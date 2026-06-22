Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia

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Bước vào trận đấu với Saudi Arabia khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương sau trận ra quân kém thuyết phục trước Cape Verde, các cầu thủ Tây Ban Nha ngay lập tức đẩy cao đội hình dồn ép đối phương nghẹt thở.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, chỉ tron vòng 14 phút, Tây Ban Nha có liền 3 bàn thắng để cụ thể hóa ưu thế ép sân của mình. Phút thứ 10, Lamine Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha với tình huống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Tương tự, Mikel Oyarzabal cũng với hai tình huống dứt điểm cận thành bằng chân trái khác trong vòng 3 phút từ phút 21 tới 24 đã nhanh chóng lập cú đúp vào lưới Saudi Arabia.

Sau khi có 3 bàn dẫn trước, Tây Ban Nha chủ động chơi chậm rãi và kiểm soát bóng. Thậm chí, Bò tót trong hiệp hai còn lần lượt rút hết các cầu thủ trụ cột như Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal hay Dani Olmo rời sân để dưỡng sức cho đường dài.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Mặc dù không bung hết sức, Tây Ban Nha vẫn có bàn thắng thứ 4 khi Cucurella bắt volley chân trái cận thành khiến thủ môn Mohammed Al Owais trong nỗ lực đấm bóng cứu thua đã đẩy bóng chạm người hậu vệ Hassan Al Tambakti dẫn tới bàn phản lưới nhà của Saudi Arabia ở phút 49.

Trong những phút tiếp theo của hiệp 2, Tây Ban Nha không còn quá chú trọng việc lên bóng hay ghi bàn. Phía bên kia chiến tuyến, dù nỗ lực nhưng Saudi Arabia quá yếu cũng không thể tạo nên điều gì khác biệt.

Bàn thắng của Ferran Torres bị VAR khước từ vì lỗi việt vị (Ảnh: Reuters)

Phút bù giờ thứ 2, Ferran Torres dứt điểm tung lưới Saudi Arabia nhưng VAR can thiệp và bàn thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành thắng lợi 4-0 trước Saudi Arabia và có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng H World Cup 2026.