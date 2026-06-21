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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận đấu lịch sử

Chủ Nhật, 13:15, 21/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản giành chiến thắng đậm 4-0 trước Tunisia ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Cuộc đối đầu giữa Tunisia vs Nhật Bản khởi đầu với tốc độ cao khi đại diện châu Á nhanh chóng áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 4, Daichi Kamada đã tận dụng cơ hội trong vòng cấm để mở tỉ số, tạo lợi thế sớm cho Samurai xanh.

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Daichi Kamada ghi bàn mở màn bữa tiệc bàn thắng cho Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản chơi hưng phấn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Tunisia bằng những pha lên bóng tốc độ. Đội bóng Bắc Phi gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công khi các phương án tiếp cận khung thành đều bị bẻ gãy từ tuyến giữa.

Sau nhiều tình huống hãm thành, Nhật Bản tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 31 nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Ayase Ueda từ rìa vòng cấm. Trước khi hiệp 1 khép lại, Tunisia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đối thủ.

ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, Nhật Bản vẫn duy trì thế trận chủ động với lối chơi pressing tầm cao đầy hiệu quả. Tunisia dù rất cố gắng đẩy cao đội hình nhưng lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm, khiến các cơ hội lần lượt trôi qua đáng tiếc.

Phút 69, Junya Ito ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 sau pha phối hợp mượt mà với Ueda, gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Tunisia. Không dừng lại ở đó, đến phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng đậm 4-0.

ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 3
Junya Ito tỏa sáng ghi bàn đóng góp vào chiến thắng đậm của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Trong những phút cuối, Tunisia hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự chắc chắn của Nhật Bản. Các pha pressing của Tunisia không mang lại hiệu quả khi tuyến giữa của Samurai xanh kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup. Với 3 điểm trọn vẹn, Nhật Bản mở rộng cánh cửa vào vòng knock-out. Ngược lại, Tunisia chính thức bị loại từ vòng bảng sau màn trình diễn thiếu hiệu quả và không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội.

ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 4
Nhật Bản giành chiến thắng đậm ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)
19:26
19:27
 
19:29

Dự đoán kết quả Tunisia vs Nhật Bản

19:32

Tunisia đã có màn ra quân World Cup 2026 đáng quên khi để thua đậm 1-5 trước Thụy Điển, qua đó buộc ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Việc bổ nhiệm HLV Hervé Renard mang đến hy vọng về một diện mạo mới, đặc biệt khi chiến lược gia người Pháp nổi tiếng với khả năng tạo đột biến trong thời gian ngắn.

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HLV Hervé Renard được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng ĐT Tunisia thay thế HLV Sabri Lamouchi. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Tunisia đang gặp nhiều vấn đề cả về phong độ lẫn sự ổn định. Họ chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất và thậm chí thua liên tiếp 3 trận với hiệu số bàn thắng bại rất tệ, cho thấy hệ thống phòng ngự đang tồn tại nhiều lỗ hổng.

Renard nhiều khả năng sẽ điều chỉnh sơ đồ chiến thuật nhằm gia cố hàng thủ và cải thiện khả năng chuyển trạng thái. Dẫu vậy, việc thay đổi quá nhanh trong thời gian ngắn cũng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi các cầu thủ chưa kịp thích nghi với triết lý mới.

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Tunisia thua đậm 1-5 trước Thụy Điển ở trận ra quân bảng F World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm tựa hiếm hoi của Tunisia nằm ở tinh thần và kinh nghiệm tại các kỳ World Cup gần đây. Họ luôn biết cách tạo ra bất ngờ ở những thời điểm khó khăn và chiến thắng trước Nhật Bản trong quá khứ có thể giúp đội bóng châu Phi thêm phần tự tin.

Bên kia chiến tuyến, Nhật Bản tiếp tục cho thấy họ là một trong những đại diện mạnh nhất của châu Á tại giải đấu năm nay. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về 1 điểm mà còn thể hiện rõ khả năng tổ chức và bản lĩnh thi đấu của Samurai xanh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản duy trì lối chơi hiện đại với tốc độ cao và khả năng phối hợp linh hoạt. Đội bóng châu Á có thể chuyển đổi trạng thái nhanh chóng, đồng thời tận dụng tốt các tình huống cố định và khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

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Nhật Bản hòa 2-2 Hà Lan ở trận mở màn. (Ảnh: Reuters)

Dù mất một số trụ cột vì chấn thương, đặc biệt là sự vắng mặt của Takefusa Kubo, Nhật Bản vẫn sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể. Những cái tên như Ritsu Doan, Daizen Maeda hay Ayase Ueda đủ khả năng tạo ra khác biệt bằng tốc độ và sự cơ động.

Điểm đáng chú ý là Nhật Bản luôn duy trì sự ổn định trong lối chơi bất chấp thay đổi nhân sự. Điều này giúp họ không bị phụ thuộc vào cá nhân, đồng thời tạo ra một tập thể gắn kết và khó bị đánh bại.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Trận đấu giữa Tunisia vs Nhật Bản nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận cởi mở khi Tunisia buộc phải dâng cao tìm kiếm điểm số. Điều đó có thể tạo ra khoảng trống để Nhật Bản khai thác bằng những pha phản công tốc độ.

Với Tunisia, yếu tố tinh thần dưới thời tân HLV Hervé Renard có thể mang lại sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, trước một đối thủ có tổ chức tốt và giàu tính kỷ luật như Nhật Bản, họ sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn.

Nhật Bản dù không có thành tích phòng ngự quá ấn tượng tại World Cup, nhưng bù lại sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến cao. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đại diện châu Á hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu trong những thời điểm quyết định.

Xét tổng thể, Nhật Bản đang nhỉnh hơn về phong độ, sự ổn định và chất lượng đội hình. Tunisia có thể tạo ra những thời điểm khó khăn, nhưng để giành điểm trước một đối thủ đang đạt trạng thái tốt là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Ở trận đấu này, Nhật Bản khả năng cao sẽ kiểm soát thế trận tốt hơn và giành chiến thắng với cách biệt không quá lớn. Đây có thể là bước đệm quan trọng để Samurai xanh tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out tại World Cup 2026.

19:33

Đội hình dự kiến:

Tunisia (4-2-3-1): Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat

Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Roan, Maeda; Ueda

09:54
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Các cổ động viên của đội tuyển Nhật Bản đã có mặt tại sân Monterrey để cổ vũ đội nhà. (Ảnh: AP)
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Ảnh: Reuters
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Người hâm mộ đội tuyển Tunisia có mặt cổ vũ đội nhà. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: AP
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Ảnh: Reuters
10:12
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Cầu thủ hai đội đổ bộ sân vận động Monterrey để chuẩn bị bước vào màn so tài tại lượt trận 2 bảng F. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
10:13

Đội hình ra sân: 

Tunisia (3-4-2-1): Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Skhiri, Mejbri, Abdi; Saad, Tounekti; Ben Slimane

Nhật Bản (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Nakamura, Kamada, Sano, Doan; Tanaka, Ito, Ueda

10:23

Ở trận đấu này, Nhật Bản có tới 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý là hai điều chỉnh ở hàng thủ ba người. Quyết định này cho thấy HLV Hajime Moriyasu chưa hài lòng với khả năng phòng ngự sau trận hòa 2-2 trước Hà Lan.

Ở tuyến dưới, đội trưởng Hiroki Ito và Takehiro Tomiyasu được trao cơ hội đá chính. Hai cái tên này thay thế cho Shogo Taniguchi và Tsuyoshi Watanabe nhằm gia cố sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Trên hàng công, những điều chỉnh cũng xuất hiện khi Daizen Maeda phải ngồi dự bị sau màn trình diễn mờ nhạt. Trong khi đó, Takefusa Kubo vắng mặt vì chấn thương, cùng với Shuto Machino không thể góp mặt.

Sự xuất hiện của Junya Ito mang đến phương án mới ở hành lang cánh, Ở khu vực giữa sân, Tanaka nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm, qua đó đẩy Daichi Kamada lên thi đấu ở vai trò hộ công.

Với những điều chỉnh này, Nhật Bản có thể chuyển sang sơ đồ 3-5-2 để tăng cường sự cân bằng. Trên hàng công, Junya Ito sẽ đá cặp cùng Ayase Ueda, tạo nên bộ đôi giàu tốc độ và khả năng gây đột biến.

10:44
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Màn so tài giữa Tunisia vs Nhật Bản sẽ đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. (Ảnh: AP)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: AP
10:50
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Cầu thủ hai đội khởi động trước giờ G. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: AP
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
11:00

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ Nhật Bản ra sân trong trang phục áo xanh - quần xanh, trong khi dàn cầu thủ Tunisia mặc áo trắng quần trắng và có quyền giao bóng trước.

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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
11:02

2' KHÔNG PHẠT ĐỀN !!! Ueda bị Skhiri bên phía Tunisia tác động trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không lỗi và trận đấu được tiếp tục.

11:03

3' NGUY HIỂM !!! Mejbri đưa ra quyết định ngẫu hứng khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang của Nhật Bản

11:05

4' VÀO VÀO VÀOOOOOOOOOOO !!! Daichi Kamada đệm bóng cận thành sau khi nhận đường căng ngang từ đồng đội bên cánh trái theo hướng tấn công của Nhật Bản, ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Samurai xanh !!!

11:07
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 39
Tình huống Kamada ghi bàn mở tỉ số cho Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 41
Ảnh: Reuters
11:10

9' KHÔNG VÀO !!! Từ đường phát động tấn công bên cánh phải của Nhật Bản, bóng được cắt ngang khung thành Tunisia nhưng Ueda đã không thể tận dụng để ghi bàn.

11:13

13' Khung thành của Tunisia đang bị đặt trong tình trạng báo động, khi phải đối mặt với hàng loạt những pha hãm thành nguy hiểm từ các tiền đạo bên phía Nhật Bản.

11:20

18' Các cầu thủ Tunisia đang phải đối mặt bài toán khó nơi 1/3 cuối sân của Nhật Bản, khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương. Hàng loạt những pha lên bóng ở hai hành lang biên đều chưa được phát huy tác dụng.

11:21
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 42
Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao. (Ảnh: Reuters)
11:24

24' Hai đội bước vào quãng nghỉ 2 phút để tiếp nước. Đây là khoảng thời gian quan trọng để các cầu thủ Tunisia sốc lại tinh thần sau khi phải nhận bàn thua từ rất sớm. 

11:29

29' Các cầu thủ Tunisia đang dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mejbri tiếp tục là nhân tố quan trọng của đội khi lùi sâu về khu vực giữa sân để kéo bóng tổ chức tấn công.

11:32

31' VÀO VÀO VÀOOOOOOOOO !!! Ueda thoải mái cầm bóng trước khi di chuyển vào vị trí trống trải ngay rìa vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng đi sệt vào góc xa khung thành của Tunisia, nhân đôi cách biệt cho Nhật Bản. Tỉ số lúc này đã là 2-0 cho đại diện châu Á.

11:36
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 43
Ueda nâng tỉ số lên 2-0 cho Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
11:38

36' Các cầu thủ Nhật Bản sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-0 đã chủ động lùi sâu đội hình và tiếp tục triển khai lối chơi "ru ngủ" đối phương. Samurai xanh sẵn sàng phản công nhanh sau các pha mất bóng của cầu thủ Tunisia. 

11:44

43' KHÔNG ĐƯỢC !!! Nhật Bản được hưởng quả đá phạt cố định, bóng nằm chếch bên phải từ góc nhìn của thủ thành Tunisia. Ito treo bóng đưa vào vòng cấm nhưng thủ môn Dahmen đã chơi tập trung và chiếm lĩnh không gian tốt để hóa giải thành công.

11:45

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!

11:48

45+2' NGUY HIỂM !!! Bắt nguồn từ tình huống ném biên rất mạnh đưa bóng vào vòng cấm của Nhật Bản, Mejbri bật cao đánh đầu nhưng không thể chiến thắng thủ thành Suzuki lao ra rất nhanh để cản phá. Sau đó, trọng tài cũng xác định Mejbri đã phạm lỗi với thủ môn của Nhật Bản.

11:49
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 44
Mejbri (số 10) thi đấu năng nổ nhưng chưa thể giúp Tunisia tìm được đường vào khung thành của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
11:50

KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Nhật Bản tạm thời dẫn trước 2-0 Tunisia nhờ các bàn thắng của Kamada và Ueda.

12:05

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! 

12:07

47' Các cầu thủ Nhật Bản nhập cuộc hiệp 2 giống như cách họ bắt đầu trận đấu. HLV Moriyasu tiếp tục chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình để pressing tầm cao.

12:08

48' KHÔNG VÀO !!! Tanaka bên phía Nhật Bản tung cú dứt điểm bằng chân phải từ rất xa bên ngoài vòng cấm của Tunisia, đưa bóng đi sệt đập đất nhưng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. 

12:10

50' NGUY HIỂM !!! Bóng được căng ngang vào vòng cấm của Nhật Bản nhưng Mejbri đã xử lý lóng ngóng làm bóng trôi qua hai chân và không thể tận dụng cơ hội.

12:11
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 45
Ảnh: Reuters
12:15

55' Cũng giống như hiệp 1, các cầu thủ Nhật Bản sau khi nhập cuộc với tốc độ nhanh trong những phút đầu hiệp 2 đã chủ động chơi chậm lại nhằm tìm kiếm những sơ hở của Tunisia để phản công.

12:19

58' KHÔNG ĐƯỢC !!! Các cầu thủ Tunisia có pha lên bóng bên cánh trái theo hướng tấn công, tuy nhiên Ritsu Doan của Nhật Bản đã rất nhanh lùi về phòng ngự và hóa giải thành công cơ hội của Tunisia.

12:25

64' Tunisia gia tăng sức mạnh hàng công khi HLV Herve Renard tung Chaouat vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

12:27

66' KHÔNG ĐƯỢC !!! Các cầu thủ Nhật Bản "nhảy múa" trước khu vực rìa vòng cấm của Tunisia sau hàng loạt tình huống ban bật đẹp mắt, để rồi Nakamura cầm bóng rổi tung cú sút nhưng đã bị cản lại từ trung vệ của Tunisia. 

12:28
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 46
Mỗi khi các cầu thủ Tunisia có bóng trong chân, ngay lập tức có từ 2-3 cầu thủ Nhật Bản nhanh chóng ập vào để vây tỏa đối thủ. (Ảnh: Reuters)
12:30

69' VÀO VÀO VÀOOOOOOOOOOO !!! J. Ito nhận đường chọc khe tinh tế vào trung lộ của Ueda rồi dẫn bóng thẳng vào vòng cấm của Tunisia, sau đó dứt điểm đưa bóng đi chìm đánh bại thủ thành Dahmen, nâng tỉ số lên 3-0 cho Nhật Bản !!!

12:31

71' Hai đội có quãng nghỉ 2 phút để tiếp nước.

12:34
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 47
Cận cảnh tình huống ghi bàn của J. Ito. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 48
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 49
Ảnh: Reuters
12:36

75' KHÔNG ĐƯỢC !!! Gharbi nhận đường tạt bóng của đồng đội rồi cầm bóng đi thẳng vào vòng cấm của Nhật Bản, sau đó tung cú sút căng nhưng đã bị trung vệ đối phương cản lại.

12:39

79' Seko và Y. Suzuki vào sân thế chỗ cho Nakamura và Tomiyasu được HLV Moriyasu thay ra nhằm giữ sức cho chặng đường phía trước của Nhật Bản.

12:45

83' VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Từ đường tạt bóng như đặt của Sano bên phía cánh phải theo hướng tấn công, Ueda bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành, đánh bại cả thủ môn Dahmen và các trung vệ Tunisia đứng trước khung gỗ, nâng tỉ số lên 4-0 cho Nhật Bản.

12:50
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 50
Ueda bật cao đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm với của các cầu thủ Tunisia, ghi bàn thứ 4 cho Nhật Bản. (Ảnh: AP)
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 51
Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 53
Ảnh: Reuters
12:51

Hiệp 2 có 6 phút bù giờ !!!

12:56

90+5' Các cầu thủ Tunisia không thể pressing thành công để lấy bóng trong chân các cầu thủ Nhật Bản. Bên cạnh đó, mọi đường lên bóng của Tunisia đều bị hàng tiền vệ của Nhật Bản chặn lại ngay từ khu vực giữa sân.

12:57

HẾT GIỜ !!! Nhật Bản giành chiến thắng đậm 4-0 trước Tunisia ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup. Kết quả này giúp đại diện châu Á sáng cửa vào vòng knock-out, trong khi Tunisia chính thức là cái tên tiếp theo bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

ket qua world cup 2026 hom nay 21-6 nhat ban thang dam tunisia o tran dau lich su hinh anh 54
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Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển trên sân vận động Houston ở Texas, Mỹ.

Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển

Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 rạng sáng 21-6: Cơn cuồng phong cam "cuốn phăng" Thụy Điển trên sân vận động Houston ở Texas, Mỹ.

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