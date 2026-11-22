Kết quả vòng 8 V-League 2026/2027: Ninh Bình và Hà Tĩnh cùng giành chiến thắng
VOV.VN - Kết quả vòng 8 V-League 2026/2027 hôm nay 22/11, Ninh Bình và Hà Tĩnh cùng giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Ninh Bình giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2026/2027. Bàn thắng duy nhất của Hoàng Đức giúp đội khách rời sân Chi Lăng với 3 điểm trọn vẹn, trong khi Đà Nẵng phải chơi thiếu người ở những phút cuối trận.
Ninh Bình có chuyến làm khách trên sân của Đà Nẵng với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm gặp không ít khó khăn trước lối chơi chủ động và quyết tâm của đội chủ nhà.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đà Nẵng nhập cuộc tự tin, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, Ninh Bình nhanh chóng lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. Phút 15, Martins De Resende Romeu gặp chấn thương sau pha va chạm với Ivan Saponjic và không thể tiếp tục thi đấu. Hồ Tấn Tài được tung vào sân thay thế.
Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, Ninh Bình có bàn thắng mở tỷ số ở phút 24. Từ đường căng ngang thuận lợi của Bảo Toàn, Hoàng Đức xuất hiện đúng vị trí trong vòng cấm rồi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Sỹ Huy.
Bàn thắng giúp đội khách thi đấu chủ động hơn. Phút 35, Lê Phát có cơ hội nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Hoàng Đức, nhưng không thể chiến thắng thủ môn Đà Nẵng. Đến phút 44, Gia Hưng đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
Bước sang hiệp hai, Đà Nẵng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Ninh Bình chơi tập trung và hóa giải thành công những đợt lên bóng của đội chủ nhà. Trong khi đó, đội khách vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 66, Lê Phát kiến tạo để Hoàng Đức dứt điểm từ tuyến hai, nhưng tiền vệ này đưa bóng đi vọt xà.
Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 74 khi Hồng Phúc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Lê Phát. Chơi thiếu người, Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và không thể tạo ra sức ép đủ lớn để tìm bàn gỡ.
Những phút cuối trận, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng không thành công. Ở phút bù giờ 90+5, Joel Brandon Lopez Pissano thực hiện cú sút phạt trực tiếp, nhưng bóng đi cao hơn khung thành. Chung cuộc, Ninh Bình bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng nhờ pha lập công duy nhất của Hoàng Đức ở phút 24.
Ở trận đấu cùng giờ, Hà Tĩnh đánh bại CLB Công an TPHCM với tỷ số 2-1. Daniel Passira mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 51, trước khi Olaha Mạnh Đức gỡ hòa 1-1 ở phút 57. Đến phút 89, Luiz Antônio ghi bàn quyết định, giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng.
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Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình lúc 18h ngày 22/11, trong trận đấu đánh dấu màn ra mắt của HLV Lee Young Jin tại V-League 2026/27. Sau 7 vòng đấu, đội bóng sông Hàn mới giành 9 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thất bại 0-1 trước Đồng Nai ở vòng gần nhất khiến ban lãnh đạo quyết định thay đổi vị trí thuyền trưởng.
HLV Lee Young Jin được kỳ vọng cải thiện thành tích và nâng cao tính tổ chức trong lối chơi. Từng là trợ lý đắc lực của HLV Park Hang Seo tại các đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông cần thời gian để nắm bắt lực lượng và xây dựng bộ khung phù hợp.
Đối thủ đầu tiên của Lee Young Jin là thử thách không nhỏ. Ninh Bình dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm sở hữu đội hình chất lượng và đang cạnh tranh nhóm đầu. Chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh ở vòng trước, với bàn quyết định của Nguyễn Lê Phát, tiếp tục khẳng định sức mạnh của đội bóng Cố đô Hoa Lư.
Dù từng đánh rơi điểm trước CA TPHCM và Hà Nội FC, Ninh Bình vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và sự ổn định. Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, nhưng đội khách đủ khả năng giành ít nhất 1 điểm.
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Đội hình ra sân
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
3': Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Đà Nẵng đang nhập cuộc rất tự tin. Bên phía đội khách, HLV Chu Đình Nghiêm không có sự phục vụ của Lucao, chân sút ghi bàn tốt nhất của mình.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Joel Brandon Lopez Pissano phát bóng cho Kalvin Luong xâm nhập vòng cấm, nhưng hơi mạnh nên bóng đi hết đường biên ngang.
8': PHẠM LỖI !!! Ivan Saponjic bị phạm lỗi ở giữa sân, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp. Đà Nẵng đang gây ra rất nhiều khó khăn cho Ninh Bình.
13': Martins De Resende Romeu bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Ivan Saponjic bên phía Đà Nẵng. Cầu thủ của Ninh Bình đang phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế.
15': THAY NGƯỜI !!! Martins De Resende Romeu chấn thương không thể thi đấu tiếp, Hồ Tấn Tài được tung vào sân thay thế.
18': SÚT XA !!! Hoàng Đức chuyền bóng cho Lê Phát trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm ngay, nhưng Quế Ngọc Hải đã ập vào ngăn chặn thành công.
20': Ninh Bình dần kiểm soát được thế trận và đang tạo ra sức ép tương đối lớn lên phần sân của Đà Nẵng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa có được bàn mở tỉ số.
23': KHÔNG ĐƯỢC !!! Quốc Việt có bóng trước vòng cấm địa, tiền đạo này xử lý bóng không tốt nên lỡ cơ hội dứt điểm. Cơ hội sau đó đến với Hoàng Đức, nhưng hậu vệ Đà Nẵng kịp thời ập vào ngăn tiền vệ sinh năm 1998 sút bóng.
24': VÀO VÀO VÀO !!! Hoàng Đức có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm sau pha căng ngang của Bảo Toàn, tiền vệ sinh năm 1998 sút bóng chuẩn xác ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
28': KHÔNG ĐƯỢC !!! Ninh Bình tấn công bên cánh trái, Lê Phát xâm nhập vòng cấm, nhưng tiền đạo này đỡ bóng lỗi, sau đó anh đã phạm lỗi với hậu vệ Đà Nẵng nên bị trọng tài thổi phạt.
31': KHÔNG VÀO !!! Đà Nẵng tấn công bên cánh phải, Nguyễn Hồng Phúc đi bóng xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm căng bằng chân trái, nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã cứu thua xuất sắc. Ở pha đá phạt góc sau đó, Đà Nẵng cũng không làm khó được Ninh Bình.
35': KHÔNG VÀO !!! Ninh Bình tấn công trung lộ, Hoàng Đức chuyền bóng để Lê Phát xâm nhập vòng cấm và dứt điểm bằng chân trái, nhưng không thắng được thủ môn Sỹ Huy.
36': THẺ VÀNG !!! Thái Bình nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Bryan Ly bên phía Đà Nẵng.
39': SÚT XA !!! Hoàng Đức có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã đánh đầu giải nguy thành công.
44': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Gia Hưng đã đưa được bóng vào lưới Đà Nẵng, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45+3': KHÔNG VÀO !!! Ninh Bình tấn công bên cánh phải, Quốc Việt căng ngang đưa bóng vào trước vòng cấm địa cho Gia Hưng dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành của Đà Nẵng.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Ninh Bình tạm dẫn 1-0 Đà Nẵng.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
49': KHÔNG VÀO !!! Joel Brandon Lopez Pissano có khoảng trống trước vòng cấm địa Ninh Bình, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi không trúng đích.
CẬP NHẬT !!! Phút 51 trên sân Hà Tĩnh, tiền đạo Daniel Passira ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà trước CLB Công an TPHCM.
52': Đà Nẵng đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đội bóng của HLV Lee Young-jin vẫn chưa làm khó được đội khách Ninh Bình.
CẬP NHẬT !!! Olaha Mạnh Đức dứt điểm cận thành ở phút 57 mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho CLB Công an TPHCM trước Hà Tĩnh.
56': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đà Nẵng tấn công bên cánh trái, Huy Toàn tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng Hồ Tấn Tài đã phá bóng giải nguy thành công.
59': KHÔNG VÀO !!! Lê Phát có cơ hội trong vòng cấm địa của Đà Nẵng, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này đập chân hậu vệ đội chủ nhà bật ngược trở lại.
64': Đà Nẵng kiểm soát bóng tốt hơn Ninh Bình, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa làm khó được Ninh Bình, đội bóng đang chủ động chơi phòng ngự phản công.
65': KHÔNG VÀO !!! Ngọc Mỹ có bóng trong vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Đà Nẵng.
66': KHÔNG VÀO !!! Lê Phát đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ra tuyến hai cho Hoàng Đức dứt điểm, nhưng cú sút lại đưa bóng đi lên khán đài, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.
69': THẺ VÀNG !!! Ivan Saponjic nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Ngọc Mỹ.
74': THẺ ĐỎ !!! Hồng Phúc nhận thẻ đỏ vì vào bóng nguy hiểm với Lê Phát.
78': PHẠT GÓC !!! Đà Nẵng đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa Ninh Bình, nhưng hàng thủ đội khách đã hóa giải thành công.
80': KHÔNG CÓ 11M !!! Đình Duy xâm nhập vòng cấm sau đó ngã khi bị Văn Lâm truy cản, nhưng trọng tài xác định không có lỗi của thủ môn bên phía đội khách.
85': Đà Nẵng chỉ còn chơi với 10 người nên không tạo ra được sức ép lên phần sân của Ninh Bình như quãng thời gian trước đó.
CẬP NHẬT !!! Luiz Antônio ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Tĩnh trước CLB Công an TP.HCm ở phút 89.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+5': KHÔNG VÀO !!! Joel Brandon Lopez Pissano sút phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
HẾT GIỜ !!! Ninh Bình thắng 1-0 Đà Nẵng. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Hà Tĩnh đánh bại CLB Công an TPHCM với tỉ số 2-1.
Trực tiếp Đà Nẵng vs Ninh Bình vòng 8 V-League 2026/2027, HLV Lee Young Jin, trợ lý cũ của HLV Park Hang Seo sẽ ra mắt đội bóng sông Hàn.
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