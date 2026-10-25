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Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 hôm nay 25-10: MU thua tan tác Bournemouth

Chủ Nhật, 23:02, 25/10/2026
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VOV.VN - Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 hôm nay 25-10: MU thua tan tác Bournemouth trên sân nhà Old Trafford trong ngày thảm họa của hàng thủ Quỷ đỏ.

23:09

Bước vào màn tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Old Trafford, HLV Michael Carrick gây bất ngờ khi để Bruno ngồi dự bị. Ngay lập tức Quỷ đỏ cho thấy sự khó khăn trong việc vận hành lối chơi khi hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai bóng trên sân.

ket qua vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hom nay 25-10 mu thua tan tac bournemouth hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Nếu như tuyến giữa gần như không có sự liên kết thì hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Bournemouth cuối cùng đã vượt lên dẫn trước để cụ thể hóa ưu thế ép sân của mình. Phút 38, bóng được treo từ chấm đá phạt trực tiếp từ khu vực giữa sân, chếch bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bournemouth để Rayan thoải mái phá bẫy việt vị, băng xuống thoải mái đệm bóng chân trái cận thành vào góc gần, tung lưới thủ môn Senne Lammens, mở tỷ số cho đội khách trước MU.

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Ảnh: Reuters
ket qua vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hom nay 25-10 mu thua tan tac bournemouth hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, chỉ 5 phút sau đó, Yoro có pha vấp ngã ngớ ngẩn trong vòng cấm tạo điều kiện cho Truffert thoải mái đi bóng xuống đối mặt với thủ môn Senne Lammens trước khi căng ngang dọn cỗ cho Tavernier thoải mái đệm bóng tung lưới khung thành đã bỏ trống của MU, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bournemouth. 

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Ảnh: Reuters
ket qua vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hom nay 25-10 mu thua tan tac bournemouth hinh anh 5
Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp hai, Matheus Cunha được HLV Carrick tung vào sân và lối chơi MU khởi sắc hơn. Tuy nhiên, khi các chân sút tỏ ra bất lực trước hàng thủ Bournemouth thì hàng thủ tiếp tục chơi tệ hại. Phút 71, trong tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn Senne Lammens và hai hậu vệ MU tạo điều kiện cho Evanilson thoải mái đi bóng qua người gác đền của đội chủ nhà trước khi lốp bóng kĩ thuật tung lưới khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bournemouth.

Chung cuộc, MU nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth trên sân nhà Old Trafford trong ngày Bruno ngồi dự bị cả trận. 

12:57
ket qua vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hom nay 25-10 mu thua tan tac bournemouth hinh anh 7

MU đang có chuỗi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (3 hoà, 4 thua) trên mọi đấu trường. Trong trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Michael Carrick đã thua bạc nhược 1-4 dưới tay Como tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Sau thất bại này, đội trưởng Bruno Fernandes đã lên tiếng phàn nàn về chiến thuật của ban huấn luyện.

Tại Ngoại hạng Anh, MU đang khởi đầu bết bát khi mới có 7 điểm sau 7 vòng đấu và đứng ở nửa sau bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ ở hạng đấu đỉnh cao của bóng đá Anh sau 40 năm. 

Trái ngược với đội chủ nhà, Bournemouth đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Đặc biệt, Bournemouth vừa gân ấn tượng mạnh khi đè bẹp AC Milan 3-0 tại Cúp C2 châu Âu 2026/2027 hồi giữa tuần.

Phong độ khởi sắc là điểm tựa để Bournemouth kỳ vọng sự bứt phá ở Ngoại hạng Anh sau khởi đầu mùa giải chệch choạc. Đây cũng là điểm tựa để Bournemouth chờ đợi một kết quả có lợi trước MU, dù đội khách đang đứng thứ 17 và kém Quỷ đỏ 2 bậc trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, Bournemouth đang có chuỗi 6 trận bất bại trước MU (2 thắng, 4 hoà). Lần gần nhất Bournemouth thua MU là thất bại 0-1 trên sân nhà hồi tháng 5/2023.

Về lực lượng, MU đang thiếu vắng Luke Shaw, Patrick Dorgu, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Bournemouth không có sự phục vụ của Alex Scott và Eli Junior Kroupi vì chấn thương.

19:43
20:08

Đội hình ra sân:

MU (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount; Mbeumo. 

Dự bị: Darlow, De Ligt, Martinez, Mazraoui, Bruno Fernandes, T. Fletcher, Cunha, Lacey, Zirkzee.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Cook; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanislson. 

Dự bị: Soler, Brooks, Di Gregorio, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Adli, Kroupi, Rodríguez.

20:18
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Old Trafford sẵn sàng cho màn đối đầu MU vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
20:47
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Bruno bất ngờ có tên trong danh sách dự bị (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Các cầu thủ MU khởi động trước giờ G (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
21:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ - quần trắng, trong khi các cầu thủ Bournemouth mặc áo trắng - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.

21:06

4': Nguy hiểm !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Bournemouth để Truffert bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.

21:07

6': Dứt điểm !!! Tình huống mất bóng của tiền vệ MU ở khu vực giữa sân và các cầu thủ Bournemouth tổ chức phản công nhanh. Evanilson đánh đầu chuyền bóng cho Rayan thoát xuống dứt điểm chân trái trong vòng cấm nhưng Harry Maguire đã lấy thân mình che chắn cho khung thành thủ môn Senne Lammens.

21:08
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MU đang gặp rất nhiều khó khăn trước Bournemouth (Ảnh: Reuters)
21:10

8': Căng ngang !!! Rayan thoát xuống ở biên phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Bournemouth trước khi căng ngang bằng chân trái đưa bóng sệt vào trong nhưng Yoro đã cản phá trước khi bóng đến tầm dứt điểm của tiền đạo đội khách.

21:19

18': Cơ hội !!! Mason Mount chuyền bóng sang cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ MU để Dalot bứt tốc thoát xuống và dứt điểm chân trái trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Petrovic bên phía Bournemouth.

21:23
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Bruno theo dõi các đồng đội thi đấu từ băng ghế dự bị (Ảnh: Reuters)
21:30

29': Không vào !!! Bóng được Kluivert treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bournemouth tuy nhiên cả 3 cầu thủ di chuyển băng cắt của đội khách đều không thể chạm bóng. Bóng đi cắt ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.

21:40

38': VÀOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bóng được treo từ chấm đá phạt trực tiếp từ khu vực giữa sân, chếch bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bournemouth để Rayan thoải mái phá bẫy việt vị, băng xuống thoải mái đệm bóng chân trái cận thành vào góc gần, tung lưới thủ môn Senne Lammens, mở tỷ số cho đội khách trước MU !!!

21:42

40': Đối mặt !!! Pha phản công tốc độ của các cầu thủ MU. Heaven chuyền bóng cho Mount thả bóng tinh tế cho Mbeumo thoát xuống dứt điểm chân trái trong thế đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Petrovic bên phía Bournemouth.

21:44

43': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Sai lầm tai hại của Yoro khi hậu vệ này bị trượt chân và để Truffert thoải mái đi bóng xuống đối mặt với thủ môn Senne Lammens trước khi căng ngang dọn cỗ cho Tavernier thoải mái đệm bóng tung lưới khung thành đã bỏ trống của MU, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bournemouth !!!

21:45
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MU nhận liền 2 bàn thua ở cuối hiệp một (Ảnh: Reuters)
21:48

45'+2: Không được !!! Baleba tung ra cú dứt điểm tinh tế bằng lòng trong chân trái từ tuyến hai nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Petrovic bên phía Bournemouth.

21:49

45'+3: Hết hiệp một !!! MU để Bournemouth dẫn trước 2 bàn sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân nhà Old Trafford ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

21:50
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Bournemouth ghi liền hai bàn thắng ở những phút cuối hiệp một (Ảnh: Reuters)
22:04

46': Hiệp hai bắt đầu !!! MU có sự thay đổi người khi Matheus Cunha đã được tung vào sân thế chỗ Tielemans.

22:05

46': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Heaven và Maguire thi nhau tấu hài và chuyền bóng cho cầu thủ đối phương tạo điều kiện cho Evanilson thoải mái thoát xuống hạ gục thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt nhưng bàn thắng thứ ba của Bournemouth không được công nhận vì lỗi việt vị.

22:06
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Nỗi thất vọng của Carrick (Ảnh: Reuters)
22:09

50': Nguy hiểm !!! Heaven tiếp tục tấu hài khi chuyền bóng thẳng vào chân cầu thủ đối phương và Rayan thoải mái thoát xuống đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Senne Lammens với cú dứt điểm chân trái hơi thiếu lực.

22:13

54': Cơ hội !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Bournemouth để Evanilson thoải mái khống chế bóng và xoay người dứt điểm chân trái đẹp mắt nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.

22:14
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Hàng thủ MU liên tục tấu hài (Ảnh: Reuters)
22:16

58': Sút bóng !!! Matheus Cunha đập nhả ăn ý cùng Amad Diallo trước khi xoay người dứt điểm chân trái ngay sát mép vòng cấm nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành thủ môn Petrovic bên phía Bournemouth.

22:19

60': Không vào !!! Yoro chọc khe tinh tế để Mbeumo thoát xuống xoay người dứt điểm chân phải trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Petrovic bên phía Bournemouth.

22:21
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MU đang đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ (Ảnh: Reuters)
22:25

66': Đối mặt !!! Rayan bứt tốc đi bóng qua cả Dalot và Lisandro Martínez trước khi dứt điểm chân phải trong thế đối mặt với thủ môn Senne Lammens bên phía MU nhưng bóng đi chệch cột dọc hết sức đáng tiếc.

22:27

68': Cứu thua !!! Hàng loạt pha đập nhả trung lộ của các cầu thủ MU tạo điều kiện cho Lisandro Martínez thoải mái tung ra cú sút chân trái từ tuyến hai nhưng bóng nằm gọn trong tay của thủ môn Petrovic bên phía Bournemouth.

22:30

71': VÀOOOOOOOOO !!! Tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn Senne Lammens và hai hậu vệ MU tạo điều kiện cho Evanilson thoải mái đi bóng qua người gác đền của đội chủ nhà trước khi lốp bóng kĩ thuật tung lưới khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bournemouth !!!!

22:32
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Hàng thủ MU đang tiếp tục ngày thi đấu thảm họa (Ảnh: Reuters)
22:44

85': Đánh đầu !!! Lacey đột phá dũng mãnh bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU trước khi treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm cho Santos dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng bóng trúng một hậu vệ Bournemouth bật ra hết sức đáng tiếc.

22:55

90'+5: HẾT GIỜ !!! MU thua tan tác 0-3 trước Bournemouth trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

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HLV Michael Carrick đang đối mặt với nguy cơ bay ghế tại MU. (Ảnh: Reuters)

Chiếc ghế của HLV Michael Carrick tại MU đang lung lay dữ dội sau chuỗi trận bạc nhược của đội nhà. Giới truyền thông Anh đồn đoán, cuộc tiếp đón Bournemouth có thể là trận cuối cùng HLV Michael Carrick dẫn dắt MU trước khi lĩnh "án trảm".

Các tờ báo xứ sở sương mù cũng đăng tải danh sách ứng viên có thể thay thế HLV Michael Carrick dẫn dắt MU gồm: Julian Nagelsmann, Unai Emery, Antonio Conte, Kieran McKenna, Eddie Howe và Fabian Hurzeler. 

Dù đối mặt với áp lực nghẹt thở, HLV Michael Carrick vẫn đưa ra tuyên bố cứng rắn trước trận gặp Bournemouth. Nhà cầm quân người Anh khẳng định mình là người hoàn toàn phù hợp để đảm nhận công việc dẫn dắt MU và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thách thức.

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Phạm Ngọc/VOV.VN
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