Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Messi đi vào lịch sử, Argentina thắng dễ Áo
Thứ Ba, 02:06, 23/06/2026
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Messi đi vào lịch sử, Argentina thắng dễ Áo trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.
02:14
Bước vào màn đối đầu ĐT Áo trên sân Dallas, Argentina nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng có cơ hội vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 7 khi được hưởng phạt đền sau tình huống Lautaro Martinez bị hai hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.
Dù Messi sút hỏng phạt đền chỉ 2 phút sau đó, cũng như bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn Schlager của ĐT Áo ở phút 19 nhưng M10 vẫn chiếm trọn spotlight ở trận đấu này.
Phút 38, Messi đi vào lịch sử với tư cách là chân sút vĩ đại nhất của các kì World Cup với 17 pha lập công sau bàn mở tỷ số cho Argentina vào lưới ĐT Áo.
Có bàn thắng dẫn trước Argentina chơi thong dong. Điều này khiến thế trận trở nên cân bằng hơn trong hiệp 2 và thậm chí các cầu thủ Áo còn có nhiều cơ hội quân bình tỷ số nhưng không có đủ cá nhân tạo nên sự khác biệt.
Phút 90'+5, Messi hoàn tất cú đúp vào lưới thủ môn Schlager của ĐT Áo, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kì World Cup lên con số 18, đồng thời giúp Argentina giành 3 điểm trọn vẹn ở lượt trận thứ hai và gần như đã nắm chắc trong tay tấm vé vào vòng trong tính đến thời điểm này.
12:27
Đội hình dự kiến:
Argentina (4-3-3): E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, L. Martinez, J. Alvarez.
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12:29
Argentina bước vào trận đấu này với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới và là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương tại Bắc Mỹ mùa hè này sau chiến thắng 3-0 trước đối thủ khó chơi Algeria. Argentina lúc này sở hữu một đội hình ổn định được xây dựng dựa trên hàng công xuất sắc, và hàng phòng ngự của Áo sẽ phải đối mặt với thử thách chưa từng có ở vòng loại châu Âu. Câu chuyện về Argentina không thể tách rời khỏi Messi, người đã lập hat-trick trong trận đấu với Algeria và vẫn là động lực chính của một đội bóng có khả năng vô địch giải thế giới mùa hè này.
Chuỗi kết quả ấn tượng của Argentina phản ánh một phong độ tuyệt vời. Ngoài trận mở màn ấn tượng, các trận giao hữu trước thềm giải đấu cho thấy sự đa dạng trong khâu ghi bàn của các cầu thủ trong đội hình ĐT Argentina. Điểm trừ duy nhất của chuỗi trận giao hữu là chất lượng của những bại tướng như Iceland, Honduras, Angola, Zambia, Puerto Rico hay Mauritiana, nhưng cách họ giành chiến thắng trước Algeria với 3 bàn không gỡ cho thấy đội bóng của HLV Scaloni đang có điểm rơi phong độ tuyệt vời.
Bên phần sân đối diện, Áo bước vào trận đấu này với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan trong trận mở màn vòng bảng World Cup 2026, thể hiện rõ ý đồ tấn công mạnh mẽ của đoàn quân HLV Ralf Rangnick. Tuy nhiên, Jordan là đối thủ yếu hơn rất nhiều so với nhà ĐKVĐ thế giới, và thành tích vòng loại của Áo – bao gồm cả trận hòa đáng tiếc trên sân nhà với Bosnia cho thấy họ không phải là không có điểm yếu. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là rất lớn.
Argentina và Áo chỉ gặp nhau 2 lần trong lịch sử được ghi nhận, cả hai đều là trận giao hữu và đều diễn ra trên đất Áo. Lần gần nhất là trận hòa 1-1 vào tháng 5/1990, trong khi cuộc gặp trước đó vào tháng 5/1980 kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về Argentina. Thành tích đối đầu có trọng lượng dự đoán hạn chế do thời gian diễn ra cả hai trận đấu đều khá lâu, nhưng sự áp đảo của Argentina trong trận đấu trước đó phù hợp với sự chênh lệch chất lượng tổng thể giữa hai đội.
Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Argentina và Áo gặp nhau tại một kỳ World Cup, tạo nên sự mới lạ thực sự cho bức tranh đối đầu giữa hai đội. Chỉ cần Lionel Messi ở thể trạng tốt nhất, La Albiceleste đủ khả năng giành trọn 3 điểm.
12:31
12:31
22:55
Đội hình ra sân:
Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! ĐT Argentina ra sân trong trang phục áo xanh sọc trắng - quần xanh, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Áo mặc áo đỏ - quần trắng.
00:04
2': Cơ hội !!! Almada thoát xuống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân trái từ góc hẹp nhưng thủ môn Schlager đã đổ người đấm bóng cứu thua cho Áo. Trọng tài sau đó cũng thổi phạt lỗi việt vị của cầu thủ Argentina.
00:08
00:10
7': PENALTY !!! Lautaro Martinez bị hai hậu vệ Áo đốn ngã trong vòng cấm ở phút thứ 5. Dù trọng tài bỏ qua lỗi nhưng sau khi tham khảo VAR đã quyết định cho Argentina được hưởng phạt ddền ở phút thứ 8.
Trên chấm 11m, Messi đã tung ra cú sút chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Schlager bên phía ĐT Áo ở phút thứ 9, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.
00:16
15': Không được !!! Sabitzer sút thẳng bóng tầm thấp từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Áo nhưng các hậu vệ Argentina đã ngay lập tức phá bóng giải vây.
00:18
00:20
19': Đối mặt !!! Messi đập nhả một chạm ăn ý cùng Lautaro Martinez để xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân trái trong thế đối mặt nhưng không thể chiến thắng thủ môn Schlager bên phía ĐT Áo.
00:24
23': Nguy hiểm !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Áo để Sabitzer băng vào thoải mái bắt volley một chạm đưa bóng chạm người một hậu vệ Argentina đi hết đường biên ngang.
00:25
00:33
32': Không vào !!! Messi đập nhả một chạm ăn ý cho Enzo Fernández thoát xuống đối mặt với thủ môn ĐT Áo nhưng Schlager đã kịp thời lao ra cản phá. Ngay lập tức, Messi băng vào đá bồi cận thành vào khung thành đã bỏ trống nhưng Alaba đã che chắn kín kẽ cứu thua cho đội bóng áo đỏ.
00:41
38': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Medina căng ngang từ cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để Messi thoải mái tung ra cú đá tinh tế bằng lòng trong chân trái trong vòng cấm, tung lưới thủ môn Schlager của ĐT Áo, mở tỷ số cho Argentina, đồng thời đưa Messi đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất các kì World Cup với 17 pha lập công !!!
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45'+7: Hết hiệp một !!! Argentina tạm dẫn trước ĐT Áo với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Messi ở phút 38.
Đó là bàn thắng thứ 17 của Messi trong các kì World Cup và M10 chính thức đi vào lịch sử. Trước đó, Messi đã đá hỏng phạt đền ngay phút thứ 9 trong trận đấu này.
01:09
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
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50': Đối mặt !!! Enzo Fernández chọc khe tinh tế từ vòng tròn giữa sân để Messi thoát xuống đối mặt với thủ môn Schlager nhưng không thể dứt điểm trước sự truy cản quyết liệt từ hậu vệ ĐT Áo. Trọng tài sau đó cũng thổi phạt lỗi việt vị đối với Messi.
01:20
55': Dứt điểm !!! Sabitzer tung ra cú sút chân phải đầy uy lực từ chấm đá phạt trực tiếp ngang vòng cấm địa và chếch bên cánh trái theo hướng lên bóng của ĐT Áo nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã đấm bóng cứu thua cho Argentina.
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01:30
65': Cơ hội !!! Messi tung ra cú sút chân trái ngoài vòng cấm trong vòng vây 4 cầu thủ ĐT Áo, găm bóng chìm vào góc xa khiến thủ môn Schlager phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho đội bóng áo đỏ.
01:32
67': Đánh đầu !!! Sabitzer đột phá bên phía cánh trái, theo hướng tấn công của ĐT Áo trước khi treo bóng vào vòng cấm để Gregoritsch bật cao dứt điểm cận thành bằng đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Emiliano Martínez bên phía Argentina.
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01:38
73': Không vào !!! Messi treo bóng từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina để González di chuyển băng cắt và đánh đầu cận thành đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Schlager bên phía ĐT Áo.
02:00
90'+5: VÀOOOOOOO !!! Pha phản công mẫu mực của các cầu thủ Argentina Messi kiến tạo để Alvarez thoát xuống nhưng không thể chiến thắng thủ môn Schlager trong thế đối mặt., tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm ĐT Áo và Messi tung ra cú sút chân trái xuyên qua 3 hậu vệ đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 !!!
Đây là bàn thắng thứ 18 của Messi trong các kì World Cup !!!
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90'+8: HẾT GIỜ !!! Messi lập cú đúp giúp Argentina giành thắng lợi 2-0 trước ĐT Áo ở bảng J World Cup 2026 trên sân Dallas, qua đó gần như đã nắm chắc vé vào vòng trong.
Đây cũng là hai bàn thắng giúp Messi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất các kì World Cup với 18 pha lập công !!!
Kết quả Argentina vs Áo
Sau lượt trận đầu tiên của bảng J World Cup 2026, Argentina đang dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +3. Theo sau là Áo với 3 điểm (hiệu số +2). Các đội Jordan, Algeria chưa có điểm nào xếp ở những vị trí cuối cùng.
Xét trên cục diện bảng đấu hiện tại, trận đấu Argentina vs Áo sẽ giống như một trận đấu bản lề, một cuộc đọ sức mà đội nào giành chiến thắng sẽ chính thức có vé vào vòng đấu tiếp theo.
Lúc này, khi nhắc về ĐT Argentina, cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí của người hâm mộ phải là Lionel Messi. Chứng kiến những gì siêu sao này thể hiện trong trận đấu với Algeria thì đó là điều không thể khác.
Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 200 cho đội tuyển quốc gia, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ bằng một cú hat-trick đẳng cấp, khẳng định anh vẫn là đầu tàu không thể thay thế của nhà đương kim vô địch thế giới.
Ngoài 3 lần trực tiếp ghi bàn, Messi cũng kiến tạo nên những cơ hội cho đồng đội, cũng tham gia tranh chấp và thậm chí còn có cả pha phạm lỗi mà nhiều CĐV nhận định là xứng đáng nhận thẻ vàng.
Với đà hưng phấn từ 80 phút thăng hoa trận mở màn, chắc chắn Messi sẽ hướng tới thêm một trận đấu ấn tượng nữa khi gặp ĐT Áo. Chỉ cần có thêm 1 bàn thắng, M10 sẽ chính thức độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử của các kỳ World Cup.
Nhưng Argentina lúc này không chỉ có Messi. Nếu hoàn toàn tập trung vào Messi mà bỏ quên đi những nhân tố cũng rất xuất sắc xung quanh như Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez, đó sẽ là quyết định sai lầm của bất cứ đối thủ nào khi chạm trán Argentina.
Bên phần sân đối diện, Áo bước vào trận đấu này với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan trong trận mở màn vòng bảng World Cup 2026.
Tuy nhiên, Jordan là đối thủ yếu hơn rất nhiều so với nhà ĐKVĐ thế giới và những gì Áo thể hiện trước Jordan chưa phải là hoàn hảo. Nếu chạm trán một đội bóng kinh nghiệm hơn, có thể đoàn quân HLV Ralf Rangnick đã không giành được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu khai màn World Cup.
Với những gì đã phân tích ở trên, sẽ rất khó để có bất ngờ trong cuộc đọ sức này và việc Messi tiếp tục tỏa sáng để tạo nên thêm những cột mốc mới trong lịch sử World Cup gần như là điều tất yếu sẽ xảy ra.
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