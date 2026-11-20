19:24

Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL trong trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2026/2027. Damoth Thongkhamsavath và Matheus Monteiro Martins lần lượt ghi bàn giúp đội chủ nhà giữ lại 3 điểm, bất chấp nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của đội bóng phố Núi.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 2, Matheus Monteiro Martins dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Trung Kiên. Hai phút sau, Damoth Thongkhamsavath bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm hụt bóng từ đường căng ngang bên cánh trái.

Sau những phút đầu chịu sức ép, HAGL dần lấy lại thế trận. Jacintho Ferreira Matheus Lucas liên tiếp thử tài thủ môn Thanh Diệp bằng những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, đội khách không thể tận dụng cơ hội để mở tỷ số.

Phút 25, Thanh Hóa phá vỡ thế bế tắc. Damoth Thongkhamsavath có khoảng trống trước vòng cấm và tung cú sút chính xác, đánh bại Trung Kiên để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Kim Young Chul thi đấu hưng phấn và kiểm soát bóng tốt hơn.

Phút 37, trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham khảo VAR sau tình huống Abdurakhmanov phạm lỗi với Thanh Nhân. Sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình, ông quyết định không rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Thanh Hóa.

Khi hiệp 1 bước vào thời gian bù giờ, HAGL tìm được bàn gỡ. Phút 45+1, từ pha tấn công bên cánh trái, Jacintho Ferreira Matheus Lucas bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Thanh Hóa mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 60, Matheus Monteiro Martins xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, HAGL liên tục gây sức ép và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, các pha đánh đầu của Thanh Long, Matheus Lucas đều không thể đánh bại thủ môn Thanh Diệp. Những nỗ lực muộn màng, kể cả tình huống thủ môn Trung Kiên lên tham gia phạt góc ở phút 90+3, cũng không giúp đội khách thay đổi kết quả. Chung cuộc, Thanh Hóa thắng HAGL 2-1, qua đó giành trọn 3 điểm trên sân nhà ở vòng 8 V-League 2026/2027.