Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Cape Verde lại gây sốc, rộng cửa đi tiếp
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6, Cape Verde gây sốc khi cầm hòa Uruguay với tỉ số 2-2, qua đó cơ hội lớn vượt qua vòng bảng.
Uruguay đã đánh rơi chiến thắng theo cách đầy tiếc nuối khi bị Cape Verde cầm hòa 2-2 ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026. Kết quả này khiến đại diện Nam Mỹ tự đẩy mình vào thế khó, bởi ở lượt đấu cuối họ phải chạm trán ứng viên hàng đầu Tây Ban Nha để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
Bước vào trận đấu, Uruguay được đánh giá cao hơn hẳn nhưng lại gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng và pressing quyết liệt của Cape Verde. Đại diện châu Phi gây bất ngờ ở phút 21 khi Kevin Pina tung cú sút phạt hiểm hóc từ cự ly gần 30m, đánh bại thủ thành Fernando Muslera để mở tỷ số. Đây là bàn thắng lịch sử, tiếp thêm sự tự tin lớn cho Cape Verde.
Sau quãng thời gian bị dẫn trước, Uruguay dần lấy lại thế trận. Phút 43, Maxi Araujo tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để đánh đầu gỡ hòa 1-1. Chỉ ít phút sau, đúng vào thời gian bù giờ hiệp một, Agustin Cano đệm bóng cận thành sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, giúp Uruguay khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn 2-1.
Sang hiệp hai, Uruguay chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng kết liễu đối thủ. Tuy nhiên, khi đang kiểm soát thế trận, đại diện Nam Mỹ bất ngờ trả giá vì sai lầm cá nhân. Phút 61, Mathias Olivera xử lý thiếu an toàn, để Helio Varela cướp bóng rồi vượt qua thủ môn trước khi dứt điểm gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde.
Những phút còn lại chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Uruguay. Maxi Araujo từng đưa bóng vào lưới ở phút 68 nhưng VAR từ chối vì lỗi việt vị. Federico Valverde, Darwin Nunez và Brian Rodriguez liên tiếp có cơ hội, song đều không thể tận dụng thành công.
Chung cuộc, Uruguay chỉ giành được 1 điểm trong trận đấu họ buộc phải thắng. Trong khi đó, Cape Verde tiếp tục tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026, mở rộng cánh cửa đi tiếp và đẩy Uruguay vào tình thế đầy rủi ro trước cuộc đối đầu quyết định với Tây Ban Nha.
Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, bảng H được đánh giá là bảng đấu dễ đoán khi Tây Ban Nha và Uruguay vượt trội về đẳng cấp, lực lượng cũng như kinh nghiệm so với Saudi Arabia và Cape Verde. Tuy nhiên, ngay lượt trận mở màn, cục diện bảng đấu đã đảo chiều ngoài dự đoán. Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0, trong khi Uruguay cũng chỉ giành được 1 điểm trước Saudi Arabia sau trận hòa 1-1 đầy chật vật.
Hai kết quả bất ngờ khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng H trở nên khó lường hơn. Ở lượt trận thứ hai, Uruguay buộc phải giành trọn 3 điểm trước Cape Verde nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó trước màn chạm trán Tây Ban Nha ở lượt cuối.
Xét về thực lực, Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa không thể xem nhẹ Cape Verde sau màn trình diễn ấn tượng của đại diện châu Phi trước Tây Ban Nha. Dù để đối thủ tung ra tới 27 cú dứt điểm, Cape Verde vẫn đứng vững nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật và sự xuất sắc của thủ môn Vozinha với 7 pha cứu thua quan trọng.
Cape Verde cho thấy sự lì lợm không phải ngẫu nhiên. Đội bóng này giữ sạch lưới 7 trong 10 trận vòng loại và chỉ thua 1 trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chính phong độ ổn định ấy giúp họ loại Cameroon khỏi cuộc đua đến World Cup 2026.
Bên kia chiến tuyến, Uruguay vẫn bộc lộ nhiều vấn đề trên hàng công. Trước Saudi Arabia, họ cũng tung ra 27 cú dứt điểm nhưng thiếu hiệu quả trong các tình huống bóng sống. Kể từ khi không còn Suarez và Cavani, khả năng săn bàn của La Celeste giảm sút rõ rệt. Ở 5 trận gần nhất, Uruguay không thắng và chưa trận nào ghi quá 1 bàn.
Với phong cách phòng ngự kín kẽ của Cape Verde, Uruguay nhiều khả năng sẽ gặp thêm một trận đấu khó khăn. Dù vậy, bản lĩnh và kinh nghiệm ở sân chơi lớn vẫn là điểm tựa để đại diện Nam Mỹ hướng tới chiến thắng đầu tiên.
“Chúng tôi là quốc gia nhỏ bé nhưng đã thể hiện bản lĩnh ở trận mở màn. Chúng tôi sẽ nỗ lực thể hiện bản sắc dân tộc là sự dũng cảm, đoàn kết và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chúng tôi biết Uruguay là đội bóng mạnh nhưng cũng cần tin tưởng. Đội bóng có thể biến điều không thể thành có thể để đạt mục tiêu là đoạt vé dự vòng knock-out” - HLV Bubista tuyên bố.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- URUGUAY: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
- CAPE VERDE: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Uruguay không thắng cả 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 4, thua 1).
- Cape Verde chỉ thua 1/16 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 9, hòa 6, thua 1).
- Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.
Một số hình ảnh trước trận đấu.
Các cầu thủ khởi động trước trận.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': PHẠM LỖI !!! Agustin Cano phạm lỗi với hậu vệ bên phía Cape Verde trong lúc tranh chấp. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, thi đấu không ngại va chạm.
5': Agustin Cano bị Diney Borges đẩy sau, nhưng trọng tài không thổi phạt cầu thủ bên phía Cape Verde. Các cầu thủ Cape Verde đang thi đấu pressing tầm cao và vào bóng rất rát.
6': THẺ VÀNG !!! Sidny Lopes Cabral nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ của Uruguay. Với tấm thẻ vàng này, Sidny Lopes Cabral sẽ vắng mặt ở trận đấu kế tiếp.
7': PHẠT GÓC !!! Uruguay đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng các hậu vệ Cape Verde đã dễ dàng cản phá thành công.
10': Lối chơi giàu thể lực, sức mạnh của Cape Verde đang khiến Uruguay gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.
12': PHẠT GÓC !!! Uruguay được hưởng phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng các hậu vệ của Cape Verde vẫn thi đấu tập trung và hóa giải thành công.
14': KHÔNG VÀO !!! Uruguay có cơ hội phản công nhanh, cơ hội ghi bàn đến với Federico Valverde trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của tiền vệ này lại đi chệch khung thành đối phương.
16': KHÔNG ĐƯỢC !!! Uruguay đá phạt góc, nhưng lần này thủ môn Vozinha đã đoán được hướng đi của bóng và ôm gọn. Thủ môn sinh năm 1986 vẫn chưa phải làm việc vất vả, khi Uruguay chưa có cơ hội ghi bàn nguy hiểm.
20': THẺ VÀNG !!! Cape Verde phản công, Telmo Arcanjo dắt bóng từ giữa sân tới trước vòng cấm địa của Uruguay, Rodrigo Bentancur buộc phải phạm lỗi, trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng với cầu thủ này.
21': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống sút phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 30m, Kevin Pina sút bóng căng và chìm đánh bại thủ môn Fernando Muslera ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Đây là bàn thắng lịch sử của đại diện châu Phi.
24': KHÔNG ĐƯỢC !!! Uruguay có cơ hội dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, trọng tài đang tham khảo các trợ lý để xem bóng đá chạm tay hậu vệ Cape Verde hay chưa. Sau đó, các trọng tài xác định không có 11m cho Uruguay.
Trọng tài cho hai đội nghỉ 3 phút để tiếp nước giữa hiệp 1.
28': Theo thống kê, Uruguay có 5 cú dứt điểm, nhưng không cú sút nào đi trúng đích. Trong khi đó, Cape Verde có bàn thắng mở tỉ số chỉ sau một cú sút cầu môn. Đại diện của Nam Mỹ đang gặp bế tắc trước lối chơi giàu năng lượng của Cape Verde.
33': KHÔNG VÀO !!! Uruguay mất bóng nguy hiểm, nhưng cầu thủ bên phía Cape Verde lại rê bóng lỗi nên không vượt qua được hậu vệ của đối phương.
34': SÚT XA !!! Federico Valverde thử vận may bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi không chính xác. Uruguay vẫn đang gặp khó trước lối chơi áp sát của Cape Verde.
36': PHẠM LỖI !!! Sidny Lopes Cabral đi bóng tốc độ bên cánh trái, nhưng đã bị Agustin Cano phạm lỗi. Những pha chuyển trạng thái của đại diện châu Phi đang tỏ ra rất nguy hiểm.
38': NGUY HIỂM !!! Sidny Lopes Cabral đi bóng tốc độ bên cánh trái sau đó tạt vào vòng cấm địa buộc thủ môn Fernando Muslera phải đấm bóng cứu thua. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, Sidny Lopes Cabral thực hiện cú sút thẳng, nhưng bóng đi không trúng đích.
43': VÀO VÀO VÀO !!! Maxi Araujo đánh đầu ghi bàn cận thành sau pha phòng ngự lỗi của hàng thủ bên phía Cape Verde. Đây là bàn thắng thứ hai của Maxi Araujo ở World Cup 2026. Trước đó, anh cũng ghi bàn ở trận đấu với Saudi Arabia.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
45+6': VÀO VÀO VÀO !!! Uruguay tổ chức tấn công rất hay bên cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm địa để Maxi Araujo đánh đầu chuyền bóng cho Agustin Cano dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Vozinha, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Uruguay tạm dẫn 2-1 Cape Verde.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': Ngay ở đầu hiệp 2, Uruguay đã chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ ba. Đại diện Nam Mỹ tạo ra sức ép lớn khiến Cape Verde vất cả chống đỡ.
52': SÚT XA !!! Sidny Lopes Cabral có khoảng trống trước vòng cấm địa của Uruguay, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành.
58': THẺ VÀNG !!! Mathias Olivera nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ Cape Verde. Đại diện châu Phi được hưởng quả phạt trực tiếp.
59': SÚT PHẠT !!! Jamiro Monteiro sút phạt, nhưng bóng không đi qua hàng rào. Những phút vừa qua Cape Verde chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng chưa tạo ra cơ hội ghi bàn nào rõ rệt.
61': VÀO VÀO VÀO !!! Mathias Olivera mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện để Helio Varela cướp bóng rê qua thủ môn Uruguay rồi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Helio Varela vừa vào sân đã tỏa sáng mang về bàn thắng cho Cape Verde.
63': KHÔNG VÀO !!! Cape Verde phản công nhanh, Jamiro Monteiro có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cầu thủ mang áo số 10 lại sút bóng đi cao hơn khung thành đối phương.
68': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Maxi Araujo đưa được bóng vào lưới Cape Verde sau một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài đã tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng xem cầu thủ Uruguay đã việt vị hay chưa.
70': VAR TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Uruguay đã việt vị trước đó nên bàn thắng không được công nhận.
Trọng tài cho cầu thủ hai đội nghỉ 3 phút để tiếp nước giữa hiệp 2.
75': PHẠT GÓC !!! Cape Verde đá phạt góc bên cánh phải, bóng được Jamiro Monteiro treo vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Uruguay đã đánh đầu giải nguy thành công.
76': PHẠT GÓC !!! Sidny Lopes Cabral đá phạt góc bên cánh phải, nhưng một lần nữa hàng thủ Uruguay đã đánh đầu phá bóng thành công. Cape Verde đang thi đấu rất tự tin và hưng phấn.
81': KHÔNG ĐƯỢC !!! Uruguay tấn công bên cánh trái, Maxi Araujo tạt bóng vào vòng cấm địa Cape Verde, nhưng hậu vệ đối phương đã đánh đầu giải nguy thành công.
85': PHẠT GÓC !!! Uruguay đá phạt góc bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ của Cape Verde đã đánh đầu giải nguy thành công.
86': KHÔNG VÀO !!! Brian Rodriguez có cơ hội đá bồi rất ngon ăn trong vòng cấm địa, nhưng bóng lại đập chân hậu vệ của Cape Verde đi hết đường biên ngang.
89': PHẠM LỖI !!! Uruguay được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện khung thành ở cự ly khoảng gần 20m. Đây là cơ hội tốt để đại diện Nam Mỹ ghi bàn thắng định đoạt trận đấu.
90': KHÔNG VÀO !!! Federico Valverde sút phạt, nhưng cú sút của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid lại đưa bóng đi cao hơn khung thành của Cape Verde.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
90+2': NGUY HIỂM !!! Darwin Nunez có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang rất tốt vào trong, nhưng không đồng đội nào của anh có thể băng vào dứt điểm.
90+3': KHÔNG VÀO !!! Uruguay phản công nhanh, Agustin Cano dốc bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Cape Verde.
90+5': PHẢN CÔNG NHANH !!! Cape Verde phản công nhanh, nhưng tiền đạo của đội bóng này không thể dứt điểm vì trung vệ Uruguay tắc bóng thành công trong vòng cấm địa chịu phạt góc. Ở quả phạt góc sau đó, hàng thủ Uruguay đã hóa giải thành công pha treo bóng của đối phương.
HẾT GIỜ !!! Uruguay bị Cape Verde cầm hòa 2-2. Kết quả này khiến đại diện Nam Mỹ đứng trước nguy cơ bị loại, khi họ phải đối đầu với Tây Ban Nha ở lượt trận cuối.
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