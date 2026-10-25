Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 hôm nay 25-10: MU thua tan tác Bournemouth

23:09

Bước vào màn tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Old Trafford, HLV Michael Carrick gây bất ngờ khi để Bruno ngồi dự bị. Ngay lập tức Quỷ đỏ cho thấy sự khó khăn trong việc vận hành lối chơi khi hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai bóng trên sân.

Ảnh: Reuters

Nếu như tuyến giữa gần như không có sự liên kết thì hàng thủ liên tục mắc sai lầm. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Bournemouth cuối cùng đã vượt lên dẫn trước để cụ thể hóa ưu thế ép sân của mình. Phút 38, bóng được treo từ chấm đá phạt trực tiếp từ khu vực giữa sân, chếch bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Bournemouth để Rayan thoải mái phá bẫy việt vị, băng xuống thoải mái đệm bóng chân trái cận thành vào góc gần, tung lưới thủ môn Senne Lammens, mở tỷ số cho đội khách trước MU.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên, chỉ 5 phút sau đó, Yoro có pha vấp ngã ngớ ngẩn trong vòng cấm tạo điều kiện cho Truffert thoải mái đi bóng xuống đối mặt với thủ môn Senne Lammens trước khi căng ngang dọn cỗ cho Tavernier thoải mái đệm bóng tung lưới khung thành đã bỏ trống của MU, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bournemouth.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bước sang hiệp hai, Matheus Cunha được HLV Carrick tung vào sân và lối chơi MU khởi sắc hơn. Tuy nhiên, khi các chân sút tỏ ra bất lực trước hàng thủ Bournemouth thì hàng thủ tiếp tục chơi tệ hại. Phút 71, trong tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng sự thiếu ăn ý giữa thủ môn Senne Lammens và hai hậu vệ MU tạo điều kiện cho Evanilson thoải mái đi bóng qua người gác đền của đội chủ nhà trước khi lốp bóng kĩ thuật tung lưới khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho Bournemouth.

Chung cuộc, MU nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth trên sân nhà Old Trafford trong ngày Bruno ngồi dự bị cả trận.