đặc biệt, trận thắng Ninh Binh 1-0 ở vòng trước không chỉ giúp CLB CA TP.HCM nâng cao sự tự tin mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng, CLB CA TP.HCM sẽ có cùng 13 điểm như đội đầu bảng Nam Định. Tuy nhiên, khả năng thầy trò HLV Arthur Diles chiếm ngôi đầu bảng là không cao do khoảng cách hiệu số bàn thắng - bàn thua giữa Nam Định và CLB CA TP.HCM khá lớn (+9 so với +3).

Ở chiều ngược lại, Đà Nẵng đang đứng thứ 11 với 6 điểm sau khi thua Thanh Hóa 2-3, thắng Nam Định 3-0, thua HAGL 0-3, thua Hải Phòng 1-5 và thắng Hà Nội FC 1-0. Tuy nhiên, Đà Nẵng chưa có điểm nào trên sân khách ở V-League mùa này.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn