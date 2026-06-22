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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia

Thứ Hai, 01:05, 22/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia trên sân vận động Atlanta ở Georgia, Mỹ.

01:18

Bước vào trận đấu với Saudi Arabia khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương sau trận ra quân kém thuyết phục trước Cape Verde, các cầu thủ Tây Ban Nha ngay lập tức đẩy cao đội hình dồn ép đối phương nghẹt thở.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, chỉ tron vòng 14 phút, Tây Ban Nha có liền 3 bàn thắng để cụ thể hóa ưu thế ép sân của mình. Phút thứ 10, Lamine Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha với tình huống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm cận thành.

ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 1
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 2
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 3
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 4
Ảnh: Reuters

Tương tự, Mikel Oyarzabal cũng với hai tình huống dứt điểm cận thành bằng chân trái khác trong vòng 3 phút từ phút 21 tới 24 đã nhanh chóng lập cú đúp vào lưới Saudi Arabia.

Sau khi có 3 bàn dẫn trước, Tây Ban Nha chủ động chơi chậm rãi và kiểm soát bóng. Thậm chí, Bò tót trong hiệp hai còn lần lượt rút hết các cầu thủ trụ cột như Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal  hay Dani Olmo rời sân để dưỡng sức cho đường dài. 

ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 5
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 6
Ảnh: Reuters

Mặc dù không bung hết sức, Tây Ban Nha vẫn có bàn thắng thứ 4 khi Cucurella bắt volley chân trái cận thành khiến thủ môn Mohammed Al Owais trong nỗ lực đấm bóng cứu thua đã đẩy bóng chạm người hậu vệ Hassan Al Tambakti dẫn tới bàn phản lưới nhà của Saudi Arabia ở phút 49.

Trong những phút tiếp theo của hiệp 2, Tây Ban Nha không còn quá chú trọng việc lên bóng hay ghi bàn. Phía bên kia chiến tuyến, dù nỗ lực nhưng Saudi Arabia quá yếu cũng không thể tạo nên điều gì khác biệt.

ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 7
Bàn thắng của Ferran Torres bị VAR khước từ vì lỗi việt vị (Ảnh: Reuters)

Phút bù giờ thứ 2, Ferran Torres dứt điểm tung lưới Saudi Arabia nhưng VAR can thiệp và bàn thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành thắng lợi 4-0 trước Saudi Arabia và có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng H World Cup 2026.

10:51

Đội hình ra sân:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Rodri; Yamal, Ferran Torres, Williams

Saudi Arabia (4-4-2): Al-Owais; Boushal, Al-Amri, Altambakti, Kadesh; Mandash, Kanno, Al-Khaibari, Al-Ghannam; Al-Buraikan, Al-Juwayr. 

10:51
10:53

Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với nhiều áp lực một cách rất bất ngờ. Lý do đến từ việc họ để hòa 0-0 trong ngày ra quân trước Cape Verde. Việc đó khiến đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng H chưa thể tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Điều đáng lo với HLV Luis de la Fuente không phải khả năng kiểm soát thế trận mà là hiệu quả trong khâu dứt điểm. Trước Cape Verde, La Roja áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đây được xem là "bài toán" muôn thuở của Tây Ban Nha sau khi họ chia tay những Fernando Torres hay David Villa.

Rõ ràng, nhìn vào những gì diễn ra ở Atlanta là lời cảnh báo rằng Tây Ban Nha cần sắc bén hơn nếu muốn tiến sâu tại giải đấu. Giờ đây, Tây Ban Nha sẽ cần sự tham gia tích cực hơn từ Lamine Yamal và Nico Williams trong màn so tài sắp tới với Saudi Arabia. 

Về phía Saudi Arabia, trận hòa 1-1 trước Uruguay là kết quả rất đáng khích lệ. Đại diện châu Á cho thấy sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng tốt các tình huống cố định. Tuy nhiên, đối đầu Tây Ban Nha là thử thách hoàn toàn khác.

Tây Ban Nha mạnh về kiểm soát bóng và Saudi Arabia sẽ cần chuẩn bị cho mình nền tảng cực tốt để đối đầu với đại diện của châu Âu. Nếu không duy trì được sự tập trung, hàng thủ của đội bóng Tây Á hoàn toàn có thể bị khai thác. Ngoài ra, những chân sút của Saudi Arabia cũng cần tận dụng tốt các cơ hội có được. Chỉ có như thế, Saudi Arabia mới mong có điểm trước Tây Ban Nha.

 

10:54
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10:55
 

 

22:09

Đội hình ra sân:

Spain: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Gonzalez, Rodri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal. 

Dự bị: Raya, Joan Garcia, Pubill, Grimaldo, Eric Garcia, Llorente, Merino, Torres, Fabian, Gavi, Pino, Williams, Zubimendi, Munoz, Iglesias.

Saudi Arabia: Al Owais, Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Al Amri, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Khaibari, Al Juwayr, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. 

Dự bị: Al Aqidi, Al Kassar, Majrashi, Yahya, Al Shehri, Al Boushal, Kadesh, Al Johani, Al Ghannam, Al Hajji, Al Hamdan, Mandash, Kanno, Thakri, Abu Al Shamat.

Trọng tài chính: Raphael Claus (Brazil)

22:23
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Lamine Yamal đá chính trong màn đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Saudi Arabia bảng H World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Các cầu thủ Tây Ban Nha sớm có mặt trên sân Atlanta ở bang Texas, Mỹ (Ảnh: Reuters)
23:00

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Tây Ban Nha ra sân trong trang phục áo đỏ - quần xanh, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Saudi Arabia mặc áo trắng - quần trắng.

23:05

4': Sút xa !!! Lamine Yamal đột phá vào trung lộ từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trước khi tung ra cú dứt điểm chân trái quyết đoán từ cự li hơn 30m đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Mohammed Al Owais bên phía Saudi Arabia.

23:07
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Lamine Yamal tả xung hữu đột trước hàng thủ Saudi Arabia (Ảnh: Reuters)
23:09

8': Không được !!! Dani Olmo bắt volley chân phải một chạm từ tình huống bóng bật ra sau tình huống phối hợp đá phạt góc của các cầu thủ Tây Ban Nha, tuy nhiên, bóng đi thẳng lên khán đài sân Atlanta.

23:12

10': VÀOOOOOOOO !!! Mikel Oyarzabal đột phá bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trước khi căng ngang hiểm hóc vào vòng cấm để Lamine Yamal băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Saudi Arabia, mở tỷ số !!!

23:16
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 21
Lamine Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha trước Saudi Arabia (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 22
Ảnh: Reuters
23:18

17': Cơ hội !!! Mikel Oyarzabal đột phá trung lộ dũng mãnh trước khi tung ra cú sút chân phải đầy uy lưucj trong vòng vây 3 hậu vệ đối phương khiến thủ môn Mohammed Al Owais phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Saudi Arabia.

23:22

21': VÀOOOOOO !!! Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Saudi Arabia sau pha phối hợp đá phạt góc của các cầu thủ Tây Ban Nha và Mikel Oyarzabal chớp thời cơ rất nhanh với cú chích mũi giày chân trái tung lưới thủ môn Mohammed Al Owais, nhân đôi cách biệt cho Bò tót !!!

23:26

24': VÀOOOOOOO !!! Bóng được Dani Olmo treo vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha để Mikel Oyarzabal thoải mái dứt điểm chân trái cận thành tung lưới thủ môn Mohammed Al Owais bên phía Saudi Arabia, nâng tỷ số lên 3-0 !!!

23:29
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 23
Cú đúp trong vòng 3 phút của Mikel Oyarzabal vào lưới Saudi Arabia (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
23:31

30': Không được !!! Lamine Yamal tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái điệu nghệ nhưng bóng đi quá thiếu chính xác, ra gần cột cờ góc thay vì hướng vào khung thành Saudi Arabia.

23:37

35': Dứt điểm từ xa !!! Abdulelah Al Amri quan sát thấy thủ môn Unai Simón lên cao và quyết định tuing ra cú sút chân phải từ bên phần sân nhà nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ môn Tây Ban Nha kịp lùi về ôm gọn bóng.

Ngay sau đó, thủ môn Mohammed Al Owais mắc sai lầm, chuyền thẳng bóng vào chân Mikel Oyarzabal bên cánh trái và tiền đạo của Tây Ban Nha lập tức tung ra cú dứt điểm chân trái vào khung thành đã bỏ trống của Saudi Arabia nhưng bóng dội xà ngang bật ra hết sức đáng tiếc.

23:38
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Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo trước Saudi Arabia (Ảnh: Reuters)
23:43

42': Cơ hội !!! Mikel Oyarzabal thoải mái tung ra cú sút chân trái trong vòng cấm đối phương đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Mohammed Al Owais bên phía Saudi Arabia.

23:51

45'+5: Hết hiệp một !!! Tây Ban Nha tạm dẫn trước Saudi Arabia với tỷ số 3-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Atlanta, Mỹ. 

23:53
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Màn ăn mừng ấn tượng của Lamine Yamal (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 27
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 28
Ảnh: Reuters
00:08

46': Hiệp hai bắt đầu !!! Tây Ban Nha rút dần các trụ cột như Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal rời sân để nghỉ ngơi sau khi có lưng vốn là dẫn trước Saudi Arabia 3 bàn.

00:12

49': VÀOOOOOO !!! Pedri treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha để Cucurella thoải mái bắt volley chân trái tung lưới Saudi Arabia, nâng tỷ số lên 4-0 !!! 

00:13
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Lamine Yamal được rút khỏi sân để nghỉ ngơi (Ảnh: Reuters)
00:18

53': Dứt điểm liên tiếp !!! Pedro Porro bứt tốc bên cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha trước khi xâm nhập vòng cấm và sút chân phải đầy uy lực khi đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Saudi Arabia. Ferran Torres băng vào đánh đầu bồi nhưng Mohammed Al Owais tiếp tục phản xạ đổ người ôm gọn bóng cứu thua cho Saudi Arabia.

00:28

65': Đối mặt !!! Mikel Merino chọc khe tinh tế để Ferran Torres thoát xuống đối mặt với thủ môn Mohammed Al Owais bên phía Saudi Arabia nhưng lại dứt điểm chân phải đưa bóng đi chệch cột dọc.

00:31
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Dù dứt điểm dẫn tới tình huống Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 4-0 nhưng Cucurella không được tính là tác giả bàn thắng, mà FIFA nhận định đó là pha phản lưới nhà của trung vệ Hassan Al Tambakti bên phía Saudi Arabia (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 31
Ảnh: Reuters
00:44

81': Nguy hiểm !!! Abdullah Al Hamddan có bóng trước vòng cấm và tung ra cú sút chân trái quyết đoán nhưng thủ môn Unai Simón đã đổ người ôm gọn bóng sau hai nhịp khống chế cứu thua cho Tây Ban Nha.

00:54
00:58

90'+2: VÀOOOOOOOO !!! Pedro Porro căng ngang hiểm hóc trong vòng cấm để Ferran Torres dễ dàng dứt điểm bồi cận thành bằng chân trái, tung lưới Saudi Arabia, nâng tỷ số lên 5-0 cho Tây Ban Nha !!!

VAR vào cuộc và xác định Ferran Torres đã việt vị và bàn thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha không được công nhận.

01:00
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Ảnh: Reuters
01:02

90'+9: HẾT GIỜ !!! Tây Ban Nha giành thắng lợi với tỷ sô 4-0 trước Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 trên sân vận động Atlantâ ở bang Texas, Mỹ.

Kết quả Tây Ban Nha vs Saudi Arabia

Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với nhiều áp lực sau khi họ đã để Cape Verde cầm hòa ở lượt trận trước. Nếu không thể thắng đêm nay, viễn cảnh bị loại từ vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng được đánh giá như ứng viên vô địch.

Điều đáng lo với HLV Luis de la Fuente không phải khả năng kiểm soát thế trận mà là hiệu quả trong khâu dứt điểm. Trước Cape Verde, La Roja áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

ket qua world cup 2026 hom nay 22-6 tay ban nha thang nhan nha truoc saudi arabia hinh anh 33

Đây được xem là "bài toán" muôn thuở của Tây Ban Nha suốt thời gian qua nhưng nó đã phần nào bị che mờ ở giải đấu lớn gần nhất là EURO 2024 bởi phong độ chói sáng của cặp cánh Nico Williams và Lamine Yamal.

Trong trận ra quân World Cup 2026 với Cape Verde, cả hai nhân tố này đều không đá chính. Nico Williams chỉ vào sân ở phút 87 trong khi Yamal cũng chỉ chơi cỡ 20 phút.

HLV Luis de la Fuente có lý do khi để cặp cánh "thiên thần" của mình trên ghế dự bị ở lượt trận đầu tiên. Đó là do thể trạng của Yamaal và Williams chưa đạt 100% do chấn thương gặp phải từ cuối mùa 2025/2026. Tuy nhiên trong tình thế khó khăn như hiện tại, có thể nhà cầm quân này sẽ có những toan tính khác cho trận gặp Saudi Arabia.

Trước trận đấu, Lamine Yamal chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì mà HLV yêu cầu, nhưng tôi chưa đạt trạng thái tốt nhất để chơi trọn vẹn một trận đấu. Tôi cảm thấy rất ổn, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ ra sân ngay từ đầu. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV".

Những chia sẻ của Yamal nói lên rằng HLV Luis de la Fuente sẽ cần có những toan tính rất kỹ càng và chi tiết cho trận đấu đêm nay bởi rủi ro đến với ngôi sao của Barca cũng sẽ ảnh hưởng chung đến đội bóng trong quãng đường còn lại của giải đấu.

Với Saudi Arabia, những gì họ thể hiện ở trận ra quân với Uruguay là rất tích cực. Những gì HLV Donis làm được trong thời gian ngắn là đáng ngợi khen với một tập thể chật vật, còn có thể thua bất cứ đội bóng tầm trung nào của châu Á ít tháng trước.

Saudi Arabia có lực lượng gần như mạnh nhất. Đội trưởng Salem Al-Dawsari tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, trong khi Abdulelah Al Amri vừa ghi bàn trước Uruguay và sẽ tiếp tục chỉ huy hàng thủ. Một điểm nữa hoàn toàn có thể làm đại diện Tây Á hài lòng.

Phúc Quảng/VOV.VN
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