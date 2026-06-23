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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Haaland giúp Na Uy thắng kịch tính Senegal

Thứ Ba, 09:25, 23/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Haaland tỏa sáng với cú đúp giúp Na Uy thắng kịch tính 3-2 trước Senegal, qua đó giúp Na Uy sớm có vé vào vòng knock-out.

Màn so tài giữa Na Uy vs Senegal tại lượt trận 2 bảng I diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện châu Phi chủ động dâng cao với sự cơ động của Sadio Mane, trong khi Na Uy lựa chọn lối chơi thận trọng và chờ thời cơ phản công.

Hiệp 1 chứng kiến thế trận giằng co khi cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng thiếu sự chính xác ở pha dứt điểm cuối cùng. Bước ngoặt đến ở phút 43 khi Pedersen tận dụng sai lầm của Koulibaly để mở tỷ số, giúp Na Uy tạm dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

ket qua world cup 2026 hom nay 23-6 haaland giup na uy thang kich tinh senegal hinh anh 1
Pedersen ghi bàn mở tỉ số cho Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Ngay đầu hiệp 2, Na Uy nhanh chóng gia tăng cách biệt nhờ pha lập công của Erling Haaland sau đường kiến tạo tinh tế của Odegaard. Bàn thắng này tiếp thêm sự hưng phấn cho đại diện Bắc Âu và khiến Senegal buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

ket qua world cup 2026 hom nay 23-6 haaland giup na uy thang kich tinh senegal hinh anh 2
Haaland lên tiếng ở đầu hiệp 2. (Ảnh: Reuters)

Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận “ăn miếng trả miếng” đầy hấp dẫn khi Ismaila Sarr rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Senegal. Tuy nhiên, Haaland một lần nữa lên tiếng với cú dứt điểm quyết đoán, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1 cho Na Uy.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở cuối trận khi Senegal không bỏ cuộc và liên tục gây sức ép lên phần sân đối thủ. Phút bù giờ, Sarr hoàn tất cú đúp để rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng chừng đó là không đủ để đội bóng châu Phi lật ngược tình thế.

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Ismaila Sarr có ngày thi đấu rất tốt với cú đúp bàn thắng nhưng không thể giúp Senegal thu về kết quả có lợi. (Ảnh: Reuters)

Chung cuộc, Na Uy giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, qua đó sớm giành vé vào vòng knock-out cùng Pháp. Trong khi đó, Senegal vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho suất đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

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Haaland cùng các cầu thủ Na Uy ăn mừng chiến thắng theo phong cách "chèo thuyền Viking". (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
16:31
16:34
 

 

16:34

Dự đoán kết quả trận Na Uy vs Senegal

16:37

Với những gì đã thể hiện ở lượt trận mở màn, Na Uy và Senegal đều bước vào cuộc đối đầu này với mục tiêu rõ ràng là giành điểm để tiến gần hơn tới vòng knock-out.

Na Uy đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Iraq ở trận ra quân, trong khi Senegal lại rơi vào thế buộc phải có kết quả tích cực sau trận thua Pháp 1-3. Sự tương phản về tâm lý và phong độ hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu hấp dẫn và khó lường.

Na Uy thăng hoa nhờ Haaland

Na Uy đã có màn trở lại World Cup đầy ấn tượng sau 28 năm vắng bóng bằng chiến thắng đậm trước Iraq. Điểm nhấn lớn nhất chính là phong độ bùng nổ của Erling Haaland, người lập cú đúp và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.

Không chỉ hiệu quả trong khâu ghi bàn, Na Uy còn cho thấy sự lạnh lùng và sắc bén trong cách triển khai thế trận. Các pha tấn công được tổ chức nhanh gọn, tận dụng tốt khoảng trống và sai lầm của đối phương.

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Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Stale Solbakken tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng I. Quan trọng hơn, Na Uy có cơ hội sớm giành vé đi tiếp nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai.

Tuy nhiên, hàng thủ của Na Uy vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Việc chỉ giữ sạch lưới 1 trong 7 trận gần nhất cho thấy đội bóng Bắc Âu vẫn tồn tại những khoảng trống có thể bị khai thác.

Dẫu vậy, với chuỗi phong độ ổn định và tinh thần đang lên cao, những “chiến binh Bắc Âu” vẫn được đánh giá là đội có nhiều lợi thế hơn. Sự tỏa sáng của Haaland cùng dàn vệ tinh xung quanh giúp họ luôn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến.

Senegal quyết tâm tránh thất bại

Bên kia chiến tuyến, Senegal bước vào trận đấu này với áp lực không nhỏ sau thất bại trước Pháp. Dù đã có những thời điểm chơi tốt, đại diện châu Phi vẫn không thể chống đỡ trước sức mạnh tấn công vượt trội của đối thủ.

Thất bại đó nối dài chuỗi trận không thắng của Senegal, khiến họ rơi vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nếu tiếp tục trắng tay, cơ hội của “Sư tử Teranga” sẽ bị thu hẹp đáng kể.

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Mane không thể giúp Senegal tránh được thất bại trước Pháp ở trận mở màn. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, Senegal vẫn sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm và chất lượng. Những cái tên như Sadio Mane, Ismaila Sarr hay Nicolas Jackson có thể tạo ra khác biệt nếu tận dụng tốt cơ hội.

Vấn đề lớn nhất của Senegal nằm ở sự thiếu ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ có thể ghi bàn nhưng cũng dễ dàng để lộ khoảng trống, khiến thế trận trở nên khó kiểm soát.

HLV Pape Thiaw nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin tưởng vào bộ khung quen thuộc, đồng thời kỳ vọng các trụ cột tìm lại phong độ. Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ như Ibrahim Mbaye cũng mang đến thêm lựa chọn cho hàng công.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Xét về cục diện, đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để chơi tấn công. Na Uy muốn sớm định đoạt tấm vé đi tiếp, trong khi Senegal buộc phải giành điểm để duy trì hy vọng.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều sở hữu hàng công mạnh nhưng hàng thủ lại chưa thực sự chắc chắn. Điều này có thể khiến trận đấu diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội được tạo ra.

Na Uy có lợi thế về phong độ và tâm lý, đặc biệt khi Haaland đang đạt trạng thái rất cao. Tuy nhiên, Senegal với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình hoàn toàn có thể tạo ra thế trận ngang ngửa.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt kết quả. Nếu Senegal hạn chế được tầm ảnh hưởng của Haaland, họ có thể mở ra cơ hội giành điểm.

16:37

Đội hình dự kiến:

Na Uy (4-4-2): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mane

05:57
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Các cầu thủ hai đội đã đã có mặt tại sân vận động MetLife để chuẩn bị bước vào trận đấu. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Đội hình ra sân: 

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ajer, Wolfe, Heggem, Ryerson; Aursnes, Ødegaard, Berge; Nusa, Sørloth, Haaland

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, P. Gueye; I. Sarr, Camara, Mané; Jackson

06:17
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Cổ động viên đội tuyển Na Uy sớm có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội nhà. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh:Reuters
06:23
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Haaland cùng các đồng đội ra sân khởi động trước giờ bóng lăn. (Ảnh: Reuters)
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Mane cùng các cầu thủ Senegal sẵn sàng quyết đấu Na Uy trước giờ G. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Không khí sôi động bên phía hội cổ động viên của đội tuyển Senegal. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
07:00

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ Na Uy ra sân trong trang phục áo đen - quần đen và nắm quyền giao bóng trước, trong khi dàn cầu thủ Senegal thi đấu với trang phục áo trắng - quần trắng.

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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
07:03

2' KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ tình huống đá phạt góc của đồng đội, bóng bật ra đúng chân Nusa đang đứng ở rìa vòng cấm và cầu thủ này quyết định tung cú dứt điểm bóng đi rất căng nhưng chệch khung thành.

07:07

6' NGUY HIỂM !!! Sarr đột biến bên cánh phải theo hướng tấn công của Senegal rồi tung đường chuyền đưa bóng cắt ngang khung thành của Na Uy nhưng thủ môn Nyland đã chơi tập trung để hóa giải thành công.

07:11

10' Các cầu thủ Senegal với đầu tàu trên hàng công là Mane đang gây ra khá nhiều khó khăn cho hàng thủ của Na Uy. Trong khi đó, Haaland và các đồng đội sau những phút đầu dâng cao đội hình đã chủ động chơi chậm lại để giữ nhịp độ trận đấu.

07:13

13' TỔN THẤT CHO NA UY !!! Ryerson phải rời sân từ rất sớm khi dính chấn thương và người được thay thế vào chỗ của anh là Pedersen.

07:14
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Ảnh: Reuters
07:16

14' KHÔNG VÀO !!! Bắt nguồn từ đường lên bóng bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Na Uy, bóng được chuyền ngược về tuyến hai, nơi Odegaard chờ sẵn trong tư thế trống trải. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal tung cú dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác và cơ hội trôi qua đáng tiếc.

07:20

19' ĐÁNG TIẾC !!! Các cầu thủ Na Uy tổ chức bài bản tình huống tấn công ở khu vực 1/3 cuối sân của Senegal. Tuy nhiên, đường chuyền cuối cùng vào vòng cấm của Senegal từ Nusa lại quá nhẹ và bị thủ thành Mendy bắt bài, ôm gọn bóng thành công

07:22

22' Hai đội bước vào quãng nghỉ 2 phút để tiếp nước

07:24
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Haaland đang bị Koulibaly và các cầu thủ Senegal kèm cặp rất chặt và chưa thể tạo ra đột biến. (Ảnh: Reuters)
07:28

27' KHÔNG VÀO !!! Jackson phối hợp ăn ý với Mane ở rìa vòng cấm của Na Uy, sau đó tiền đạo đang thi đấu trong màu áo Bayern Munich tung cú sút căng nhưng bóng đi vọt xà ngang của thủ thành Nyland.

07:31

31' Tốc độ trận đấu đang được giảm xuống so với nửa đầu của hiệp 1, khi các cầu thủ Na Uy kéo lùi đội hình về chơi phòng ngự phản công. Trong khi đó, dàn cầu thủ Senegal vẫn chưa thể xuyên phá được hàng phòng ngự đối thủ.

07:37

36' Dù xuất hiện nhiều pha bóng tấn công hướng về khung thành hai đội, nhưng hiện tại hai thủ môn gần như không phải hoạt động nhiều, khi tổng cộng mới chỉ có một pha cứu thua đáng chú ý được tạo ra.

07:38

37' KHÔNG VÀO !!! Haaland chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm rồi đánh đầu chuyền bóng cho Odegaard xâm nhập nhanh vào khu vực 16m50. Đội trưởng của Na Uy tung cú dứt điểm 1 chạm bằng chân trái nhưng thủ môn Mendy đã chơi tập trung để cản phá thành công.

07:40
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Odegaard không thể chiến thắng Mendy trong tình huống dứt điểm cận thành. (Ảnh: Reuters)
07:42

41' Ngay lập Senegal có lời đáp trả khi Camara chiếm được khoảng trống ở rìa vòng cấm của Na Uy. Cầu thủ này quyết định thực hiện pha sút xa vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

07:45

43' VÀO VÀO VÀOOOOOOOO !!! Tận dụng tốt sai lầm từ đường chuyền hỏng của trung vệ Koulibaly, Pedersen cướp bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút bằng chân phải ở góc hẹp đánh bại thủ thành Mendy, mở tỉ số 1-0 cho Na Uy !!!

07:46

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ !!!

07:50

45+4' KHÔNG VÀO !!! Haaland tận dụng sai lầm của thủ thành Mendy sau đó tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng bóng đi trúng cột dọc của Senegal. Chỉ ít giây sau, tiền đạo đang thi đấu trong màu áo Man City tiếp tục có cơ hội bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành đối thủ, nhưng lần này Mendy đã chơi tập trung để đẩy bóng thành công.

07:51

KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Na Uy tạm dẫn trước Senegal với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng của Pedersen được ghi ở phút 43.

07:54
ket qua world cup 2026 hom nay 23-6 haaland giup na uy thang kich tinh senegal hinh anh 43
Cận cảnh tình huống dứt điểm thành bàn của Pedersen giúp Na Uy có lợi thế dẫn trước 1-0. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 23-6 haaland giup na uy thang kich tinh senegal hinh anh 44
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 23-6 haaland giup na uy thang kich tinh senegal hinh anh 45
Ảnh: Reuters
ket qua world cup 2026 hom nay 23-6 haaland giup na uy thang kich tinh senegal hinh anh 46
Ảnh: Reuters
08:04

HIỆP HAI BẮT ĐẦU !!!

08:10

48' VÀO VÀO VÀOOOOOOOOOO !!! Từ tình huống phản công mẫu mực bắt nguồn từ khu vực giữa sân, Odegaard thực hiện đường chọc khe tinh tế đẩy Haaland vào vị trí thuận rồi tiền đạo 25 tuổi tung cú dứt điểm rất căng vào góc cao khung thành Senegal làm bó tay thủ môn Mendy, nâng tỉ số lên 2-0 cho Na Uy. Như vậy, sau khi Mbappe tỏa sáng với cú đúp giúp Pháp đánh bại Iraq 3-0 thì Haaland cũng trả lời đanh thép bằng bàn thắng vào lưới Senegal.

08:13

53' VÀOOOOOOOOOOOOO !!! Sarr nhận đường chuyền kiến tạo tính tế của Mane rồi xâm nhập vào vòng cấm của Na Uy, sau đó dứt điểm đánh bại thủ môn Nyland, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Senegal !!!

08:17
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Chỉ ít phút sau khi Haaland ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Na Uy... (Ảnh: Reuters)
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... Sarr lập tức ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Senegal. (Ảnh: Reuters)
08:19

58' VÀOOOOOOOOOOOO !!! Diễn biến trận đấu đang diễn ra "điên rồ" khi Haaland lập tức ghi cú đúp nâng tỉ số lên 3-1 cho Na Uy chỉ ít phút sau khi Senegal có bàn gỡ. Từ đường kiến tạo vào vòng cấm của đồng đội, Haaland tung cú sút 1 chạm bằng chân trái ghim bóng vào nóc lưới khung thành Mendy. Tỉ số lúc này là 3-1 cho Na Uy !!!

08:22
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Tình huống Haaland lập cú đúp giúp Na Uy vươn lên dẫn trước 3-1. (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
08:23

63' SENEGAL GẶP TỔN THẤT LỚN !!! Thủ môn Mendy gặp chấn thương và không thể tiếp tục trận đấu. Người được vào sân thay thế cho Mendy là thủ thành Diaw.

08:26

66' TIẾC NUỐI !!! Bóng được rót vào vòng cấm của Na Uy đẩy Sarr vào vị trí thuận lợi nhưng cầu thủ này đã đỡ bóng không tốt và cơ hội ngon ăn của Senegal bị trôi qua.

08:27

68' Hai đội có quãng nghỉ 2 phút để tiếp nước.

08:30
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Thủ thành Mendy phải rời sân sớm vì chấn thương. (Ảnh: Reuters)
08:34

74' Hàng phòng ngự của Na Uy đang được triển khai rất chặt chẽ để hạn chế tối đa các pha hãm thành từ phía cầu thủ Senegal. HLV Solbakken cũng chỉ đạo các cầu thủ Na Uy chơi chậm lại và sẵn sàng phản công ở các tình huống mất bóng của đối thủ.

08:38

79' NGUY HIỂM !!! Thủ thành Diaw mắc sai lầm khi chuyền bóng đúng chân Haaland trong vòng cấm nhưng tiền đạo của Na Uy đã bị giật mình làm bóng bật đi và cơ hội bị trôi qua.

08:43

83' KHÔNG VÀOOOOOOO !!! Mane "tả xung hữu đột" bên hành lang trái theo hướng tấn công của Senegal rồi thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm đối thủ. Jackson là người được chọn khi bóng bật ra đúng chân nhưng cầu thủ này không thể dứt điểm thành công, khi thủ môn Nyland đã chơi xuất sắc để cản phá.

08:45
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Jackson bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. (Ảnh: Reuters)
08:48

88' NGUY HIỂM !!! Haaland nhận bóng trong vòng cấm của Senegal từ đường chọc khe của đồng đội. Tiền đạo này nhanh chóng dứt điểm 1 chạm bằng chân trái nhưng đã bị trung vệ Senegal ập vào rất nhanh để ngăn cản.

08:51

89' KHÔNG VÀO !!! Hàng loạt những tình huống nguy hiểm được cầu thủ Na Uy  tạo ra ngay trước khung thành của Senegal. Bobb là người dứt điểm cuối cùng nhưng trung vệ Senegal đã chơi quả cảm để đánh đầu phá bóng trên vạch vôi.

08:51

Hiệp 2 có 9 bù giờ !!!

08:53

90+3' VÀOOOOOOOOOOO !!! Sarr nhận đường kiến tạo ngon ăn trong vòng cấm của đồng đội trước khi tung cú dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Na Uy, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Senegal !!!

08:57
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Sarr lập cú đúp rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Senegal. (Ảnh: Reuters)
08:59

90+8' Hàng tấn công của Senegal đang tạo sức ép nghẹt thở lên hàng phòng ngự của Na Uy, tuy nhiên vẫn chưa thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa.

09:01

HẾT GIỜ !!! Na Uy giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal, qua đó chính thức cùng Pháp là hai đội tại bảng I sớm có vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, Senegal vẫn còn cơ hội tranh vé thông qua suất đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc. 

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Quách Khiêm/VOV.VN
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VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 11h30 sáng ngày 22/6: Bỉ tạm xếp thứ 3 bảng G sau 2 trận hòa thất vọng. Trong khi đó, “tí hon” Cape Verde nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất vị trí thứ 3 có thành tích xuất sắc.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ lâm nguy, Cape Verde nuôi hy vọng

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Bỉ lâm nguy, Cape Verde nuôi hy vọng

VOV.VN - Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 11h30 sáng ngày 22/6: Bỉ tạm xếp thứ 3 bảng G sau 2 trận hòa thất vọng. Trong khi đó, “tí hon” Cape Verde nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất vị trí thứ 3 có thành tích xuất sắc.

Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026: Mbappe tiễn đội bóng châu Á về nước?
Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026: Mbappe tiễn đội bóng châu Á về nước?

VOV.VN - Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 4h rạng sáng 23/6 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026: Mbappe tiễn đội bóng châu Á về nước?

Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026: Mbappe tiễn đội bóng châu Á về nước?

VOV.VN - Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 4h rạng sáng 23/6 theo giờ Việt Nam.

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