Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Haaland giúp Na Uy thắng kịch tính Senegal

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Với những gì đã thể hiện ở lượt trận mở màn, Na Uy và Senegal đều bước vào cuộc đối đầu này với mục tiêu rõ ràng là giành điểm để tiến gần hơn tới vòng knock-out.

Na Uy đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Iraq ở trận ra quân, trong khi Senegal lại rơi vào thế buộc phải có kết quả tích cực sau trận thua Pháp 1-3. Sự tương phản về tâm lý và phong độ hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu hấp dẫn và khó lường.

Na Uy thăng hoa nhờ Haaland

Na Uy đã có màn trở lại World Cup đầy ấn tượng sau 28 năm vắng bóng bằng chiến thắng đậm trước Iraq. Điểm nhấn lớn nhất chính là phong độ bùng nổ của Erling Haaland, người lập cú đúp và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.

Không chỉ hiệu quả trong khâu ghi bàn, Na Uy còn cho thấy sự lạnh lùng và sắc bén trong cách triển khai thế trận. Các pha tấn công được tổ chức nhanh gọn, tận dụng tốt khoảng trống và sai lầm của đối phương.

Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Stale Solbakken tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng I. Quan trọng hơn, Na Uy có cơ hội sớm giành vé đi tiếp nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai.

Tuy nhiên, hàng thủ của Na Uy vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Việc chỉ giữ sạch lưới 1 trong 7 trận gần nhất cho thấy đội bóng Bắc Âu vẫn tồn tại những khoảng trống có thể bị khai thác.

Dẫu vậy, với chuỗi phong độ ổn định và tinh thần đang lên cao, những “chiến binh Bắc Âu” vẫn được đánh giá là đội có nhiều lợi thế hơn. Sự tỏa sáng của Haaland cùng dàn vệ tinh xung quanh giúp họ luôn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến.

Senegal quyết tâm tránh thất bại

Bên kia chiến tuyến, Senegal bước vào trận đấu này với áp lực không nhỏ sau thất bại trước Pháp. Dù đã có những thời điểm chơi tốt, đại diện châu Phi vẫn không thể chống đỡ trước sức mạnh tấn công vượt trội của đối thủ.

Thất bại đó nối dài chuỗi trận không thắng của Senegal, khiến họ rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nếu tiếp tục trắng tay, cơ hội của “Sư tử Teranga” sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Mane không thể giúp Senegal tránh được thất bại trước Pháp ở trận mở màn. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, Senegal vẫn sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm và chất lượng. Những cái tên như Sadio Mane, Ismaila Sarr hay Nicolas Jackson có thể tạo ra khác biệt nếu tận dụng tốt cơ hội.

Vấn đề lớn nhất của Senegal nằm ở sự thiếu ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ có thể ghi bàn nhưng cũng dễ dàng để lộ khoảng trống, khiến thế trận trở nên khó kiểm soát.

HLV Pape Thiaw nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin tưởng vào bộ khung quen thuộc, đồng thời kỳ vọng các trụ cột tìm lại phong độ. Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ như Ibrahim Mbaye cũng mang đến thêm lựa chọn cho hàng công.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Xét về cục diện, đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để chơi tấn công. Na Uy muốn sớm định đoạt tấm vé đi tiếp, trong khi Senegal buộc phải giành điểm để duy trì hy vọng.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều sở hữu hàng công mạnh nhưng hàng thủ lại chưa thực sự chắc chắn. Điều này có thể khiến trận đấu diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội được tạo ra.

Na Uy có lợi thế về phong độ và tâm lý, đặc biệt khi Haaland đang đạt trạng thái rất cao. Tuy nhiên, Senegal với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình hoàn toàn có thể tạo ra thế trận ngang ngửa.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt kết quả. Nếu Senegal hạn chế được tầm ảnh hưởng của Haaland, họ có thể mở ra cơ hội giành điểm.