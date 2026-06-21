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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Curacao có trận hoà lịch sử

Chủ Nhật, 09:02, 21/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 bảng E hôm nay 21/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Curacao có trận hoà quả cảm trước ĐT Ecuador.

Kết quả World Cup 2026 bảng E hôm nay 21/6 nhận được sự chú ý khi ĐT Curacao có trận hoà quả cảm trước ĐT Ecuador.

08:58

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Ecuador đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Các chân sút Ecuador tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm, đặc biệt là Enner Valencia có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ đầy đáng tiếc.

Sang hiệp hai, ĐT Ecuador tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành Eloy Room đã cản phá tất cả để giữ sạch lưới. ĐT Curacao cũng có một số pha đáp trả nhưng cũng không thắng được thủ thành đối phương,

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Ecuador 0-0 Curacao. Kết quả này giúp ĐT Curacao làm nên lịch sử khi có điểm số đầu tiên tại World Cup.

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16:30

Trận đấu giữa Ecuador vs Curacao được đánh giá sẽ rất kịch tính khi cả hai đội đều tìm kiếm điểm số đầu tiên tại World Cup 2026. Cả hai đội đều thua ở trận mở màn nên nếu có thêm một kết quả bất lợi, cơ hội để đi tiếp gần như sẽ đóng lại. 

Hai đội chưa từng gặp nhau nên rất khó để đưa ra so sánh về cơ hội giành chiến thắng. Dù vậy, ĐT Ecuador vẫn được đánh giá có phần nhỉnh hơn khi đã có 5 lần góp mặt tại World Cup, trong khi đây mới là lần đầu tiên ĐT Curacao góp mặt ở giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trận đấu giữa Ecuador vs Curacao sẽ diễn ra vào 7h00 ngày 21/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi

16:31
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16:32

 

04:29
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04:30
06:01

Các CĐV tạo nên bầu không khí sôi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)

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06:03
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Đội hình xuất phát trận đấu Ecuador vs Curacao.
06:25

Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trong tiếng hò reo cổ vũ từ các cổ động viên (Ảnh: Reuters)

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07:00

Trận đấu bắt đầu! ĐT Ecuador là đội giao bóng trước.

07:03

3': Không vào! ĐT Ecuador có cơ hội rất rõ ràng khi từ đường chuyền vượt tuyến, Enner Valencia thoát xuống rất nhanh để đối mặt thủ môn. Tuy nhiên trong pha dứt điểm cuối cùng, Valencia không thắng được thủ thành Eloy Room.

07:08

7': Không được! Valencia xâm nhập vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội nhưng không thể xoay sở để dứt điểm khi cầu thủ phòng ngự Ecuador theo sát.

07:09

8': Nguy hiểm! Floranus thoát xuống từ cái trái theo hướng tấn công của ĐT Curacao rồi dứt điểm ngay ở góc hẹp nhưng bóng đi không trúng khung thành.

07:11
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Valencia bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc (Ảnh: Reuters)
07:13

12': Nguy hiểm! Yeboah băng xuống rồi cứa lòng về góc xa nhưng thủ thành của ĐT Curacao đã bắt gọn bóng.

 

07:14

14': Không vào! Vite xâm nhập vòng cấm rồi cứa lòng về góc xa nhưng bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

07:17

16': Sút ngay! Từ tình huống giành bóng ở trước vòng cấm, Plata quay người dứt điểm ngay khiến thủ thành của ĐT Curacao phải mất hai nhịp để bắt bóng.

07:18
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Ảnh: Reuters
07:20

20': Không vào! Từ đường căng ngang của đồng đội, Enner Valencia băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn ĐT Curacao.

07:23

22': Không được! Alcivar ra chân nhanh trong vòng cấm nhưng cú sút lại hụt tâm bóng.

07:24

24': Quãng nghỉ! Hai đội tạm nghỉ tiếp nước.

07:25
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Valencia bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn (Ảnh: Reuters)
07:28

28': Trận đấu trở lại

07:28

28': Sút xa! Plata tung ra cú sút xa với lực rất căng nhưng thủ thành của ĐT Curacao tiếp tục gây ấn tượng khi bắt gọn bóng.

07:31

30': Không được! Bacuna tung ra cú sút xa nhưng bóng đập chân một cầu thủ khác của Curacao đầy đáng tiếc.

07:36

35': Không được! ĐT Ecuador vẫn đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỉ số nhưng các chân sút chưa có duyên ghi bàn.

07:37
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Ảnh: Reuters
07:40

39': Thẻ vàng! Chỉ trong vòng hai phút, Alcivar (ĐT Ecuador) rồi Leandro Bacuna (ĐT Curacao) lần lượt phải nhận thẻ vàng với những pha ngăn cản các tình huống tấn công nguy hiểm từ khu trung lộ.

07:42

42': Cứu thua xuất sắc! Yeboah ra chân rất nhanh trong vòng cấm nhưng thủ thành Eloy Room có pha cản phá xuất sắc cứu thua cho ĐT Curacao.

 

07:46

45': Bù giờ! Hiệp một có 4 phút bù giờ.

07:50

Hiệp một của trận đấu khép lại! Tỉ số của trận đấu đang là Ecuador 0-0 Curacao.

07:53
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Thủ thành Eloy Room thi đấu xuất sắc trong hiệp một (Ảnh: Reuters)
08:05

Hiệp hai bắt đầu!

08:10

50': Sút xa! Caicedo nhận bóng trước vòng cấm rồi sút xa sệt với lực căng nhưng thủ thành Eloy Room đổ người bắt gọn bóng.

08:13

53': Không được! ĐT Ecuador được hưởng pha đá phạt trực tiếp gần đường biên ngang nhưng pha treo bóng vào trong lại bị các cầu thủ Curacao phá ra. 

08:14

54': Không được! Plata nhận bóng trong vòng cấm rồi quyết định dứt điểm ngay ở góp hẹp. Tuy nhiên, bóng đi chệch khung thành.

08:16
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 curacao co tran hoa lich su hinh anh 43
Ảnh: Reuters
08:17

57': Không được! Leandro Bacuna tung ra cú sút xa từ gần vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

08:20

60': Không vào! ĐT Curacao có liên tiếp ba cú dứt điểm khiến thủ thành Galindez rất vất vả để cứu thua cho ĐT Ecuador.

08:21

61': Nguy hiểm! Valencia đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm rồi dứt điểm sệt về góc gần nhưng thủ thành Eloy Room bắt gọn bóng đầy ấn tượng.

08:23
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 curacao co tran hoa lich su hinh anh 44
Ảnh: Reuters
08:25

65': Cứu thua xuất sắc! Valencia bật cao đánh đầu cận thành vào góc gần nhưng thủ thành Eloy Room tiếp tục đẩy bóng xuất sắc cứu thua cho ĐT Curacao.

08:26

66': Không vào! Từ tình huống đá phạt góc, ĐT Ecuador liên tục có những pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng liên tục bị các cầu thủ Curacao cản phá, cú đánh đầu cuối cùng của Pacho đã bị thủ thành Eloy Room bắt gọn để hoá giải nguy cơ.

08:28

68': Quãng nghỉ! Trận đấu tạm dừng để các cầu thủ nghỉ tiếp nước.

08:29
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 curacao co tran hoa lich su hinh anh 45
Thủ thành Eloy Room đang thi đấu ấn tượng (Ảnh: Reuters)
08:30

71': Các cầu thủ trở lại sân thi đấu.

08:32

72': Không vào! Angulo tung ra cú sút xa rất căng nhưng thủ thành Eloy Room đổ người rất nhanh cản phá cú dứt điểm.

08:34

74': Không vào! Từ pha treo bóng, Hincapie đánh đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà ngang

08:35

75': Không vào! Juninho Bacuna tung ra cú sút rất căng nhưng thủ thành Ecuador cứu thua xuất sắc. 

08:36
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 curacao co tran hoa lich su hinh anh 46
Ảnh: Reuters
08:37

77': Nguy hiểm! Valencia bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Eloy Room không gặp khó khăn để bắt gọn.

08:39

80': Không vào! Vite tung ra cú sút xa với lực rất căng nhưng thủ thành Eloy Room tiếp tục bay người cản phá xuất sắc.

08:44

84': Không vào! Valencia lại có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng pha dứt điểm cuối cùng vào góc gần lại thiếu chính xác, bóng đi ra ngoài khung thành.

08:46
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 curacao co tran hoa lich su hinh anh 47
Ảnh: Reuters
08:49

88': Không được! ĐT Ecuador vẫn tổ chức những tình huống hãm thành nhưng vẫn chưa tìm ra cách xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

08:50

89': Bóng đập xà ngang! Preciado tạt bóng hơi sâu nhưng lại tạo ra nguy hiểm kh bóng đập xà ngang khung thành ĐT Curacao.

 

08:51

90': Bù giờ! Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

08:55

90+5': Không có phạt đền! Enner Valencia ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Curacao.

08:55

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là Ecuador 0-0 Curacao.

Như Đạt/VOV.VN
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