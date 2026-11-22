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Ninh Bình giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2026/2027. Bàn thắng duy nhất của Hoàng Đức giúp đội khách rời sân Chi Lăng với 3 điểm trọn vẹn, trong khi Đà Nẵng phải chơi thiếu người ở những phút cuối trận.

Ninh Bình có chuyến làm khách trên sân của Đà Nẵng với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm gặp không ít khó khăn trước lối chơi chủ động và quyết tâm của đội chủ nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đà Nẵng nhập cuộc tự tin, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, Ninh Bình nhanh chóng lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. Phút 15, Martins De Resende Romeu gặp chấn thương sau pha va chạm với Ivan Saponjic và không thể tiếp tục thi đấu. Hồ Tấn Tài được tung vào sân thay thế.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, Ninh Bình có bàn thắng mở tỷ số ở phút 24. Từ đường căng ngang thuận lợi của Bảo Toàn, Hoàng Đức xuất hiện đúng vị trí trong vòng cấm rồi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Sỹ Huy.

Bàn thắng giúp đội khách thi đấu chủ động hơn. Phút 35, Lê Phát có cơ hội nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Hoàng Đức, nhưng không thể chiến thắng thủ môn Đà Nẵng. Đến phút 44, Gia Hưng đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp hai, Đà Nẵng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Ninh Bình chơi tập trung và hóa giải thành công những đợt lên bóng của đội chủ nhà. Trong khi đó, đội khách vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 66, Lê Phát kiến tạo để Hoàng Đức dứt điểm từ tuyến hai, nhưng tiền vệ này đưa bóng đi vọt xà.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 74 khi Hồng Phúc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Lê Phát. Chơi thiếu người, Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và không thể tạo ra sức ép đủ lớn để tìm bàn gỡ.

Những phút cuối trận, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng không thành công. Ở phút bù giờ 90+5, Joel Brandon Lopez Pissano thực hiện cú sút phạt trực tiếp, nhưng bóng đi cao hơn khung thành. Chung cuộc, Ninh Bình bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng nhờ pha lập công duy nhất của Hoàng Đức ở phút 24.

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Ở trận đấu cùng giờ, Hà Tĩnh đánh bại CLB Công an TPHCM với tỷ số 2-1. Daniel Passira mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 51, trước khi Olaha Mạnh Đức gỡ hòa 1-1 ở phút 57. Đến phút 89, Luiz Antônio ghi bàn quyết định, giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng.