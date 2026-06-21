Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Đức ngược dòng thắng kịch tính Bờ Biển Ngà

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Đội tuyển Đức xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà với tỉ số 2-1 tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. Chiến thắng kịch tính này giúp "Cỗ xe tăng" tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Bước vào hiệp một, đội tuyển Đức lập tức dâng cao đội hình và áp đặt thế trận. Ngay phút đầu tiên, Kai Havertz tung cú sút đe dọa khung thành đối phương. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà nhanh chóng chứng minh họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đại diện châu Phi tận dụng nền tảng thể lực sung mãn, tích cực áp sát tầm cao và liên tục tổ chức các pha phản công tốc độ bên hai hành lang cánh.

Phút 30, Bờ Biển Ngà bất ngờ mở tỉ số. Sau tình huống căng ngang khó chịu từ cánh trái, hàng phòng ngự Đức thi đấu lúng túng, tạo điều kiện thuận lợi để Franck Kessie dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành đối phương. Đức nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng trọng tài từ chối một bàn thắng của Kai Havertz ở phút 39 do Jamal Musiala phạm lỗi trước đó.

Sang hiệp hai, đội tuyển Đức gia tăng sức ép cực kỳ mạnh mẽ lên phần sân đối phương nhằm đảo ngược tình thế. Phút 68, những nỗ lực hãm thành không biết mệt mỏi của họ đã mang lại kết quả. Từ pha phối hợp tấn công sắc nét bên cánh phải, bóng hướng thẳng vào khu vực vòng cấm địa. Tiền đạo Deniz Undav chớp thời cơ dứt điểm cận thành, ghi bàn san bằng tỉ số 1-1.

Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ Đức giải tỏa áp lực và thi đấu vô cùng hưng phấn. Họ kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, liên tiếp dồn ép Bờ Biển Ngà lùi sâu phòng ngự. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng. Đúng vào phút 90+4, Felix Nmecha chuyền bóng tinh tế để Deniz Undav khống chế gọn gàng trong vòng cấm. Tiền đạo này xoay người dứt điểm căng cực kỳ quyết đoán, hoàn tất cú đúp cá nhân và ấn định chiến thắng 2-1 ngoạn mục cho đại diện châu Âu.