Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Haaland giúp Na Uy thắng kịch tính Senegal
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Haaland tỏa sáng với cú đúp giúp Na Uy thắng kịch tính 3-2 trước Senegal, qua đó giúp Na Uy sớm có vé vào vòng knock-out.
Màn so tài giữa Na Uy vs Senegal tại lượt trận 2 bảng I diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện châu Phi chủ động dâng cao với sự cơ động của Sadio Mane, trong khi Na Uy lựa chọn lối chơi thận trọng và chờ thời cơ phản công.
Hiệp 1 chứng kiến thế trận giằng co khi cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng thiếu sự chính xác ở pha dứt điểm cuối cùng. Bước ngoặt đến ở phút 43 khi Pedersen tận dụng sai lầm của Koulibaly để mở tỷ số, giúp Na Uy tạm dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.
Ngay đầu hiệp 2, Na Uy nhanh chóng gia tăng cách biệt nhờ pha lập công của Erling Haaland sau đường kiến tạo tinh tế của Odegaard. Bàn thắng này tiếp thêm sự hưng phấn cho đại diện Bắc Âu và khiến Senegal buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.
Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận “ăn miếng trả miếng” đầy hấp dẫn khi Ismaila Sarr rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Senegal. Tuy nhiên, Haaland một lần nữa lên tiếng với cú dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1 cho Na Uy.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở cuối trận khi Senegal không bỏ cuộc và liên tục gây sức ép lên phần sân đối thủ. Phút bù giờ, Sarr hoàn tất cú đúp để rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng chừng đó là không đủ để đội bóng châu Phi lật ngược tình thế.
Chung cuộc, Na Uy giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out cùng Pháp. Trong khi đó, Senegal vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho suất đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.