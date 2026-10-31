Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea

21:40

Bước vào màn đối đầu Chelsea trên sân Stamford Bridge, các cầu thủ MU chơi đầy nỗ lực trong ngày Bruno trở lại đội hình xuất phát.

Ảnh: Reuters

Có thời điểm MU kiểm soát bóng tới 71% và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Penders từ các pha dứt điểm của Mbeumo, Bruno, Amad Diallo. Thậm chí, ở tình huống Matheus Cunha đánh đầu tung lưới Chelsea thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị khi VAR vào cuộc.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Phía bên kia, Chelsea cũng có lí do để tiếc nuối khi bàn thắng của Estêvão bị từ chối vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên, Chelsea đã khởi đầu hiệp hai đầy bùng nổ. Phút 50, Mbeumo để mất bóng bên phần sân nhà, bóng ngay lập tức được Morgan Rogers đẩy nhanh vào trung lộ và số 17 Chelsea vượt qua 3 cầu thủ MU trước khi hạ gục thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt với cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái, mở tỷ số cho The Blues.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Chưa hết ngỡ ngàng sau bàn thua đầu tiên, MU tiếp tục gặp tổn thất khi Lisandro Martínez đánh nguội Fofana trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, trong khi Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11, Cole Palmer nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở phút 64.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Kể từ lúc này, thế trận hoàn toàn thuộc về Chelsea. Lần lượt Cole Palmer, Estêvão bắn phá khung thành Quỷ đỏ nhưng không có thêm bàn thắng cho Chelsea. Thậm chí ở tình huống Estêvão ghi bàn với cú sút tung nóc lưới Senne Lammens thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị khi VAR vào cuộc.

Trong những phút bù giờ, Mbeumo tung ra cú nã đại bác khiến xà ngang khung thành Chelsea rung chuyển.

Chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi 2-0 trước 10 người của MU trên sân nhà ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.