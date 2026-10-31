Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea
Thứ Bảy, 21:31, 31/10/2026
VOV.VN - Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea trên sân vận động Stamford Bridge, Anh.
21:40
Bước vào màn đối đầu Chelsea trên sân Stamford Bridge, các cầu thủ MU chơi đầy nỗ lực trong ngày Bruno trở lại đội hình xuất phát.
Có thời điểm MU kiểm soát bóng tới 71% và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Penders từ các pha dứt điểm của Mbeumo, Bruno, Amad Diallo. Thậm chí, ở tình huống Matheus Cunha đánh đầu tung lưới Chelsea thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị khi VAR vào cuộc.
Phía bên kia, Chelsea cũng có lí do để tiếc nuối khi bàn thắng của Estêvão bị từ chối vì lỗi việt vị.
Tuy nhiên, Chelsea đã khởi đầu hiệp hai đầy bùng nổ. Phút 50, Mbeumo để mất bóng bên phần sân nhà, bóng ngay lập tức được Morgan Rogers đẩy nhanh vào trung lộ và số 17 Chelsea vượt qua 3 cầu thủ MU trước khi hạ gục thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt với cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái, mở tỷ số cho The Blues.
Chưa hết ngỡ ngàng sau bàn thua đầu tiên, MU tiếp tục gặp tổn thất khi Lisandro Martínez đánh nguội Fofana trong vòng cấm và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, trong khi Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11, Cole Palmer nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở phút 64.
Kể từ lúc này, thế trận hoàn toàn thuộc về Chelsea. Lần lượt Cole Palmer, Estêvão bắn phá khung thành Quỷ đỏ nhưng không có thêm bàn thắng cho Chelsea. Thậm chí ở tình huống Estêvão ghi bàn với cú sút tung nóc lưới Senne Lammens thì bàn thắng cũng không được công nhận vì lỗi việt vị khi VAR vào cuộc.
Trong những phút bù giờ, Mbeumo tung ra cú nã đại bác khiến xà ngang khung thành Chelsea rung chuyển.
Chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi 2-0 trước 10 người của MU trên sân nhà ở vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.
VOV.VN - HLV Michael Carrick thêm đau đầu khi tiền đạo Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 1/2027 vì chấn thương, trong bối cảnh MU đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải 2026/27 đầy thất vọng.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, MU rơi sát nhóm xuống hạng sau trận thua Bournemouth 0-3.
11:50
Không thể phủ nhận MU đang trải qua giai đoạn đáng quên dưới thời HLV Michael Carrick. Sau 8 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, Quỷ đỏ mới giành được 7 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Đội bóng thành Manchester cũng chỉ thắng 1 trận tại giải đấu từ đầu mùa, trong khi chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường đang khiến chiếc ghế của ông thầy Carrick lung lay dữ dội.
Thất bại tan nát 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford ở vòng đấu trước càng phơi bày những vấn đề của MU. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm, khả năng chống phản công thiếu chắc chắn, còn hàng công dù tạo ra nhiều cơ hội vẫn chưa đạt hiệu quả tương xứng. Đáng chú ý, MU đã tung ra 155 cú dứt điểm sau 8 vòng đấu, nhiều nhất trong số 20 đội góp mặt tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng thành tích nghèo nàn cho thấy số lượng cơ hội chưa chuyển hóa thành kết quả như kỳ vọng.
Việc Bruno Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua Bournemouth cũng gây ra nhiều tranh cãi về sự rạn nứt trong nội bộ của MU. Trên thực tế, việc thiếu tiền vệ người Bồ Đào Nha, MU đã tự đánh mất một nguồn sáng tạo quan trọng. HLV Carrick sẽ phải cân nhắc kỹ nếu không muốn tiếp tục trả giá bằng những quyết định nhân sự gây tranh cãi.
Ở phía đối diện, Chelsea đứng thứ 5 với 13 điểm sau 8 trận. Đội bóng của HLV Xabi Alonso cũng không duy trì được sự ổn định, khi vừa thua Tottenham 0-2 tại Ngoại hạng Anh vòng trước, trước khi bị Liverpool loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu. Dù vậy, Chelsea vẫn có sự tự tin nhất định với hàng công có khả năng bùng nổ, khi ghi 17 bàn trong 5 trận sân nhà gần nhất.
Vấn đề của The Blues nằm ở hàng phòng ngự. Chelsea đã để thủng lưới trong cả 5 trận sân nhà nói trên. Chấn thương của Maxence Lacroix sau trận đấu vừa qua với Liverpool càng khiến ông thầy Alonso đau đầu, bởi trung vệ người Pháp là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự ba người.
11:52
11:55
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1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Chelsea ra sân trong trang phục áo xanh - quần xanh, trong khi các cầu thủ MU mặc áo đỏ - quần đen và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
19:38
7': Nguy hiểm !!! Amad Diallo đập nhả một chạm cùng Matheus Cunha để số 10 của MU xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm khi trước mặt chỉ còn thủ môn Penders bên phía Chelsea.
19:42
8': Cơ hội !!! Estêvão đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào trung lộ trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái đầy uy lực đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
Ngay lập tức, Quỷ đỏ đáp trả với cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái đưa bóng sạt cột dọc khung thành Chelsea của Andrey Santos.
19:43
19:47
15': KHÔNG CÔNG NHẬN BÀN THẮNG !!! Pedro Neto xử lí gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái khiến thủ môn Senne Lammens không thể bắt dính bóng và Estêvão băng vào dứt điểm tung lưới khung thành đã bỏ trống của MU nhưng bàn thắng của Chelsea không được công nhận vì lỗi việt vị.
19:51
19': Không vào !!! Pha phản công thần tốc của các cầu thủ MU. Amad Diallo chuyền bóng để Mbeumo bứt lên ở cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách trước khi chuyền bóng cho Bruno thoải mái đối mặt với thủ môn Penders nhưng đội trưởng của Quỷ đỏ lại sút bóng chân trái đưa bóng vọt xà ngang khung thành Chelsea hết sức đáng tiếc.
19:53
19:54
22': Đánh đầu nối !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ Chelsea để Morgan Rogers đánh đầu và Fofana dứt điểm nối bằng đầu cận thành nhưng thủ môn Senne Lammens đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng cứu thua cho MU.
19:57
25': Căng ngang !!! Một tình huống mất bóng bên phần sân nhà của các cầu thủ Chelsea tạo điều kiện cho Amad Diallo thả bóng xuống cánh trái cho Bruno xâm nhập vòng cấm và căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự áo xanh nhưng Mbeumo không thể di chuyển băng cắt tạo điểm chạm trước khung thành đã bỏ trống.
19:58
20:02
30': Không vào !!! Amad Diallo tung ra cú sút chân trái đầu uy lực trước vòng cấm găm bóng chìm vào góc gần khiến thủ môn Penders không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Mbeumo băng vào căng ngang cho Matheus Cunha dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống của đội chủ nhà nhưng bóng trúng chân hậu vệ Chelsea bật ra.
20:04
32': Đối mặt !!! Amad Diallo cướp bóng trong chân Fofana và đột phá đầy tốc độ vào vòng cấm Chelsea trước khi dứt điểm chân phải từ góc hẹp trong thế đối mặt với thủ môn Penders nhưng bóng trúng chân hậu vệ áo xanh đi hết đường biên ngang.
20:04
20:06
34': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Bruno treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ MU để Harry Maguire bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Matheus Cunha dứt điểm nối bằng đầu cận thành tung lưới Chelsea, mở tỷ số cho MU !!!
Mặc dù vậy, VAR vào cuộc và xác định Matheus Cunha đã việt vị trước đó và bàn thắng của Quỷ đỏ không được công nhận.
20:14
42': Cột dọc cứu thua !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà để Fofana bật cao đánh đầu đưa bóng chạm người Caicedo đổi hướng khiến tất cả hàng thủ MU ngỡ ngàng nhưng bóng trúng cột dọc bật ra.
Ngay sau đó, MU đáp trả khi Amad Diallo thoát xuống đối mặt với thủ môn Penders nhưng lại dứt điểm chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea hết sức khó hiểu.
20:15
20:16
43': Nguy hiểm !!! Harry Maguire để mất bóng ngay bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Pedro Neto thoát xuống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Senne Lammens đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành MU.
20:19
45'+3: Hết hiệp một !!! Chelsea và MU tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Stamford Bridge.
20:20
20:35
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
20:40
50': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Mbeumo để mất bóng bên phần sân nhà, bóng ngay lập tức được Morgan Rogers đẩy nhanh vào trung lộ và số 17 Chelsea vượt qua 3 cầu thủ MU trước khi hạ gục thủ môn Senne Lammens trong thế đối mặt với cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái, mở tỷ số cho The Blues !!!
20:45
20:53
62': Thẻ đỏ !!! VAR vào cuộc và trọng tài xác định Lisandro Martínez phạm lỗi đánh nguội với Fofana trong tình huống Chelsea được hưởng phạt góc. Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ cho trung vệ Argentina bên phía MU và cho The Blues hưởng phạt đền.
20:54
64': VÀOOOOOOO !!! Trên chấm 11m, Cole Palmer dù để Senne Lammens đoán đúng hướng sút bóng về bên phải khung thành nhưng vẫn nhân đôi cách biệt cho Chelsea !!!
20:56
21:01
71': VÀOOOOOOOOOO !!! Bruno để mất bóng bên phần sân nhà tạo điều kiện cho Cole Palmer xâm nhập trung lộ và chuyền bóng dọn cỗ cho Estêvão thoát xuống hạ gục thủ môn Senne Lammens với cú sút chân phải tung nóc lưới khung thành MU, nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea !!!
21:03
73': Từ chối bàn thắng !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Estêvão đã việt vị trước khi nhận bóng và dứt điểm tung lưới MU. Tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về Chelsea trước MU !!!
21:04
21:10
80': Nguy hiểm !!! Zirkzee mất bóng khó hiểu trước vòng cấm và Cole Palmer tung ra cú dứt điểm chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Senne Lammens bên phía MU.
21:14
84': Nguy hiểm !!! Estêvão đột phá từ cánh phải theo hướng tấn công của Chelsea và xâm nhập trung lộ trước khi tung ra cú sút bóng chân trái đưa bóng khẽ chạm một cầu thủ MU rồi nằm gọn trong tay thủ môn Senne Lammens.
21:15
21:15
85': Cứu thua xuất thần !!! Estêvão tiếp tục tung ra cú dứt điểm đầy quyết đoán nhưng thủ môn Senne Lammens đã bay người hết cỡ để đấm bóng cứu thua cho MU.
21:23
90'+2: XÀ NGANG CỨU THUA !!! Bruno treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng lên bóng của MU, một hậu vệ Chelsea đánh đầu phá bóng ra ngoài vòng cấm và Mbeumo xuất hiện tung ra cú volley một chạm chân trái khiến thủ môn Penders chỉ có thể chạm ngón tay vào bóng nhưng bóng dội xà ngang bật ra hết sức đáng tiếc cho Quỷ đỏ.
21:23
21:29
90'+9: Không vào !!! Gusto thoải mái căng ngang từ cánh phải theo hướng tấn công của Chelsea để Barco thoải mái băng vào đệm bóng cận thành nhưng bóng lại đi chệch cột dọc hết sức đáng tiếc.
21:30
90'+10: HẾT GIỜ !!! Chelsea giành thắng lợi 2-0 trước 10 người của MU trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.
21:32
Kết quả Chelsea vs MU
Cuộc đọ sức tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027 là trận đấu thứ 200 giữa Chelsea và MU trên mọi đấu trường. Trong toàn bộ lịch sử đối đầu giữa đôi bên, MU đang nhỉnh hơn khi có 85 chiến thắng, 57 trận hòa và 57 thất bại.
Hiện tại, MU đang khủng hoảng trầm trọng trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge với chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cùng với đó, chiếc "ghế nóng" của HLV Michael Carrick đang lung lay dữ dội khi Quỷ đỏ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 7 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.
Dù vậy, thành tích đối đầu sẽ là điểm tựa để MU mơ về kết quả có lợi tại Stamford Bridge. Quỷ đỏ đã thắng The Blues trong cả 2 lần gặp nhau ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài ra, trong 10 lần chạm trán gần nhất, MU đã thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 2 trước Chelsea.
Trong khi đó, Chelsea đang có phong độ nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà. Thầy trò HLV Xabi Alonso hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 13 điểm và đang có cơ hội đua tranh top 4 ở mùa giải này.
Phong độ trái ngược giữa đôi bên là cơ sở để Chelsea tự tin bước vào cuộc tiếp đón MU, cũng như hướng tới mục tiêu đòi lại món nợ từ 2 trận thua ở mùa giải trước.
Thông tin lực lượng mới nhất
Chelsea: Reece James chắc chắn vắng mặt do vừa phẫu thuật đầu gối. Joao Pedro cũng không thể thi đấu vì chấn thương gặp phải trong buổi tập trước trận gặp Tottenham. Maxence Lacroix có nguy cơ nghỉ trận này sau khi dính chấn thương gân khoeo ở cuộc đối đầu Liverpool tại vòng 4 Cúp liên đoàn Anh. Trong khi đó, Emiliano Martinez chưa chắc kịp bình phục sau ca phẫu thuật xương hàm. Pep Chavarria và Jamie Gittens vẫn đang trong quá trình hồi phục. Điểm tích cực với Chelsea là Cole Palmer đã hoàn thành án treo giò và sẵn sàng trở lại.
MU: Benjamin Sesko phải nghỉ dài hạn vì chấn thương xương ống chân và dự kiến chỉ trở lại vào tháng 1/2027. Kobbie Mainoo đã trở lại tập luyện, nhưng vẫn cần kiểm tra thể lực trước khi xác định khả năng ra sân. Luke Shaw và Marcus Rashford bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Manuel Ugarte tiếp tục hồi phục chấn thương đầu gối, trong khi Patrick Dorgu nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương gân khoeo.
Chelsea có lợi thế sân nhà và có chất lượng tấn công đủ sức khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của MU. Tuy nhiên, đội bóng của Alonso cũng không thể chủ quan khi hàng thủ đang thiếu hụt nhân sự và thường xuyên để đối phương ghi bàn.
Đây có thể là cơ hội để MU tìm kiếm bước ngoặt, nhất là khi hàng công của họ vẫn tạo ra số lượng cú dứt điểm đáng kể. Nếu Bruno Fernandes trở lại đội hình xuất phát và tuyến giữa cải thiện khả năng kiểm soát bóng, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội chủ nhà.
Dẫu vậy, áp lực thành tích cùng chuỗi trận thất vọng khiến MU khó bước vào Stamford Bridge với sự tự tin cần thiết. Chelsea có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng, nhưng hàng thủ chắp vá có thể khiến họ không dễ giữ sạch lưới.
Nếu tiếp tục trắng tay, MU sẽ đối mặt nguy cơ lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng. Còn với Chelsea, 3 điểm là mục tiêu quan trọng để duy trì lợi thế trong cuộc đua Top 4.