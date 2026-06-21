Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Đức ngược dòng thắng kịch tính Bờ Biển Ngà
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6, tuyển Đức ngược dòng thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ 2 bảng E.
Đội tuyển Đức xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà với tỉ số 2-1 tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. Chiến thắng kịch tính này giúp "Cỗ xe tăng" tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 6 điểm.
Bước vào hiệp một, đội tuyển Đức lập tức dâng cao đội hình và áp đặt thế trận. Ngay phút đầu tiên, Kai Havertz tung cú sút đe dọa khung thành đối phương. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà nhanh chóng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đại diện châu Phi tận dụng nền tảng thể lực sung mãn, tích cực áp sát tầm cao và liên tục tổ chức các pha phản công tốc độ bên hai hành lang cánh.
Phút 30, Bờ Biển Ngà bất ngờ mở tỉ số. Sau tình huống căng ngang khó chịu từ cánh trái, hàng phòng ngự Đức thi đấu lúng túng, tạo điều kiện thuận lợi để Franck Kessie dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành đối phương. Đức nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng trọng tài từ chối một bàn thắng của Kai Havertz ở phút 39 do Jamal Musiala phạm lỗi trước đó.
Sang hiệp hai, đội tuyển Đức gia tăng sức ép cực kỳ mạnh mẽ lên phần sân đối phương nhằm đảo ngược tình thế. Phút 68, những nỗ lực hãm thành không biết mệt mỏi của họ đã mang lại kết quả. Từ pha phối hợp tấn công sắc nét bên cánh phải, bóng hướng thẳng vào khu vực vòng cấm địa. Tiền đạo Deniz Undav chớp thời cơ dứt điểm cận thành, ghi bàn san bằng tỉ số 1-1.
Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ Đức giải tỏa áp lực và thi đấu vô cùng hưng phấn. Họ kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, liên tiếp dồn ép Bờ Biển Ngà lùi sâu phòng ngự. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng. Đúng vào phút 90+4, Felix Nmecha chuyền bóng tinh tế để Deniz Undav khống chế gọn gàng trong vòng cấm. Tiền đạo này xoay người dứt điểm căng cực kỳ quyết đoán, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 2-1 ngoạn mục cho đại diện châu Âu.
Đội tuyển Đức khởi đầu World Cup 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn khi vùi dập Curacao với tỷ số 7-1. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà cũng giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân, nhưng họ phải chờ tới những phút cuối để vượt qua Ecuador nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Amad Diallo.
Với phong độ và đẳng cấp vượt trội, thầy trò HLV Julian Nagelsmann đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Nếu tiếp tục đánh bại Bờ Biển Ngà, “Cỗ xe tăng” gần như chắc chắn sẽ sớm hoàn thành mục tiêu.
Đức bước vào giải với quyết tâm rất lớn sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng. Chiến thắng hủy diệt trước Curacao cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới. Bộ đôi Jamal Musiala và Florian Wirtz thi đấu bùng nổ, trong khi Kai Havertz tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công bằng cú đúp ở trận mở màn.
Bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà dưới thời HLV Emerse Fae thể hiện bộ mặt giàu sức sống với lối chơi cân bằng và hiệu quả. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng, Đức vẫn nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và bản lĩnh ở sân chơi lớn. Cuộc đối đầu tại Toronto hứa hẹn hấp dẫn, nhưng lợi thế đang nghiêng về đại diện châu Âu.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters).
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG VÀO !!! Ngay ở pha lên bóng đầu tiên, Kai Havertz đã có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng đi cao hơn khung thành của Bờ Biển Ngà.
3': PHẢN CÔNG !!! Bờ Biển Nga phản công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Đức đã chơi tốt và hóa giải thành công. Hai đội đang nhập cuộc đầy hứng khởi, với nhiều pha lên bóng tốc độ.
4': PHẢN CÔNG !!! Bờ Biển Ngà lên bóng bên cánh phải, bóng được kéo xuống đáy biên và tạt vào trong, nhưng một lần nữa hàng thủ của Đức đã hóa giải thành công. Bờ Biển Ngà đang tỏ ra rất nguy hiểm ở những pha chuyển trạng thái nhanh.
8': Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng với nền tảng thể lực sung mãn, Bờ Biển Ngà đá pressing tầm cao khiến Đức gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Ngoài ra, Bờ Biển Nga đang liên tục triển khai những miếng đánh biên tốc độ khiến hàng thủ của Đức làm việc vất vả.
10': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Đức tấn công rất hay bên cánh phải, bóng được Joshua Kimmich tạt vào vòng cấm cho Kai Havertz đánh đầu rất hiểm hóc, nhưng thủ môn Yahia Fofana đã cứu thua xuất sắc.
12': KHÔNG VÀO !!! Wilfried Singo có pha xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm, nhưng bóng đập người hậu vệ tuyển Đức bật ngược lại. Bờ Biển Nga đang gây ra rất nhiều khó khăn cho "Cỗ xe tăng".
17': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đức tổ chức tấn công bên cánh trái, Nathaniel Brown căng ngang vào trong, những đường chuyền không tốt và không đúng nhịp di chuyển của đồng đội.
18': KHÔNG VÀO !!! Jamal Musiala có pha rê bóng rất hay trước vòng cấm địa Bờ Biển Ngà sau đó dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch khung thành đáng tiếc.
21': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Đức được hưởng phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được tạt vào cho Aleksandar Pavlovic đánh đầu. Nhưng trong lúc đánh đầu, Aleksandar Pavlovic đã va chạm với thủ môn Yahia Fofana nên dù bóng đi vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận.
25': Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút để tiếp nước giữa hiệp 1.
30': VÀO VÀO VÀO !!! Bờ Biển Ngà tấn công rất tốt bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa khiến hàng thủ tuyển Đức lúng túng cản phá, bóng đến chân Franck Kessie, cầu thủ này dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
32': KHÔNG ĐƯỢC !!! Bờ Biển Ngà lên bóng bên cánh phải, Amad Diallo thực hiện pha đột phá rê bóng qua hai cầu thủ của tuyển Đức, nhưng không thành công.
35': Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Bờ Biển Ngà thi đấu rất hứng phấn. Nhờ nền tảng thể lực sung mãn, đại diện châu Phi đá áp sát, tranh chấp quyết liệt khiến các cầu thủ Đức không thể triển khai tấn công.
38': PHẢN CÔNG !!! Bờ Biển Nga phản công nhanh, cơ hội đến với Ange-Yoan Bonny, nhưng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của cầu thủ này lại không thắng được thủ thành Neuer.
39': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Kai Havertz đã đưa được bóng vào lưới của Bờ Biển Ngà, nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng vì Jamal Musiala đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở tình huống bóng trước.
41': ĐÁ PHẠT !!! Đức được hưởng quả phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, nhưng pha treo bóng của Joshua Kimmich không làm khó được hàng phòng ngự của Bờ Biển Ngà. Ở tình huống lên bóng tấn công sau đó, Florian Wirtz có cơ hội trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đi chệch khung thành.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 7 phút bù giờ.
45+2': KHÔNG CÓ 11M !!! Jamal Musiala đã ngã trong vòng cấm địa, nhưng trọng tài xác định không có phạt đền.
45+4': PHẠT GÓC !!! Bờ Biển Nga đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm, nhưng hàng thủ tuyển Đức đã đánh đầu phá bóng thành công.
45+6': KHÔNG VÀO !!! Đức tấn công trung lộ rất hay, Sane chuyền bóng cho Florian Wirtz trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này hơi nhẹ nên không làm khó được thủ môn đối phương.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Bờ Biển Ngà tạm dẫn 1-0 Đức.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': KHÔNG VÀO !!! Đức tấn công bên cánh trái, Jamal Musiala xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm, nhưng hậu vệ Bờ Biển Ngà đã kịp thời truy cản. Đức được hưởng phạt góc sau đó, nhưng cũng không làm khó được hàng thủ đối phương.
50': KHÔNG VÀO !!! Bờ Biển Ngà tổ chức tấn công nhanh, Franck Kessie có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa sau đường chuyền của Amad Diallo, nhưng may mắn cho Đức là bóng đi không trúng đích.
51': KHÔNG VÀO !!! Amad Diallo đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm địa cho đồng đội dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà. Bờ Biển Ngà đang có những pha bóng chuyển trạng thái nhanh rất tốt khiến Đức gặp nhiều khó khăn.
55': PHẠT GÓC !!! Amad Diallo đá phạt góc cho Bờ Biển Ngà, nhưng pha treo bóng của cầu thủ đang khoác áo MU quá mạnh nên không đồng đội nào tiếp cận được. Bờ Biển Nga đang chủ động kiểm soát bóng, tấn công ở 5 phút gần đây, họ tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành của Neuer.
56': KHÔNG VÀO !!! Yan Diomande có cơ hội rất tốt trước vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại vuốt bóng đi chệch khung thành tuyển Đức, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.
61': SÚT XA !!! Jamie Leweling cầu thủ vừa vào sân thay người đã tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, bóng đi rất căng nhưng lại cao hơn khung thành của Bờ Biển Ngà.
63': PHẠT GÓC !!! Đức đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Joshua Kimmich treo bóng hướng đến vị trí của Kai Havertz, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo thuộc biên chế Arsenal lại đi chệch khung thành dù thủ môn Bờ Biển Ngà đã băng ra lỡ đà.
65': KHÔNG ĐƯỢC !!! Jamie Leweling thực hiện ra rê bóng xâm nhập vòng cấm địa của Bờ Biển Ngà, nhưng không vượt qua được trung vệ của đối phương. Tuyển Đức đang chủ động tấn công, đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.
68': VÀO VÀO VÀO !!! Đức tấn công rất hay bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa để Deniz Undav ập vào dứt điểm, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Deniz Undav tỏ ra rất có duyên ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị.
71': Sau khi có bàn thắng san bằng tỉ số, Đức đang thi đấu hưng phấn và có thế trận lấn lướt trước Bờ Biển Ngà. Về phía đại diện châu Phi, đội bóng này đang chơi với đội hình lùi sâu nên không có được những pha chuyển trạng thái nguy hiểm như quãng thời gian trước đó.
Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút tiếp nước giữa hiệp 2.
80': PHẢN CÔNG !!! Đức phản công, nhưng Kai Havertz không thể đua tốc độ với cầu thủ của Bờ Biển Ngà. Trận đấu đang diễn ra rất căng.
82': PHẢN CÔNG !!! Đức mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho Bờ Biển Nga phản công, nhưng đường chuyền sau cùng của Yan Diomande lại đi không trúng đích.
84': PHẠT GÓC !!! Bờ Biển Ngà đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được tạt vào vòng cấm, nhưng các hậu vệ của Đức đã dễ dàng hóa giải thành công.
86': KHÔNG VÀO !!! Deniz Undav có pha xử lý bóng qua người tốt trước vòng cấm địa, sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng lại không thắng được thủ môn Yahia Fofana.
88': ĐÁNG TIẾC !!! Bờ Biển Ngà phản công, cơ hội đến với Simon Adingra, nhưng cầu thủ này khống chế bước một lỗi trong vòng cấm của Đức nên lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà.
90': KHÔNG VÀO !!! Nadiem Amiri có cơ hội rất ngon ăn trong vòng cấm địa của Bờ Biển Ngà, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại quá nhẹ nên không thắng được thủ môn Yahia Fofana. Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90+4': VÀO VÀO VÀO !!! Đức tổ chức tấn công trung lộ, bóng được Felix Nmecha chuyền cho Deniz Undav, cầu thủ này khống chế bóng rất tốt trong vòng cấm địa rồi xoay người dứt điểm căng đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
HẾT GIỜ !!! Đức giành chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Nga để tiếp tục dẫn đầu bảng E với 6 điểm sau 2 lượt trận.
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