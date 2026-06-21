Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận đấu lịch sử

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Tunisia đã có màn ra quân World Cup 2026 đáng quên khi để thua đậm 1-5 trước Thụy Điển, qua đó buộc ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Việc bổ nhiệm HLV Hervé Renard mang đến hy vọng về một diện mạo mới, đặc biệt khi chiến lược gia người Pháp nổi tiếng với khả năng tạo đột biến trong thời gian ngắn.

HLV Hervé Renard được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng ĐT Tunisia thay thế HLV Sabri Lamouchi. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Tunisia đang gặp nhiều vấn đề cả về phong độ lẫn sự ổn định. Họ chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất và thậm chí thua liên tiếp 3 trận với hiệu số bàn thắng bại rất tệ, cho thấy hệ thống phòng ngự đang tồn tại nhiều lỗ hổng.

Renard nhiều khả năng sẽ điều chỉnh sơ đồ chiến thuật nhằm gia cố hàng thủ và cải thiện khả năng chuyển trạng thái. Dẫu vậy, việc thay đổi quá nhanh trong thời gian ngắn cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi các cầu thủ chưa kịp thích nghi với triết lý mới.

Tunisia thua đậm 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân bảng F World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm tựa hiếm hoi của Tunisia nằm ở tinh thần và kinh nghiệm tại các kỳ World Cup gần đây. Họ luôn biết cách tạo ra bất ngờ ở những thời điểm khó khăn và chiến thắng trước Nhật Bản trong quá khứ có thể giúp đội bóng châu Phi thêm phần tự tin.

Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản tiếp tục cho thấy họ là một trong những đại diện mạnh nhất của châu Á tại giải đấu năm nay. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về 1 điểm mà còn thể hiện rõ khả năng tổ chức và bản lĩnh thi đấu của Samurai xanh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản duy trì lối chơi hiện đại với tốc độ cao và khả năng phối hợp linh hoạt. Đội bóng châu Á có thể chuyển đổi trạng thái nhanh chóng, đồng thời tận dụng tốt các tình huống cố định và khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Nhật Bản hòa 2-2 Hà Lan ở trận mở màn. (Ảnh: Reuters)

Dù mất một số trụ cột vì chấn thương, đặc biệt là sự vắng mặt của Takefusa Kubo, Nhật Bản vẫn sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể. Những cái tên như Ritsu Doan, Daizen Maeda hay Ayase Ueda đủ khả năng tạo ra khác biệt bằng tốc độ và sự cơ động.

Điểm đáng chú ý là Nhật Bản luôn duy trì sự ổn định trong lối chơi bất chấp thay đổi nhân sự. Điều này giúp họ không bị phụ thuộc vào cá nhân, đồng thời tạo ra một tập thể gắn kết và khó bị đánh bại.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Trận đấu giữa Tunisia vs Nhật Bản nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận cởi mở khi Tunisia buộc phải dâng cao tìm kiếm điểm số. Điều đó có thể tạo ra khoảng trống để Nhật Bản khai thác bằng những pha phản công tốc độ.

Với Tunisia, yếu tố tinh thần dưới thời tân HLV Hervé Renard có thể mang lại sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, trước một đối thủ có tổ chức tốt và giàu tính kỷ luật như Nhật Bản, họ sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn.

Nhật Bản dù không có thành tích phòng ngự quá ấn tượng tại World Cup, nhưng bù lại sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến cao. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đại diện châu Á hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu trong những thời điểm quyết định.

Xét tổng thể, Nhật Bản đang nhỉnh hơn về phong độ, sự ổn định và chất lượng đội hình. Tunisia có thể tạo ra những thời điểm khó khăn, nhưng để giành điểm trước một đối thủ đang đạt trạng thái tốt là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Ở trận đấu này, Nhật Bản khả năng cao sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn và giành chiến thắng với cách biệt không quá lớn. Đây có thể là bước đệm quan trọng để Samurai xanh tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out tại World Cup 2026.