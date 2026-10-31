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Kết quả vòng 6 V-League: SLNA hòa CAHN, Nam Định thắng Thể Công Viettel

Thứ Bảy, 20:09, 31/10/2026
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VOV.VN - Kết quả vòng 6 V-League 2026/2027, SLNA cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1, trong khi Nam Định ngược dòng thắng 3-1 Thể Công Viettel.


20:06

SLNA và CAHN hòa nhau với tỷ số 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Vinh. Trong khi đó, Nam Định ngược dòng thắng Thể Công Viettel 3-1, còn Hải Phòng vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0.

Trận đấu giữa SLNA và CAHN diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, SLNA tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốt những tình huống phản công để tạo ra khác biệt.

Phút 41, từ pha tấn công bên cánh phải, Abdel-Amine Tran Duc Vinh chuyền bóng thuận lợi để Luiz Guilherme Vieira Da Silva dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà bảo toàn lợi thế đến hết hiệp một.

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Sau giờ nghỉ, CAHN gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Huấn luyện viên đội khách đưa Leo Artur và Putros vào sân để tăng cường khả năng tấn công. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 70, sau tình huống SLNA không được hưởng phạt đền, CAHN tổ chức tấn công và Leo Artur dứt điểm thành công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở những phút cuối. Phút 77, Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống bị trọng tài xác định ăn vạ trong vòng cấm, khiến SLNA phải thi đấu thiếu người. Trước đó, Nguyễn Adou Leygley Minh cũng nhận thẻ đỏ do phản ứng với trọng tài dù không thi đấu.

Chơi hơn người, CAHN liên tục gia tăng sức ép. Đình Bắc có một số cơ hội đáng chú ý ở các phút 86, 90+8, nhưng không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Bùi Hoàng Việt Anh cũng bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm ở phút 90+2.

Chung cuộc, SLNA hòa CAHN 1-1. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch không thể giành trọn 3 điểm trên sân Vinh, trong khi đội bóng xứ Nghệ tiếp tục cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự và phản công đáng chú ý.

Ở hai trận đấu cùng giờ, Nam Định thắng ngược Thể Công Viettel 3-1 sau khi bị dẫn trước, còn Hải Phòng đánh bại Đồng Nai 1-0 nhờ bàn thắng của Joel Tagueu.

19:57

HẾT GIỜ !!! SLNA và CAHN hòa nhau với tỉ số 1-1.

19:56

90+8': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thắng được Văn Bình.

19:51

90+2': KHÔNG VÀO !!! Cơ hội ghi bàn đến với Bùi Hoàng Việt Anh trong vòng cấm địa, nhưng cú sút của cầu thủ này đi cao hơn khung thành của SLNA.

19:49

BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.

19:48

90': PHẠT GÓC !!! CAHN được hưởng 3 quả phạt góc liên tiếp bên cánh trái, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của SLNA.

19:46

87': THẺ ĐỎ !!! Nguyễn Adou Leygley Minh không thi đấu, nhưng do phản ứng với trọng tài nên đã bị rút thẻ đỏ.

19:45

86': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc có cơ hội trong vòng cấm địa sau đường chuyền của Leo Artur, nhưng cú sút bằng chân trái của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành SLNA.

19:43

85': KHÔNG VÀO !!! Văn Lắm sút phạt căng, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã đổ người cứu thua xuất sắc chịu phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội chủ nhà không làm khó được hàng thủ đối phương.

19:42

83': KHÔNG VÀO !!! Leo Artur chuyền bóng rất tốt cho Bùi Hoàng Việt Anh, nhưng cú dứt điểm của trung vệ này lại đi chệch khung thành SLNA.

19:39

CẬP NHẬT !!! Trên sân Thiên Trường, Nam Định đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 trước Thể Công Viettel do công của Caio César da Silva Silveira.

19:36

77': THẺ VÀNG !!! Lê Văn Quý nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm địa. Đây là tấm thẻ vàng thứ 2 của cầu thủ này và SLNA phải chơi thiếu người.

19:32

74': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN tấn công bên cánh phải, nhưng pha thả bóng của Văn Đô cho Đình Bắc hơi mạnh nên bóng đi hết đường biên ngang.

19:29

70': VÀO VÀO VÀO !!! Sau khi bị từ chối 11m, SLNA đã phải nhận bàn thua từ tình huống tấn công của CAHN. Cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Leo Artur.

19:26

67': KHÔNG CÓ 11M !!! Văn Quý xâm nhập vòng cấm CAHN, cầu thủ SLNA bị truy cản, nhưng trọng tài chính xác định không có 11m. Ban huấn luyện và các cầu thủ SLNA đang phản ứng dữ dội.

19:25

66': KHÔNG VÀO !!! Perea Vargas Brayan Andres đánh đầu sau phạt tạt bóng của Phan Ngọc Tín, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của đội chủ nhà.

19:23

64': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Văn Đô treo bóng cho Perea Vargas Brayan Andres, nhưng hàng thủ SLNA đã đoán được ý đồ và giải nguy thành công.

19:20
19:20

61': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN tấn công bên cánh phải, Văn Đô phối hợp với Leo Artur, nhưng bóng đi hơi mạnh nên cầu thủ ngoại binh của đội khách đã không thể khống chế.

19:17

58': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, nhưng đội khách phối hợp đá phạt không tốt nên SLNA có cơ hội phản công. Tuy nhiên, đường chuyền cuối cùng của đội chủ nhà lại đi hơi mạnh.

19:16

CẬP NHẬT !!! Trên sân Thiên Trường, Văn Vĩ kiến tạo để Ngọc Sơn ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nam Định trước Thể Công Viettel. Nam Định có bàn gỡ chỉ ít phút sau khi được chơi hơn người.

19:15

55': THAY NGƯỜI !!! Khắc Ngọc dính chấn thương rời sân nhường chỗ cho Quang Vinh. Bên kia chiến tuyến, CAHN cũng tung Leo Artur và Putros Frans Dhia Jirjis vào thay Quang Hải với Đinh Thanh Bình.

19:14

55': ĐÁ PHẠT !!! CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng Jairo đã đánh đầu giải nguy thành công.

19:09

50': KHÔNG VÀO !!! Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu từ pha treo bóng của Quang Hải, nhưng bóng đi chệch khung thành của SLNA.

19:07

48': KHÔNG VÀO !!!  CAHN được hưởng quả đá phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng Đình Bắc sút bóng không qua hàng rào. Nhà đương kim vô địch đang gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công.

19:05

46': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú sút căng, nhưng không làm khó được thủ môn Cao Văn Bình.

19:04

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

18:47

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! SLNA tạm dẫn 1-0 CAHN.

ket qua vong 6 v-league slna hoa cahn, nam Dinh thang the cong viettel hinh anh 4
18:47

CẬP NHẬT !!! Phút 45, Hải Phòng có bàn thắng vượt lên dẫn trước Đồng Nai nhờ bàn thắng của Joel Tagueu.

18:45

BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

18:42

41': VÀO VÀO VÀO !!! SLNA tấn công bên cánh phải, Abdel-Amine Tran Duc Vinh chuyền bóng rất tốt cho Luiz Guilherme Vieira Da Silva để tiền đạo này dứt điểm hiểm hóc đánh bại Nguyễn Filipp, mở tỉ số trận đấu.

18:39

39': PHẢN CÔNG !!! SLNA phản công trung lộ, Onoja Joseph chọc khe cho đồng đội, nhưng Văn Toản đã kịp thời cắt bóng. SLNA tỏ ra lợi hại ở những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

18:35

35': SÚT XA !!! SLNA phối hợp đá phạt, cơ hội đến với Phan Xuân Đại trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành CAHN.

18:30

31': PHẠT GÓC !!! CAHN đá phạt góc bên cánh phải, Quang Hải treo bóng hơi mạnh nên không đồng đội nào đánh đầu được. Đội khách vẫn đang tạo ra sức ép tương đối lớn về phía khung thành SLNA, nhưng chưa thể ghi bàn.

18:29

30': ĐÁ PHẠT !!! CAHN được hưởng quả đá phạt trực tiếp chếch bên cánh trái theo hướng tấn công,  Quang Hải treo bóng cho Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu, nhưng không thành công.

18:26

27': PHẠM LỖI !!! Quang Hải phạm lỗi với Lê Văn Quý ở giữa sân ngăn cản đợt phản công của SLNA. Hai đội thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm, nhưng trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

18:23

24': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đình Bắc đi bóng tốc độ rồi phối hợp với Đinh Thanh Bình, nhưng đường chuyền sau đó của cựu cầu thủ HAGL cho đồng đội lại quá mạnh nên bị thủ môn Cao Văn Bình ôm gọn.

18:20

21': PHẠM LỖI !!! Abdel-Amine Tran Duc Vinh phạm lỗi với Mauk Stefan Ingo ở giữa sân, CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp. Đội khách vẫn đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.

18:17

17': SÚT XA !!! Đinh Thanh Bình có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.

18:15

15': PHẠM LỖI !!! Quang Hải phạm lỗi với Abdel-Amine Tran Duc Vinh ở khu vực giữa sân, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp.

18:11

12': KHÔNG VÀO !!! SLNA phản công nhanh bên cánh trái, Bùi Thành Đức tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành của CAHN.

18:09

10': CAHN vẫn kiểm soát bóng tốt hơn và nỗ lực tấn công, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn  chưa tìm được đường vào khung thành của Cao Văn Bình.

18:09

CẬP NHẬT !!! Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường, Nata đã có bàn thắng mở tỉ số cho Thể Công Viettel trước đội chủ nhà Nam Định ở phút thứ 8.

18:05

5': KHÔNG ĐƯỢC !!! CAHN tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm địa SLNA, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã dễ dàng hóa giải thành công và phản công nhanh. Hai đội đang chơi với tốc độ cao, sẵn sàng pressing tầm cao để ngăn cản đối phương tổ chức tấn công.

18:02

3': KHÔNG VÀO !!! Đình Bắc có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của SLNA.

18:02

2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CAHN đã dâng đội hình lên cao để ép sân SLNA. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên của trận đấu lại đến với đội chủ nhà, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã cứu thua cho nhà đương kim vô địch.

17:59

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!

17:48
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17:20
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Đội hình ra sân.
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Đội hình ra sân.
17:09
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Các trận đấu của vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra trong ngày hôm nay.
16:58

Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: CAHN)

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16:47
09:31
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Đình Bắc và nhiệm vụ "giải mã" SLNA của HLV Văn Sỹ Sơn

VOV.VN - Vòng 6 V-League 2026/2027 là cơ hội để Đình Bắc cùng CAHN thử thách SLNA, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại. Cuộc đối đầu trên sân Vinh cũng đánh dấu màn tái ngộ giữa tiền đạo sinh năm 2004 và HLV Văn Sỹ Sơn, người từng dẫn dắt anh tại Quảng Nam.

09:26

SLNA hướng tới mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại khi tiếp đón nhà đương kim vô địch CAHN vào lúc 18h ngày 31/10, trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2026/2027. Với lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng từ đầu mùa, đội bóng xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Mano Polking.

Sau 5 vòng đấu, SLNA đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Thành tích này giúp đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất tại V-League 2026/2027, nhất là khi họ từng trải qua nhiều mùa giải phải tập trung cho cuộc chiến trụ hạng.

Ở vòng đấu gần nhất, SLNA đánh bại HAGL với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu và sự gắn kết giữa các tuyến.

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Dù không sở hữu nhiều ngôi sao, SLNA vẫn duy trì được sự ổn định nhờ đóng góp của những nhân tố trẻ. Thủ môn Cao Văn Bình mang đến sự chắc chắn trong khung thành, trong khi Nguyễn Quang Vinh, Lê Văn Quý và tiền vệ Việt kiều Trần Đức Vinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Văn Sỹ Sơn.

Tuy nhiên, CAHN sẽ là thử thách lớn hơn nhiều so với HAGL. Đội bóng ngành Công an sở hữu lực lượng có chất lượng chuyên môn cao, với nhiều tuyển thủ quốc gia và các ngoại binh giàu khả năng tạo đột biến. Sau 5 vòng đấu, CAHN giành 10 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.

Thầy trò HLV Mano Polking từng trải qua hai vòng đấu liên tiếp không giành chiến thắng, khi để thua Hà Nội FC và hòa Thanh Hóa. Tuy nhiên, chiến thắng trước Shanghai Port trên sân khách tại Cúp C1 châu Á đã giúp CAHN lấy lại sự tự tin.

Kết quả này mang ý nghĩa quan trọng đối với CAHN, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn tạo động lực tinh thần trước chuyến làm khách trên sân Vinh. Với chất lượng đội hình vượt trội, nhà đương kim vô địch đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, CAHN không thể chủ quan trước đối thủ đang bất bại sau 5 vòng đấu. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định giúp SLNA có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Nếu tiếp tục phát huy lối chơi tập thể và duy trì sự tập trung trong phòng ngự, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

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 Trực tiếp SLNA vs CAHN vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 31/10 trên sân Vinh.

 

Trí Minh/VOV.VN
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