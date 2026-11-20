Kết quả vòng 8 V-League 26/27: Thanh Hóa gieo sầu cho HAGL
VOV.VN - Kết quả vòng 8 V-League 2026/2027, Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL để có 12 điểm.
Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL trong trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2026/2027. Damoth Thongkhamsavath và Matheus Monteiro Martins lần lượt ghi bàn giúp đội chủ nhà giữ lại 3 điểm, bất chấp nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của đội bóng phố Núi.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thanh Hóa chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 2, Matheus Monteiro Martins dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Trung Kiên. Hai phút sau, Damoth Thongkhamsavath bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm hụt bóng từ đường căng ngang bên cánh trái.
Sau những phút đầu chịu sức ép, HAGL dần lấy lại thế trận. Jacintho Ferreira Matheus Lucas liên tiếp thử tài thủ môn Thanh Diệp bằng những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, đội khách không thể tận dụng cơ hội để mở tỷ số.
Phút 25, Thanh Hóa phá vỡ thế bế tắc. Damoth Thongkhamsavath có khoảng trống trước vòng cấm và tung cú sút chính xác, đánh bại Trung Kiên để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Kim Young Chul thi đấu hưng phấn và kiểm soát bóng tốt hơn.
Phút 37, trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham khảo VAR sau tình huống Abdurakhmanov phạm lỗi với Thanh Nhân. Sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình, ông quyết định không rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Thanh Hóa.
Khi hiệp 1 bước vào thời gian bù giờ, HAGL tìm được bàn gỡ. Phút 45+1, từ pha tấn công bên cánh trái, Jacintho Ferreira Matheus Lucas bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số 1-1.
Sang hiệp 2, HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng Thanh Hóa mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 60, Matheus Monteiro Martins xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-1.
Trong khoảng thời gian còn lại, HAGL liên tục gây sức ép và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, các pha đánh đầu của Thanh Long, Matheus Lucas đều không thể đánh bại thủ môn Thanh Diệp. Những nỗ lực muộn màng, kể cả tình huống thủ môn Trung Kiên lên tham gia phạt góc ở phút 90+3, cũng không giúp đội khách thay đổi kết quả. Chung cuộc, Thanh Hóa thắng HAGL 2-1, qua đó giành trọn 3 điểm trên sân nhà ở vòng 8 V-League 2026/2027.
Thanh Hóa và HAGL bước vào cuộc đối đầu tại vòng 8 V-League 2026/2027 với những mục tiêu khác nhau. Đội bóng xứ Thanh muốn tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện thứ hạng, trong khi HAGL hướng đến chiến thắng tiếp theo nhằm thoát khỏi nhóm cuối bảng.
Sau 7 vòng đấu, Thanh Hóa đứng thứ 8 với 9 điểm. Trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu gần nhất mang đến tín hiệu tích cực cho đội bóng xứ Thanh. Dù phải thi đấu thiếu người từ phút 33 sau khi Nguyễn Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp, Thanh Hóa vẫn duy trì được sự tập trung, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và giành lại một điểm.
Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn cần cải thiện khả năng tấn công, đặc biệt ở khâu tổ chức và tận dụng cơ hội. Trước HAGL, lợi thế sân nhà sẽ tạo thêm động lực để đội bóng xứ Thanh chủ động gây sức ép. Những tiền vệ giàu thể lực như Odilzhon Abdurakhmanov và Damoth Thongkhamsavath có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tuyến giữa.
Ở phía đối diện, HAGL đang có thêm sự tự tin sau chiến thắng trước Hà Nội FC trên sân Pleiku. Ba điểm quý giá giúp đội bóng phố Núi giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không như mong đợi. Dù vậy, với 6 điểm sau 7 vòng đấu và vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, HAGL vẫn cần tích lũy thêm điểm số để cải thiện thứ hạng.
HLV Lê Quang Trãi có cơ sở để kỳ vọng vào sự khởi sắc của các học trò sau trận thắng Hà Nội FC. Sự cơ động của Trần Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Nhân sẽ giúp HAGL tăng khả năng tranh chấp, chuyển trạng thái và tìm kiếm cơ hội phản công. Nếu duy trì được sự tập trung, đội khách hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Thanh Hóa.
Lịch sử đối đầu cũng mang đến lợi thế tinh thần đáng kể cho HAGL. Kể từ lần gần nhất để thua Thanh Hóa vào tháng 9/2018, đội bóng phố Núi đã trải qua 14 lần chạm trán mà không nhận thêm thất bại nào. Trong đó, HAGL giành 6 chiến thắng và hai đội hòa nhau 8 trận.
Với tương quan hiện tại, cuộc đối đầu nhiều khả năng diễn ra giằng co, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và quyết tâm giành điểm, nhưng HAGL đang sở hữu sự hưng phấn sau chiến thắng trước Hà Nội FC. Khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ quyết định kết quả trận đấu.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG VÀO !!! Thanh Hóa tấn công bên cánh phải, cơ hội đến với Matheus Monteiro Martins trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này không thắng được thủ môn Trung Kiên.
4': KHÔNG VÀO !!! Thanh Hóa tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang rất tốt vào vòng cấm địa HAGL, nhưng Damoth Thongkhamsavath lại dứt điểm hụt bóng, lỡ cơ hội mở tỉ số.
5': CỨU THUA !!! Matheus Monteiro Martins lại có cơ hội dứt điểm về phía khung thành HAGL, nhưng thủ môn Trung Kiên đã đấm bóng cứu thua xuất sắc chịu phạt góc. Ở pha đá phạt góc sau đó, đội chủ nhà thực hiện không tốt.
9': KHÔNG VÀO !!! Thanh Hóa phản công nhanh ở khu vực trung lộ, cơ hội đến với Nguyễn Văn Tùng, nhưng cầu thủ này dứt điểm hơi vội nên bóng đập người hậu vệ HAGL và đổi hướng nên Trung Kiên dễ dàng ôm gọn.
11': PHẠT GÓC !!! HAGL đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Vĩnh Nguyên treo bóng cho Châu Phi đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành của đội chủ nhà Thanh Hóa.
12': SÚT XA !!! Jacintho Ferreira Matheus Lucas có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng buộc thủ môn Thanh Diệp phải trổ tài cứu thua.
13': PHẠT GÓC !!! HAGL đá phạt góc bên cánh phải, Luann Augusto Xavier Boy treo bóng vào vòng cấm địa Thanh Hóa, nhưng không làm khó được hàng thủ đội chủ nhà.
15': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thanh Hóa phát động tấn công nhanh, nhưng Văn Tùng một lần nữa xử lý bóng lỗi ở pha chuyền bóng cuối cùng nên bị hậu vệ HAGL cắt bóng. Trận đấu đang diễn ra với thế trận cân bằng, hai đội chơi ăn miếng trả miếng.
16': KHÔNG VÀO !!! Saliou Guindo có cơ hội xâm nhập vòng cấm HAGL, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này lại đi không chuẩn xác. Thanh Hóa có một số cơ hội, nhưng vẫn chưa tận dụng thành công.
17': THẺ VÀNG !!! Jacintho Ferreira Matheus Lucas của HAGL và Đoàn Ngọc Hà bên phía đội chủ nhà nhận thẻ vàng vì chơi xấu.
20': PHẠT GÓC !!! HAGL đá phạt góc bên cánh trái, nhưng pha treo bóng của đội khách không làm khó được hàng phòng ngự của Thanh Hóa.
25': VÀO VÀO VÀO !!! Damoth Thongkhamsavath có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này dứt điểm rất tốt đánh bại thủ môn Trung Kiên ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
30': KHÔNG VÀO !!! Matheus Monteiro Martins xâm nhập vòng cấm địa và tung ra cú dứt điểm, nhưng thủ môn Trung Kiên đã băng ra để khép góc khiến cho cú sút của cầu thủ chủ nhà không đi trúng đích.
31': PHẠT GÓC !!! Từ pha đá phạt góc, cơ hội đến Đoàn Tuấn Cảnh, nhưng cú sút xa của cầu thủ này lại đưa bóng đi cao hơn khung thành của HAGL. Thanh Hóa đang chơi hưng phấn sau khi có bàn thắng mở tỉ số.
35': Thanh Hóa chơi rất hưng phấn sau khi có bàn mở tỉ số, đội bóng của HLV Kim Young Chul kiểm soát bóng vượt trội khiến HAGL liên tục phải đuổi bóng.
37': VAR KIỂM TRA THẺ ĐỎ !!! Trọng tài đang tham khảo VAR để kiểm tra pha phạm lỗi của Abdurakhmanov với Thanh Nhân.
42': KHÔNG CÓ THẺ ĐỎ !!! Sau khi nghe tư vấn và trực tiếp tham khảo VAR, trọng tài Hoàng Ngọc Hà quyết định không rút thẻ đỏ với Abdurakhmanov của Thanh Hóa.
44': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thanh Hóa tấn công bên cánh phải, bóng được nhồi vào vòng cấm địa HAGL, nhưng hậu vệ đội khách đã kịp thời hóa giải thành công.
45': NGUY HIỂM !!! HAGL tấn công bên cánh phải, Jacintho Ferreira Matheus Lucas thực hiện pha căng ngang rất tốt, nhưng không đồng đội nào kịp ập vào dứt điểm. Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
45+1': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha tấn công bên cánh trái, cơ hội ghi bàn đến với Jacintho Ferreira Matheus Lucas, cầu thủ này đánh đầu chuẩn xác ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho HAGL.
45+4': KHÔNG VÀO !!! HAGL được hưởng quả phạt trực tiếp sát đường biên dọc bên cánh trái theo hướng tấn công, Luann Augusto Xavier Boy sút thẳng, nhưng thủ môn Thanh Diệp đã đấm bóng giải nguy.
45+6': PHẠT GÓC !!! HAGL được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, Luann Augusto Xavier Boy treo bóng vào vòng cấm, nhưng các hậu vệ Thanh Hóa đã giải nguy thành công.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 1-1.
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HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': PHẠM LỖI !!! Gia Bảo phạm lỗi với Nguyễn Đình Huyên, Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà.
49': KHÔNG VÀO !!! HAGL phản công nhanh, Jacintho Ferreira Matheus Lucas có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú sút căng bằng chân trái, bóng đi chệch khung thành của Thanh Hóa trong gang tấc.
51': NGUY HIỂM !!! Thanh Hóa phản công nhanh bên cánh phải, Văn Tùng tạt bóng vào vòng cấm địa, hậu vệ HAGL phá bóng hụt, nhưng sau đó vẫn sửa sai thành công.
52': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! HAGL tấn công trung lộ, Luann Augusto Xavier Boy xâm nhập vòng cấm địa và thực hiện đường căng ngang vào trong, nhưng hậu vệ Thanh Hóa đã kịp thời truy cản thành công.
54': PHẠT GÓC !!! Thanh Hóa đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng pha treo bóng của đội chủ nhà không gây ra được khó khăn cho hàng thủ HAGL.
58': ĐÁ PHẠT !!! Thanh Hóa đá phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng pha treo bóng của Matheus Monteiro Martins chưa đủ độ khó để khiến hàng phòng ngự HAGL mắc sai lầm.
60': VÀO VÀO VÀO !!! Thanh Hóa lên bóng nhanh, bóng được chuyền cho Matheus Monteiro Martins, cầu thủ này xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm rất tốt đánh bại Trung Kiên, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
64': PHẠT GÓC !!! HAGL đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Thanh Diệp đã chơi tốt và ôm gọn bóng.
68': Sau khi thủng lưới bàn thứ 2, HAGL đang chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2, nhưng đội khách chưa làm khó được hàng phòng ngự của Thanh Hóa.
72': PHẠT GÓC !!! HAGL đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Jacintho Ferreira Matheus Lucas treo bóng rất khó chịu, đội khách cơ hội dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn Thanh Diệp.
73': KHÔNG VÀO !!! Thanh Hóa lên bóng nhanh bên cánh trái, bóng được chuyền cho Matheus Monteiro Martins xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm lần này của cầu thủ mang áo 98 lại đi chệch khung thành HAGL.
77': KHÔNG CÓ 11M !!! Di Mateo Lovric ngã trong vòng cấm địa HAGL, nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà xác định không có lỗi của hậu vệ đối phương, Thanh Hóa không được hưởng 11m.
80': PHẠM LỖI !!! Minh Tâm phạm lỗi với cầu thủ Thanh Hóa trong vòng cấm địa của đội chủ nhà. HAGL đang cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa thành công.
82': KHÔNG VÀO !!! Matheus Monteiro Martins có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành HAGL.
86': KHÔNG VÀO !!! Thanh Long đánh đầu từ pha treo bóng của đồng đội, nhưng bóng đi chệch khung thành của Thanh Hóa. HAGL đang chơi đầy cố gắng, nhưng chưa thể gỡ hòa.
89': KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Jacintho Ferreira Matheus Lucas của HAGL bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi nhẹ nên không làm khó được thủ môn Thanh Diệp.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+3': ĐÁNH ĐẦU !!! Thủ môn Trung Kiên lên đánh đầu từ pha đá phạt góc của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đội chủ nhà.
HẾT GIỜ !!! Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 trước HAGL. Như vậy, sau chuỗi 14 trận không thể thắng đội bóng phố Núi, đội bóng xứ Thanh đã có chiến thắng để phá dớp. Chiến thắng này giúp Thanh Hóa có 12 điểm sau 8 vòng đấu.
Trực tiếp Thanh Hóa vs HAGL trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 20/11.
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