Kết quả vòng 5 V-League 2026/2027 tối 22-10: CAHN rơi điểm trước Thanh Hóa

21:20

Bước vào màn tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy, các cầu thủ CAHN nhanh chóng đẩy cao đội hình ép sân trước đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lần lượt Leo Artur rồi Đình Bắc đều có cơ hội thử tài thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa nhưng đều không thành công. Cả trung phong cắm Perea cho tới trung vệ Adou Minh đều có cơ hội dứt điểm nhưng không thể chiến thắng thủ môn Thanh Diệp.

Trong khi đó, đội khách cũng chơi phòng ngự - phản công khá sắc nét. Nếu may mắn hơn, cả Matheus Martins hay Đình Huyên đã có thể mở tỷ số cho Thanh Hóa sau các cơ hội ghi bàn khá rõ rệt.

Đúng thời điểm bế tắc nhất, khoảnh khắc ngôi sao của Đình Bắc đã giúp CAHN vượt lên dẫn trước. Lê Văn Đô đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà trước khi treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Ngọc Tín đánh đầu cận thành đưa bóng dội xà ngang bật ra và ngay lập tức Đình Bắc băng vào dứt điểm bồi bằng đầu tung lưới thủ môn Thanh Diệp bên phía Thanh Hóa, mở tỷ số cho CAHN ở phút 43.

Bước sang hiệp hai, CAHN tiếp đà hưng phấn dồn lên áp đảo đội khách. Perea đã bật cao đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Thanh Diệp, nâng tỷ số lên 2-0 cho CAHN sau đường chuyền như đặt của Leo Artur nhưng bàn thắng của đội chủ nhà bị VAR từ chối vì lỗi việt vị trước đó.

Chỉ 3 phút sau khi bị từ chối bàn thắng, các cầu thủ CAHN phải nhận bàn thua. Phút 60, Văn Tùng ra chân rất nhanh đưa bóng chạm chân một cầu thủ CAHN khiến bóng đổi hướng và găm chìm vào góc gần khung thành thủ môn Nguyễn Filip, quân bình tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa.

Để thủng lưới, các cầu thủ CAHN dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Lần lượt Đình Bắc, Leo Artur, Perea thay nhau bắn phá khung thành thủ môn Thanh Diệp nhưng khi người gác đền của Thanh Hóa bị đánh bại thì cột dọc lại cứu thau cho đội bóng xứ Thanh.

Thậm chí nếu may mắn hơn, Matheus Martins đã có thể ghi bàn trong tình huống phản công 3 đánh 1 của các cầu thủ Thanh Hóa. Phút 87, Văn Hoàn bứt tốc xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua thủ môn Nguyễn Filip của CAHN và bị phạm lỗi. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng VAR can thiệp và quả penalty cho Thanh Hóa bị từ chối vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, CAHN rơi điểm trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 5 V-League 2026/2027 khi để Thanh Hóa cầm hòa 1-1 chung cuộc.