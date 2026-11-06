Kết quả vòng 7 V-League 2026/2027: Nam Định và Đồng Nai thắng kịch tính

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Tối 6/11, Nam Định giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Hà Tĩnh ở vòng 7 V-League 2026/2027, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm. Trong khi đó, Đồng Nai thắng Đà Nẵng 1-0 để có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trên sân Hà Tĩnh, đội khách Nam Định nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kết hợp phản công nhanh của đội chủ nhà, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Nam Định cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút 31. Từ tình huống phối hợp đá phạt góc bài bản, Felix Junior Gustave Eboa Eboa kiến tạo để Caio César Da Silva Silveira đánh đầu cận thành, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 56 khi trọng tài tham khảo VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp với Hồng Duy sau pha phạm lỗi với Vương Văn Huy. Nam Định chỉ còn 10 người trên sân, tạo điều kiện để đội chủ nhà gia tăng sức ép.

Phút 59, Nguyên Mạnh phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm nguy hiểm của Floro Da Silva Daniel. Đến phút 65, thủ môn Nam Định tiếp tục cản phá thành công cú sút phạt căng của Luiz Antonio.

Nỗ lực của Hà Tĩnh được đền đáp ở phút 83. Floro Da Silva Daniel làm tường thuận lợi để Luiz Antonio De Souza Soares dứt điểm quyết đoán, đánh bại Nguyên Mạnh, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tưởng như Nam Định sẽ phải chia điểm trong thế thiếu người, đội khách bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 90+4, Caio César Da Silva Silveira thực hiện đường chuyền thuận lợi để Văn Vĩ băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Nam Định.

Những phút còn lại, Hà Tĩnh nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, Nam Định bảo toàn chiến thắng 2-1, giành trọn 3 điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 với 16 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Đồng Nai đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 1-0. Đáng chú ý, Vulic Milos ghi bàn thắng đầu tiên cho Đồng Nai tại V-League mùa này trên chấm phạt đền sau khi Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm.

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