Kết quả Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa: Song sát Olaha Mạnh Đức- Đình Bắc rực sáng

21:06

Bước vào màn tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa trên sân nhà Thiên Trường, HLV Kim Sang Sik đã tung vào sân đội hình xuất phát với rất nhiều nhân tố mới mẻ để thử nghiệm. Đây là lý do mà ĐT Việt Nam chơi bóng chưa thật sự ăn ý trong những phút đầu tiên, dù hoàn toàn áp đảo về thế trận.

Phải tới phút 15, ĐT Việt Nam mới có pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu khi Đình Bắc dứt điểm quyết đoán đưa bóng vọt xà ngang khung thành thủ môn Huang Chiu-Lin bên phía Đài Bắc Trung Hoa. Mặc dù vậy, ngay sau tình huống bỏ lỡ của Đình Bắc, hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa mắc sai lầm và Hồng Phúc thoát xuống ở biên phải theo hướng lên bóng của ĐT Việt Nam, xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang dọn cỗ để Olaha Mạnh Đức thoải mái băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Huang Chiu-Lin, mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 21.

Có bàn thắng dẫn trước, đội hình với hơn 3/4 nhân tố mới mẻ của ĐT Việt Nam chơi thanh thoát hơn khi lần lượt Đình Bắc, Minh Khoa có cơ hội dứt điểm nhưng chưa có thêm bàn thắng cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tiếp tục có 3 sự thay đổi người để thử nghiệm. Không lâu sau khi Nguyễn Trần Việt Cường bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở tình huống dứt điểm cận thành, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai ở phút 58. Đình Bắc đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của ĐT Việt Nam, xâm nhập vòng cấm và đi bóng lắt léo trong vòng vây 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân phải ghim bóng vào góc cao và xa khung thành của thủ môn Huang Chiu-Lin, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà trước Đài Bắc Trung Hoa.

Trong những phút còn lại, ĐT Việt Nam tiếp tục có sự thử nghiệm về nhân sự. Đây là lý do mà dù hoàn toàn chiếm thế áp đảo về thế trận nhưng không có thêm bàn thắng cho đội chủ nhà.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trên sân vận động Thiên Trường.