Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Curacao có trận hoà lịch sử

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Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Ecuador đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Các chân sút Ecuador tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm, đặc biệt là Enner Valencia có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ đầy đáng tiếc.

Sang hiệp hai, ĐT Ecuador tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ thành Eloy Room đã cản phá tất cả để giữ sạch lưới. ĐT Curacao cũng có một số pha đáp trả nhưng cũng không thắng được thủ thành đối phương,

Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Ecuador 0-0 Curacao. Kết quả này giúp ĐT Curacao làm nên lịch sử khi có điểm số đầu tiên tại World Cup.