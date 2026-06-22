Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Cape Verde lại gây sốc, rộng cửa đi tiếp

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Uruguay đã đánh rơi chiến thắng theo cách đầy tiếc nuối khi bị Cape Verde cầm hòa 2-2 ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026. Kết quả này khiến đại diện Nam Mỹ tự đẩy mình vào thế khó, bởi ở lượt đấu cuối họ phải chạm trán ứng viên hàng đầu Tây Ban Nha để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Bước vào trận đấu, Uruguay được đánh giá cao hơn hẳn nhưng lại gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng và pressing quyết liệt của Cape Verde. Đại diện châu Phi gây bất ngờ ở phút 21 khi Kevin Pina tung cú sút phạt hiểm hóc từ cự ly gần 30m, đánh bại thủ thành Fernando Muslera để mở tỷ số. Đây là bàn thắng lịch sử, tiếp thêm sự tự tin lớn cho Cape Verde.

Sau quãng thời gian bị dẫn trước, Uruguay dần lấy lại thế trận. Phút 43, Maxi Araujo tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để đánh đầu gỡ hòa 1-1. Chỉ ít phút sau, đúng vào thời gian bù giờ hiệp một, Agustin Cano đệm bóng cận thành sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, giúp Uruguay khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn 2-1.

Sang hiệp hai, Uruguay chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, khi đang kiểm soát thế trận, đại diện Nam Mỹ bất ngờ trả giá vì sai lầm cá nhân. Phút 61, Mathias Olivera xử lý thiếu an toàn, để Helio Varela cướp bóng rồi vượt qua thủ môn trước khi dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde.

Những phút còn lại chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Uruguay. Maxi Araujo từng đưa bóng vào lưới ở phút 68 nhưng VAR từ chối vì lỗi việt vị. Federico Valverde, Darwin Nunez và Brian Rodriguez liên tiếp có cơ hội, song đều không thể tận dụng thành công.

Chung cuộc, Uruguay chỉ giành được 1 điểm trong trận đấu họ buộc phải thắng. Trong khi đó, Cape Verde tiếp tục tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026, mở rộng cánh cửa đi tiếp và đẩy Uruguay vào tình thế đầy rủi ro trước cuộc đối đầu quyết định với Tây Ban Nha.