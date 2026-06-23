Kết quả World Cup 2026 hôm nay 23-6: Messi đi vào lịch sử, Argentina thắng dễ Áo

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Argentina bước vào trận đấu này với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới và là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương tại Bắc Mỹ mùa hè này sau chiến thắng 3-0 trước đối thủ khó chơi Algeria. Argentina lúc này sở hữu một đội hình ổn định được xây dựng dựa trên hàng công xuất sắc, và hàng phòng ngự của Áo sẽ phải đối mặt với thử thách chưa từng có ở vòng loại châu Âu. Câu chuyện về Argentina không thể tách rời khỏi Messi, người đã lập hat-trick trong trận đấu với Algeria và vẫn là động lực chính của một đội bóng có khả năng vô địch giải thế giới mùa hè này.

Chuỗi kết quả ấn tượng của Argentina phản ánh một phong độ tuyệt vời. Ngoài trận mở màn ấn tượng, các trận giao hữu trước thềm giải đấu cho thấy sự đa dạng trong khâu ghi bàn của các cầu thủ trong đội hình ĐT Argentina. Điểm trừ duy nhất của chuỗi trận giao hữu là chất lượng của những bại tướng như Iceland, Honduras, Angola, Zambia, Puerto Rico hay Mauritiana, nhưng cách họ giành chiến thắng trước Algeria với 3 bàn không gỡ cho thấy đội bóng của HLV Scaloni đang có điểm rơi phong độ tuyệt vời.

Bên phần sân đối diện, Áo bước vào trận đấu này với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan trong trận mở màn vòng bảng World Cup 2026, thể hiện rõ ý đồ tấn công mạnh mẽ của đoàn quân HLV Ralf Rangnick. Tuy nhiên, Jordan là đối thủ yếu hơn rất nhiều so với nhà ĐKVĐ thế giới, và thành tích vòng loại của Áo – bao gồm cả trận hòa đáng tiếc trên sân nhà với Bosnia cho thấy họ không phải là không có điểm yếu. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội là rất lớn.

Argentina và Áo chỉ gặp nhau 2 lần trong lịch sử được ghi nhận, cả hai đều là trận giao hữu và đều diễn ra trên đất Áo. Lần gần nhất là trận hòa 1-1 vào tháng 5/1990, trong khi cuộc gặp trước đó vào tháng 5/1980 kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về Argentina. Thành tích đối đầu có trọng lượng dự đoán hạn chế do thời gian diễn ra cả hai trận đấu đều khá lâu, nhưng sự áp đảo của Argentina trong trận đấu trước đó phù hợp với sự chênh lệch chất lượng tổng thể giữa hai đội.

Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Argentina và Áo gặp nhau tại một kỳ World Cup, tạo nên sự mới lạ thực sự cho bức tranh đối đầu giữa hai đội. Chỉ cần Lionel Messi ở thể trạng tốt nhất, La Albiceleste đủ khả năng giành trọn 3 điểm.