Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận đấu lịch sử
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản giành chiến thắng đậm 4-0 trước Tunisia ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.
Cuộc đối đầu giữa Tunisia vs Nhật Bản khởi đầu với tốc độ cao khi đại diện châu Á nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 4, Daichi Kamada đã tận dụng cơ hội trong vòng cấm để mở tỉ số, tạo lợi thế sớm cho Samurai xanh.
Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản chơi hưng phấn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Tunisia bằng những pha lên bóng tốc độ. Đội bóng Bắc Phi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công khi các phương án tiếp cận khung thành đều bị bẻ gãy từ tuyến giữa.
Sau nhiều tình huống hãm thành, Nhật Bản tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 31 nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Ayase Ueda từ rìa vòng cấm. Trước khi hiệp 1 khép lại, Tunisia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đối thủ.
Sang hiệp 2, Nhật Bản vẫn duy trì thế trận chủ động với lối chơi pressing tầm cao đầy hiệu quả. Tunisia dù rất cố gắng đẩy cao đội hình nhưng lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, khiến các cơ hội lần lượt trôi qua đáng tiếc.
Phút 69, Junya Ito ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 sau pha phối hợp mượt mà với Ueda, gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Tunisia. Không dừng lại ở đó, đến phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng đậm 4-0.
Trong những phút cuối, Tunisia hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Nhật Bản. Các pha pressing của Tunisia không mang lại hiệu quả khi tuyến giữa của Samurai xanh kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup. Với 3 điểm trọn vẹn, Nhật Bản mở rộng cánh cửa vào vòng knock-out. Ngược lại, Tunisia chính thức bị loại từ vòng bảng sau màn trình diễn thiếu hiệu quả và không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội.