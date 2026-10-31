Kết quả vòng 6 V-League: SLNA hòa CAHN, Nam Định thắng Thể Công Viettel

20:06

SLNA và CAHN hòa nhau với tỷ số 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Vinh. Trong khi đó, Nam Định ngược dòng thắng Thể Công Viettel 3-1, còn Hải Phòng vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0.

Trận đấu giữa SLNA và CAHN diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, SLNA tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốt những tình huống phản công để tạo ra khác biệt.

Phút 41, từ pha tấn công bên cánh phải, Abdel-Amine Tran Duc Vinh chuyền bóng thuận lợi để Luiz Guilherme Vieira Da Silva dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà bảo toàn lợi thế đến hết hiệp một.

Sau giờ nghỉ, CAHN gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Huấn luyện viên đội khách đưa Leo Artur và Putros vào sân để tăng cường khả năng tấn công. Những điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 70, sau tình huống SLNA không được hưởng phạt đền, CAHN tổ chức tấn công và Leo Artur dứt điểm thành công, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở những phút cuối. Phút 77, Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai sau tình huống bị trọng tài xác định ăn vạ trong vòng cấm, khiến SLNA phải thi đấu thiếu người. Trước đó, Nguyễn Adou Leygley Minh cũng nhận thẻ đỏ do phản ứng với trọng tài dù không thi đấu.

Chơi hơn người, CAHN liên tục gia tăng sức ép. Đình Bắc có một số cơ hội đáng chú ý ở các phút 86, 90+8, nhưng không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Bùi Hoàng Việt Anh cũng bỏ lỡ cơ hội trong vòng cấm ở phút 90+2.

Chung cuộc, SLNA hòa CAHN 1-1. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch không thể giành trọn 3 điểm trên sân Vinh, trong khi đội bóng xứ Nghệ tiếp tục cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự và phản công đáng chú ý.

Ở hai trận đấu cùng giờ, Nam Định thắng ngược Thể Công Viettel 3-1 sau khi bị dẫn trước, còn Hải Phòng đánh bại Đồng Nai 1-0 nhờ bàn thắng của Joel Tagueu.