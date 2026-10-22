Kết quả vòng 5 V-League 2026/2027 tối 22-10: CAHN rơi điểm trước Thanh Hóa
Thứ Năm, 21:12, 22/10/2026
VOV.VN - Kết quả vòng 5 V-League 2026/2027 tối 22-10: CAHN rơi điểm trước Thanh Hóa trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.
21:20
Bước vào màn tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy, các cầu thủ CAHN nhanh chóng đẩy cao đội hình ép sân trước đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Lần lượt Leo Artur rồi Đình Bắc đều có cơ hội thử tài thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa nhưng đều không thành công. Cả trung phong cắm Perea cho tới trung vệ Adou Minh đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Thanh Diệp.
Trong khi đó, đội khách cũng chơi phòng ngự - phản công khá sắc nét. Nếu may mắn hơn, cả Matheus Martins hay Đình Huyên đã có thể mở tỷ số cho Thanh Hóa sau các cơ hội ghi bàn khá rõ rệt.
Đúng thời điểm bế tắc nhất, khoảnh khắc ngôi sao của Đình Bắc đã giúp CAHN vượt lên dẫn trước. Lê Văn Đô đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà trước khi treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Ngọc Tín đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang bật ra và ngay lập tức Đình Bắc băng vào dứt điểm bồi bằng đầu tung lưới thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa, mở tỷ số cho CAHN ở phút 43.
Bước sang hiệp hai, CAHN tiếp đà hưng phấn dồn lên áp đảo đội khách. Perea đã bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Thanh Diệp, nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN sau đường chuyền như đặt của Leo Artur nhưng bàn thắng của đội chủ nhà bị VAR từ chối vì lỗi việt vị trước đó.
Chỉ 3 phút sau khi bị từ chối bàn thắng, các cầu thủ CAHN phải nhận bàn thua. Phút 60, Văn Tùng ra chân rất nhanh đưa bóng chạm chân một cầu thủ CAHN khiến bóng đổi hướng và găm chìm vào góc gần khung thành thủ môn Nguyễn Filip, quân bình tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa.
Để thủng lưới, các cầu thủ CAHN dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Lần lượt Đình Bắc, Leo Artur, Perea thay nhau bắn phá khung thành thủ môn Thanh Diệp nhưng khi người gác đền của Thanh Hóa bị đánh bại thì cột dọc lại cứu thau cho đội bóng xứ Thanh.
Thậm chí nếu may mắn hơn, Matheus Martins đã có thể ghi bàn trong tình huống phản công 3 đánh 1 của các cầu thủ Thanh Hóa. Phút 87, Văn Hoàn bứt tốc xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua thủ môn Nguyễn Filip của CAHN và bị phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng VAR can thiệp và quả penalty cho Thanh Hóa bị từ chối vì lỗi việt vị.
Chung cuộc, CAHN rơi điểm trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2026/2027 khi để Thanh Hóa cầm hòa 1-1 chung cuộc.
12:35
Đội hình dự kiến:
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Toản, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Văn Đô, Putros Jirjis, Quang Hải, Mauk Stefan, Thành Long, Leo Artur, Alan.
Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Thong Khamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus.
VOV.VN - V-League 2026/27 bước vào vòng 5 với cuộc đua ngôi đầu căng thẳng khi Ninh Bình dẫn đầu, CAHN chịu sức ép bám đuổi, trong khi Hà Nội FC đứng trước cơ hội tăng tốc sau chiến thắng ở trận derby Thủ đô.
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12:38
CAHN vừa phải nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2026/2027 khi để thua Hà Nội FC với tỷ số 1-2 trong trận derby Thủ đô. Trận thua này khiến thầy trò HLV Mano Polking rơi xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Vì thế, cuộc tiếp đón Thanh Hóa là cơ hội để đội bóng ngành công an tìm lại niềm vui chiến thắng.
Thất bại trước Hà Nội FC chắc chắn khiến CAHN không thể hài lòng. Với vị thế đương kim vô địch V-League cùng lực lượng được đánh giá thuộc hàng tốt nhất giải đấu, đội bóng của HLV Polking luôn đặt mục tiêu giành chiến thắng trong mọi trận đấu, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.
Do đó, ở trận đấu sớm nhất vòng 5, mục tiêu của CAHN không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để lấy lại thể diện, đồng thời tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Một chiến thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ lấy lại sự hưng phấn trước chặng đường phía trước.
Tuy nhiên, điều khiến HLV Polking phải tính toán là dấu hiệu quá tải của các học trò sau quãng thời gian thi đấu liên tục trên nhiều đấu trường. Việc phân phối sức lực và có những điều chỉnh nhân sự hợp lý sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của CAHN.
Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vừa để thua Nam Định 0-2 ngay trên sân nhà. Kết quả này không quá bất ngờ khi đội bóng xứ Thanh vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và sở hữu lực lượng không được đánh giá cao, đặc biệt ở các vị trí ngoại binh. Dù đã có nhà tài trợ mới và tình hình đang dần ổn định hơn, Thanh Hóa vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện sức cạnh tranh.
Trong bối cảnh ấy, việc thầy trò HLV Mai Xuân Hợp giành được 6 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng cũng có thể xem là kết quả đáng khích lệ. Dẫu vậy, sau thất bại trước Nam Định, Thanh Hóa tiếp tục đối mặt với thử thách lớn khi phải làm khách trên sân của CAHN.
Xét về chất lượng đội hình lẫn lợi thế sân bãi, đội bóng xứ Thanh đều bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Vì thế, mục tiêu thiết thực nhất của Thanh Hóa là nỗ lực giành ít nhất 1 điểm. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, đó đã là thành công của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng.
12:39
12:40
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19:14
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà CAHN ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi các cầu thủ Thanh Hóa mặc áo vảng - quần vàng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
19:18
4': Không vào !!! Đình Bắc giật gót tinh tế ở trung lộ, nhả bóng về cho Leo Artur dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân phải từ tuyến hai đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa.
19:23
8': Cơ hội !!! Matheus Martins đập nhả một chạm cùng đồng đội chếch bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thanh Hóa trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải nhưng bóng đi quá nhẹ trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Nguyễn Filip.
19:28
14': Phá bóng trên vạch vôi !!! Đình Bắc tung ra cú dứt điểm chân phải đầy uy lực trong vòng cấm đưa bóng chạm cả cầu thủ CAHN cũng như Thanh Hóa trước khi dựng cây nêu trước khung thành thủ môn Thanh Diệp bên phía đội khách nhưng một hậu vệ áo vàng kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.
19:29
19:31
17': Đánh đầu !!! Leo Artur treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ CAHN để Adou Minh bật cao đánh đầu ngược cận thành nhưng thủ môn Thanh Diệp đã chọn vị trí chuẩn xác và ôm gọn bóng cứu thua cho Thanh Hóa.
19:34
20': Nguy hiểm !!! Leo Artur di chuyển sang cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà trước khi treo bóng rất dẻo vào vòng cấm để Perea bật cao đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa.
19:35
19:45
31': Dứt điểm từ xa !!! Đình Huyên quyết định tung ra cú dứt điểm chân phải từ khoảng cách từ gần giữa sân đầy quyết đoán nhưng bóng không hướng vào khung thành thủ môn Nguyễn Filip bên phía CAHN.
19:58
43': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Lê Văn Đô đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà trước khi treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Ngọc Tín đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang bật ra và ngay lập tức Đình Bắc băng vào dứt điểm bồi bằng đầu tung lưới thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa, mở tỷ số cho CAHN !!!
20:00
45'+1: Hết hiệp một !!! CAHN tạm dẫn trước Thanh Hóa với tỷ số 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên nhờ pha lập công duy nhất của Đình Bắc ở phút 43.
20:04
20:17
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
20:26
53': Nguy hiểm !!! Leo Artur đột phá từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ CAHN vào trung lộ, trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải quyết đoán ngay sát mép vòng cấm nhưng thủ môn Thanh Diệp đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho Thanh Hóa.
20:27
20:28
54': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Leo Artur đột phá dũng mãnh trong vòng cấm Thanh Hóa trước khi treo bóng tinh tế để Perea bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Thanh Diệp, nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN !!!
20:31
57': Không công nhận bàn thắng !!! VAR vào cuộc và quyết định không công nhận bàn thắng của Perea vì các trọng tài cho rằng Lê Văn Đô đã rơi vào thế việt vị, trước khi chuyền bóng cho Leo Artur kiến tạo để Perea ghi bàn. Tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về CAHN !!!
20:32
20:34
60': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Chỉ 3 phút sau khi bị VAR từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, các cầu thủ CAHN đã phải nhận bàn thua.
Văn Tùng ra chân rất nhanh đưa bóng chạm chân một cầu thủ CAHN khiến bóng đổi hướng và găm chìm vào góc gần khung thành thủ môn Nguyễn Filip, quân bình tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa !!!
20:38
65': Phản công !!! Pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh của các cầu thủ Thanh Hóa khi Damoth bứt tốc từ sân nhà tạo nên pha phản công 3 đánh 1 của các cầu thủ Thanh Hóa. Tuy nhiên, Matheus Martins lại dứt điểm chân trái không trúng tâm bóng, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Nguyễn Filip bên phía CAHN.
20:39
20:40
67': Cột dọc cứu thua !!! Văn Toản treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Perea xâm nhập và đánh đầu tron vòng vây 3 cầu thủ Thanh Hóa cùng thủ môn Thanh Diệp nhưng bóng dội cột dọc bật ra hết sức đáng tiếc.
20:49
76': Sút xa !!! Cao Quang Vinh tung ra cú dứt điểm chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa.
20:50
20:56
82': Cơ hội !!! Đình Bắc bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang vào trong cho đồng đội dứt điểm cận thành nhưng bóng chỉ đi cắt ngang khung thành thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa.
21:02
87': PENALTY !!! Pha phản công thần tốc của các cầu thủ Thanh Hóa. Lê Văn Hoàn bứt tốc xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua thủ môn Nguyễn Filip của CAHN và bị phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không có phạt đền cho Thanh Hóa khi Văn Hoàn đã rơi vào thế việt vị trước đó.
21:03
21:04
90'+1: Dứt điểm !!! Leo Artur tung ra cú sút từ góc hẹp nhưng thủ môn Thanh Diệp đã đổ người đấm bóng cứu thua cho Thanh Hóa.
21:06
21:09
90'+6: HẾT GIỜ !!! CAHN để Thanh Hóa cầm hòa với tỷ số 1-1 chung cuộc trên sân nhà Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/2027.
Kết quả CAHN vs Thanh Hóa
Trong 9 lần đối đầu kể từ năm 2023 đến nay, Thanh Hóa có 2 chiến thắng trước CAHN, trong đó có trận tranh Siêu cúp quốc gia mùa giải 2023/2024. Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh có 1 trận hòa và phải nhận 6 thất bại. Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía CAHN. Đây cũng là cơ sở để đội chủ nhà tự tin hướng đến chiến thắng trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa lần này.
Sau 4 vòng đấu, Ninh Bình dẫn đầu với 10 điểm, CAHN xếp thứ hai với 9 điểm và SLNA đứng thứ ba với 8 điểm. Nam Định, CA TP.HCM và Hà Tĩnh cùng có 7 điểm, cho thấy khoảng cách giữa các đội vẫn đủ sít sao để một chiến thắng có thể làm thay đổi đáng kể cục diện.
Trong khi đó, CAHN cần nhanh chóng phản ứng sau thất bại ở trận derby Thủ đô. Trước Hà Nội FC, đội bóng của HLV Mano Polking kiểm soát thế trận và tung ra 14 cú dứt điểm, nhưng chỉ có một bàn thắng. Ngược lại, Hà Nội FC ghi hai bàn sau 8 lần dứt điểm, trong đó có 5 cú sút trúng đích, cho thấy sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định.
Thất bại này là lời nhắc rằng đội hình nhiều ngôi sao không đồng nghĩa chiến thắng sẽ tự đến. Việc phải chia sức trên nhiều đấu trường có thể ảnh hưởng đến thể lực và sự ổn định của CAHN, trong khi những vấn đề về khả năng tận dụng cơ hội vẫn cần được giải quyết.
Ở vòng 5, CAHN tiếp Thanh Hóa lúc 19h15 ngày 22/10 trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng xứ Thanh có 6 điểm sau bốn vòng, vừa thua Nam Định 0-2, nhưng vẫn là đối thủ giàu năng lượng và không ngại tranh chấp. CAHN sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, song cần chứng minh thất bại derby chỉ là cú vấp thay vì dấu hiệu của sự hụt hơi.
Nếu giành trọn 3 điểm, CAHN sẽ tiếp tục gây sức ép lên Ninh Bình. Ngược lại, việc tiếp tục phải nhận kết quả bất lợi có thể khiến đoàn quân của HLV Polking bị nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách.
Có lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, CAHN nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa. Tuy nhiên, bài toán thể lực vẫn là điều khiến HLV Mano Polking phải lo lắng khi các học trò đang có dấu hiệu quá tải sau lịch thi đấu dày đặc. Nhà cầm quân này sẽ cần có những tính toán hợp lý về nhân sự để vừa bảo đảm sức cạnh tranh, vừa giúp các trụ cột có thời gian hồi phục.
Trong khi đó, Thanh Hóa hiểu rằng chuyến làm khách lần này sẽ vô cùng khó khăn. Dù vậy, với lối chơi khó chịu và tinh thần không dễ buông xuôi, đội bóng xứ Thanh vẫn có thể gây ra những trở ngại nhất định cho chủ nhà. Mục tiêu giành điểm là có cơ sở, nhưng để thực hiện được điều đó, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ phải nỗ lực rất nhiều.