English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ

Thứ Hai, 04:05, 22/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn. 

ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 1

Đây là trận đấu mà thủ môn đôi bên là Beiranvand (Iran) và Courtois (Bỉ) đã thi đấu rất xuất sắc để ngăn cản các cơ hội ghi bàn rõ rệt của hàng tiền đạo đôi bên. 

Bỉ kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể tận dụng thành công. Sau khi Ngoy (Bỉ) nhận thẻ đỏ ở giữa hiệp 2, đội bóng châu Âu cũng đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 khi trận đấu khép lại. 

Với kết quả này, cả Bỉ lẫn Iran đều có 2 điểm sau 2 lượt trận và sẽ cần hướng tới chiến thắng ở lượt trận tiếp theo để tìm vé vào vòng 32 đội. 

14:11
14:12
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 3
14:12
 

 

14:13

Trong ngày ra quân của World Cup 2026, ĐT Bỉ đã không thể duy trì mạch thắng trước giải khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1. Đó không phải là thảm họa, nhưng đã khiến đại diện châu Âu mất đi một số ưu thế mà đáng lẽ ra họ phải là những người nắm giữ.

ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 5

Trong trận đấu cách đây ít ngày, đội bóng của HLV Rudi Garcia kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ không thể tận dụng đủ. Bỉ rời sân với cảm giác rằng họ lẽ ra phải có nhiều hơn 1 điểm.

Phải đến khi Lukaku vào sân, khác biệt mới được tạo ra khi tình huống uy hiếp của cầu thủ này đã khiến hậu vệ Ai Cập lúng túng đá phản lưới nhà.

Lukaku đã 33 tuổi và vừa trải qua một chấn thương nặng khiến anh bỏ lỡ phần lớn thời gian của mùa 2025/2026. Không thể đòi hỏi chân sút này có phong độ đỉnh cao như nhiều năm về trước.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở trận đấu với Ai Cập giống như một gợi mở để HLV Rudi Garcia sử dụng Lukaku hợp lý hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh các mũi tấn công của ĐT Bỉ gần như vô hại trong ngày ra quân.

Bên phần sân đối diện, Iran cũng bước vào trận đấu mở màn World Cup với phong độ rất tốt. Họ đã đánh bại Costa Rica 5-0 và Gambia 3-1 trong các trận giao hữu trước giải đấu, thể hiện sự sắc bén trong tấn công và sự tổ chức tốt ở hàng phòng ngự. Thế nhưng, giống như Bỉ, đại diện châu Á cũng chỉ giành được 1 điểm ở ngày ra quân.

ĐT Iran bị New Zealand cầm hòa 2-2 trong bối cảnh 2 lần bị dẫn bàn. Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei cho thấy mình tham dự World Cup không chỉ để cho đủ số lượng, nhưng khả năng duy trì sức ép trong suốt 90 phút trước một đội bóng chất lượng như Bỉ là một dấu hỏi lớn.

Ngoài ra, việc đi lại giữa Mexico và Mỹ liên tục tuy không phải là vấn đề mới nhưng vẫn cần phải nhắc đến khi nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực của các cầu thủ Iran trong trận mở màn. Điều tương tự hoàn toàn có thể lặp lại trong trận đấu với ĐT Bỉ.

Lúc này bảng G đang rất khó đoán sau lượt trận đầu tiên, khi cả 4 đội đều chỉ có 1 điểm. Một chiến thắng ở màn so tài này sẽ giúp đội bóng giành 3 điểm có vị thế tốt để giành vé đi tiếp. Cả hai đội đều hiểu điều đó, nhưng Bỉ với thực lực nhỉnh hơn khả năng sẽ là những người nở nụ cười cuối cùng.

01:26
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 6
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
01:31
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 8
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 10
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 12
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 14
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 16
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 18
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 20
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 22
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 24
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 25
Ảnh: Reuters. 
01:31
01:34

Ở trận đấu hôm nay, ĐT Bỉ "chấp" đối thủ 2 người là Doku và Debast. 2 cầu thủ này bị chấn thương, không thể ra sân. 

01:40

Trước trận đấu, ĐT Iran phải di chuyển quãng đường hơn 200km từ "đại bản doanh" ở Mexico để đến với sân SoFi tại Los Angeles để ra sân tranh tài. 

02:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Bỉ giao bóng trước. 

02:04

3' De Bruyne tạt bóng từ cánh phải, Lukaku băng vào và có va chạm bằng đầu gối với thủ môn của Iran. Thẻ vàng đã được rút ra với cầu thủ bên phía ĐT Bỉ. 

02:05
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 26
Ảnh: Reuters. 
02:10

9' ĐT Bỉ đang là những người chủ động hơn. Tuy nhiên, chưa có những pha bóng thực sự nguy hiểm được tạo ra. Ở tình huống gần nhất, De Bruyne đã dứt điểm đưa bóng đến trúng người thủ môn Beiranvand của Iran. 

02:15

14' Iran có pha bóng đáng chú ý đầu tiên trong trận. Cầu thủ áo trắng tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Bỉ và tung ra cú đá hiểm hóc nhưng Courtois đã kịp thời bay người cứu thua. 

02:21

20' Các cầu thủ Bỉ nỗ lực phối hợp nhanh, ít chạm trong phạm vi hẹp để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Iran. Tuy nhiên, đại diện châu Á vẫn đang duy trì sự tập trung để hóa giải. 

02:21
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 27
Ảnh: Reuters. 
02:28

24' KHÔNG CÓ BÀN THẮNG !!! Cầu thủ Bỉ để bóng chạm tay, Iran được hưởng quả đá phạt từ cự ly gần 25m, chính diện với khung thành Bỉ. Hajisafi bước lên nhưng không thực hiện cú đá, anh chuyền cho Taremi băng xuống dứt điểm chìm, đánh bại Courtois. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận Taremi đã dứt điểm trong thế việt vị. Chưa có bàn thắng cho Iran. 

02:35

35' ĐT Bỉ vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, hiệu quả trong các pha lên bóng của đại diện châu Âu là chưa cao. 

02:41

40' Cầu thủ Bỉ mất quá nhiều thời gian mà không thực hiện quả ném biên. Quyền ném biên được trao cho Iran. 

02:42
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 28
Ảnh: Reuters. 
02:46

Hiệp 1 có 8 phút bù giờ !!!!

02:53

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

03:11

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

03:12
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 29
Ảnh: Reuters. 
03:16

50' De Bruyne thực hiện cú đá phạt góc về cột xa, mở ra cơ hội cho Saelemaekers băng xuống dứt điểm, bóng đi chệch khung thành Iran. 

03:19

53' Jahanbakhsh ném biên mạnh vào vòng cấm ĐT Bỉ, mở ra thời cơ cho Mohebi tung ra cú sút căng, buộc thủ môn Courtois phải vất vả cứu thua. 

03:23

57' ĐT Bỉ có 3 sự thay đổi người. Lukébakio, Castagne và Vanaken được tung vào sân. 

03:25
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 30
Ảnh: Reuters. 
03:29

62' Lukébakio sau khi vào sân đã tạo nên những sự khác biệt trên hàng công ĐT Bỉ. Cầu thủ chạy cánh này có được sự táo bạo khiến hàng thủ Iran có phần nào đó lúng túng. Tuy vậy, hiệu quả cụ thể là các bàn thắng thì đại diện châu Âu chưa làm được. 

03:33

66' THẺ ĐỎ CHO ĐT BỈ!!! Trung vệ Ngoy của ĐT Bỉ mắc sai lầm khi chuyền bóng về quá non, Taremi nhanh chóng băng lên và cầu thủ trẻ của đại diện châu Âu đã kéo ngã Taremi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. 

03:35
ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 31
Thẻ đỏ tai hại của Ngoy khiến ĐT Bỉ phải chơi thiếu người. (Ảnh: Reuters). 
03:38

72' ĐT Bỉ buộc phải có sự điều chỉnh về nhân sự khi Lukaku được rút ra để trung vệ Theate được bổ sung. 

03:46

80' Dù chơi hơn người nhưng ĐT Iran không vội dâng cao đội hình tấn công. Đại diện châu Á mong muốn giữ chắc 1 điểm trước khi nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn. 

03:56

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

04:01

Hết giờ !!! ĐT Bỉ hòa ĐT Iran 0-0. 

ket qua world cup 2026 hom nay 22 6 iran xuat sac cam hoa bi hinh anh 32
Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia trên sân vận động Atlanta ở Georgia, Mỹ.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22-6: Tây Ban Nha thắng nhàn nhã trước Saudi Arabia trên sân vận động Atlanta ở Georgia, Mỹ.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận đấu lịch sử
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận đấu lịch sử

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản giành chiến thắng đậm 4-0 trước Tunisia ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận đấu lịch sử

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản thắng đậm Tunisia ở trận đấu lịch sử

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 21-6: Nhật Bản giành chiến thắng đậm 4-0 trước Tunisia ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: 3 đội đi tiếp, Nhật Bản gây ấn tượng
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: 3 đội đi tiếp, Nhật Bản gây ấn tượng

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, 3 đội đã chính thức giành vé đi tiếp, ĐT Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với trận thắng đậm Tunisia 4-0.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: 3 đội đi tiếp, Nhật Bản gây ấn tượng

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: 3 đội đi tiếp, Nhật Bản gây ấn tượng

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, 3 đội đã chính thức giành vé đi tiếp, ĐT Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với trận thắng đậm Tunisia 4-0.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Cape Verde World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Cape Verde World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Cape Verde bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 22/6/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Cape Verde World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Cape Verde World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Uruguay vs Cape Verde bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 22/6/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bỉ vs Iran bảng G World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bỉ vs Iran bảng G World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bỉ vs Iran thuộc khuôn khổ bảng G World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/6.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bỉ vs Iran bảng G World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bỉ vs Iran bảng G World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bỉ vs Iran thuộc khuôn khổ bảng G World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 22/6.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế