Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn.
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 22/6: Iran xuất sắc cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0 dù bị đánh giá thấp hơn trước giờ bóng lăn.
Đây là trận đấu mà thủ môn đôi bên là Beiranvand (Iran) và Courtois (Bỉ) đã thi đấu rất xuất sắc để ngăn cản các cơ hội ghi bàn rõ rệt của hàng tiền đạo đôi bên.
Bỉ kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể tận dụng thành công. Sau khi Ngoy (Bỉ) nhận thẻ đỏ ở giữa hiệp 2, đội bóng châu Âu cũng đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 khi trận đấu khép lại.
Với kết quả này, cả Bỉ lẫn Iran đều có 2 điểm sau 2 lượt trận và sẽ cần hướng tới chiến thắng ở lượt trận tiếp theo để tìm vé vào vòng 32 đội.
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Trong ngày ra quân của World Cup 2026, ĐT Bỉ đã không thể duy trì mạch thắng trước giải khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1. Đó không phải là thảm họa, nhưng đã khiến đại diện châu Âu mất đi một số ưu thế mà đáng lẽ ra họ phải là những người nắm giữ.
Trong trận đấu cách đây ít ngày, đội bóng của HLV Rudi Garcia kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ không thể tận dụng đủ. Bỉ rời sân với cảm giác rằng họ lẽ ra phải có nhiều hơn 1 điểm.
Phải đến khi Lukaku vào sân, khác biệt mới được tạo ra khi tình huống uy hiếp của cầu thủ này đã khiến hậu vệ Ai Cập lúng túng đá phản lưới nhà.
Lukaku đã 33 tuổi và vừa trải qua một chấn thương nặng khiến anh bỏ lỡ phần lớn thời gian của mùa 2025/2026. Không thể đòi hỏi chân sút này có phong độ đỉnh cao như nhiều năm về trước.
Tuy nhiên, những gì diễn ra ở trận đấu với Ai Cập giống như một gợi mở để HLV Rudi Garcia sử dụng Lukaku hợp lý hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh các mũi tấn công của ĐT Bỉ gần như vô hại trong ngày ra quân.
Bên phần sân đối diện, Iran cũng bước vào trận đấu mở màn World Cup với phong độ rất tốt. Họ đã đánh bại Costa Rica 5-0 và Gambia 3-1 trong các trận giao hữu trước giải đấu, thể hiện sự sắc bén trong tấn công và sự tổ chức tốt ở hàng phòng ngự. Thế nhưng, giống như Bỉ, đại diện châu Á cũng chỉ giành được 1 điểm ở ngày ra quân.
ĐT Iran bị New Zealand cầm hòa 2-2 trong bối cảnh 2 lần bị dẫn bàn. Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei cho thấy mình tham dự World Cup không chỉ để cho đủ số lượng, nhưng khả năng duy trì sức ép trong suốt 90 phút trước một đội bóng chất lượng như Bỉ là một dấu hỏi lớn.
Ngoài ra, việc đi lại giữa Mexico và Mỹ liên tục tuy không phải là vấn đề mới nhưng vẫn cần phải nhắc đến khi nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực của các cầu thủ Iran trong trận mở màn. Điều tương tự hoàn toàn có thể lặp lại trong trận đấu với ĐT Bỉ.
Lúc này bảng G đang rất khó đoán sau lượt trận đầu tiên, khi cả 4 đội đều chỉ có 1 điểm. Một chiến thắng ở màn so tài này sẽ giúp đội bóng giành 3 điểm có vị thế tốt để giành vé đi tiếp. Cả hai đội đều hiểu điều đó, nhưng Bỉ với thực lực nhỉnh hơn khả năng sẽ là những người nở nụ cười cuối cùng.
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Ở trận đấu hôm nay, ĐT Bỉ "chấp" đối thủ 2 người là Doku và Debast. 2 cầu thủ này bị chấn thương, không thể ra sân.
Trước trận đấu, ĐT Iran phải di chuyển quãng đường hơn 200km từ "đại bản doanh" ở Mexico để đến với sân SoFi tại Los Angeles để ra sân tranh tài.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Bỉ giao bóng trước.
3' De Bruyne tạt bóng từ cánh phải, Lukaku băng vào và có va chạm bằng đầu gối với thủ môn của Iran. Thẻ vàng đã được rút ra với cầu thủ bên phía ĐT Bỉ.
9' ĐT Bỉ đang là những người chủ động hơn. Tuy nhiên, chưa có những pha bóng thực sự nguy hiểm được tạo ra. Ở tình huống gần nhất, De Bruyne đã dứt điểm đưa bóng đến trúng người thủ môn Beiranvand của Iran.
14' Iran có pha bóng đáng chú ý đầu tiên trong trận. Cầu thủ áo trắng tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Bỉ và tung ra cú đá hiểm hóc nhưng Courtois đã kịp thời bay người cứu thua.
20' Các cầu thủ Bỉ nỗ lực phối hợp nhanh, ít chạm trong phạm vi hẹp để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của Iran. Tuy nhiên, đại diện châu Á vẫn đang duy trì sự tập trung để hóa giải.
24' KHÔNG CÓ BÀN THẮNG !!! Cầu thủ Bỉ để bóng chạm tay, Iran được hưởng quả đá phạt từ cự ly gần 25m, chính diện với khung thành Bỉ. Hajisafi bước lên nhưng không thực hiện cú đá, anh chuyền cho Taremi băng xuống dứt điểm chìm, đánh bại Courtois. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận Taremi đã dứt điểm trong thế việt vị. Chưa có bàn thắng cho Iran.
35' ĐT Bỉ vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, hiệu quả trong các pha lên bóng của đại diện châu Âu là chưa cao.
40' Cầu thủ Bỉ mất quá nhiều thời gian mà không thực hiện quả ném biên. Quyền ném biên được trao cho Iran.
Hiệp 1 có 8 phút bù giờ !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
50' De Bruyne thực hiện cú đá phạt góc về cột xa, mở ra cơ hội cho Saelemaekers băng xuống dứt điểm, bóng đi chệch khung thành Iran.
53' Jahanbakhsh ném biên mạnh vào vòng cấm ĐT Bỉ, mở ra thời cơ cho Mohebi tung ra cú sút căng, buộc thủ môn Courtois phải vất vả cứu thua.
57' ĐT Bỉ có 3 sự thay đổi người. Lukébakio, Castagne và Vanaken được tung vào sân.
62' Lukébakio sau khi vào sân đã tạo nên những sự khác biệt trên hàng công ĐT Bỉ. Cầu thủ chạy cánh này có được sự táo bạo khiến hàng thủ Iran có phần nào đó lúng túng. Tuy vậy, hiệu quả cụ thể là các bàn thắng thì đại diện châu Âu chưa làm được.
66' THẺ ĐỎ CHO ĐT BỈ!!! Trung vệ Ngoy của ĐT Bỉ mắc sai lầm khi chuyền bóng về quá non, Taremi nhanh chóng băng lên và cầu thủ trẻ của đại diện châu Âu đã kéo ngã Taremi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
72' ĐT Bỉ buộc phải có sự điều chỉnh về nhân sự khi Lukaku được rút ra để trung vệ Theate được bổ sung.
80' Dù chơi hơn người nhưng ĐT Iran không vội dâng cao đội hình tấn công. Đại diện châu Á mong muốn giữ chắc 1 điểm trước khi nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn.
Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! ĐT Bỉ hòa ĐT Iran 0-0.
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